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Все про:вакцина (178) діти (1791) щеплення (52) школа (761) Міносвіти (543) Новосад (56)

 Допуск до школи невакцинованих дітей буде відповідальністю керівника навчального закладу, - Новосад

Міністр освіти і науки України Ганна Новосад заявляє, що допуск до школи дітей, які не пройшли вакцинацію, буде особистою відповідальністю керівника навчального закладу.

"За кожну конкретну школу відповідає директор. Тому очевидно, якщо буде ухвалено якесь рішення з цього приводу, то це буде відповідальність керівника навчального закладу - прийняти до школи дитину чи запропонувати якусь іншу форму навчання, з огляду на наявну довідку", - повідомила Новосад в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Водночас міністерка наголосила, що такі рішення ще напрацьовуються спільно з Міністерством охорони здоров'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ оновив перелік протипоказань для профілактичних щеплень

Новосад також зазначила, що Міносвіти звернулося до Міністерства охорони здоров'я з проханням внести зміни в довідку 086, яка є обов'язковою для зарахування учня до навчального закладу, щоб вказувати там статус про наявність чи відсутність щеплення. "Чекаємо реакції від них, і це буде перший крок для вирішення цього питання", - розповіла вона.

Крім того, за словами Новосад, відомство підготувало лист у регіони з пропозиціями до голів обласних державних рад посилити нагляд за тим, щоб діти були щеплені.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170739
 
   
 Топ коментарі
 
Посилання на оригінал промови, будь-ласка.
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После заболевания корью невакцинированного ученика, в школе надо объявлять карантин. При не очень большом числе невакцинированных учеников, весь учебный год плавно превращается в сплошной карантин с редкими перерывами.
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Фраза "ми візьмемо на себе відповідальність" вже давно нервує всіх...В чому ж та відповідальність заключається,відповідальність директорів шкіл,депутатів,чиновників та іншої державної братіі?..В мене формується якийсь такий образ відповідальності у формі жупела,який високопосадовець запихає собі в дупу і гордо з тим ходить...
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Если простой учитель - 4000$, то директор заведения не менее 6000$, на адвоката должно хватить.
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Если будет отсутсвовать норма в справке то у нас еще увеличится колличество невакционированных...
Право каждого вакцинироваться или нет ,но при чем тут другие дети,согласно закону об медицинском обслуживании..
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Фраза "ми візьмемо на себе відповідальність" вже давно нервує всіх...В чому ж та відповідальність заключається,відповідальність директорів шкіл,депутатів,чиновників та іншої державної братіі?..В мене формується якийсь такий образ відповідальності у формі жупела,який високопосадовець запихає собі в дупу і гордо з тим ходить...
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а как руководитель школы может дать разрешение ребенку учится в школе или нет если у него нет прививок? ведь директор школы не медработник...
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Согласно конституции.
Остальные же привитые - чего им бояться?
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Есть понятие коллективная иммунизация...
Прививки не дают на 100% гарантию от болезней но если 98% населения привьется то колличество инфекций уменьшится в сотни раз,а может вовсе исчезнут(маловероятно)
Врачи боятся не самих заболеваний а осложнений...но они возникают на фоне тяжести заболевания,а вот как раз у непривитых эта тяжесть заболевания высокая.. и они могут заразить тех детей которые привиты,но болеют в легкой форме..
Следует учесть,что есть люди (около 2%) которые на сами прививки не вырабатывают иммунитет и они могут заболеть,но по дефакту они привиты...тоесть- зачем подвергать тех у которых есть прививки но не выработался иммунитет..?
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Нашли крайних. Совок в головах никуда не делся.
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Фарммафии неймется - нашли крайнего. Изучайте матчасть - Билл Гейтс, основной спонсор фарммафии знает в этом толк, он заявил что вакцинациями они будут сокращать численность населения планеты. Так что если хотите попасть в число "сокращаемой" части населения, вакцинируйте детей.
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Посилання на оригінал промови, будь-ласка.
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ну как же, когда представлял виндовс 98 он еще сказал тогда, ну все же знают!
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Судя пл Вашему высеру вы за Заленского голосовали. По этому страна так плохо и живет!
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А что, не вакцинированные - уже не люди? Или неполноценные и им не обязательно получать образование? У тех, кто это придумал, у самих с головой все в порядке? Или, как говорят в Одессе, они с мозгами поссорились?
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На дому получайте. Те, кто не вакцинируется, плюют на общество.
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После заболевания корью невакцинированного ученика, в школе надо объявлять карантин. При не очень большом числе невакцинированных учеников, весь учебный год плавно превращается в сплошной карантин с редкими перерывами.
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Ви знову із своєю нелогічністю? Чому треба обьявляти карантин, коли всі інші вакциновані? Що за знущання над здоровим глуздом? Антип, Вам повинно бути соромно, як начитаному коментатору. Чи знати офіційну юринду - це одне, а думатти своєю головою - по должності не положено? Стережіться - доля людини для самої людини невгадана. Особливо для хитрозроблених.
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1. Як можуть бути всі інші вакциновані, якщо дозволене віввідування школи невакцинованими? Крім того, практично завжди є такі, яким заборонені щепленні зі стану їх здоровя. Крім того є, на жаль, і двти, інфіковані ВІЛ. Там взагалі з імунітетом шівх.
2. Захворіти на кір може і щеплений, але він при цьому нікого не заражає.
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Крім того, вірус кору зберігає життєспроможність на предметах, одягу і повітрі близько двох годин. І вакциновний і невакцинований після контакту з хворим на кір може принести його в громадчький транспрот або додому.
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А якже! Молода сімья подала документи в дитячий садок. Довідка, що диттина повністю здорова. Але не має щеплень. То **** медсестра перезвонила медсестрі дитсадка і завідуючій, що мов будете відповідати. А з районо теж вже звонили про відповідальність. Хоча фінансує дитсадок місцева влада. Радив молодому батькові сходити до мера, щоб той в дитсадку клізьму вставив ( мер - син попа, напевно не щеплений, бо шкіра на ньому так і грає). Але той батько щось не дуже хоче воювати. Та й то: думали певно що влада зміниться на краще. А воно бач як виходить.
І це правильно: всім дітям поклонників зе всю купу щеплень. Вони може і не вбьють, але каліками діток пороблять точно. Скажіть мені: навіщо малій дитині робитти щепелення від папіломи? Ті папіломи зьявилися у мене вже ось на старість. Батько мій так і помер за вісімдесят і явно не від папілом. Я можливо стільки й не протягну (адже вже трохи щеплений), але якби одні лише папіломи, то й до девяносто мона було б жити.
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Украинских детей должны вакцинировать украинские врачи, и проверенными вакцинами.
А то есть хитрые, которые своим колют одно, а гоям другое, а потом кивают на плохую экологию.
И вообще школа учит не тому - кому в жизни пригодились котангенсы и гипотенузы, тычинки, инфузории туфельки, и прочий маразм? Школа должна учить здоровому образу жизни: как правильно питаться, каким должен быть режим дня, как строить конструктивные отношения, основам биоэнергетики, психологии, закалки, полезных навыков: от двух иностранных языков, и до того, как поменять водоповодный кран, розетку, как безопасно водить велосипед/скутер/автомобиль с акцентом на безопасности и умении ориентироваться в обстановке.
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Те що Ви написали відносно шкільної науки не відміняє вивчення математики, як шляху до логічного мислення та біології. Я певно пропустив мимо вух слова вчительки біології про інфузорію туфельку. Або просто вона не наголосила на важливості знань про такі речі. А інфузорія туфелька пожирає майже всі збудники інфекційних хвороб, які є у воді ( холеру точно). але живе та інфузорія у доволі чистому середовищі. а отже, коли ми забруднюємо водойми так, що інфузорія туфелька гине, то вібріони холери вже нема кому пожирати. Якби всі у школі знали цей простий біологічний факт, то проти забруднення рік, яке стосується кожного, виступало б переважна більшість.
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А географія? Якби всі старанно її вивчали, то мабуть би в молодой комади не виникло зашкварів про Литву з Латвією та Торонто з Оттавою.
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А російська література із її "Нєдорослєм"? Там головний герой - прямо предтеча нашого типу президента: на пуйла, каже вчителю, мені знати географію. Ямщик довезе куди треба, аби гроші. А оте знамените: нє хачу у чітца - хачу женітца. Що дійсно відбувалося кільканадцять років тому: не хочу вчитися, хочу кварталити. Папа одобряв ( ще б пак, сам масляков одобряв Допуск до школи невакцинованих дітей буде відповідальністю керівника навчального закладу, - Новосад - Цензор.НЕТ 4431).
Господи! ПРойшло вже мабуть більше двохсот років, а у країні нічого не змінилося - голосують за нєдорослєй, вважаючи що то - норма.
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Та й фізика -дуже важливий предмет. Допуск до школи невакцинованих дітей буде відповідальністю керівника навчального закладу, - Новосад - Цензор.НЕТ 4256 От, наприклад, деякі можновладці та не тільки добре вивчили у школі, що казав з приводу нетверезого водіння авто, великий Архімед. А він казав, що "тєло, погруженное в сорокаградусную жидкость нє подчіняєтся нікакім законам". От вони і користуються цими знаннями періодично.
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А хто відповість за те що виростив таку олігофренічну міністерку?
У інфузорії думки гуляють на рівні під квартальних або дізельшоуних! Допуск до школи невакцинованих дітей буде відповідальністю керівника навчального закладу, - Новосад - Цензор.НЕТ 4912
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Ні.Просто інженер.Це імбецилів тягне на наукові регалії і посади- "компенсаторний механізм " тупості.
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А что будет ответственностью за негодную вакцину?
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Ту новозад саму треба у школу відправити.При чому тут факт наявності щеплень? Хай мінздрав дасть чітке, з печаткою і науково підтверджене розяснення - яким чином невакциновані дітти загрожують вакцинованим. Зрозуміло, що якраз такого заключення не дадуть офіційно ніякі медичні світила ( дохтур коморовський не є світилом від науки, лишень від телевізора). Так само, як такі питання дебатуються на рівні урядів деяких штатів:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3005801876121422&id=100000749169919

В Нью-Джерсі прихильники вільного медичного вибору святкують перемогу.
Вчора 13/01/2020 фарма-лобісти з другої спроби (перша була в грудні 2019) так і не змогли протягнути дискримінаційний законопроєкт про скасування права батьків школярів відмовитись від якогось або усіх щеплень посилаючись на релігійні переконання.
Під будівлю парламенту в столиці штату Трентоні у грудні 2019 протестувати проти фарма-диктатури приходили 2-3 тисячі осіб, більшість з яких традиційно складали мами постраждалих від щеплень дітей.
В січні 2020 кількість протестуючих досягала вже десяти тисяч.
До батьків приєднались лікарі, вчителі, громадські активісти.
Підтримати мешканців Нью-Джерсі приїхало багато людей з інших штатів, зокрема з втратившого минулої осені свою медичну свободу сусіднього Нью-Йорку.
Місцевий шеф поліції заявив, що за 20 років на посаді він такої активності під парламентом ще не бачив.
Залежні від рекламних бюджетів фарми місцеві та національні "мейнстрімні" ЗМІ ці надважливі події здебільшого ігнорували, традиційно розповідаючи в новинах про "пандочок" і побутові злочини.
Вчора в останній день сесії до протестувальників нарешті вийшов один з депутатів Демпартії (на третій світлині), яка має там більшість, і викликав загальну овацію заявою, що за медичну диктатуру він особисто не тільки не голосуватиме попри усі пропозиції та погрози, а й прямо зараз обдзвонює усіх своїх чорношкірих колег з закликом не ганьбитись.
Республіканська меншість парламенту Нью-Джерсі своїх виборців не підвела - жодного голосу за дискримінацію здорових необколотих різним лайном дітей вони так і не дали.
В результаті необхідної кількості голосів 100% лояльний фармі голова "демократичної" більшості набрати не зміг і проєкт не пройшов.
Диктатора провалилась.
Мої вітання нескореному штату!
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Якщо на кір захворіє вакцинований, він нікого не заразить. Якщо невакцинований - то він заразить 90% невакцинованих, що перебували з ним в контакті і 3-7% вакцинованих (з тимчасовим або постійним зниженням імунітету).
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Всі перехворівші кіром діти, що до того невакциновані, набувають довічного імунітету від кіру. Але антипи проти такого міцного імунітету: а якже врачі, шо їм тоді робити, коли люди хворіти перестануть? А справжнім лікарям роботи то не зменшиться - профілактика захворювань сердцесудинних та розладу процесів обміну. але то більш витончена робота, що вимагає великих знань і вміння думати. А з інфекцією простіше: антибіотики, щеплення, працюєш наче машина за протоколом. Чи я вас, паразитів, не розумію?
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1. Не всі набувають довічного імунітету, перехворівши на кір. В літературі описані випадки повторних захворювань.
2. Частина захворівших помирає, частину необхідно лікувати від ускладнень антибіотиками. Це користі для здоровя не добавляє.
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Ви маніпулюєте: в літературі описані випадки. Віхилення від явища ( природнього закону) у проміле чи частинках проміле лише підтверджує той закон природи (тенденцію, явище). Частина людей помирає в будь-якому разі. Питається - яка частина? Ускладнення лікуються антибіотиками? І настільки це більш небезпечно ніж вакцини?
Годі тролити, Ваші доводи смішні для людини, яка вивчала науковий метод. Там вимірювання, точність, обробку результатів статистичними методами. Попри те, що я вже погано памятаю деталі, я дуже добре знаю самі принципи наукового підходу до вивчення проблеми. медицина не є наукою взагалі. Бо наука працює з обєктом вивчення безпосередньо. Біологія - з мишами чи бактеріями, фізика із кристалами чи плазмою. Вони можуть чинити з обєктом будь-які дії визначені планом наукового дослідження. З людиною так не попрацюєш. Хіба що, якщо ти - доктор менгеле чи як там його. В дурдомах може щось і робиться, але як опублікувати наукові дані? Допуск до школи невакцинованих дітей буде відповідальністю керівника навчального закладу, - Новосад - Цензор.НЕТ 6506 А отже медицина - більше гадання на кавовій гущі. Використання фальсифікованої статистики не може бути гарним в сенсі науки матеріалом для вивчення проблеми.
Потім, медицина поставила собі завдання боротися з вірусними захворюваннями і перемогти їх остоточно. але таке завдання рівноцінне у нездійсненості побудові комунізму. Тобто не є можливим у принципі. Те ж саме із вірусами. Вони мутують набагато швидше від вакцинаторів. Замість того, аби у людини виробляти природний імунітет природніми засобами, йогнуті на всю голову вакцинатори ведуть людство у прірву погибелі. І навіть хитрозаді ізбранниє не спасуться. Адже природного імунітету вже не існуватиме, а вакцини будуть безсилі. Але недалекий антип цього не розуміє і допомагає загибелі людства.
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Нда... Это запрет - какой же начальничек не перестрахуется! Феминистки, ау! Вы нужны здесь с лозунгом "Моё тело - моё дело"!
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Ага, тих продажних шлюх не оплатили, на пуйла їм бентежитись. Своїх діток у більшості немає. Отже переживати за слабеньке здоровья вакцинованої малютки воно не буде.
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АХТУНГ! в комментариях секта антипрививочников
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Это называется сняла с себя ответственность. Директора школ не обязаны вакцинировать детей. Они их обязаны учить. Точно так же новосад и нынешняя власть прекладывают на местные власти и ответственность за отсутствие финансирования школ с Госбюджета. Они просто перекладывают это финансирование на местные органы власти. Субвенций из Госбуджета не передают, и что тогда делать? Сокращать учебные заведения в селах. Но это решение будет принимать ни новосад с зеленским, а местные головы с местными депутатами - у них просто выхода нет. А новосад с зеленским тут не при чем, они белые и пушистые.
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Поставлять прививку і діти стають дебілами.А дебіли для влади небезпеки не являють.А потім ще зі своею дебільною освітою,програмують з дітей нелюдей.Ворогом для людства,завжди була дебільна влада,дебільна здравоохорона та дебільна освіта.В Україні на жаль все зійшлось до купи.
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Ви поглянте, як організовано вони керують суспільною думкою. НЕважливо чи це підкований в навіюванні офіційної пурги антип, чи типу тугодумне ьля. Достукатися до їхнього розуму чи совісті практично не можливо. На роботі люди. А я, працюючий пенсіонер, змушений воювати за рід наш український нещасний втрачаючи дорогоцінний час на роботу чи просто відпочинок.
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на жаль, свого часу на вас витратили вакцини, правда ж?
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а не. тролль обычный, довольно тонкий. если б не последнее предложение, я б повелся.
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жесть, тобто "самостранілісь" від вирішення проблеми і перенесли відповідальність на звичайних вчителів
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Любая медицинская манипуляция - исключительно на основе добровольного согласия, любое ограничение прав и свобод связанное с принудительным медицинским вмешательством - это чистой фоды третий рейх))) проходили уже такое в 1939-1945гг.
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Вы совершенно правы, но это не мешает недопуску к занятием невакцинированных учеников
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Конечно не мешает))) В Освенцеме отказ от участия в опытах тоже не мешал нацистам сжигать таких отказников в печах и травить в газовых камерах
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Дивує те,що в Україні ні науки ні образованія нема,а міністр тупий є. Допуск до школи невакцинованих дітей буде відповідальністю керівника навчального закладу, - Новосад - Цензор.НЕТ 627
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О государство боится принимать решения и перекладывает на чиновников рангом пониже. Мне уже понятен результат. А вам?
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Проблема в том, что Конституция Украины как и большинства вменяемых стран, написана в соответствии с международными конвенциями (в том числе и Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины: Конвенция о правах человека и биомедицине).
Эта конвенция защищает базовые права человека в сфере оказания медицинской помощи:
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯСтатья 1
Предмет и цель
Стороны настоящей Конвенции защищают достоинство и индивидуальную целостность человека и гарантируют каждому без исключения соблюдение неприкосновенности личности и других прав и основных свобод в связи с применением достижений биологии и медицины.
Каждая Сторона принимает в рамках своего внутреннего законодательства необходимые меры, отвечающие положениям настоящей Конвенции.Статья 2
Приоритет человека
Интересы и благо отдельного человека превалируют над интересами общества или науки.СОГЛАСИЕСтатья 5
Общее правило
Медицинское вмешательство может осуществляться лишь после того, как соответствующее лицо даст на это свое добровольное информированное согласие.
Это лицо заранее получает соответствующую информацию о цели и характере вмешательства, а также о его последствиях и рисках.
Это лицо может в любой момент беспрепятственно отозвать свое согласие.

поэтому грантожеры никак не могут придумать способ как распилить еще 3-5 млрд. баксов на вакцинах))) Сволочи
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Вы не учитываете интересы и благо отдельных вакцинированных людей, которые не желают учиться вместе с не вакцинированными. А раз их большинство, то пусть не вакцинированные переходят на домашнее обучение.
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ну таки попадалось описание как лечат в гарварде свою будущую элиту американцы .\ писал наш эмигрант у которого сын там учится \ и про отношение к прививкам . чё то там совсем не рекомендуют .
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ещё ни один поборник вакцинирования не смог мне ответить как прививка от столбняка даёт иммунитет организму . если переболевший столбняком его абсолютно не приобретает и почему за отказ именно от неё наказание в некоторых странах европы вплоть до уголовного
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розумної відповіді на Ваше питання просто не існує. Через те проплачені тролі просто обзиватимуть Вас та спамитимуть. Тут( на цензорі) ще нічого. а от у мережах типу фейсбуку то попадаються деякі, що пропонують антивакцинаторів садити в тюрьму ( спалювати на вогнищі). А якже: замахіватися на такий дохідний бінес їх хазяїв
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Тут не директор должен взять на себя ответственность, а государство, за гарантированое качество прививок! Допуск до школи невакцинованих дітей буде відповідальністю керівника навчального закладу, - Новосад - Цензор.НЕТ 3375
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Качественные прививки стоят дорого, а Красный Крест раздает бесплатно дешевые прививки из Индии, Бразилии...
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