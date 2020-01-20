 Допуск до школи невакцинованих дітей буде відповідальністю керівника навчального закладу, - Новосад

"За кожну конкретну школу відповідає директор. Тому очевидно, якщо буде ухвалено якесь рішення з цього приводу, то це буде відповідальність керівника навчального закладу - прийняти до школи дитину чи запропонувати якусь іншу форму навчання, з огляду на наявну довідку", - повідомила Новосад в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Водночас міністерка наголосила, що такі рішення ще напрацьовуються спільно з Міністерством охорони здоров'я.
Новосад також зазначила, що Міносвіти звернулося до Міністерства охорони здоров'я з проханням внести зміни в довідку 086, яка є обов'язковою для зарахування учня до навчального закладу, щоб вказувати там статус про наявність чи відсутність щеплення. "Чекаємо реакції від них, і це буде перший крок для вирішення цього питання", - розповіла вона.
Крім того, за словами Новосад, відомство підготувало лист у регіони з пропозиціями до голів обласних державних рад посилити нагляд за тим, щоб діти були щеплені.
Право каждого вакцинироваться или нет ,но при чем тут другие дети,согласно закону об медицинском обслуживании..
Остальные же привитые - чего им бояться?
Прививки не дают на 100% гарантию от болезней но если 98% населения привьется то колличество инфекций уменьшится в сотни раз,а может вовсе исчезнут(маловероятно)
Врачи боятся не самих заболеваний а осложнений...но они возникают на фоне тяжести заболевания,а вот как раз у непривитых эта тяжесть заболевания высокая.. и они могут заразить тех детей которые привиты,но болеют в легкой форме..
Следует учесть,что есть люди (около 2%) которые на сами прививки не вырабатывают иммунитет и они могут заболеть,но по дефакту они привиты...тоесть- зачем подвергать тех у которых есть прививки но не выработался иммунитет..?
2. Захворіти на кір може і щеплений, але він при цьому нікого не заражає.
І це правильно: всім дітям поклонників зе всю купу щеплень. Вони може і не вбьють, але каліками діток пороблять точно. Скажіть мені: навіщо малій дитині робитти щепелення від папіломи? Ті папіломи зьявилися у мене вже ось на старість. Батько мій так і помер за вісімдесят і явно не від папілом. Я можливо стільки й не протягну (адже вже трохи щеплений), але якби одні лише папіломи, то й до девяносто мона було б жити.
А то есть хитрые, которые своим колют одно, а гоям другое, а потом кивают на плохую экологию.
И вообще школа учит не тому - кому в жизни пригодились котангенсы и гипотенузы, тычинки, инфузории туфельки, и прочий маразм? Школа должна учить здоровому образу жизни: как правильно питаться, каким должен быть режим дня, как строить конструктивные отношения, основам биоэнергетики, психологии, закалки, полезных навыков: от двух иностранных языков, и до того, как поменять водоповодный кран, розетку, как безопасно водить велосипед/скутер/автомобиль с акцентом на безопасности и умении ориентироваться в обстановке.
Господи! ПРойшло вже мабуть більше двохсот років, а у країні нічого не змінилося - голосують за нєдорослєй, вважаючи що то - норма.
У інфузорії думки гуляють на рівні під квартальних або дізельшоуних!
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3005801876121422&id=100000749169919
В Нью-Джерсі прихильники вільного медичного вибору святкують перемогу.
Вчора 13/01/2020 фарма-лобісти з другої спроби (перша була в грудні 2019) так і не змогли протягнути дискримінаційний законопроєкт про скасування права батьків школярів відмовитись від якогось або усіх щеплень посилаючись на релігійні переконання.
Під будівлю парламенту в столиці штату Трентоні у грудні 2019 протестувати проти фарма-диктатури приходили 2-3 тисячі осіб, більшість з яких традиційно складали мами постраждалих від щеплень дітей.
В січні 2020 кількість протестуючих досягала вже десяти тисяч.
До батьків приєднались лікарі, вчителі, громадські активісти.
Підтримати мешканців Нью-Джерсі приїхало багато людей з інших штатів, зокрема з втратившого минулої осені свою медичну свободу сусіднього Нью-Йорку.
Місцевий шеф поліції заявив, що за 20 років на посаді він такої активності під парламентом ще не бачив.
Залежні від рекламних бюджетів фарми місцеві та національні "мейнстрімні" ЗМІ ці надважливі події здебільшого ігнорували, традиційно розповідаючи в новинах про "пандочок" і побутові злочини.
Вчора в останній день сесії до протестувальників нарешті вийшов один з депутатів Демпартії (на третій світлині), яка має там більшість, і викликав загальну овацію заявою, що за медичну диктатуру він особисто не тільки не голосуватиме попри усі пропозиції та погрози, а й прямо зараз обдзвонює усіх своїх чорношкірих колег з закликом не ганьбитись.
Республіканська меншість парламенту Нью-Джерсі своїх виборців не підвела - жодного голосу за дискримінацію здорових необколотих різним лайном дітей вони так і не дали.
В результаті необхідної кількості голосів 100% лояльний фармі голова "демократичної" більшості набрати не зміг і проєкт не пройшов.
Диктатора провалилась.
Мої вітання нескореному штату!
2. Частина захворівших помирає, частину необхідно лікувати від ускладнень антибіотиками. Це користі для здоровя не добавляє.
Годі тролити, Ваші доводи смішні для людини, яка вивчала науковий метод. Там вимірювання, точність, обробку результатів статистичними методами. Попри те, що я вже погано памятаю деталі, я дуже добре знаю самі принципи наукового підходу до вивчення проблеми. медицина не є наукою взагалі. Бо наука працює з обєктом вивчення безпосередньо. Біологія - з мишами чи бактеріями, фізика із кристалами чи плазмою. Вони можуть чинити з обєктом будь-які дії визначені планом наукового дослідження. З людиною так не попрацюєш. Хіба що, якщо ти - доктор менгеле чи як там його. В дурдомах може щось і робиться, але як опублікувати наукові дані? А отже медицина - більше гадання на кавовій гущі. Використання фальсифікованої статистики не може бути гарним в сенсі науки матеріалом для вивчення проблеми.
Потім, медицина поставила собі завдання боротися з вірусними захворюваннями і перемогти їх остоточно. але таке завдання рівноцінне у нездійсненості побудові комунізму. Тобто не є можливим у принципі. Те ж саме із вірусами. Вони мутують набагато швидше від вакцинаторів. Замість того, аби у людини виробляти природний імунітет природніми засобами, йогнуті на всю голову вакцинатори ведуть людство у прірву погибелі. І навіть хитрозаді ізбранниє не спасуться. Адже природного імунітету вже не існуватиме, а вакцини будуть безсилі. Але недалекий антип цього не розуміє і допомагає загибелі людства.
Эта конвенция защищает базовые права человека в сфере оказания медицинской помощи:
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯСтатья 1
Предмет и цель
Стороны настоящей Конвенции защищают достоинство и индивидуальную целостность человека и гарантируют каждому без исключения соблюдение неприкосновенности личности и других прав и основных свобод в связи с применением достижений биологии и медицины.
Каждая Сторона принимает в рамках своего внутреннего законодательства необходимые меры, отвечающие положениям настоящей Конвенции.Статья 2
Приоритет человека
Интересы и благо отдельного человека превалируют над интересами общества или науки.СОГЛАСИЕСтатья 5
Общее правило
Медицинское вмешательство может осуществляться лишь после того, как соответствующее лицо даст на это свое добровольное информированное согласие.
Это лицо заранее получает соответствующую информацию о цели и характере вмешательства, а также о его последствиях и рисках.
Это лицо может в любой момент беспрепятственно отозвать свое согласие.
поэтому грантожеры никак не могут придумать способ как распилить еще 3-5 млрд. баксов на вакцинах))) Сволочи
https://youtu.be/pILquWz-IK0?t=36