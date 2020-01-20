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 Іранський міністр Есламі летить до Києва з посланням від президента про катастрофу рейсу МАУ

Міністр доріг та міського розвитку Ірану Мохаммад Есламі прибуде до Києва з посланням від іранського президента щодо рейсу МАУ, збитого 8 січня під Тегераном.

Про це заявив представник МЗС Ірану Аббас Мусаві, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на іранське агентство IRNA, передає Цензор.НЕТ.

"Розслідування інциденту потребує багато часу, але ми готові співпрацювати", - сказав він.

"Міністр доріг і міського розвитку відбув сьогодні до України з посланням від президента Ісламської республіки Іран з приводу авіакатастрофи. Це демонструє максимальну готовність Ірану до співпраці. Інші країни мають утриматися від політизації цього питання, тому що вони нічого не отримають" - заявив Мусаві.

Представник МЗС Ірану знову висловив співчуття у зв'язку з катастрофою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори щодо передачі Україні чорних скриньок збитого в Ірані літака МАУ тривають, - Данілов

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Дивіться також: Прощання із загиблими в авіакатастрофі в Тегерані українцями триватиме до 19:00. ФОТОрепортаж

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 17 січня заявив, що спочатку доступ до чорних скриньок отримає загальна група експертів із Канади, України та Ірану, а після цього їх передадуть нашій країні.

19 січня з'явилися повідомлення, що Тегеран спробує розшифрувати записи бортових самописців самостійно. І лише якщо це не вдасться, передасть їх Україні або Франції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170761
 
 
 Топ коментарі
 
Иран: Я вам денюжку привез за "случайный" пуск ракет.


ЗЕ: Вот спасибо, хорошо, я скажу, что "вастамнет".
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это не цапы - да кто бы мог подумать
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с посланием...
значит "черные ящик" пока не отдают
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Просто им не повезло - у них есть нефть и газ . Слава Богу , что в Украине нет таких залежей .
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кому не повезло - и где логика - эмиратам не повезло или саудитам? а может катарцам - вопрос понятен?
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Мусульмане с иудеями всегда найдут общий язык. Іранський міністр Есламі летить до Києва з посланням від президента про катастрофу рейсу МАУ - Цензор.НЕТ 9193
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да на таком уровне - это не причем и вы это знаете - тут главное найти общий интерес - Украине надо (как это не цинично) - использовать ситуации к своей пользу - вариантом масса (это даже мне индейцу понятно)
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и это то же - со всем уважением - но дело не только в религии - но это конечно только мое личное мнение
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Підтримую, але багатьом ваш коментар буде незрозумілим.
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с посланием...
значит "черные ящик" пока не отдают
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Говорили, що не збираються віддавати чорний ящик.
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Тим більше що рахунки в Омані вже відкриті.
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так! я теж чув що спробують самотужки...
але ж слідом - що нема в них придатної лабораторії для розшифровки саме Боїнга
тобто...щось трохи плутано (може все ж рашкє хочуть догодити? чи час потягнути, чи шось зіпсувати...чи може й в рашку таємно віддати...хоча... це було б вже занадто )
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Коротше, президент Ірану послав. Міністр їде послання, передати.
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Ты не понял. Это сложности перевода. Иранский министр собирается внятно послать зелю на куй.
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я ж и написал - многозначно!
президент Ирана послал министра

президент Ирана послал министра на...
министр везет послание преЗЕденту
министр везет послание на... преЗЕденту

(и это мне еще некогда домысливать)))))
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Будут кулуарно заталкивать БУБОЧКУ в руцкий мир?
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Sophia-Maria Duglass

Будут кулуарно заталкивать БУБОЧКУ в руцкий мир?Иранский министр Эслами летит в Киев с посланием от президента о катастрофе рейса МАУ - Цензор.НЕТ 282
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А цього разу теж шоу зніматимуть для зебілів? Иранский министр Эслами летит в Киев с посланием от президента о катастрофе рейса МАУ - Цензор.НЕТ 3677
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Может, ну его нахер, послание? Пусть лучше ящики везёт.
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лисапетом. они б ещё начальника ЖЭКа прислали.
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"...Другие страны должны воздержаться от политизации этого вопроса, потому что они ничего не получат" - вот это "ПОЗИЦИЯ!" Сбить самолет, признаться в содеянном и потом еще диктовать свои условия...
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Так Вислюк уже поблагодарил зачем лететь то хотя этот парубок моторный может ещё и орден выделить а то и денег подкинуть так шо прилетаете
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У него есть предложение от которого ********** не сможет отказаться.
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Только не встречайте его с хлеб-солью, как Нетанияху и его корову, а то чтоб не получилось опять позора.
И экипаж в "Торе" точно был иранский? Или это был Аль Иван ибн Петров и Боширов-Паша?
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.... хочет убедится удобно ли ослику в уздечке из Омана .
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Иран: Я вам денюжку привез за "случайный" пуск ракет.


ЗЕ: Вот спасибо, хорошо, я скажу, что "вастамнет".
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Замысть чорних скриньок ,персидське бла-бла-бла... Іранський міністр Есламі летить до Києва з посланням від президента про катастрофу рейсу МАУ - Цензор.НЕТ 2196 Іранський міністр Есламі летить до Києва з посланням від президента про катастрофу рейсу МАУ - Цензор.НЕТ 7280 Іранський міністр Есламі летить до Києва з посланням від президента про катастрофу рейсу МАУ - Цензор.НЕТ 9462
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И с чемоданами инвестиций благодарности Вiслюку
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"Никакой украинской комиссии в Тегеране не было. Была групка людей отправленных на государственный счет неизвестно зачем и выдворенных с Ирана. Итогового документа по результатам ее работы нет и не будет" - Причина в том что - президент, премьер-министр, секретарь РНБО, министр иностранных дел - безграмотные олухи и дармоеды прожирающие государственные деньги.(с)
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Хроника одного Президента ...
20.01.2020 г.
Иран согласился на выделение Украине кредита в размере 860 млн. долларов на инфраструктурные проекты.
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Летит, чтобы взять номер счета в Омане куда бабло перевести.
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Целый министр городского строительства летит! Директора ЖЕКа он прихватил с собой для солидности, надеюсь? Ждем пресс-релиз от нашего офиса президента: "Какую честь нам оказали! А могли бы и дворника прислать. Или клоуна. Чтобы на равных вести диалог".
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Всі ці мутки, щоб прикрити щось більш важливе.
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Взагалі то такі зустрічі прийнято проводити в Омані.
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То , что иранский министр спешит в Украину - это хорошо.
Но лучше на поезде.
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Летит содним вопросом-сколько! В Канаду с этим вопросом лететь бесполезно!
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Везёт ЗЕ чумадан денег в обмен на закрытие расследования по украинскому Боингу...ЗЕдебиленок в добавок к кацапам будет также на крючке и у иранцев
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