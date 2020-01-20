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Все про:українська мова (328) Новосад (56)

 Учителі російськомовних шкіл пройдуть підготовку у зв'язку з переходом на українську мову викладання, - Новосад

Учителі російськомовних шкіл пройдуть курси підвищення кваліфікації в межах підготовки до переходу на українську мову викладання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила міністерка освіти і науки України Ганна Новосад.

"Ми зараз готуємося до того, щоб з вересня школи, які навчалися російською, з п'ятого класу перейшли на вивчення предметів українською мовою. При цьому рідна мова і література викладатиметься російською. Плюс є можливість факультативів та позакласного навчання. А початкова школа залишається рідною мовою", - повідомила Новосад в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На уточнювальне запитання, чи не буде у дітей, особливо в старших класах, проблем з вивченням предметів зі специфічною термінологією, через різкий перехід з російської на українську мову, міністерка зазначила, що буде певний адаптаційний період, а за результатами першого року можна подивитися , як це відбувається, і, можливо, відкоригувати навчальні програми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС РФ поскаржилося на "насильницьку українізацію" через ухвалений Радою закон про повну загальну середню освіту

"Нам зараз насправді важливіше підготувати вчителів, щоб вони були готові викладати державною мовою і підтягнули свою термінологію. Для них ми будемо робити окремі курси підвищення кваліфікації, літню школу для того, щоб вони поліпшили свої знання мови", - підкреслила вона.

Що стосується того, чому Україна для російської мови не відстрочила перехідний період імплементації мовної статті закону "Про освіту" до 2023 року, як для мов Європейського Союзу, Новосад зазначила, що передовсім це було аргументовано близькістю мов. За словами міністерки, для дітей, які навчаються російською мовою, вивчити українську і навчатися нею значно легше, ніж для дітей, які, наприклад, вчаться угорською мовою, оскільки російська та українська мови належать до однієї мовної групи і в російськомовному середовищі українська мова тією чи іншою мірою завжди наявна.

"Це середовище, в якому українську мову чують. Тому для них цей перехід буде менш болючим і менш складним", - впевнена міністр.

Також читайте: У законі про середню освіту прописано три моделі вивчення української мови, - МОН

Як повідомлялося, з вересня 2020 року російськомовні школи перейдуть на українську мову навчання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170726
 
   
 Топ коментарі
 
Росийский язык должен уйти в небытие. Это не оспаривается. А является фактом. В украинской державности нет места для языков тормозящих прогресс. Нет у нас на это времени. Нужен английский,немецкий,испанский,французский.Для экстрималов японский с китайским. Где тут еще место для умирающего ?
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Може й тебе переучить з собачої на людську.
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Спілкуються ті хто не знає мови а для цього треба вчитись, а не гавкати по собачому на мові окупанта.
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ПТУшница взялась за дело теперь за обучение наших детей я спокоен 🙋🙋🙋
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Може й тебе переучить з собачої на людську.
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Учителі російськомовних шкіл пройдуть підготовку у зв'язку з переходом на українську мову викладання, - Новосад - Цензор.НЕТ 9737

Ну ты загнул. Всему свое время, и украинцы постепенно изучат и будут понимать и говорить на всемирно понятном, на английском. Ну а детям это будет сделать легче всего. Я знаю некоторых расисянцев, живещих в Украине, так они кукарекают, что понимают, а балакать - у них челюсть наверное по другому наверное устроена. А вот крымские татары, которые принадлежат к тюрскоговорящим и абсолютно далеким от славянских языков, прекрасно говорят на украинском, если есть желание, и тому есть много примеров.
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Звісно ж не всім дано. Азіров все життя прожив в Україні, а гавкать так і не перестав,і слово паляниця для них табу.
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Видишь ли меня переучить можно а вот дерьмо из твоей башки вычистить без вскрытия не получится
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Тебя кацап, как того горбатого, могила только и исправит.
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ти не погоджуєшся з тим, що твої діти будуть навчатися українською?
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На Твиче все украинская молодежь общается на русском. А их там миллионы, зрителей и стримеров. Украинский язык там просто невозможно найти. Это получится какое-то раздвоение, две параллельные реальности. То есть они в школе будут учатся на украинском, а в интернете будут русскоязычными?
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Спілкуються ті хто не знає мови а для цього треба вчитись, а не гавкати по собачому на мові окупанта.
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Самое интересное, невозможно догадаться что они из Украины пока сами не напишут или расскажут. Я знаю стримерш девушек (у парней почему-то не принято афишировать место жительства) из Киева, Одессы, Николаева, Днепра, Львова, Ивано-Франковска, Харькова, Донецка. У молодых напрочь отсутствует какой-либо акцент.
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Спілкуються на собачій,бо не всі за кордоном розуміють українську і так вже повелось що собача більш просунулась в цьому питанні. Скільки років була Україна окупована кацапами,стільки притискали українську мову.
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Между прочим они там все очень дружные, украинцы, русские, белорусы и прочие. Политику просто не переваривают. По-моему это должно настораживать больше чем язык.
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Там це де? Ті українці хто дружні з кацапами і білорусами знають що в Україні війна і ***** захопив Крим і частину Донбасу? Спитайте у них при нагоді.
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Вот именно. Нельзя отдавать молодежь интернету, русскоязычному интернету. Из них вряд ли вырастут патриоты.
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Побачиш через декілька років і інтернет забалакає на мові, а собача піде в небуття.
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Хванарь, а тут пригальмуй. Колись і я спокійно міг з росіянцями обговорювати улюблені музичні жанри чи експлуатацію автомобілів. А з певного, сам знаєш якого моменту, довелося і це спілкування згорнути. Тому що росіянці, в тому числі фани британського року, в тому числі ті хто в совку зазнавав утисків - раптом виявилися мохровими ватниками.
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В том то и дело. У тебя есть выбор, а у молодежи его нету.
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>>а у молодежи его нету.<<
ЧОГО "НЕТУ"?
Молодь спілкується з усім світом англійською. Моя онучка любить подорожувати. У неї вільне володіння англійською, вивчала з "носіями" мови.
Всюди має якихось віртуальних друзів та подружок, які охоче беруть на себе роль гідів. Одного разу під час поїздки до аеропорта вона виявила що якісь віртуально знайомі кияни, хлопець та дівчина, летить тим же рейсом що й вона. Далі подорожували разом.
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Давай не будем забывать про **********, которые строят из себя классных парней на разных форумах. Дело не в языке, а в *****, которое использует этот язык как оружие массового поражения, для ЛИЧНОЙ выгоды. Тому вибачте.
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Будут все знать детки АЗАРОВСКУЮ МОВУ.
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Якраз азіровську ніхто вивчати не збирається.ЇЇ вчили до 2014р тепер дешева капуста і кровосісі пішли в небуття.
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Так получится, ну, как всегда. Не в Азарове дело. У наш класс приехал белорус, двойки были и по украинскому, и по русскому, а одного перевели с украинского класса в русский, тянул на золото, трудно ему было. Золото тогда просто так не давали, один он получил на всю школу. Особенно нас тешил по математике и геометрии.
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Всему свое время сейчас очень тяжело найти поляка хорошо говорящего на руском молодых вообще нет практически так что это вопрос времени и воспитания нации
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Молоді поляки вільно володіють англійською. І литовці. І чехи. За яким хріном використовувати для спілкування мову окупантів і взагалі покидьків?
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Если с языком все хорошо его не насаждают через законы. Я бы не был столь оптимистичным.
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А чого тут верещать амстердамські геї (як запевняли нас запаребріки)?. Якою мовою у вас ґаварят?
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Ну то й що? Чим більше знаєш ти мов, тим більше ти людина.
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У меня сын 14 лет общается в интернете на немецком, английском, русском, украинском и что? Ничего особо проблематичного в этом не вижу. Но я не считаю, что он должен русский учить в школе. Кстати мы его в пятом классе и перевели из одной школы в другую только потому, что там вторым иностранным ввели русский. И не из за принципиальности, а из практичности. Зачем ему еще тратить время в школе на изучение русского языка когда он и так в русскоязычной семье родился. А вот украинский и немецкий ему более важно изучить будет. Украинский его национальный должен стать родным ему и надеюсь его детям. Немецкий даст еще более свободное общение в Европе при необходимости. Ну а русский он и так неплохо знает для общения в инетах если понадобится. Надеюсь сильно не понадобится.
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Повідомлення, по своїй суті, парадоксальне. Ну а те, що юрист безграмотна. Не перший український мініст не має освіти. Це традиція. Як стрибати в ополонку на Хрещення. Дуже відома. Не була б Україна такою занепадницькою, якщо б міністрами й держуправлінцями ставали нормальні люди, а не дурні чорти.
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Росийский язык должен уйти в небытие. Это не оспаривается. А является фактом. В украинской державности нет места для языков тормозящих прогресс. Нет у нас на это времени. Нужен английский,немецкий,испанский,французский.Для экстрималов японский с китайским. Где тут еще место для умирающего ?
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К сожалению это не случится так, как русский язык входит в семёрку мировых языков.
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В сімку, тобто, всього-навсього сьомий?))))
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Спочатку сам вивчи...... У фразі з п"яти слів - дві помилки..
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Ти той вчитель що хоче 4000$ комірного? Чи просто самоучка доморощена?
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Ні, я просто "констатую факт того, що ти сіпаєшся давать вказівки з вивчення мови, а сам пишеш з помилками.. Ти не брат Гончарука? Той не знає економіки, але береться керувать економічним життям держави... (Між іншим, а ти знаєш, що означає "комірне", як "грошова виплата"? Хоч-би, не ганьбився..... Невже, перед тим, як мені пробувать "шпильку вставить", ліньки у "Тлумачний словник української мови", заглянуть?).
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Читай, телепню!!!
КОМІРНИЙ, а, е, розм. 1. Те саме, що квартирний.
2. у знач. ім. комірне, ного, с. Наймана кімната, куток. Батько Олексин був такий бідняк, що не мав навіть своєї хати і жив у комірнім (Хотк., Довбуш, 1965, 176); Мойшем, вислухавши мене, .. погодився на те, що за комірне й харчування будемо платити йому за добу з душі «царськими» по п'ять карбованців (Досв., Вибр., 1959, 43).
Брати (взяти, приймати, прийняти) в комірне кого - брати когось на квартиру; Іти (піти) в комірне - іти на квартиру до когось. - Хату замкну і піду в комірне (Фр., IV, 1950, 30); З сьогоднішнього дня треба було йти у комірне до убогої родини Гранчаків, що давали їй притулок у хижці (Стельмах, І, 1962, 33).
3. у знач. ім. комірне, ного, с. Плата за найману кімнату, куток. Землі зроду не було, комірне плати, кругом злидні (Коцюб., II, 1955, 8); Господар дому підвищив комірне (Вільде, Пов. і опов., 1949, 166).
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Все знають тільки боти, людина може робити помилки, на те вона і людина, це нормально.
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А тобі відомо, представники якої нації гордяться тим, що вони - "неуки", і зневажають освічених людей, називаючи їх "гнилыми интеллихентами" і "ботанами"? Ото-ж, бо, й воно... Гордись, "людина"...
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Ти такий розумний, аж страшно.Сам не боїшся? Звісно за такий розум треба отримувати жалованіє 4000грн, а не баксів.
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При есесері в українській школі підручник російської мови називався "Родная Речь", а підручник української мови називався "Читанка". есесер жив проста он так пахнєт?
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Не фантазуй.... Я вчився в українській школі.. Підручник іменувався "Русский язык"........ ТО вам просто частину тиражу, з Росії, перекинули...........
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Родная речь 1 класс (Соловьева, Карпинская, Щепетова) 1963 год скачать Советский учебникИсточник: сайт Советское Время https://sovietime.ru/rodnaya-rech/rodnaya-rech-1-klass-1963-god-skachat-sovetskij-uchebnik -
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А я і не заперечую.. Просто в ТІ роки якраз пішла скаженими темпами, "русифікація", і типографії України не справлялися з переходом на друкування підручників з російської мови.. Тому частину тиражу(або набрану книжку "Родная речь"), присилали з Росії, де вже був готовий набір.. От і все... Я учився в період з 1968 по 1978-й...
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Читанка- це для молодших класів. Як і Материнка.
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"родная речь" - була лише у перших класах, як продовження букваря. "Читанка" - це типо "хрестоматії", додаток до підручника.
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Мабуть десь так...я лише про те, що нам тоді впарювали русскій язик, як радную рєчь...підручника "Рідна Мова" у ті часи не пам'ятаю.
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А його й не було ніколи... Були підручники "Українська мова" і Українська література"... В прчаткових класах - "Читанка"... Нам же "випендрюваться" не треба було...
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"Переподготовка " ничего не даст. ( особенно тем кому за 30) Особенно в точных или специальных науках. Будут либо по тихому продолжать преподавать на русском ( подпольно), либо перейдут на "суржик" ( будет каша, слово на одном языке, два на другом). Все это если честно не просто конечно, почти 30 лет прошляпили, но то такЭ.
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У вас может и получится. Вот у нас был период, когда пытались с конкретного учебного года перевести все обучение на белорусский, но ничего не вышло и повлияло на это в значительной степени нежелание учителей точных наук переходить на новую терминологию в своих предметах, принципиального же противостояния заметно не было.
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У центрі Мінська проходить опозиційна акція проти поглибленої інтеграції з Росією. Учасники скандують гасла з вимогою відставки Олександра Лукашенка. Він, тим часом, полетів у Сочі на зустріч з Володимиром Путіним. (07.12.2019) Як передає агенція новин "Інтерфакс", нинішня акція значно поступалася за чисельністю попереднім. Кількість учасників оцінили в 250 осіб. Як і під час попередніх акцій, міліція нікого не затримувала, лише попередила, що протест незаконний. Якщо з 10млн вийшло 250 патріотів то про яку мову може йти річ?
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Вы не совсем разбираетесь в наших нюансах, то что не вышли это по Вашему может означать только одно, а на деле все тоньше. Здесь очень многих отталкивает именно маргинальный характер риторики или безапелляционность требований к другим любых правдоискателей, здесь все не лучше и не хуже, просто не так, как, возможно, привычно или хотелось бы видеть именно Вам.
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"Пускай уздечкой, как монистом
Позвякает "бульбаш" по полю..."
(Давид Самойлов, "Бандитка", 1947 год)
Вот в этом и есть разница между украинцами и беларусами.... Беларусам "хребет" УЖЕ сломали........ Украинцам, пока, никак не получается...........
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Ха, засунь себе, куда нравится написанную тобой срань, провокатор.
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Вот такие, как ты только дискредитируют все нормальные устремления нормальных людей.
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у нас про украинцев в целом подобное даже цитировать на самом галимом форуме рука не поднимется.
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А я сказал неправду? У меня зять - беларус... Владеет русским, понимает украинский.. По-беларуски - "ни в зуб ногой"...Гомельчанин... Вся родня - там.. Дочь ездила не раз - беларуской речи не слыхать... От слова НИГДЕ!!!
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Был у меня в Крыму сослуживец, капитан Плотников, уроженец Краснодона. Так он рассказывал, как переходили они на "русский", в украиноязычной школе.. Тогда никаких "курсов" не было.. Приказ по гороно, и всё.. До 7 класса их класс, в котором математику преподавали муж с женой, евреи, в области главенствовал на всех олимпиадах... Но потом они уехали в Винницкую область, потому что не смогли "русифицироваться", а им прислали "вяликаросса", и класс "съехал" на тройки... Тупой, высокомерный и злобный.. Его дерут за то, что показатели успешности понизились, а он ничего сделать не может.......... А злобу сгонял на учениках....
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А гавкати краще ніж повчати української через словник у гуглі?
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А вчить інших української мови, самому не знаючи її - це "гавкати", чи як?... Ти й з Гуглом українською правильно писать неспроможний....
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Якраз я нікого й не вчив на відміну відміну від тебе і ***** сюди не звав так як ти у Крим.
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Ти - "дурний від народження", чи "на зарплаті"?!..
Виктор Ли e7bd7ce9

Нехай з початку мову вивчать.
20.01.2020 09:30
Яр Холодний

Спочатку сам вивчи...... У фразі з п"яти слів - дві помилки..
20.01.2020 09:40
Виктор Ли e7bd7ce9

Ти той вчитель що хоче 4000$ комірного? Чи просто самоучка доморощена?
20.01.2020 09:49

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Проблеми із специфічною термінологією? А як ці діти збираються навчатись у ВНЗ-ах?
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навіть в есесері в українській школі ВСІ предмети викладалися українською і не було ніякої специфічної термінології...інша справа, що ці знання українською ти ніде не міг застосувати...вже у часи Незалежності по якійсь станції FM якийсь діяч культури казав буквально таке - озвучувати фільми українською мовою неможливо, бо для цього треба говорити з різною інтонацією, а це ж, ви самі розумієте, що неможливо...тому й були знищені ті декілька фільмів шестидесятих, у яких звучала нормальна українська мова...зараз чути в фільмах це невиразне гнусаве гундосення, що чомусь називають українською мовою просто неможлило...як і більшість пісень також...на це, власне, воно й розраховано...матюкливі Подеревлянський з Орестом Лютим виглядають на їх тлі досить пристойно...і відповідно їх громадська позиція теж викликає повагу...а поки що 95 Квартал та їм подібні з останніх сил намагаються перетворити українців на щось таке огидно-смішне роботяще-мичаще...
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Давно пора , в школах должна быть только Мова . С этого и начинается любовь к Родине . У нас в школе где я работаю , 80% учеников из рускоязычных семей , но в школе только Иврит , никто даже подумать не может , преподавать на руском Учителі російськомовних шкіл пройдуть підготовку у зв'язку з переходом на українську мову викладання, - Новосад - Цензор.НЕТ 8088
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Почему государство должно заботиться об учителях которые саме не смогли освоить украинский язык? В России, Крыму и т.д. с украинским никто не панькался - в момент закрыли школы. У нас каждый год выпускается тысячи молодых учитилей которые владеют украинским но не могут попасть на работу в школу потому что там засели пенсионеры!
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Зачем переучивать? Пусть идут на пенсию, открывают киоски ...
Учить детей должны не умные, а свiдомые!
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Быть сознательным в обучении не надо?
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Министерство образования решило проблему "утечки мозгов" за рубеж.
"Нет мозгов - нет проблем" - решили в министерстве и принялись за реформы.
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Ті мізки що гавкають так як ти нехай їдуть,ніхто не тримає.Чемодан вокзал калуга магадан.
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Так ти ж, теж, "гавкаєш".. Покажи їм приклад...
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Да не парьтесь, сейчас можно будет преподавать совсем без образования. Главное научить писать, читать и дважды два четыре.
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Це ж скільки сломаних судєб! Вивихнутих чєлюстєй, депресій і самоубійств! Фашизм.
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Пишу. Я - вчитель. Біолог-географ. Народився за совка ще у 62-му році. У росії (Кировська обл.) Довго вважав українську чимось напрочуд казацької забави. Переконав мене, як не дивно, вчитель російської. Знавець - вищого гатунку. Він просто довів первинність української на фактах. Ну то таке. А ось останнім часом (з певного року) я став свідомим БАНДЕРІВЦЕМ і ненавиджу все, що має відношенні до моєї колишньої батьківщини (нехай її вовки з'їдять). Отже - геть усе з газом, мовою та скрЄпами, попами тощо.
НБ: вважав, що є проблеми з науковою термінологією. Немає цих проблем.
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Лайкнув.
Але тут у Вас невеличкий зашквар: "напрочуд казацької забави".
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Вы главное россияне не забывайте, что уважение вещь взаимная и то что творится сейчас с русским языком проделки вашего тоталитарного правительства, уважайте людей которые живут рядом с вашей страной, их традиции,язык,территорию и просто научитесь достойно жить на своей, она у вас и так самая большая.
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Вам сначала надо научится писать только на родном украинском, а потом уже поучать русских.)
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А "русские" свой родной язык знают? Я редко встречал, даже в России, человека, который свободно владел-бы, "русским литературным".. В основном - "уличный жаргон", с примесью диалектизмов той или иной местности... Мать, преподаватель, рассказывала "учительский" анекдот: "Приезжает с облОНО комиссия, в дярёвню. "Открытый" урок. Провела его учительница. После урока собрались в "учительской", на "разбор". Член комиссии спрашивает:
- Послушайте, а почему ваши дети так странно говорят - "Упавши", "вставши", "взявши"?...
- А они у нас так привыкши...
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Із історії: Ніщо так не роз'єднує людей, як Віра і мова, а торгівля навпаки з'єднує. Кожен хоче мати зиск.
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Ти маєш на увазі російсько-українську торгівлю на крові, що об'єднує російських та українських людей?
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ЧТО же это за украинские учителя?, ДЛЯ которых нужна спец. подготовка, ТАК может так же нужно поступить с их зарплатами В НАЧАЛЕ качественное обучение школьников, знание государственного языка, А только потом повышать зарплаты!, ПРИ условии если они этого заслуживают???
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Рассказывали мне, когда-то, что в среднеазиатских республиках "русским" выплачивали прибавку к зарплате, за знание местного языка...
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рузге окупанте-колоністе, вчить мову країни в якії ви паразитуте намагаєтесь жити
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Лавры еврейского иврита
не дают новосадовцам покоя
терминологию она будет подтягивать
Дурепа
Латиницу плюс все на английском, кроме литературы
И украинскую литературу о ворах, проститутках и суицидниках только в факультатив.
И будет этой стране счастье.
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ВОНО "духовноскрєпне"... Тому що ВОНО, "придуркувате", навіть не знає, що крім "єврейського", іншого "івриту", як розмовної мови, буть не може : "іврит", у інших народів - лише мова богослужіння в іудаїзмі(як у "москалів" - "церковнослов"янська").. інші народи, що сповідують іудаїзм, моляться або рідною мовою, або на "суржику" івриту та своєї власної мови....
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Головне щоб курси були не там де вчили зе-депутатів.Бо тоді біда.
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