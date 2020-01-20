 Від "Слуги народу" на економічний форум у Давос поїдуть 17 нардепів

Про це повідомили "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі фракції, передає Цензор.НЕТ.
"17 народних депутатів із фракції "Слуга народу" візьмуть участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі", - повідомили в пресслужбі фракції в понеділок.
Згідно з інформацією, в Давос на форум їдуть глава фракції Давид Арахамія, його перший заступник Олександр Корнієнко, заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, депутати Єлизавета Ясько, Святослав Юраш, Дмитро Наталуха, Марина Бардіна, Роксолана Підласа, Юлія Овчиннікова та інші.
Форум у Давосі пвідбудеться 21-24 січня. У ньому візьмуть участь представники 118 країн.
Він ближче і дещевше
а вот проколоть языки дыроколом - чтоб им не трепали - как вариант ))))
не благодарите! ))))
конечно, это ж не Золотое или Авдеевка...
Нє,я не проти,але чому б не за свій кошт ?
ура!
26.01.19 09:54 Кандидат в президенты Игорь Шевченко в Давосе несколько раз набрал бесплатных лыжных шапок, несмотря на ограничение в одну на человека. ФОТО
Или выездная гастроль ЗЕленого шапито?
The New York Times подсчитала, во что обойдется поездка в Давос компании-участнику.
Как передает BFM.ru, для участие в форуме примут руководство международных компаний, политики и ученые со всего мира. По большей части давосская неделя посвящена налаживанию контактов.
Получить приглашение на эту встречу считают за большую честь, отмечает издание,и добавляет, что для руководителя корпорации стать давосцем даже всего на пару дней - это дорогое удовольствие.https://korrespondent.net/business/1179075-chto-pochem-gazeta-podschitala-vo-skolko-biznesmenam-obojdetsya-poezdka-v-davos