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Все про:контрабанда (1076) митниця (646) Нефьодов (135)

 На кордоні митники виявили вантажівку з елітними брендами на суму 64,2 млн грн, - Нефьодов. ФОТО

Голова Державної митної служби України Максим Нефьодов заявив, що на кордоні митники виявили вантажівку контрабандних товарів на суму 64,2 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Нефьодова в Facebook.

"Дорожчої окремо взятої фури я ще не зустрічав. Згідно з поданими документами, через пункт пропуску "Порубне" везли 8 тонн недорогого одягу і взуття на $69.6 тис. Бувають куртки по 250 грн в закупівельній ціні? Бувають, звісно. От тільки маршрут дивний - продавець із Туреччини, а везуть із польського складу через Чернівці на Київ? А коли машину оглянули, митники побачили суцільні елітні бренди - Brioni, Loro Piana, Burberry, Kiton, Philipp Plein тощо. Якщо ви знайдете десь плащ Burberry за 250 грн - дайте знати..." - написав глава митної служби.

На кордоні митники виявили вантажівку з елітними брендами на суму 64,2 млн грн, - Нефьодов 01

За його словами, у вантажівці було 33 тис. предметів одягу, аксесуарів і біжутерії, приблизна вартість яких становить 64,2 млн грн.

На кордоні митники виявили вантажівку з елітними брендами на суму 64,2 млн грн, - Нефьодов 02

"У 38 разів більше. Протокол складено, товар вилучено до винесення рішення судом, можлива санкція - 100% штраф і конфіскація. Є істотна ймовірність, що хтось залишиться без обновок на зиму", - додав Нефьодов.

На кордоні митники виявили вантажівку з елітними брендами на суму 64,2 млн грн, - Нефьодов 03

Читайте також: Людям доведеться долати додаткові сотні кілометрів до нових митниць, - Южаніна про єдину юрособу для Держмитної служби

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170757
 
   
 Топ коментарі
 
На трассе Киев - Борисполь обнаружен Голоборотько едущий скорбить... И никакого пиара, просто парень из народа.

На границе таможенники обнаружили грузовик с элитными брендами на сумму 64,2 млн грн, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 9899
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А дальше как всегда...Порешают. А кто бенефициар этой поставки?
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А дальше как всегда...Порешают. А кто бенефициар этой поставки?
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Самое грустное то, что отличившиеся таможенники даже дырку от бублика за свою бдительность не получат. Получай свою зарплату около 7000 грн и живи на широкую ногу...
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Навіть без розрекламованих сканерів обійшлися? На границе таможенники обнаружили грузовик с элитными брендами на сумму 64.2 млн грн, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 9718
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Крутые бирки научились делать в Китае!
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Как тут визжат, и везде, на Ютубе например: самаянищаястрана, старикинапомойкахкушают и т.д. - но кто-то же покупает эти "бренды"? Ах да, "они просто воруют наши деньги")
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Ну все, тепер економіка розквітне, ага
Цю фуру впіймали. А скільки не впіймали?

А що буде якщо впіймають вісх без винятку? А ціни на все, в краіні де майже все імпорт, зростуть дуже сильно. Хто від цього виграє?

Не фури ловити треба, а зробити нормальні митні тарифи та просту процедуру оформленя, що не треба було «решать вопросы».
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После большого Минуса , - Потребовали Плюсы , пожертвовали , и притом сокральная жертва , думаю не обеднеет и Авторитет не пострадает , ведь никаких Исходных данных , Кто ,Где , На чем , Откуда , Какая фирма, а может и Корпорация. Ек дума , что какой то Фоп со Жмеринки вез Тапочки.
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На трассе Киев - Борисполь обнаружен Голоборотько едущий скорбить... И никакого пиара, просто парень из народа.

На границе таможенники обнаружили грузовик с элитными брендами на сумму 64,2 млн грн, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 9899
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Я не а Зе... И высказался по поводу пиара на другой страничке... Но зачем ты вкидываешь фото катафалков здесь и еще называешь это кортежем Зе?
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новость из разряда "сегодня капитан был трезв".
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просто удивляет - нет - не составы с лесом,не составы с рудой,не составы с металлом - нет и еще раз нет - а какую то фуру конкурентов - это достижение - зебилизм как он есть - но зебилы пляшут и поют - победа ведь))))
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Когда распродаж конфиската за копейки ?
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Самое интересное, кто и за какую цену все это будет продавать. Знавал я сравнительно недавно одного дельца, который "обслуживал" склады конфискованных товаров. На кордоні митники виявили вантажівку з елітними брендами на суму 64,2 млн грн, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 8042 На кордоні митники виявили вантажівку з елітними брендами на суму 64,2 млн грн, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 8042 На кордоні митники виявили вантажівку з елітними брендами на суму 64,2 млн грн, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 8042
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Спеціально для Нефодова вполювали. Щоб заспокоївся. Тепер собі хіпстерскі обнови вибирає. Задоволений
На кордоні митники виявили вантажівку з елітними брендами на суму 64,2 млн грн, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 6896
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хз, я подобные "бриони" на алиэкпрессе видел.
почему он решил, что они подлинные, а не подделки?
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Грузовик с элитными брендами. Бренды вообще можно погрузить на грузовик ?
Только налепить.
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