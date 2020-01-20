EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  956  43
Матеріали за темою:
Все про:авіакатастрофа (500) Іран (449) чорна скринька (23) Пристайко (336)

 Пристайко: Україна все-таки вимагає передачі їй чорних скриньок збитого в Ірані літака

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна все-таки хотіла б, щоб їй були передані для розшифрування чорні скриньки збитого в Ірані 8 січня українського літака.

Про це він сказав журналістам у понеділок на брифінгу після зустрічі з головою ОБСЄ Еді Рамою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні триває обговорення. Ми все-таки вимагаємо, щоб ці скриньки були передані нам. І це буде свідченням готовності іранської сторони до відкритого діалогу, чесного і незаангажованого розслідування цієї трагедії", - сказав Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іранський міністр Есламі летить до Києва з посланням від президента про катастрофу рейсу МАУ

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Дивіться також: Прощання із загиблими в авіакатастрофі в Тегерані українцями триватиме до 19:00. ФОТОрепортаж

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 17 січня заявив, що спочатку доступ до чорних скриньок отримає загальна група експертів із Канади, України та Ірану, а після цього їх передадуть нашій країні.

19 січня з'явилися повідомлення, що Тегеран спробує розшифрувати записи бортових самописців самостійно. І лише якщо це не вдасться, передасть їх Україні або Франції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170765
 
   
 Топ коментарі
 
Что означают слова "все-таки"?? Несмотря ни что или не очень то и надо но требуем?
 показати весь коментар
 
Умиляют зебилы" УКРАИНА ВСЁ-ТАКИ ХОТЕЛА БЫ " 😀😀😀
А где НОТА? Иран, под руководством раши сбил украинский самолет российскими ракетами . ГДЕ НОТА?
 показати весь коментар
 
А зачем? Ты же сам высрал шо это "проблемы с двигателями были". Зато зряплату насчитал себе просто царскую. В Канаде мэром одного города вообще кота выбрали и ничего. Так и у нас в МИДе можно Дристайка вышвырнуть и поставить на его стол в кабинете - черепаху, или хомячка, будет расход только на корм, а эффективность выше Пристайко: Украина все-таки требует передачи ей черных ящиков сбитого в Иране самолета - Цензор.НЕТ 5343
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ага, пусть пристайка еще персам туфли оближет. А потом "требует".
 показати весь коментар
 
 
А зачем? Ты же сам высрал шо это "проблемы с двигателями были". Зато зряплату насчитал себе просто царскую. В Канаде мэром одного города вообще кота выбрали и ничего. Так и у нас в МИДе можно Дристайка вышвырнуть и поставить на его стол в кабинете - черепаху, или хомячка, будет расход только на корм, а эффективность выше
 показати весь коментар
 
 
Умиляют зебилы" УКРАИНА ВСЁ-ТАКИ ХОТЕЛА БЫ " 😀😀😀
А где НОТА? Иран, под руководством раши сбил украинский самолет российскими ракетами . ГДЕ НОТА?
 показати весь коментар
 
 
Ага, а по роялю зеля спец. Ща штаны сымет, сыграет иранским властям. Ноту. Иранские власти оценят.
 показати весь коментар
 
Зеленский узнал о катастрофе МАУ спустя час после крушения, - Данилов

Зеленский допустил попадание ракеты в самолет МАУ

У Зеленского опубликовали фото доказательств сбивания самолета МАУ.

Зеленский обратился к народу по поводу сбитого самолета МАУ.

"Я верну всех погибших родным и близким. Все виновные понесут наказание".

Организация шоу в Борисполе. Заказ стриптизера на Новый Год |от 1 500 грн./услуга.
Пристайко: Україна все-таки вимагає передачі їй чорних скриньок збитого в Ірані літака - Цензор.НЕТ 4202

 показати весь коментар
 
Что означают слова "все-таки"?? Несмотря ни что или не очень то и надо но требуем?
 показати весь коментар
 
 
"Все-таки" - смягчает слово "требует".
Так в позе "не лоха" Пристайко на мировой арене и выступает...
 показати весь коментар
 
 
То, что говорят эти дебилы уже и слушать не хочется. Недавно это падло заявляло, что зарплата министра в 17 тыс грн это оскорблен е государства, но при этом это падло получило за лекабрь 2019 223 тысячи гривен. Так, долго мы будем слушать откровенную ложь этих пр дурков. Для них действительно закончилась эра бедности....
 показати весь коментар
 
 
всьо-такі трєбуєт!
афігєнна!
да сдрафствуєт зедрисня!
 показати весь коментар
 
 
вимагати всьо-таки чорних ящиків, а не червоних, як на фото
 показати весь коментар
 
 
Жёстко, ****. Остановите его, пока цыгане не разобиделись. И пусть извинится.
 показати весь коментар
 
 
Ах всё таки требует, мы точно не знаем но вроде как требует.Где они нашли этого идиота Пристайко? Как он вообще в дипломаты попал?
 показати весь коментар
 
 
"Если Бог хочет наказать человека, он забирает у него разум" - правда в этом случае Богу видимо потребовались усилия, чтобы что то в Вовиной пустоте найти похожее на "разум".. Пристайко: Україна все-таки вимагає передачі їй чорних скриньок збитого в Ірані літака - Цензор.НЕТ 7253

А вот и новость - Иран согласился на выделение Украине кредита в размере 860 млн. долл. на инфраструктурные проекты.!? Это как раз те деньги на запланированный Вовой хапок на ремонт наших дорог..... В ЕС и США уже сделают соответствующие выводы. Пристайко: Україна все-таки вимагає передачі їй чорних скриньок збитого в Ірані літака - Цензор.НЕТ 639
 показати весь коментар
 
 
Надежда одна, на Канаду.
Они не продадут своих граждан за несколько сотен млн. баксов, как торгаши.
 показати весь коментар
 
 
Иран кредит? Чудны дела твои, Господи! Что это как не взятка за сбитый самолет!?

Как дешево, это скользкое зеленое Существо ценит человеческие жизни.... Пристайко: Україна все-таки вимагає передачі їй чорних скриньок збитого в Ірані літака - Цензор.НЕТ 9803
 показати весь коментар
 
 
даю 24 часа! и ещё поблагодарить надо перед этим...
 показати весь коментар
 
 
все таки требуем.. (извините нас...но мы все таки требуем....нам не удобно вас беспокоить..)
 показати весь коментар
 
Уважительного отношения надо добиваться с первых дней. А не быть проституткой с позицией за ваши деньги любой каприз. Реакция первых часов на сбитый Боинг должна была продемонстрировать не только самоуважение но и жесткую безкомпромисную позицию, а не горку манной каши неизвестно кем сваренной.
 показати весь коментар
 
Не стільки для Вас, як на підтвердження ваших звинувачень - подивіться відео "Політклуб Віталія Портникова", зокрема, відухи https://espreso.tv/video/273217 та https://espreso.tv/video/273219, як там "служанка" чорнорота розпатякує з приводу збитого літака... Сволота і слова не дає сказати, верещить, як остання курва.
 показати весь коментар
 
ага, ну уже не очень сильно, но пока все-таки еще требуем, но это не точно, вобщем смотрите там сами, мы как бы все-таки требуем, а там уже - дадите, не дадите, ваше дело
 показати весь коментар
 
 
пристайко и зеленский уже просто "замучали" все своими "требуем". Лохи.
 показати весь коментар
 
 
Sergiy TARAN

В Ірані поширюються альтернативні версії щодо катастрофи літака МАУ.
Як пише BBC, найпоширеніші - у літаку був охоронець вбитого генерала Сулеймані, який міг передати США якусь інформацію.
Або - інженери, які працювали над атомними проектами Ірану та Росії, і які могли через Україну потрапити на Захід та розповісти важливі деталі ядерної програми.

Виїзд охоронця або іранських ядерщиків вийшов поза контроль іранських спецслужб, і вони вирішити цю «проблему» у такий спосіб, видавши це як «помилку» власних ПВО.

Про це у інтерв'ю BBC розповів діяч іранського опозиційного руху, позиція якого збігається з думкою багатьох спеціалістів, які кажуть, що переплутати пасажирський літак з крилатою ракетою або бойовим винищувачем просто неможливо.

👉Дуже важливо зараз мати наполегливу та професійну позицію української влади щодо міжнародного розслідування, - аби докопатися до правди.
 показати весь коментар
 
 
Флаги Ирана в Борисполе уже маячили. Ну, осталось гимн страны, виновной в авиакатастрофе, пару раз хором запивать, может и отдадут чёрные ящики..
 показати весь коментар
 
73% цей чорний ящик не цікавий...а що з нього взяти?...ящик, як ящик...бо якщо він був би їм цікавий, то вони вимагали б від обраного ними Зе! рішучих дій, на кшталт - скликання позачергового засідання Ради Безпеки ООН і т.д. і т.п.
 показати весь коментар
 
Лизать жопу путину с сателитами и отстаивать национальные интересы - немного разные вещи. Хотя какая разница, лишь бы улицы были освезщенные и на хлеб было что намазать. Ничтожество.
 показати весь коментар
 
 
Никто так и не понял они просят или все таки требуют ,или ящики им и нахер не нужны.
 показати весь коментар
 
Я кракадил кракажу Я продолжать продолжу! И буду продолжать!
 показати весь коментар
 
Команда зеленского вся в полусогнутом или согнутом состоянии,короче бьют челом...лохи
 показати весь коментар
 
 
Внушительная позиция.
Все есть: твердость, уверенность, готовность отстаивать интересы страны.

 показати весь коментар
 
 
Украина все-таки хотела бы, чтобы ей были переданы для расшифровки черные ящики сбитого в Иране 8 января украинского самолета.Источник: https://censor.net.ua/n3170765

І це слова міністра? 8а що вам такі гроші платять? Вимагати на всіх рівнях, а не хотіти!!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору