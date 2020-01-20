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Все про:реєстр (94) Міносвіти (543) вчитель (130) Новосад (56)

 Міносвіти створить реєстри учнів і вчителів, - Новосад

Міністерство освіти планує створити в Україні реєстр учнів закладів середньої освіти та реєстр вчителів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила міністерка освіти і науки України Ганна Новосад.

"Я вважаю, що принцип доступності початкової освіти в прив'язці до місця проживання себе виправдовує. Ми, безумовно, це робитимемо і надалі. Закон, який нещодавно ухвалила Рада, узаконює цей підхід", - сказала Новосад в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Міністерка зазначила, що розуміє, що цей принцип завжди зазнаватиме дискредитації в умовах браку шкіл у великих містах, "вакханалії" з точки зору реєстрації місця проживання, а також відсутності достовірних реєстрів учнів.

"На перші дві тези Міністерству освіти вплинути реально складно, тому що це не входить у компетенцію нашого відомства. Ми можемо вплинути на третє. Ми зрозуміли, що, розвиваючи систему збору статистики, ми, нарешті, маємо підійти до створення реєстру учнів середньої освіти. Також критично важливо створити реєстр учителів", - заявила Новосад.

За її словами, у 2020 році Міносвіти в тестовому режимі запустило нову систему збору статистики і до цієї системи має намір побудувати модуль за реєстром учнів і вчителів.

"Зараз над цим починаємо працювати, насамперед робимо технічне завдання і шукаємо гроші", - розповіла міністерка.

Серед іншого, Новосад зазначила, що цей реєстр буде, зокрема, використовуватися для жеребкування під час зарахування дітей до школи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учителі російськомовних шкіл пройдуть підготовку у зв'язку з переходом на українську мову викладання, - Новосад

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170737
 
   
 Топ коментарі
 
до цього реєстру не було, скільки вчителів, ск. учнів ХЗ Минобразования создаст реестры учеников и учителей, - Новосад - Цензор.НЕТ 8309 кловани далі клованять Минобразования создаст реестры учеников и учителей, - Новосад - Цензор.НЕТ 7676
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Миллионов триста хватит вам на этот замечательный проект?
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Эта мадама уже правлписанию научилась? Семестр курсов за бугром и бакалавратура Могилянки...и ты министр. Начальница профессоров, доцентов, академиков. Бред и издевательство.
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Миллионов триста хватит вам на этот замечательный проект?
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до цього реєстру не було, скільки вчителів, ск. учнів ХЗ кловани далі клованять Минобразования создаст реестры учеников и учителей, - Новосад - Цензор.НЕТ 7676
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реєстр потрібний, оскільки кожного року перед 1 вересням всі жеки, осбб та жбк рахують дітей по будинках. і це в 21 столітті. Є реєстр виборців, реєстр зареєстрованих по місцю проживання (веде місцева влада) Міносвіти створить реєстри учнів і вчителів, - Новосад - Цензор.НЕТ 7897
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Эта мадама уже правлписанию научилась? Семестр курсов за бугром и бакалавратура Могилянки...и ты министр. Начальница профессоров, доцентов, академиков. Бред и издевательство.
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Кредо твердое. Создать Великое Ничего.

Вопрос украинскому мынистру:

- А что Вы будете делать на посту?
- Создам табличку.
- Так а нафига она нам?
- А больше ничего не умею.
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Больше реестров, красивых и разных!
Диджитализация на марше. Вчера в борисполе все снимали цифровыми камерами...
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Мы поняли, что, развивая систему сбора статистики, мы, наконец, должны подойти к созданию реестра учеников среднего образования. Также критически важно создать реестр учителей
А смысл? Как это качественно повлияет на систему образования вцелом? Что реально дает такая перепись? Ну создали - дальше то что? Какова цель? Что в итоге от этого получат ученики и преподаватели?
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Ничего не получат просто будет потрачено ещё пару тройку сот миллионов гривен в рамках освоения бюджета в котором естественно нет места для поднятия зарплат тем же учителям
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Вот и у меня такая мысль появилась. Смысла абсолютно никакого не вижу в сборе данной статистики. Статистика не собирается ради статистики. Статистика собирается с какой-то целью.
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у них это мулька, по любому поводу делать реестр, и чтоб в смартфоне... и как это помогло чему-то
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