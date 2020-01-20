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Все про:підручники (30) школа (761) Міносвіти (543) навчання (140) діджиталізація (30) Новосад (56)

 Експеримент з використанням електронних підручників завершився негативно. Це повчальна історія для нас, - Новосад

Міністерка освіти і науки України Ганна Новосад заявляє, що експеримент із використання електронних освітніх матеріалів у пілотних школах завершився негативно через незадовільну якість електронних освітніх матеріалів, але в майбутньому його буде відновлено.

"У нас був такий експеримент, він завершився, і завершився він негативно. Це повчальна історія для нас і для системи освіти. Скажімо так: задумка була правильна - перш ніж впроваджувати таке популярне словосполучення, як електронний підручник, потрібно його пропілотувати", - розповіла Новосад в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За словами міністерки, у межах експерименту було закуплено планшети на 1 тис. шкіл, але головна проблема виявилася на етапі закупівлі електронних підручників.

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"Міністерство оголосило конкурс, але те, що нам подали виробники, - це просто жах. Я особисто переглянула всі ці підручники - це жах, який потрібно сховати і більше нікому не показувати. Я не можу допустити, щоб таке закуповувалося за публічні засоби і потрапляло в школи. Це не можна назвати електронними освітніми матеріалами - це просто якісь pdf-ки, до яких десь прибудували звук, де фігурку, яка рухається, і намагаються нам продати за мільйони гривень", - констатувала вона.

Новосад наголосила, що з такими матеріалами якість навчання абсолютно не зміниться.

З огляду на це наприкінці 2019 року вона ухвалила рішення призупинити проведення цього конкурсу.

Водночас міністерка зазначила, що експеримент з пілотування електронних підручників буде відновлено. "Ми зробимо другу спробу. На цей рік ми знову заклали гроші на електронні підручники і нині маємо підготувати нові нормативні документи та нові вимоги до експертизи цих підручників, а також розпочати діалог із виробниками", - заявила Новосад.

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На запитання, чи можна вже нині сказати, наскільки ефективний такий метод порівняно з традиційним навчанням, міністр відповіла, що наразі не бачила дослідження, яке свідчило б, що використання електронних підручників різко покращує освітні досягнення учнів.

"Це, безперечно, впливає на певні навички і цифрову грамотність, це дає змогу не носити з собою підручники зі школи додому. І мені здається, що бажання мати електронні підручники більше викликане світовим треном на діджитал, щоб показати, що ми не відстаємо. Тому мають бути проведені хороші фундаментальні дослідження, щоб зрозуміти, дає це якийсь ефект чи ні", - вважає вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170764
 
 
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Украина , Держится на Волонтерах, - Ощущение такое , что Власть ничего не делает , все Разоблачение От Волонтеров.Обкатали Дом Культуры Забором , от Кого от Людей , что бы привезти Рассадник русского мира, Если бы не волонтерское Сообщение вызвавшее Резонанс Провели Бы.
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Гроші грошима, а експеримент то на дітях проводили!
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поэтому что? надо загнать все в смартфон... дижизализаторы мля косорукие
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Як і вся діджіталізація...?Тьху, ледве вимовив, будь воно не ладне!
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В Америке дети уже лет 10 как ходят в школу без учебников. В школе выдают айпэды и ноутбуки на учебный день.
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Тут ключове - "повтори о у майбутньому". Тобто користі воно не принесло, але зацікавленим особам сподобалося. Цікаво, чому? Бабло?
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Зеленое стадо знает толк в распиле бюджета...сейчас подготовятся и в новой программе распилят раз в пять больше денег..
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Если учителя ведут урок по телефону, то все понятно. Ученик задает вопрос, учитель - сейчас посмотрим и ищет ответ в телефоне. И это правда. Так ведут и английский, задания, перевод все через телефон.
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Новосад, роби досліди на власних дітях! Експеримент з використанням електронних підручників завершився негативно. Це повчальна історія для нас, - Новосад - Цензор.НЕТ 929
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Дык, поручите вопрос маме хорошковского!
Она офигенный фахивець в отмывании бабла на учебниках.
А сайт пусть делает табачник, у него тоже большой опыт.
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У більшості шкіл Ізраїлю учням дозволяється використовувати лише "кошерні мобілки" - голосові дзвінки і більш нічого. СМС-ки лише від мобільного оператора "поповніть рахунок".
Мені один одесит показував таку.
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Вы твари почему не можете электронные версии учебников адаптировать под все возможные форматы? чтобы можно было скачивать спокойно?
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Какое техническое задание написали, такое и получили, придурки в мин.об-я
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