 Я не підтримую окреме ЗНО з медіаграмотності, - Новосад

"Я не підтримую окреме ЗНО з медіаграмотності. Але оскільки це буде одна з компетенцій у стандарті (базової освіти. - Ред.), то вона безсумнівно знайде своє відображення і в ЗНО, але через перевірку цього вміння в рамках інших предметів", - повідомила Новосад в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Що стосується вивчення так званої медіаграмотності, міністерка зазначила, що це знання буде однією з компетенцій, яка має бути наявна взагалі в змісті освіти.

"Якщо захоче якась зі шкіл зробити це окремим предметом - це буде їхнє право, вони зможуть робити це через свої освітні програми. Наприклад, зробити цей предмет вибірковим, закон "Про загальну середню освіту" це дозволяє. Взагалі, медіаграмотність можна викладати на різних предметах від української мови до історії, це можуть бути просто теми", - зазначила вона.

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Новосад додала, що міністерство своєю чергою буде розробляти відповідні методики і приклади викладання.