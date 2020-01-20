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 Політика України
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Все про:Херсон (291) Херсонщина (496) Гандзюк (420) Офіс генерального прокурора (39)

 Правоохоронці проводять у Херсоні обшуки у справі Гандзюк і спецоперацію з усунення злочинного угруповання, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Прокурори Офісу Генерального прокурора у взаємодії зі слідчими органів Служби безпеки України 20 січня 2020 року в місті Херсоні та інших населених пунктах області проводять спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка вчиняла в регіоні насильство над особами та підпали чужого майна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора (ОГП).

"Повідомлено про підозру керівнику злочинної організації, колишньому помічнику народного депутата України попередніх скликань. Слід зазначити, що обвинувальний акт щодо вказаної особи вже перебуває на розгляді Приморського районного суду м. Одеси з угодою про визнання його винуватості у заздалегідь не обіцяному приховуванні нападу на Катерину Гандзюк", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється про підозру іншим членам злочинної організації.

"Крім того, прокуратурою, спільно зі співробітниками оперативних підрозділів СБУ, розпочато низку обшуків з метою відшукування додаткових доказів у кримінальному провадженні за фактом нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк", - наголосили в ОГП.

Правоохоронці проводять у Херсоні обшуки у справі Гандзюк і спецоперацію з усунення злочинного угруповання, - Офіс Генпрокурора 01
Правоохоронці проводять у Херсоні обшуки у справі Гандзюк і спецоперацію з усунення злочинного угруповання, - Офіс Генпрокурора 02

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від 3 до 6,5 року ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170742
 
   
 Топ коментарі
 
Имитация бурной деятельности.
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Ишак после Оманского зашквара, уже не знает за что зацепиться! Отплясал на телах экипажа МАУ, теперь Ганзюк, на "киборгах" отметилось....КВН на крови.
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Що вони там знешкоджують??? На фото стоїть БТР на парковці мерії Херсону. Саме там Гандзюк працювала. Це мерія злочина організація? А БТР навіщо? Це затримання чи бойові діі в багатолюдному центрі міста??? Другий БТР стоїть на виїзді з Херсону. Стоїть так, що об'їхати його надзвичайно легко.
Це що за цирк такий?
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Що вони там сподіваються знайти через такий час? ХЗ.
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Ишак после Оманского зашквара, уже не знает за что зацепиться! Отплясал на телах экипажа МАУ, теперь Ганзюк, на "киборгах" отметилось....КВН на крови.
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"Працюйе" виключно лише Вона, а ОГПУ виконує свою роботу.
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Шо, не подобається? Правоохоронці проводять у Херсоні обшуки у справі Гандзюк і спецоперацію з усунення злочинного угруповання, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 4827 Це вам отвєтка від неї. Тепер не скигліть.
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лови подачу дятел .
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то ли ты ….
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По суті щось є? Чи і на цій гілці срач організовуєш?
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Первый этап спортивной ловли - поймай рыбу!
Потом второй - поцелуй, и последний в ПЕчерскем суде - отпусти на волю...
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Что то бобик не спешит распускать этот самый справедливый суд. Наверное ручной суд, ген прокурор и т.д очень удобны, для того чтобы быть кристально чистым президентом.
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Зеленые падонки, лишь бы хороших людей арестовывать и родиной торговать
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Уже арестованы волонтеры или ветераны АТО? Когда пресс-конференция с "неопровержимыми" доказательствами от Зеленского с Аваковым?
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Що вони там знешкоджують??? На фото стоїть БТР на парковці мерії Херсону. Саме там Гандзюк працювала. Це мерія злочина організація? А БТР навіщо? Це затримання чи бойові діі в багатолюдному центрі міста??? Другий БТР стоїть на виїзді з Херсону. Стоїть так, що об'їхати його надзвичайно легко.
Це що за цирк такий?
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Давно пора это клоаку вычистить ,там упыри собрались колярованные ,полностью обнаглевшие от безнаказанности а чистка среди мусорни тамошней это задача первоочередная .
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А до чого БТР - чергове ШОУ ??? ЧЕРГОВА КЛОУНАДА !
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Або чергова циркова вистава або репитиція 5 колоною захоплення міста
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Мангер та Левін - це часом не семітські прізвища?
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