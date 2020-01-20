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 Політика України, За кордоном
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Все про:імпічмент (187) США (5954) Бутусов Юрій (1205) Насіров (498) Трамп (2112) Парнас Лев (24)

 Доля президента США - в руках Насірова: він був свідком взаємин Трампа і Парнаса, - Бутусов. ВIДЕО

Україна є стрижнем цілого комплексу скандалів в американській політиці.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Доля Трампа - в руках ексглави Державної фіскальної служби Романа Наірова. Насіров став свідком взаємин Трампа з Парнасом, оскільки його приймав Трамп у своїй приватній резиденції Мар-а-Лаго в грудні 2016-го - адвокат Парнаса показав відео", - написав журналіст.

Here’s the "I don’t know him at all, don’t know what he’s about, don’t know where he comes from, know nothing about him" guy, w Lev Parnas & Roman Nasirov, former head of Ukrainian Fiscal Service, at Mar-a-Lago 12/16. @POTUS .@realDonaldTrump @Acosta #LevRemembers #LetLevSpeak pic.twitter.com/5B5QY2DJEg

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"Усе таємне стає явним. Після публікації в США листування між Левом Парнасом і колишнім Генеральним прокурором Юрієм Луценком, де обговорювалися питання впливу на політичні рішення Білого Дому, 16 січня президент США Дональд Трамп під час виступу в Овальному кабінеті офіційно відрікся від знайомства з Парнасом: "Я його зовсім не знаю, не знаю, про що він, не знаю, звідки він, нічого не знаю про нього. Я можу тільки сказати вам, що це великий обман". Джозеф Бонді, адвокат американського бізнесмена українського походження Льва Парнаса, вибудовує лінію захисту свого клієнта саме на тому, що Парнас діяв не самостійно. А в рамках взаємин із адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані та із самим Дональдом Трампом", - зазначає журналіст.

"І на доказ близьких стосунків Парнаса і Трампа показав у своєму твітері фрагмент відеозапису прийому в приватній резиденції Трампа в грудні 2016 року. Згідно з підписом Бонді, на цьому прийомі поруч з Трампом стоїтьПарнас і ... глава Державної фіскальної служби України Роман Насіров! Цитата в лапках - це слова Трампа, промовлені в Овальному кабінеті 16-го січня", - додає Бутусов.

Доля президента США - в руках Насірова: він був свідком взаємин Трампа і Парнаса, - Бутусов 01

"25 січня 2017-го Роман Насіров заявив, що літав на інавгурацію Трампа", - зазначає журналіст.

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"Тобто в той момент, знаючи, що перебуває під розслідуванням в НАБУ, Насіров залишав службу в Києві, щоб там далеко в США, за допомогою якихось сумнівних приватних посередників шукати розташування кандидата в президенти Трампа, щоб після перемоги заручитися його підтримкою і тим самим, не виключено, вплинути на подальші рішення НАБУ, яке є інструментом американського впливу в Україні. З чуток в інтернеті, за участь в інавгурації Трампа Парнас вибивав з Насірова 100 тисяч доларів. Тепер ім'я Насірова спливло вже в зв'язку з розслідуванням, яке може призвести до імпічменту президента Трампа. Трамп стверджує, що ніяких справ з Парнасом не мав. Але якщо Парнас і Насіров заявлять у суді зворотне, і наведуть деталі, то це зіграє в цій ситуації проти президента США і серйозно дискредитує його офіційну заяву від 16 січня. Це дасть ще один козир демократам", - зауважив Бутусов.

"Так, українська корупція дісталася до серця Вашингтона, Україна є стрижнем цілого комплексу скандалів в американській політиці. Насіров тепер може стати фігурантом справи про імпічмент в США - хто б міг подумати!" - резюмував журналіст.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170725
 
 
 Топ коментарі
 
НАБУ -- частная лавочка . Насиров вор и взяточник катаеться по всему миру а должен сидеть с конфискацией !!! Цирк Судьба президента США - в руках Насирова: он был свидетелем отношений Трампа с Парнасом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4139
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Плохи дела у президента,если он заложник "клетчатого одеяла" ))
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Судьба президента США - в руках Насирова: он был свидетелем отношений Трампа с Парнасом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9499 Свинарник всюди встромив своє рило,а тепер шукають винних у відносинах з США.
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А ви думаєте, в чий ковдрі Насіров відправився до в'язниці? З плеча самого Дональда Джоновича Трампа!
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Завалять рижого імпічментом, Зе бідоносець ще той.Почав з собору Парижської Богоматері,далі аж до Оману не може затормозити.Давос на черзі.Жаль непогане було містечко.
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здається кожного голову ДФС України можна призначати Президентом України автоматично, без виборів Доля президента США - в руках Насірова: він був свідком взаємин Трампа і Парнаса, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8870
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Плохи дела у президента,если он заложник "клетчатого одеяла" ))
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Вот куда 2 лимона бюджетных денег ушли- ПАРНАСУ. 😀😀😀
Потому Насырова и отпустили - он руку от Трампа не отмывал
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НАБУ -- частная лавочка . Насиров вор и взяточник катаеться по всему миру а должен сидеть с конфискацией !!! Цирк
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А встреча Суркова с Зе тоже писалась на видео. Вот вам и компромат в руках убийцы **** на нашу БУБОЧКУ.
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Не треба поспішати, матеріал буде викладений в підходящий для Моржовії момент - це методи роботи гебні. Вона збирає компромат на всіх лідерів світу, наприклад - у Трампа золотий дощ з московськими повіями - майоршами КДБ, у Макрона - організація акцій жовтих камізельок, у фрау - спільне минуле у Штазі з Окурком. Думаю оманські зустрічі пов"язані з авіатрощею українського Боїнга - дуже багато співпадінь.
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Джерела у Офісі президента підтвердили зустріч Зеленського з Сурковим у Омані, - Скороход.

Президент України Володимир Зеленський їздив у Оман з метою зустрітись з помічником президента РФ В'ячеславом Сурковым
Про це повідомила з посиланням на свої джерела в Офісі президента позафракційний народний депутат Анна Скороход .

"А взагалі, можливо, це вам не подобається, але, згідно з цією інсайдерською інформацією з Офісу президента, яку мені надавали, і я зараз не маю підстав їй не довіряти, дійсно, Зеленський зустрічався з Сурковим. І чому Оман? Тому що Сурков - під санкціями. Все. Про що говорили, до чого прийшли - мені невідомо.

Це інсайдерська інформація з Офісу президента. Я не можу назвати ім'я, звичайно", - заявила Скороход. "Якби менше брехали, то було би менше запитань. І якби нам чітко сказали, що Зеленський їде відпочивати з родиною в Оман, ніхто би взагалі до цього ніяких запитань не ставив. Тому ось у нас зараз іде дискусія - що ж він там робив… І взагалі, на мою думку, пані Мендель треба навчитися комунікувати, якщо вона прес-секретар. Це якщо можливо навчитися", - додала політик.
20.01.2020 05:43
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Вы все врети. Наш булочка самый честный. Ним можно раны лечить и к больному месту фото его прикладывать
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Ленка, мой горшки и не отвлекайся. А то выгонят с работы и придется возвращаться к своим сепаратистам 😀😀😀
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Софка, я слишком много училась для горшкоф. И здесь, и дома.
В Италии (и Франции тоже) большая нехватка врачей, в т.ч. Di Base (семейных). Здесь не то что выгоняют, но *насильно предлагают* расширить амбулаторию, взять доп. дом престарелых , Guardia Medica... и даже поехать работать в Африку, да, на двойную з/п.
Учитывай, что у меня специализация итальянская. Горшки оставляю тебе как домработнице. Ciao.
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Я не домработница - А РАБОТОДАТЕЛЬ . Но тебя на работу не возьму, т к ты два простых слова постоянно путаешь😀😀😀
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Ты что, работодатель журналистов? Типа Бутусова? То - то ты у них льготница. Доля президента США - в руках Насірова: він був свідком взаємин Трампа і Парнаса, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7119
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А вы не лезьте, когда образованные Леди разговаривают . Ваше дело на базаре торговать 😀😀😀😀
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Да и не совсем. Симпатяга. Здесь тусуются горлопанки первобытные, Софии в подмётки не годятся. Эта хоть окультуренная. И не стукачка, не сплетница. Но соевая. Мы когда-то дружили, у меня к ней таки тёплое расположение. Это я сама задираюсь, о себе напоминаю. по старой дружбе.
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тут какая-то похожая была, по стилю речи, ну, та что воевала тут за нас. правда пропала. вроде из Литвы была она. чет забыл "ник" то
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А, помню, та даже выставляла своё фото с автоматом , воевала где-то, кажется даже в Украине. Но это не София.
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в Нацгвардии воевала. но там судя по комментариям, было бо-бо с головой....
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Вспомнила, та воевала под Мариуполем. И называлась, кажется, Марией.
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Я с ночи и скоро ещё поеду. Вечером прочту, если не упаду. Здесь врачи общей медицины имеют право работать эстетистами, если пройдут годичную магистратуру. Но я и так по горло загружена. Спасибо за мысль.
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там компроматів - складати вже нікуди...


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Взгляните на редчайший по своей психологической выразительности снимок. Он войдет во все учебники истории первой четверти XXI столетия.

Самая выдающаяся посредственность нашего политического класса только что одержала свою самую выдающуюся победу. Сознание 45-го Президента США переформатировано в нужном направлении в результате интенсивной полуторачасовой терапии. После того сеанса вот уже полтора года Трамп начинает любую свою беседу с сотрудниками Белого дома на тему России словами: "А вот Путин мне сказал..."
Логика тотального противостояния с Западом неудержимо ведет к условной "Нарве", как бы она ни называлась. Шанс унизить и растоптать Запад одним столкновением воль, показав его растерянность, нерешительность и беспомощность, несмотря на всё его колоссальное экономическое и военное превосходство, настолько притягателен и сулит такие головокружительные геополитические дивиденды, что вряд ли недофюрер недоимперии сможет избежать искушения.
Вам ничего не напоминает один штамп, который он в последнее время повадился с видимым удовольствием повторять: "Долгое время нам приходилось догонять США в области ракетно-ядерных вооружений. Но теперь ситуация в корне изменилась. Теперь они вынуждены нас догонять".
Но в сфере ядерных вооружений, несмотря на все свои великолепные мультики, Москва не обладает никаким превосходством над США. В этой сфере вообще ничего принципиально не изменилось и никогда не менялось с 1962 года, когда Кеннеди и Хрущев, ужаснувшись своей возможности уничтожить обе страны, отшатнулись в последнее мгновение от края пропасти.
Есть только одно военно-стратегическое преимущество у современных наших властителей, но оно может стать решающим - их готовность пожертвовать десятками миллионов жизней своих и чужих граждан.
Как рассказал в своем доверительном интервью Бобу Вудворду (незадолго до своего демонстративного ухода в отставку) министр обороны США Джим Мэттис, он стал рассматривать Москву как экзистенциальную угрозу США после того, как некие Russians предупредили его лично, что они будут готовы применить ядерное оружие в случае военного конфликта с НАТО в Прибалтике. - А. Пионтковский http://www.kasparov.ru/material.php?id=5E2437E51C1FC
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Как президент Украины, я сделал то, что мог, - Зеленский о стратегическом партнерстве с США.- Пианист Моника создаёт проблемы не только США а и всем странам которые его пустили по неосторожности к себе.
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Проблемы создал другой, не втирай в уши дерьмо. На кого рассчитываешь?
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Проблемы создал другой, не втирай в уши дерьмо. На кого рассчитываешь?/ Глупый маленький шибздик создал проблему большому умному Трампу :"Импичмент за такое?" - Трамп о разговоре с Зеленским 26.09.19
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Свинарник всюди встромив своє рило,а тепер шукають винних у відносинах з США.
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Почти. Автобус Богдан. С сиреневой ленточкой))
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Автобус Богдана, набитый зелёной свинотой
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Не знаю... не знаю... Больше похоже на папу Свинарчука с детками Свинарчуками...
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Після свят може таке і не таке примаритись, я Вас розумію.
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Ух ты, как высоко взлетали коррупционеры потроха,может и свинарчук оставил след своего поцелуя на туфлях трампика.
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Там нема вільного місця від помади Моніки.
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ты сразу за ним целовала что знаешь ?
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Мадам, Вы ревнуете Монику к Трампу? Доля президента США - в руках Насірова: він був свідком взаємин Трампа і Парнаса, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2398
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нет дуся , у меня есть обоснованные сомнения в наличии у вас мозгов .
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вы что ещё и ленивая худоба ? тебе несут корм а ты не удосужилась даже ясли поправить ?
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что тебе сварили то и хавай
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Никакие хорошие с одной партией не стоят плохих отношений с другой.
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Боже, сколько проблем оставила стране барыжная порошенковская свора! До сих пор Зеленскому выгребать. А порохоботы скавчат про зраду.
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При Потроху Насіров сидів, а при Бубочці - клітчата ковдра вільна. Але примітивні люди з вітром в голові цього не можуть бачити із-за уріно-офтальмологічної хвороби. Судьба президента США - в руках Насирова: он был свидетелем отношений Трампа с Парнасом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9279
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Где он сидел, дерево? В 2018 году порошенковский суд восстановил его в должности главы фискальной службы. А ты, троль баржный, плетешь тут чушь.
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Лишнехромосомное, какой это Порошенковский суд, если низовой суд, созданный Портновым, по плану реформы должен быть реформирован в 2020 году?
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сидів , лять …. сидів !!!!!!! Вы там что, перед входом на свою соевую фирму мозги перед дверью оставляете или их от рождения не было ?
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На клетчатом пледе? И даже на двух! ргга - сидiв. Насреддин нашёлся.
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скоро насиров раскроет убийство Кеннеди
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Трамп уже сказал что всяких лоббистов видит по сто пятьдесят на дню и ручку жмёт но это ещё не значит что он кого-то из них знает
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Новый анекдот?
Какой то совсем не умный и не смешной.
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А Фірташ з Могилевичем не впливають випадково на долю Трампа?
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Судьба президента США в рюках Обсирова!? кроме смеха больше не чего НЕТ.
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свідком чого? постояв дві хвилини поряд з такими як сам....маячня
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да уж с америкосами клетчатое одеяло не поможет
его могут превратить в саван
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Насіров просто купив собі місце на забаві, і не більше, а Бутусов вже робить з нього гіганта міжгалактичних інтриг
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Наше дерьмо - всем дерьмам дерьмо и его массовое выбрасывание - единственное достижение за 30 лет
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таких "свидетелей" как насиров,которые купили право отобедать когда то с американским презом по всему миру десятки тыс...уже пора и секту "свидетелей" обедов с американскими властями создать...
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Насиров привез Трампычу
клетчатое одеяло
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Ну, что соевые вы теперь будете рассказывать про честного Президента, Премьера, Генпрокурора, которые на майдане кричали про честную власть и страну без коррупции.....
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Украине пора понять, что мы в чужой игре - всего лишь пешки и нех надувать щёки и лезть куда не надо. Кроме проблем, никаких бонусов мы не получим. Хватит эры порошенко, за которую мы и сегодня расплачиваемся.
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вряд ли на инаугурации решаются сомнительные дела...
для престижа чел появился.... нечего там из пальца высасывать
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