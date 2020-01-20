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Все про:ОБСЄ (2358) Донбас (13009) Рама Еді (2)

 ОБСЄ докладатиме всіх зусиль для досягнення повного стійкого припинення вогню на Донбасі, - голова організації Рама

ОБСЄ докладатиме максимальних зусиль для досягнення повного і стійкого припинення вогню на Донбасі, підкреслює чинний голова ОБСЄ, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама.

"Ми постійно будемо докладати максимум зусиль, щоб гарантувати припинення вогню, причому повне стійке припинення вогню, оскільки це дуже важливо для цивільних осіб. Те, що як і раніше фіксуються жертви серед цивільного населення, є абсолютно неприйнятним", - сказав він на пресконференції з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Рама зазначив, що ОБСЄ буде рішуче заохочувати повне виконання Мінських домовленостей, підтримувати зусилля і роботу Тристоронньої контактної групи, а також процес у нормандському форматі.

"Але обговорення різних домовленостей, угод, формул займає багато часу, а найголовніше - це життя людей, ті труднощі, з якими вони стикаються, населення, яке проживає в районах, охоплених конфліктами", - вважає він.

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Голова ОБСЄ вказав, що відновлення діалогу на найвищому рівні і проведення саміту в нормандському форматі в Парижі є важливими кроками для врегулювання ситуації на Донбасі, але ще багато належить зробити. "Це довга дорога на шляху до тривалого миру", - підкреслив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170758
 
 
 Топ коментарі
 
6 лет прошло а они опять о будущем
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ОБСЕ это Организация БеСполезных Европейцев.
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Короче надежда только на США в Украине нет власти только подонки половые тряпки и предатели . Европе это всё нафиг не надо остаётся США . Боже храни Америку
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Микки Маус храни Королеву Елизавету(с той же эффективностью как Боб хранит Латинскую Америку))
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Ну здравствуй кацап . Как там запоребриком? Хватает тебе на помойках проссрочки ?
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А если я не кацап и флажок мой - "тру"? Свечкой в глаз аль в прорубь раз? ОБСЕ будет прилагать все усилия для достижения полного устойчивого прекращения огня на Донбассе, - председатель организации Рама - Цензор.НЕТ 7337
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Ты бы голову свою подлечил)) Ато как затычка в каждой дырке, право))
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А шо США ? Воевать против пуйла на Донбассе они не будут. И они точно так же топят за выполнение "минска"
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это хорошо!
лишь бы янелох не всунулся помогать!
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премьер-министр Албании Эди Рама. Источник: https://censor.net.ua/n3170758\\\\\\\\

Мама Римма мила Раму,
С мылом "коноплянное",
Именно поэтому Рама вырос дебилом.

Половина в ОБСЕ на подсосе у Рашки, а вторая половина завидует первой, и тта Рама что-то там собралась прилагать и чего то достигать? Держите ее семеро, а то как приложит и кааак достигнет.... ОБСЕ будет прилагать все усилия для достижения полного устойчивого прекращения огня на Донбассе, - председатель организации Рама - Цензор.НЕТ 9374
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Яким чином вони це зроблять, мля. Чи вони так аби ляпнуть шонібуть...
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ОБСЕ это Организация БеСполезных Европейцев.
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т.е. до сегодня...как бы ни хрена не прилагали...?
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наблюдательная миссия будет "гарантировать полное устойчивое прекращение огня". хм.
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Например какие? Что может сделать обсе РЕАЛЬНО?
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ОБСЕ--це придаток фсб росії, тому це для України не помічник і допомоги від них ніякої,як і користі. Але наш клоун поставив собі задачу стати губернією росії і настане мир. Він зрадник України і бовдур--ботакою ціною мир Україні непотрібен.
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Если перевести это фуфло на русский язык, то война будет продолжаться долго. Был один Презыдэнт мыру, еврей, теперь другой тоже еврей считает геройством позвонить Путину, когда убивают наших солдат.
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