 "Ні вирубкам у заповідниках": активісти із сокирами прийшли під Мінекоенерго

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Йдеться про такі національні природні парки, як "Вижницький" у Чернівецькій області, "Голосіївський" у Києві, "Гуцульщина" в Івано-Франківській області та "Ужанський" на Закарпатті.

На акцію зібралося близько 20 осіб. Із собою активісти принесли сокири і бензопили, якими розрубали і розпиляли перед Мінекоенерго дрова на знак протесту.

В руках вони тримають плакати з написами "Досить рубати ліс" і "Ні вирубкам у заповідниках".

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Ситуація спокійна.