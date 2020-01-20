 Від "Слуги народу" на економічний форум у Давос поїдуть 17 нардепів

Про це повідомили "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі фракції, передає Цензор.НЕТ.

"17 народних депутатів із фракції "Слуга народу" візьмуть участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі", - повідомили в пресслужбі фракції в понеділок.

Згідно з інформацією, в Давос на форум їдуть глава фракції Давид Арахамія, його перший заступник Олександр Корнієнко, заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, депутати Єлизавета Ясько, Святослав Юраш, Дмитро Наталуха, Марина Бардіна, Роксолана Підласа, Юлія Овчиннікова та інші.

Форум у Давосі пвідбудеться 21-24 січня. У ньому візьмуть участь представники 118 країн.

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