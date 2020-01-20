 Україна звернулася до ОБСЄ з проханням продовжити діяльність моніторингової місії на Донбасі, - Пристайко

"З прем'єр-міністром Рамою (чинний голова ОБСЄ, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама. - Ред.) ми обговорили, яким чином має бути побудовано взаємодію в рамках ОБСЄ, які додаткові зусилля українська сторона очікує від ОБСЄ. Передовсім від СММ", - сказав він на пресконференції в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми звернулися з формальним проханням продовжити діяльність цієї місії, не тільки продовжити, але і додати можливості людського потенціалу і фінансового для того, щоб місія була ще більш ефективною, ніж у попередні роки", - розповів Пристайко.

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