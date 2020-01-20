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 Україна звернулася до ОБСЄ з проханням продовжити діяльність моніторингової місії на Донбасі, - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна звернулася з формальний проханням до Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) продовжити діяльність Спеціальної моніторингової місії (СММ) на сході країни.

"З прем'єр-міністром Рамою (чинний голова ОБСЄ, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама. - Ред.) ми обговорили, яким чином має бути побудовано взаємодію в рамках ОБСЄ, які додаткові зусилля українська сторона очікує від ОБСЄ. Передовсім від СММ", - сказав він на пресконференції в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми звернулися з формальним проханням продовжити діяльність цієї місії, не тільки продовжити, але і додати можливості людського потенціалу і фінансового для того, щоб місія була ще більш ефективною, ніж у попередні роки", - розповів Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ докладатиме всіх зусиль для досягнення повного стійкого припинення вогню на Донбасі, - голова організації Рама

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170767
 
 
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А неформальне прохання про що було - не продовжувати місію?
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Зе наверное забыл поздравить путина с Старым Новым Годом ....
вот и имеем результат...

Україна звернулася до ОБСЄ з проханням продовжити діяльність моніторингової місії на Донбасі, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1805 Vitalii Ovcharenko

@vital_ovchar

·2 ч

- Постоянные обстрелы русскими позиций украинской армии на Донбассе.

- облавы владельцев украинских паспортов.

- шпиономания и аресты украинских граждан на оккупированной территории в Крыму и на Донбассе.

Ах, какие прекрасные «мирные инициативы навстречу» от России.
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Опыт всех постсоветских государств поксзал, хотите, что бы война длилась десятилетиями, позовите ОБСЕ.
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Если расия не сторона конфликта. То почему она не разрешит украинским пограничникам замкнуть границу с ОБСЕ со стороны своей территории ? Как жест доброй воли. Значит это коварно лицемерное брюзжание,в случае отказа это сделать.
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