 Пристайко: Україна все-таки вимагає передачі їй чорних скриньок збитого в Ірані літака

Про це він сказав журналістам у понеділок на брифінгу після зустрічі з головою ОБСЄ Еді Рамою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні триває обговорення. Ми все-таки вимагаємо, щоб ці скриньки були передані нам. І це буде свідченням готовності іранської сторони до відкритого діалогу, чесного і незаангажованого розслідування цієї трагедії", - сказав Пристайко.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 17 січня заявив, що спочатку доступ до чорних скриньок отримає загальна група експертів із Канади, України та Ірану, а після цього їх передадуть нашій країні.
19 січня з'явилися повідомлення, що Тегеран спробує розшифрувати записи бортових самописців самостійно. І лише якщо це не вдасться, передасть їх Україні або Франції.
А где НОТА? Иран, под руководством раши сбил украинский самолет российскими ракетами . ГДЕ НОТА?
Зеленский допустил попадание ракеты в самолет МАУ
У Зеленского опубликовали фото доказательств сбивания самолета МАУ.
Зеленский обратился к народу по поводу сбитого самолета МАУ.
"Я верну всех погибших родным и близким. Все виновные понесут наказание".
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Так в позе "не лоха" Пристайко на мировой арене и выступает...
афігєнна!
да сдрафствуєт зедрисня!
А вот и новость - Иран согласился на выделение Украине кредита в размере 860 млн. долл. на инфраструктурные проекты.!? Это как раз те деньги на запланированный Вовой хапок на ремонт наших дорог..... В ЕС и США уже сделают соответствующие выводы.
Они не продадут своих граждан за несколько сотен млн. баксов, как торгаши.
Как дешево, это скользкое зеленое Существо ценит человеческие жизни....
В Ірані поширюються альтернативні версії щодо катастрофи літака МАУ.
Як пише BBC, найпоширеніші - у літаку був охоронець вбитого генерала Сулеймані, який міг передати США якусь інформацію.
Або - інженери, які працювали над атомними проектами Ірану та Росії, і які могли через Україну потрапити на Захід та розповісти важливі деталі ядерної програми.
Виїзд охоронця або іранських ядерщиків вийшов поза контроль іранських спецслужб, і вони вирішити цю «проблему» у такий спосіб, видавши це як «помилку» власних ПВО.
Про це у інтерв'ю BBC розповів діяч іранського опозиційного руху, позиція якого збігається з думкою багатьох спеціалістів, які кажуть, що переплутати пасажирський літак з крилатою ракетою або бойовим винищувачем просто неможливо.
👉Дуже важливо зараз мати наполегливу та професійну позицію української влади щодо міжнародного розслідування, - аби докопатися до правди.
Я кракадил кракажуЯ продолжать продолжу! И буду продолжать!
Все есть: твердость, уверенность, готовность отстаивать интересы страны.
І це слова міністра? 8а що вам такі гроші платять? Вимагати на всіх рівнях, а не хотіти!!!