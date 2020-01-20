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Все про:затримання (3096) Лещенко (324) Максим Микитась (24)

 Екснардепа Микитася зняли з рейсу в "Борисполі" під час спроби покинути Україну. ФОТОрепортаж

В аеропорту правоохоронці не дали втекти з України колишньому нардепу Максиму Микитасю, який підозрюється в заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 млн грн.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Він зазначив, що більше обставин не може повідомити, оскільки вони стосуються діяльності інших правоохоронних органів.

Раніше про зняття Микита з рейсу писали Сергій Лещенко і ряд СМІ.

"Під час спроби вильоту з України знято з рейсу народного депутата 8 скликання Максима Микитася", - йдеться в повідомленні Лещенка в Telegram.

Екснардепа Микитася зняли з рейсу в Борисполі під час спроби покинути Україну 01
Екснардепа Микитася зняли з рейсу в Борисполі під час спроби покинути Україну 02
Екснардепа Микитася зняли з рейсу в Борисполі під час спроби покинути Україну 03

Фото - NewsOne

Нагадуємо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і САП 2 жовтня повідомили Микитасю про підозру в заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 млн грн. Його дії кваліфіковані за ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 КК України. Слідство встановило, що екснардеп, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, діючи за попередньою змовою з екскомандувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем і іншими особами, організував корупційну схему із заволодінням нерухомістю Нацгвардії.

Дивіться: ДБР заарештувало елітний автопарк Микитася. ФОТО

У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (пізніше реорганізоване в ГУ Нацгвардії України) і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини повинні були побудувати житловий комплекс з вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва, Нацгвардія повинна була отримати в житловому комплексі 50 квартир і 30 паркомісць. У 2016-2017 рр. сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир в будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").

У НАБУ підкреслили, що вартість "цих квартир, як встановила проведена в рамках досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінено квартири, які повинна була отримати Нацгвардія на старті домовленостей".

У травні 2019 про підозру у вчиненні злочину було повідомлено екскомандувачеві Нацгвардії, гендиректору компанії-забудовниці та оцінювачу. У липні коло підозрюваних поповнилося виконавчим директором згаданої компанії.

Екснардепа Микитася зняли з рейсу в Борисполі під час спроби покинути Україну 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170763
 
   
 Топ коментарі
 
Взяли микитася, берите и пидалика - это одна банда мародёров во время войны.
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чета ботоферма возбудилась....Ткаченко опять хочет в мэры? Беня грустит без киевских денег?
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Клоуна говоришь? Клоун создал 95 квартал и заработал славу и много денег! Клоун стал ПРЕЗИДЕНТОМ! А кто ты? Алекс порохобот- мерзкий ,строчащий комменты от нищеты и безнадеги! Клоун как раз ты, тупое и нищее говно! )))))))
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"Отпирайся" от чего? От того, что барыга-мародер со своим кодлом будет сидеть? Екснардепа Микитася зняли з рейсу в "Борисполі" під час спроби покинути Україну - Цензор.НЕТ 567 Потому и платит свиноботам, типа тебя. Дак это общеизвестный факт, которым никого не удивишь. Екснардепа Микитася зняли з рейсу в "Борисполі" під час спроби покинути Україну - Цензор.НЕТ 525
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от того что ты тупой, ты даже читать не умеешь
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а как же то что зебильчики вроде тебя говорили что после выборов вся оплата остановилась... тупые вроде тебя никак не догонят, что никакой оплаты нет, потому что тупые...
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Это ты тупой. Оплата "остановилась" из госказны через Минстець. Но никто не мешает барыге оплачивать свою свиноферму "со своего кармана"- за счёт наворованного ним за 5 лет. Как и его корешу Ахмэту. Знают, что теряют очень многое,если не всё. Оттого и готовы башлять миллионы, даже при своем природном жлобстве. Посмотри, сколько вас! Все ветки загадили! Екснардепа Микитася зняли з рейсу в "Борисполі" під час спроби покинути Україну - Цензор.НЕТ 1113 Всё впариваете людям свою лживую, искаженную реальность. Всё работаете на утопические мечты своего хозяина- опять пролезть во власть!
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Слив засчитан, поросёнок. Ну а теперь- вперед, по тропе, протоптанной твоим хозяином. Екснардепа Микитася зняли з рейсу в "Борисполі" під час спроби покинути Україну - Цензор.НЕТ 6050

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беги беги нх что зеленое, там тебе дадут слив в попу )
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Когда по сути ответить нечего, свинобот начинает кидаться тем, чем ходит под себя. Екснардепа Микитася зняли з рейсу в "Борисполі" під час спроби покинути Україну - Цензор.НЕТ 3123 Не, барыга таки жлоб. Бабки на ботов с IQ больше 5 жмёт. Екснардепа Микитася зняли з рейсу в "Борисполі" під час спроби покинути Україну - Цензор.НЕТ 8029
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Не. Вся суть в том, что ты и твой босс в *опе. И это уже НАВСЕГДА.

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помню как каддафи сидел такой дерзкий и показывал всем подошву от ботинка. прям как ты и зеля
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Хорошо, что помнишь. Может, ещё и поймешь, что лучше вернуть смародеренное и честно отмотать на нарах срок, чем закончить, как каддафи. Екснардепа Микитася зняли з рейсу в "Борисполі" під час спроби покинути Україну - Цензор.НЕТ 3650
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только как каддафи закончит тот кто ведет себя как каддафи, дерзкий сажала )
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Потому что сажает воров-мародеров? Екснардепа Микитася зняли з рейсу в "Борисполі" під час спроби покинути Україну - Цензор.НЕТ 2407 Не смеши меня. Его поддерживает в этом весь мир, США в частности. Так что сядете полюбэ. Не здесь, так там. Как Лазорь. Екснардепа Микитася зняли з рейсу в "Борисполі" під час спроби покинути Україну - Цензор.НЕТ 3244
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не зарекайся, как бы ты сам не сел скорее )
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То есть пограничный контроль в аэропорту он успешно прошел и его сняли вдогонку? Кто же так "лохонулся"?
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Боксёришко и потрох там тоже в доле,их берите тоже.
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Придурок, причем они к отношениям Нацгвардии и частного застройщика?
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Придурок твой папа и пропустивший тебя сюда лубянский бутусик.
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Какая-то микитась... Этож если мы про неизвестных алчных существ узнаем случайно, сколько их всего можно пересажать?! Камер хоть хватит? Поросю первого в клетку, за ним кананеньки-березеньки-мартыненьки-грановские и прочие **********. Там не одна тысяча достойных под шконку наберется
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Откупиться . как гудок от Пепы откупился , да и сам Пепа откупился
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Баран, надо было на инвалидной коляске, лесом-лесом
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Ой как неловко вышло, а за коридор же было все заплачено.
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Странно что это раздухарились погранцы ,8 января ездил в Крым даже никто не вышел не проверил машину ,они надеются на кацапов
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