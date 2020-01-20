 На кордоні митники виявили вантажівку з елітними брендами на суму 64,2 млн грн, - Нефьодов. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Нефьодова в Facebook.

"Дорожчої окремо взятої фури я ще не зустрічав. Згідно з поданими документами, через пункт пропуску "Порубне" везли 8 тонн недорогого одягу і взуття на $69.6 тис. Бувають куртки по 250 грн в закупівельній ціні? Бувають, звісно. От тільки маршрут дивний - продавець із Туреччини, а везуть із польського складу через Чернівці на Київ? А коли машину оглянули, митники побачили суцільні елітні бренди - Brioni, Loro Piana, Burberry, Kiton, Philipp Plein тощо. Якщо ви знайдете десь плащ Burberry за 250 грн - дайте знати..." - написав глава митної служби.

За його словами, у вантажівці було 33 тис. предметів одягу, аксесуарів і біжутерії, приблизна вартість яких становить 64,2 млн грн.

"У 38 разів більше. Протокол складено, товар вилучено до винесення рішення судом, можлива санкція - 100% штраф і конфіскація. Є істотна ймовірність, що хтось залишиться без обновок на зиму", - додав Нефьодов.

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