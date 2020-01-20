 Міносвіти створить реєстри учнів і вчителів, - Новосад

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила міністерка освіти і науки України Ганна Новосад.
"Я вважаю, що принцип доступності початкової освіти в прив'язці до місця проживання себе виправдовує. Ми, безумовно, це робитимемо і надалі. Закон, який нещодавно ухвалила Рада, узаконює цей підхід", - сказала Новосад в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
Міністерка зазначила, що розуміє, що цей принцип завжди зазнаватиме дискредитації в умовах браку шкіл у великих містах, "вакханалії" з точки зору реєстрації місця проживання, а також відсутності достовірних реєстрів учнів.
"На перші дві тези Міністерству освіти вплинути реально складно, тому що це не входить у компетенцію нашого відомства. Ми можемо вплинути на третє. Ми зрозуміли, що, розвиваючи систему збору статистики, ми, нарешті, маємо підійти до створення реєстру учнів середньої освіти. Також критично важливо створити реєстр учителів", - заявила Новосад.
За її словами, у 2020 році Міносвіти в тестовому режимі запустило нову систему збору статистики і до цієї системи має намір побудувати модуль за реєстром учнів і вчителів.
"Зараз над цим починаємо працювати, насамперед робимо технічне завдання і шукаємо гроші", - розповіла міністерка.
Серед іншого, Новосад зазначила, що цей реєстр буде, зокрема, використовуватися для жеребкування під час зарахування дітей до школи.
Вопрос украинскому мынистру:
- А что Вы будете делать на посту?
- Создам табличку.
- Так а нафига она нам?
- А больше ничего не умею.
Диджитализация на марше. Вчера в борисполе все снимали цифровыми камерами...
А смысл? Как это качественно повлияет на систему образования вцелом? Что реально дает такая перепись? Ну создали - дальше то что? Какова цель? Что в итоге от этого получат ученики и преподаватели?