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Все про:США (5954) Насіров (498) Парнас Лев (24)

 Насіров допоміг Парнасу з позикою в $10 млн на його бізнес-проєкт, - The Wall Street Journal

Ексголова Державної фіскальної служби Роман Насіров допоміг профінансувати позику в 10 мільйонів доларів, яку соратник адвоката Трампа Лев Парнас просив під проєкт у сфері нерухомості.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що після обрання Дональда Трампа президентом соратник Руді Джуліані - Лев Парнас побачив шанс заробити на своїх зв'язках.

"Флоридський бізнесмен і донор Трампа улещував інвесторів для проєкту у сфері нерухомості. Один з них, Роман Насіров, у той час був главою податкової служби України, вирушив на курорт Трампа Мар-а-Лаго у Флориді, де вони спілкувалися з обраним президентом у колі його соратників, про що свідчить відео, опубліковане адвокатом Парнаса.

Насіров у підсумку допоміг профінансувати позику в 10 мільйонів доларів, яку Парнас просив для проєкту, стверджують знайомі із ситуацією джерела", - йдеться в матеріалі.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заперечує своє знайомство з Парнасом, який, зі свого боку, стверджує, що діяв в Україні від імені Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про Парнаса: "Я його зовсім не знаю, це великий обман"

Нагадаємо, бізнесмени Ігор Фруман і Лев Парнас були арештовані в США 10 жовтня. Обидва вони є клієнтами Рудольфа Джуліані - адвоката американського президента Дональда Трампа.

Раніше в травневому інтерв'ю бізнесмен Ігор Коломойський заявляв, що "в Україні діють два аферисти, які перебувають під слідством у США. Один, здається, Лев Парнас, а інший - Ігор - чи то Фруман, чи то Фурман". Пізніше адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані повідомив, що згадані люди - громадяни США і його клієнти, яким він порадив висунути обвинувачення Коломойському.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Йованович вимагала, щоб Джуліані офіційно просив відкрити справу проти Байдена. За це її звільнили, - АР

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170754
 
 
 Топ коментарі
 
Ого.А "клетчатый" оказывается большой чилавьек в большой геополитике! Насиров помог Парнасу с займом в $10 млн на его бизнес-проект, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 5157
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Нищая страна украинцев, финансирует евреев из самой богатой страны мира))))А потом еще и выбирают еврея приЗЕдентом, надеясь, что наступит украинское счастье! УКогда в наперстки, это называлось лох. Теперь ЗЕбил.
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От такий бідний Насіров Насиров помог Парнасу с займом в $10 млн на его бизнес-проект, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 292
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Ого.А "клетчатый" оказывается большой чилавьек в большой геополитике! Насиров помог Парнасу с займом в $10 млн на его бизнес-проект, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 5157
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Звичайне казахське прізвище Насиров переробили на Насіров...
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Нищая страна украинцев, финансирует евреев из самой богатой страны мира))))А потом еще и выбирают еврея приЗЕдентом, надеясь, что наступит украинское счастье! УКогда в наперстки, это называлось лох. Теперь ЗЕбил.
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Насиров вообще-то человек Порошенка, порохогнидам на заметку
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прямо греческая мифология )))
над Парнасом взошла звезда Насир
//
Парнас - горный массив в Греции (в честь сына Посейдона и нимфы)
Насир - от глагола - помогать, даровать
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Я так и не понял
на сколько выдан кредит?
под какой процент?
и как его возвращают?
Портнов, присоединяйся.
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Может попридержите коней. Трамп это вам может припомнить. С вероятностью 70% он снова выиграет выборы.
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Ну вот и оксзалось, что глава налоговой далеко не бедный человек. И куда смотрел майданный Генпрокугог???? Что соевые, кто разворовал страну?????
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Зеля, конечно, кто ж еще? А потрох ну нивчемнеувиноват...
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честь и совесть украинского народа . к возложению в мавзолей готов ! Насіров допоміг Парнасу з позикою в $10 млн на його бізнес-проєкт, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 3568
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Интересно, у него случайно нет гражданства США ?
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Когда вас задерживают и жена спокойно сразу достает из тумбочки дома 100000000грн залога и бежит вас выкупать, у кого то еще были сомнения что Насиров очень-очень богатый человек, и для него пара десятков млн гривен туда сюда не проблема...
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Так , перейти с Виртуального , до Реального Ощущения Действительности , - Пора с Этим цырком заканчивать , Где реальные Результаты. Если Насиров Вышел , - Или Залог Маленький или Судьи в Доле , при таких Деньгах и не Удивительно.
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Чудно, спасибо народу США за помощь, *****
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Насралов натырил бабла и теперь он кредитор!..
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Если бы Порошенко доложили, кто такой Насиров, такого бы не было. Не знал он, все за спиной его. 100 процентов.
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Собачу будку строил, некогда бьіло отвлекаться
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не сам Насиров а его богатющая теща вложилась в Остапа Бендера)
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Украина разменная монета у Трампа с ******
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Бред. аферист под следствием не может являться для США ключевым свидетелем.
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На стадіоні Зестудент тоді сказав, що він є результатом помидок Порошенка.
По кінцівці Зе став результатом провального гешефту Бені у США.
Зараз у Бсні з"явився шанс лякати Америку тим, що він скерує Україну під протекторат Московії.
Якщо б у США правив Трамп може би щось у нього і вигоріло.
Власне це і стало причиною того , що Зе став помилкою як для Бені так і для України.
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