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Все про:бізнес (397) військкомат (93) Дмитро Дубілет (66)

 Знайдено вирішення проблеми взаємодії бізнесу з військкоматами, - Дубілет

Уряд знайшов рішення, яке допоможе зменшити бюрократію у взаєминах бізнесу і військкоматів.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що, згідно із законодавством, компанії мають листуватися з військкоматами щодо своїх співробітників. Водночас усе листування відбувається лише в паперовій формі.

"Після низки зустрічей з Міністерством оборони та іншими органами ми відкрили проєкт з двох частин. По-перше. Як відомо, зараз компанії подають щодо своїх співробітників звітність у податкову службу. Наша ідея проста: додати в цю звітність кілька полів щодо військового квитка та вбити, таким чином, паперові документи", - написав Дубілет.

"І по-друге. Зараз бізнес має повідомляти військкомати про всілякі зміни в даних своїх співробітників. Тут рішення очевидне: зробити автоматичний збір інформації з уже наявних реєстрів і автоматично надсилати ці дані до військкоматів, не відволікаючи бізнес", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дані електронного перепису населення опублікують наступного тижня, - Дубілет

За словами Дубілета, зараз уряд складає план впровадження цього проєкту. Міністр прогнозує, що відповідні зміни до законодавства буде ухвалено вже у 2020 році.

Знайдено вирішення проблеми взаємодії бізнесу з військкоматами, - Дубілет 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170756
 
 
 Топ коментарі
 
Вікі каже - сотруднікі ПріватБанка в Арміі нє служат. Найдено решение проблемы взаимодействия бизнеса с военкоматами, - Дубилет - Цензор.НЕТ 6751
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Дуб лет ты валет . Бизнес ушел в глубокое подполье с вами нехотят работать отсюда и не выполнение планов по накоплению бюджета. А теперь представь на одну минуту сколько трудоустроенных неофициально ? Проблему они решил блин да вы там поголовное стадо тупого БЫДЛА
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А Дубілєт служив у армії? На вигляд - наче здоровий парубок. Зараз піду у вікіпедію і з"ясую.
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Дуб лет ты валет . Бизнес ушел в глубокое подполье с вами нехотят работать отсюда и не выполнение планов по накоплению бюджета. А теперь представь на одну минуту сколько трудоустроенных неофициально ? Проблему они решил блин да вы там поголовное стадо тупого БЫДЛА
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такі да, оце вухате чмо насправді - тупілєт!
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Што, в каждый военкомат по кассовому аппарату!?
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Зеля обещал контрактную армию . Точка .
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А Дубілєт служив у армії? На вигляд - наче здоровий парубок. Зараз піду у вікіпедію і з"ясую.
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Вікі каже - сотруднікі ПріватБанка в Арміі нє служат.
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Ну, не такой он уже и дурак. Знайдено вирішення проблеми взаємодії бізнесу з військкоматами, - Дубілет - Цензор.НЕТ 5932 У них и прдия такая с программным пунктом "откосить 4 раза".
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О боге мій ... Найдено решение проблемы взаимодействия бизнеса с военкоматами, - Дубилет - Цензор.НЕТ 5074 ,Гроші напряму пійдуть до воєнкоматів, пардон...,кишень воєнкомів Найдено решение проблемы взаимодействия бизнеса с военкоматами, - Дубилет - Цензор.НЕТ 4597 Виробництво ішаак-Зе на потік Найдено решение проблемы взаимодействия бизнеса с военкоматами, - Дубилет - Цензор.НЕТ 7624
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Пусть лучше бизнес деток в армию отправит вместо селян ..
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а при чем тут бизнес? пусть зеленые шмаркли пойдут послужат со своими квартальными утырками и сивУхами!
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А когда будет "слугами" принят закон типа "Откосить 4 раза"?
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Честь и хвала Дубилету,почти волонтёру на госслужбе.Сщас два подсобника в полтора раза получают больше.при меньших трудозатратах чем он.
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Дубилет-осободоверенный слуга Коломойского.Уполномоченный охраны(типа собственной безопасности) в охране Коломойского.-Топ-менеджер "Приватбанка" времен Коломойского Дубилет стал советником Баканова./При том что сам Баканов бывший юрист "Квартала" Коломойского.
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А сам то єтот билет, служил в армии, или он лолита, у них не принято?
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Гавно вапрос! Звичайно не служив, в нього пласкостопіє... або хитрожопіє богообране.
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Дубилет всё правильно делает, только
Проблема в том, что ...
По сути = быдло загоняют в стойло,
Какая это будет армия ?
Что будут делать военкомы, если начнётся массовый
Отказ от присяги ?
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