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Все про:діти (1791) школа (761) навчання (140) Новосад (56)

 Учні зможуть підтягнути знання з предметів на індивідуальних заняттях у школі за держрахунок, - Новосад

В учнів закладів середньої освіти з'явиться можливість підтягти знання з предметів на індивідуальних заняттях у школі за державний рахунок, повідомила міністерка освіти і науки України Ганна Новосад

"Закон, який минулого тижня був ухвалений парламентом, надає таку можливість. Це те, що ми дописали за результатами PISA, що дозволяє мати індивідуальні заняття, якщо є певна потреба поліпшити знання з того чи іншого предмету. Тобто, фактично ми даємо право на якесь "узаконене репетиторство" в публічних школах, яке буде оплачуватися за рахунок державних коштів", - повідомила Новосад в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Що стосується формату і підходів до допуску до таких занять, то міністерка зазначила, що необхідно ще все прорахувати. "Безперечно, передовсім йдеться про ресурси, і нам потрібно це буде якимось чином обмежити і встановити певний допуск до такої можливості. Цим повинні користуватися ті, хто має успішність нижче середнього з того чи іншого предмету. Наша мета - дати всім можливість мати знання на рівні, який має забезпечувати держава", - додала Новосад.

На уточнювальне запитання, чи не буде такий підхід мати ризику, що вчителі будуть спекулювати цими заняттями, щоб отримувати додатковий дохід, міністерка зазначила, що завжди на будь-яку новацію знайдеться той, хто буде її використовувати на свою користь, але законодавством неможливо врегулювати всі потенційні підступи недоброзичливців.

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"Ми маємо довіряти вчителям і вірити, що школа ставить перед собою завдання надати всім хороші знання. Але, я думаю, що в нормативці ми знайдемо, як все це обмежити. До того ж має бути розуміння, якщо у вчителя весь клас різко стає гірше вчитися, і після уроків, передбачених планом, всі йдуть на позакласні уроки, то це буде певним дзвіночком для директора, що щось йде не так", - заявила Новосад.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170746
 
 
 Топ коментарі
 
Странно... Школьная программа последних лет десяти (минимум) как раз таки расчитана или на гениев или на тех, кто с репетитором в частном порядке занимается.
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Навчіть спочатку тупорилих вчителиць дату ,хоча б,правильно писати.
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учитывая, что нынешняя программа и так рассчитана на "среднего" и ниже, а учителя на работу ходят просто ради "отбубнеть" часы и вообще не заняты преподаванием, разумнее будет их штрафовать за отсутствие знаний у учеников, чем доплачивать за дополнительное безделье
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Странно... Школьная программа последних лет десяти (минимум) как раз таки расчитана или на гениев или на тех, кто с репетитором в частном порядке занимается.
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тільки не всі генії і не всі мають гроші на репетиторів.
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Да вы хотя бы отмените плату в школах за английский язык. Каждый месяц отдай по 180 грн.. А потом ещё репетитору.
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Може краще іврит? Русскаязичная чєлюсть все рівно не може вимовляти українською...
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Если коротко, ЭПОХА НАВЧАННЯ ЗАКИНЧИЛАСЬ.
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вернее не ученики подтянут, а учителя подтянутся)
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Ну да! Возьмём учителя английского. Получает зарплату. Плюс по 180 грн с каждого ученика в мес. Плюс ей же ещё и за репетиторство.. То есть и на основных занятиях и на дополнительных она детей не может научит.. А вот на репетиторстве.. То да! Чудо произойдёт с детьми..
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Вчителі, з зарплатнею 4000 долярів, могли б проводити додаткові уроки і на апчественних началах.
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Навчіть спочатку тупорилих вчителиць дату ,хоча б,правильно писати.
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учитывая, что нынешняя программа и так рассчитана на "среднего" и ниже, а учителя на работу ходят просто ради "отбубнеть" часы и вообще не заняты преподаванием, разумнее будет их штрафовать за отсутствие знаний у учеников, чем доплачивать за дополнительное безделье
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К сожалению,никакой реформы образования не наблюдаю. Есть просто пример нашего одноклассника, который переехал с родителями в другую страну и там учится. У них разные классы , в зависимости от успеваемости, дети 'перемещаются' через определенное время из одного класса в другой, есть стимул хорошо учиться, потом они не привязаны к определенному коллективу. Второе, нет такого количества обязательных предметов. Очень много activities различных. И, что мне очень понравилось, дети должны читать книгу, соответствующую их уровню, всегда ходить с этой книгой, которая взята из библиотеки и рекомендована именно этому ребёнку. Обучение - от простого к сложному , и потом возвращение к пройденному только уже на более высоком уровне- тоже очень правильное решение. А не выучил и забыл.
У нас много ненужного учат в школе. Мои дети школу ненавидят, учатся хорошо , хотя это не благодаря школьным учителям.
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Совком *******. Якщо учень не хоче, або не може вивчити завдання, йому не допоможуть ніякі додаткові заняття. Навіщо змушувати дітей вчити те, що їм не потрібно. Якась маячня.
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Учителя - тупые! Чему они могут научить??? Они не могут научить на уроках, как они смогут научить на дополнительных???
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Зарплата учителей должна зависеть от результата. А не абы день прошёл .. Ставка идёт. Да на родителей все перебрасывать. Дошло до того, что иучителя тупо задают задание родителям, что бы те научили детей. А они проверят и поставят оценку!
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