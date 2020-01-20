 Учителі російськомовних шкіл пройдуть підготовку у зв'язку з переходом на українську мову викладання, - Новосад

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила міністерка освіти і науки України Ганна Новосад.
"Ми зараз готуємося до того, щоб з вересня школи, які навчалися російською, з п'ятого класу перейшли на вивчення предметів українською мовою. При цьому рідна мова і література викладатиметься російською. Плюс є можливість факультативів та позакласного навчання. А початкова школа залишається рідною мовою", - повідомила Новосад в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
На уточнювальне запитання, чи не буде у дітей, особливо в старших класах, проблем з вивченням предметів зі специфічною термінологією, через різкий перехід з російської на українську мову, міністерка зазначила, що буде певний адаптаційний період, а за результатами першого року можна подивитися , як це відбувається, і, можливо, відкоригувати навчальні програми.
"Нам зараз насправді важливіше підготувати вчителів, щоб вони були готові викладати державною мовою і підтягнули свою термінологію. Для них ми будемо робити окремі курси підвищення кваліфікації, літню школу для того, щоб вони поліпшили свої знання мови", - підкреслила вона.
Що стосується того, чому Україна для російської мови не відстрочила перехідний період імплементації мовної статті закону "Про освіту" до 2023 року, як для мов Європейського Союзу, Новосад зазначила, що передовсім це було аргументовано близькістю мов. За словами міністерки, для дітей, які навчаються російською мовою, вивчити українську і навчатися нею значно легше, ніж для дітей, які, наприклад, вчаться угорською мовою, оскільки російська та українська мови належать до однієї мовної групи і в російськомовному середовищі українська мова тією чи іншою мірою завжди наявна.
"Це середовище, в якому українську мову чують. Тому для них цей перехід буде менш болючим і менш складним", - впевнена міністр.
Як повідомлялося, з вересня 2020 року російськомовні школи перейдуть на українську мову навчання.
Ну ты загнул. Всему свое время, и украинцы постепенно изучат и будут понимать и говорить на всемирно понятном, на английском. Ну а детям это будет сделать легче всего. Я знаю некоторых расисянцев, живещих в Украине, так они кукарекают, что понимают, а балакать - у них челюсть наверное по другому наверное устроена. А вот крымские татары, которые принадлежат к тюрскоговорящим и абсолютно далеким от славянских языков, прекрасно говорят на украинском, если есть желание, и тому есть много примеров.
ЧОГО "НЕТУ"?
Молодь спілкується з усім світом англійською. Моя онучка любить подорожувати. У неї вільне володіння англійською, вивчала з "носіями" мови.
Всюди має якихось віртуальних друзів та подружок, які охоче беруть на себе роль гідів. Одного разу під час поїздки до аеропорта вона виявила що якісь віртуально знайомі кияни, хлопець та дівчина, летить тим же рейсом що й вона. Далі подорожували разом.
КОМІРНИЙ, а, е, розм. 1. Те саме, що квартирний.
2. у знач. ім. комірне, ного, с. Наймана кімната, куток. Батько Олексин був такий бідняк, що не мав навіть своєї хати і жив у комірнім (Хотк., Довбуш, 1965, 176); Мойшем, вислухавши мене, .. погодився на те, що за комірне й харчування будемо платити йому за добу з душі «царськими» по п'ять карбованців (Досв., Вибр., 1959, 43).
Брати (взяти, приймати, прийняти) в комірне кого - брати когось на квартиру; Іти (піти) в комірне - іти на квартиру до когось. - Хату замкну і піду в комірне (Фр., IV, 1950, 30); З сьогоднішнього дня треба було йти у комірне до убогої родини Гранчаків, що давали їй притулок у хижці (Стельмах, І, 1962, 33).
3. у знач. ім. комірне, ного, с. Плата за найману кімнату, куток. Землі зроду не було, комірне плати, кругом злидні (Коцюб., II, 1955, 8); Господар дому підвищив комірне (Вільде, Пов. і опов., 1949, 166).
Позвякает "бульбаш" по полю..."
(Давид Самойлов, "Бандитка", 1947 год)
Вот в этом и есть разница между украинцами и беларусами.... Беларусам "хребет" УЖЕ сломали........ Украинцам, пока, никак не получается...........
Виктор Ли e7bd7ce9
Нехай з початку мову вивчать.
20.01.2020 09:30
Яр Холодний
Спочатку сам вивчи...... У фразі з п"яти слів - дві помилки..
20.01.2020 09:40
Виктор Ли e7bd7ce9
Ти той вчитель що хоче 4000$ комірного? Чи просто самоучка доморощена?
20.01.2020 09:49
Учить детей должны не умные, а свiдомые!
"Нет мозгов - нет проблем" - решили в министерстве и принялись за реформы.
НБ: вважав, що є проблеми з науковою термінологією. Немає цих проблем.
Але тут у Вас невеличкий зашквар: "напрочуд казацької забави".
- Послушайте, а почему ваши дети так странно говорят - "Упавши", "вставши", "взявши"?...
- А они у нас так привыкши...
паразитутенамагаєтесь жити
не дают новосадовцам покоя
терминологию она будет подтягивать
Дурепа
Латиницу плюс все на английском, кроме литературы
И украинскую литературу о ворах, проститутках и суицидниках только в факультатив.
И будет этой стране счастье.