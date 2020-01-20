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 Я не підтримую окреме ЗНО з медіаграмотності, - Новосад

Міністерка освіти і науки України Ганна Новосад не підтримує проведення окремого зовнішнього незалежного оцінювання з медіаграмотності.

"Я не підтримую окреме ЗНО з медіаграмотності. Але оскільки це буде одна з компетенцій у стандарті (базової освіти. - Ред.), то вона безсумнівно знайде своє відображення і в ЗНО, але через перевірку цього вміння в рамках інших предметів", - повідомила Новосад в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Що стосується вивчення так званої медіаграмотності, міністерка зазначила, що це знання буде однією з компетенцій, яка має бути наявна взагалі в змісті освіти.

"Якщо захоче якась зі шкіл зробити це окремим предметом - це буде їхнє право, вони зможуть робити це через свої освітні програми. Наприклад, зробити цей предмет вибірковим, закон "Про загальну середню освіту" це дозволяє. Взагалі, медіаграмотність можна викладати на різних предметах від української мови до історії, це можуть бути просто теми", - зазначила вона.

Також читайте: Учні зможуть підтягнути знання з предметів на індивідуальних заняттях у школі за держрахунок, - Новосад

Новосад додала, що міністерство своєю чергою буде розробляти відповідні методики і приклади викладання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170752
 
   
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Як захистити дітей від серіалів, які формували світогляд їхніх батьків?
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Тільки виробництвом якісного україномовного контенту. Бажано щоб доступ до нього був вільним.
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Советские монстры МОН и Президиум НАНУ нужно реформировать. Они друг друга дополняют. Децентрализация процесса образования -- вот что надо. Дополнительные административные решения МОНа -- путь в никуда. Так науправлялись, что уже и таблицу умножения значительная часть населения скоро знать не будет.
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"Так науправлялись, что уже и таблицу умножения значительная часть населения скоро знать не будет." - это и не удивительно. Если слуги этого населения не могут понять что происходит в их королевстве, то каких знаний еще нужно народу? Да и эта самая "большая часть" в большинстве своем живет с девизом "меньше знаешь-крепче спишь".
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Медиаграмотность ? На основе фильмов и клоунских программ команды зе ?
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Что такое медиаграмотность? И как ее можно оценивать? Существуют объективные критерии оценки?
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Медиаграмотность это как,будут разбираться "правильные " ребенок каналы смотрит и на "нужные" ли сайты заходит?
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95 квартал не смотрит, все, ЗНО не прошел Я не підтримую окреме ЗНО з медіаграмотності, - Новосад - Цензор.НЕТ 9426
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Когда я его "проходил", многие из нынешних чиновников еще не родились.
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