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Все про:затримання (3096) Лещенко (324) Максим Микитась (24)

 Екснардепа Микитася затримали під час спроби покинути Україну, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

В аеропорту правоохоронці не дали втекти з України колишньому нардепу Максиму Микитасю, який підозрюється в заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на журналіста Сергія Лещенка і низку ЗМІ.

"Під час спроби вильоту з України знято з рейсу народного депутата 8 скликання Максима Микитася", - йдеться в повідомленні Лещенка в Telegram.

Екснардепа Микитася затримали під час спроби покинути Україну, - ЗМІ 01
Екснардепа Микитася затримали під час спроби покинути Україну, - ЗМІ 02
Екснардепа Микитася затримали під час спроби покинути Україну, - ЗМІ 03

Фото - NewsOne

Нагадуємо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і САП 2 жовтня повідомили Микитасю про підозру в заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 млн грн. Його дії кваліфіковані за ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 КК України. Слідство встановило, що екснардеп, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, діючи за попередньою змовою з екскомандувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем і іншими особами, організував корупційну схему із заволодінням нерухомістю Нацгвардії.

Дивіться: ДБР заарештувало елітний автопарк Микитася. ФОТО

У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (пізніше реорганізоване в ГУ Нацгвардії України) і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини повинні були побудувати житловий комплекс з вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва, Нацгвардія повинна була отримати в житловому комплексі 50 квартир і 30 паркомісць. У 2016-2017 рр. сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир в будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").

У НАБУ підкреслили, що вартість "цих квартир, як встановила проведена в рамках досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінено квартири, які повинна була отримати Нацгвардія на старті домовленостей".

У травні 2019 про підозру у вчиненні злочину було повідомлено екскомандувачеві Нацгвардії, гендиректору компанії-забудовниці та оцінювачу. У липні коло підозрюваних поповнилося виконавчим директором згаданої компанії.

Екснардепа Микитася затримали під час спроби покинути Україну, - ЗМІ 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170763
 
 
 Топ коментарі
 
чета ботоферма возбудилась....Ткаченко опять хочет в мэры? Беня грустит без киевских денег?
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Взяли микитася, берите и пидалика - это одна банда мародёров во время войны.
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Аваков не при чем опять? нагвардия его подчинение...
А еще упоминают как то вскользь экс-командующего нацгвардией, вроде в сговоре с Микитасем, но никак не арестуют....
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а кличко они вместе воровали??????????
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Взяли микитася, берите и пидалика - это одна банда мародёров во время войны.
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Педалик не такой жадный - заносил вовремя куда следует. Купил индульгенцию.
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до чого тут мер коли оборудки проводило МВС з кримінальною пацанвою?
Тоді саджайте вже і клоуна до купи
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Дядя, как сказал герой советского фильма--"Человек умеет жить". Ты просто завидуешь, потому что хочется, но трус. Таким дай волю, вы бы расстреляли, а потом свои грязные #опы и кирзовые сапоги в навозе, увалили на кожаные диваны хозяев.
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нет тут другое- во времена лихие нужно было трупов положить, обворовать, ограбить и тут дело не в трусости а в моральном состоянии души
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Так ноги отрубить-пускай себе бегает!
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и педалика на забудьте прихватить. что-то он даже крещенское купание проигнорил) где-то в Майами окунается...
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Отак поступово і до бариги доберуться.
Хоча більш ефективно було б розпочинати саме з бариги.
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А давай з тебе розпочнемо.А через кілька років розберемося.
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Не посадят , то Хоть нервы потрепают , и Выкачав все в обмен на Свободу , - Выплюнут.
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Потому что нужно сажать без всяких залогов !!! Моду взяли вымогают воруют потом руки в ноги и валить --- СИЗО до суда
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Залог в сумме наворованного и свободен в одних трусах.
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А ты на себя не проецируешь? Вдруг завтра захочется вырваться из нищеты, из навоза, в котором все твои обречены, от детей до правнуков, грабанешь обменку, примут на вокзале с лямом зелени, и дальше что? Тогда будешь громче всех кукарекать, про подписку, обязательства, залог, свободу и справедливый суд.
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Аваков не при чем опять? нагвардия его подчинение...
А еще упоминают как то вскользь экс-командующего нацгвардией, вроде в сговоре с Микитасем, но никак не арестуют....
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чета ботоферма возбудилась....Ткаченко опять хочет в мэры? Беня грустит без киевских денег?
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А чому ж ботофермі не збуджуватись, так чого доброго і головному свину ноги спеленають.
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жаль..... что не был убит при попытке к бегству
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Молодцы, хорошо сработали. А то говнюк сейчас бы уже рассказывал рашистам как его преследуют по политическим мотивам.
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Учитывая статус коррупционера директора *****, кушаем попкорн и не забываем - гидранту нужно шоу.
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А какой набожный, три ордена от святых. Человек года, какого то.
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так у нас святых много- вот и нарик, вор в законе получил награду от церкви в полкило медаль
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Не знаю, шо там за Микитась. Не сталкивался.
Но!
Поскольку инфа о его "ко-ко-коррупции" исходит от одного такого небритого чувачка, который раньше все квартиры скупал и гей-парады организовывал, а ныне заделался знатным железнодорожником (за 500 000 в месяц), то почти уверен:
- Микитась наверняка честнейший человек;
- в суде все развалится;
- Микитась получит компенсацию за моральный ущерб.

Вот увидите.
Ибо сырьожа-квартирный - такой же м...к, как и зеля - просрет все, всегда и везде.
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а шо так? микитаська- лепший друг кличка и парасенки
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Ребята не похожи , на девочек с Модельного Агенства , Полиции.
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Надо вникать. Цены в 2000 и через 15 лет - разные.
Ипотечный кризис 2007-2008 ударил по многим застройщикам.
А схема подмены квартир с элитных на спальные районы РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ КИЕВЕ.
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Задержали и раздержали
Тупо для фото балаган
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