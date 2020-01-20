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Все про:Давос (87) Арахамія (198) Юраш (10) Слуга народу (603) Корнієнко (104) Підласа Роксолана (4) Кравчук Євгенія (18) Єлизавета Ясько (16) Наталуха Дмитро (3)

 Від "Слуги народу" на економічний форум у Давос поїдуть 17 нардепів

23 народні депутати України з фракції "Слуга народу" їдуть на Всесвітній економічний форум у Давосі (Швейцарія).

Про це повідомили "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі фракції, передає Цензор.НЕТ.

"17 народних депутатів із фракції "Слуга народу" візьмуть участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі", - повідомили в пресслужбі фракції в понеділок.

Згідно з інформацією, в Давос на форум їдуть глава фракції Давид Арахамія, його перший заступник Олександр Корнієнко, заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, депутати Єлизавета Ясько, Святослав Юраш, Дмитро Наталуха, Марина Бардіна, Роксолана Підласа, Юлія Овчиннікова та інші.

Форум у Давосі пвідбудеться 21-24 січня. У ньому візьмуть участь представники 118 країн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук разом із Зеленським поїде на економічний форум у Давос

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170755
 
 
 Топ коментарі
 
Это крутые парни...с дипломами трускавецкой аккадемии...они там всех этих выпускников гарвардов и оксфардов порвут как тузик грелку..
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По приезду в Давос им надо рты скотчем заклеить,а то после их умных речей экономический форум превратится в лигу смеха.
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Что они там будут делать.В Украине уже нет экономики.Замем дебилам форум.
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За те же деньги за которые и в Омане отдыхали
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Это крутые парни...с дипломами трускавецкой аккадемии...они там всех этих выпускников гарвардов и оксфардов порвут как тузик грелку..
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А чому не в Трускавецьк?????
Він ближче і дещевше От "Слуги народа" на экономический форум в Давос поедут 23 нардепа - Цензор.НЕТ 9041
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По приезду в Давос им надо рты скотчем заклеить,а то после их умных речей экономический форум превратится в лигу смеха.
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это будет в глаза бросаться
а вот проколоть языки дыроколом - чтоб им не трепали - как вариант ))))
не благодарите! ))))
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В средневековой Италии был ещё один хороший способ - загоняли в язык рыболовный крючок.Но мы же не изверги,скотч гуманнее.
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как это не изверги? изверги-изверги! такого себе... навыбирать...)))) садо-мазо просто! ))))))))
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Хоть отдохнут бедняжки, а то здесь их нарід уже достал своімі "почемузарплатаминистранеминималка?"
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а там на запитання будуть казати : "твоя моя не розумію"
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...і привезуть "пльонкі Давоса", звідки мудрий нарід дізнається що їхні слуги там їли/пили, та які табу у місцевих жіночок льогкого повєдєнія.
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Это форум топ экономистов, финансистов, предпринимателей. Что будут там делать "трускавецкие туристы" ??? Заслужили путёвочку за деньги налогоплательщиков?!
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Просто парень из народа, просто едет поддержать близких и родных погибших..

От "Слуги народа" на экономический форум в Давос поедут 23 нардепа - Цензор.НЕТ 8685
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23 Карл 23 тупых дебила поедут в Давос это же какой будет позор эти имбецилы стадом будут там позорить Украину
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на хрена так много?
конечно, это ж не Золотое или Авдеевка...
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Для чого ????????
Нє,я не проти,але чому б не за свій кошт ?
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А почему не все слуги едут? Не справедливо.
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Це "ударники-передовики" шапіто з ВР... Від "Слуги народу" на економічний форум у Давос поїдуть 23 нардепи - Цензор.НЕТ 8828
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Квартал 95 едет на гастроли, шуты и клоуны в полном составе. Юзика не забудьте, теперь он членом по пиано будет стучать. Шобла дегенератов хорошо повеселит публику.
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А не много-вато -ли их в Давос едет Від "Слуги народу" на економічний форум у Давос поїдуть 23 нардепи - Цензор.НЕТ 5879 за наш счет
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Опускати країну своїм скудоумством Від "Слуги народу" на економічний форум у Давос поїдуть 23 нардепи - Цензор.НЕТ 448
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Хоть один из этих слуг имеет высшее образование?
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может пусть на передок прокатятся, "мир" посмотрят???
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при зедрисні виросли перевозки баранів за державний рахунок
ура!
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Тобто СН їдуть розважатися за наш рахунок.
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там в Давосе можно шапки безплатно взять
26.01.19 09:54 Кандидат в президенты Игорь Шевченко в Давосе несколько раз набрал бесплатных лыжных шапок, несмотря на ограничение в одну на человека. ФОТО

Від "Слуги народу" на економічний форум у Давос поїдуть 23 нардепи - Цензор.НЕТ 4310
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А После перечисленных Сказано и Другие , это кто это Группа Дубинского .
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на чолі із провідними економістами третього тисячоліття Зеленським і Гончаруком
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Инвестиции из Омана привез, ща из давоса привезет, держите карманы шире
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будут "потужно завлекать" инвесторов,да и на лыжах можно покататься за госсчет и отельчик для проживания будет гарантированно 5 звездочный(не в автобусе же )
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Та куди тому Давосу до Трускавця!!! Дилетанти...
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На Давос надо проверить билеты , там будет гораздо больше и разных. и не только депутатов.Стемпицкий,Билецкий,Ярош с визитками.
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"командировочних" їм побільше "зашліть" ...все ж у Швейцарію їдуть..."светила економической мысли" ...лядь
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хламідія так і сказав ...ля буду за "кровные"
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нелоха не забудьте прихопити ...з його вдачею Бог дасть сорос ласти склеїть ...хоча ні краще лавина ...щоб всіх глистів одним махом "накрило" ...
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Прихлебатели Не Лоха Оманского летят расслабиться за народный счет?
Или выездная гастроль ЗЕленого шапито?
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вот тут примерная стоимость вояжа Від "Слуги народу" на економічний форум у Давос поїдуть 17 нардепів - Цензор.НЕТ 3216
The New York Times подсчитала, во что обойдется поездка в Давос компании-участнику.
Как передает BFM.ru, для участие в форуме примут руководство международных компаний, политики и ученые со всего мира. По большей части давосская неделя посвящена налаживанию контактов.
Получить приглашение на эту встречу считают за большую честь, отмечает издание,и добавляет, что для руководителя корпорации стать давосцем даже всего на пару дней - это дорогое удовольствие.https://korrespondent.net/business/1179075-chto-pochem-gazeta-podschitala-vo-skolko-biznesmenam-obojdetsya-poezdka-v-davos
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Ага, нам, украинцам, за удовольствия бубонной чумы- осла оманского придется заплатить несколько миллионов долларов. Зеленодрысные, правда для бубочки ничего не жалко?
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