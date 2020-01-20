 Доля президента США - в руках Насірова: він був свідком взаємин Трампа і Парнаса, - Бутусов. ВIДЕО

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Доля Трампа - в руках ексглави Державної фіскальної служби Романа Наірова. Насіров став свідком взаємин Трампа з Парнасом, оскільки його приймав Трамп у своїй приватній резиденції Мар-а-Лаго в грудні 2016-го - адвокат Парнаса показав відео", - написав журналіст.
Here’s the "I don’t know him at all, don’t know what he’s about, don’t know where he comes from, know nothing about him" guy, w Lev Parnas & Roman Nasirov, former head of Ukrainian Fiscal Service, at Mar-a-Lago 12/16. @POTUS .@realDonaldTrump @Acosta #LevRemembers #LetLevSpeak pic.twitter.com/5B5QY2DJEg
— Joseph A. Bondy (@josephabondy) January 16, 2020
"Усе таємне стає явним. Після публікації в США листування між Левом Парнасом і колишнім Генеральним прокурором Юрієм Луценком, де обговорювалися питання впливу на політичні рішення Білого Дому, 16 січня президент США Дональд Трамп під час виступу в Овальному кабінеті офіційно відрікся від знайомства з Парнасом: "Я його зовсім не знаю, не знаю, про що він, не знаю, звідки він, нічого не знаю про нього. Я можу тільки сказати вам, що це великий обман". Джозеф Бонді, адвокат американського бізнесмена українського походження Льва Парнаса, вибудовує лінію захисту свого клієнта саме на тому, що Парнас діяв не самостійно. А в рамках взаємин із адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані та із самим Дональдом Трампом", - зазначає журналіст.
"І на доказ близьких стосунків Парнаса і Трампа показав у своєму твітері фрагмент відеозапису прийому в приватній резиденції Трампа в грудні 2016 року. Згідно з підписом Бонді, на цьому прийомі поруч з Трампом стоїтьПарнас і ... глава Державної фіскальної служби України Роман Насіров! Цитата в лапках - це слова Трампа, промовлені в Овальному кабінеті 16-го січня", - додає Бутусов.
"25 січня 2017-го Роман Насіров заявив, що літав на інавгурацію Трампа", - зазначає журналіст.
"Тобто в той момент, знаючи, що перебуває під розслідуванням в НАБУ, Насіров залишав службу в Києві, щоб там далеко в США, за допомогою якихось сумнівних приватних посередників шукати розташування кандидата в президенти Трампа, щоб після перемоги заручитися його підтримкою і тим самим, не виключено, вплинути на подальші рішення НАБУ, яке є інструментом американського впливу в Україні. З чуток в інтернеті, за участь в інавгурації Трампа Парнас вибивав з Насірова 100 тисяч доларів. Тепер ім'я Насірова спливло вже в зв'язку з розслідуванням, яке може призвести до імпічменту президента Трампа. Трамп стверджує, що ніяких справ з Парнасом не мав. Але якщо Парнас і Насіров заявлять у суді зворотне, і наведуть деталі, то це зіграє в цій ситуації проти президента США і серйозно дискредитує його офіційну заяву від 16 січня. Це дасть ще один козир демократам", - зауважив Бутусов.
"Так, українська корупція дісталася до серця Вашингтона, Україна є стрижнем цілого комплексу скандалів в американській політиці. Насіров тепер може стати фігурантом справи про імпічмент в США - хто б міг подумати!" - резюмував журналіст.
Потому Насырова и отпустили - он руку от Трампа не отмывал
Президент України Володимир Зеленський їздив у Оман з метою зустрітись з помічником президента РФ В'ячеславом Сурковым
Про це повідомила з посиланням на свої джерела в Офісі президента позафракційний народний депутат Анна Скороход .
"А взагалі, можливо, це вам не подобається, але, згідно з цією інсайдерською інформацією з Офісу президента, яку мені надавали, і я зараз не маю підстав їй не довіряти, дійсно, Зеленський зустрічався з Сурковим. І чому Оман? Тому що Сурков - під санкціями. Все. Про що говорили, до чого прийшли - мені невідомо.
Це інсайдерська інформація з Офісу президента. Я не можу назвати ім'я, звичайно", - заявила Скороход. "Якби менше брехали, то було би менше запитань. І якби нам чітко сказали, що Зеленський їде відпочивати з родиною в Оман, ніхто би взагалі до цього ніяких запитань не ставив. Тому ось у нас зараз іде дискусія - що ж він там робив… І взагалі, на мою думку, пані Мендель треба навчитися комунікувати, якщо вона прес-секретар. Це якщо можливо навчитися", - додала політик.
20.01.2020 05:43
В Италии (и Франции тоже) большая нехватка врачей, в т.ч. Di Base (семейных). Здесь не то что выгоняют, но *насильно предлагают* расширить амбулаторию, взять доп. дом престарелых , Guardia Medica... и даже поехать работать в Африку, да, на двойную з/п.
Учитывай, что у меня специализация итальянская. Горшки оставляю тебе как домработнице. Ciao.
Самая выдающаяся посредственность нашего политического класса только что одержала свою самую выдающуюся победу. Сознание 45-го Президента США переформатировано в нужном направлении в результате интенсивной полуторачасовой терапии. После того сеанса вот уже полтора года Трамп начинает любую свою беседу с сотрудниками Белого дома на тему России словами: "А вот Путин мне сказал..."
Логика тотального противостояния с Западом неудержимо ведет к условной "Нарве", как бы она ни называлась. Шанс унизить и растоптать Запад одним столкновением воль, показав его растерянность, нерешительность и беспомощность, несмотря на всё его колоссальное экономическое и военное превосходство, настолько притягателен и сулит такие головокружительные геополитические дивиденды, что вряд ли недофюрер недоимперии сможет избежать искушения.
Вам ничего не напоминает один штамп, который он в последнее время повадился с видимым удовольствием повторять: "Долгое время нам приходилось догонять США в области ракетно-ядерных вооружений. Но теперь ситуация в корне изменилась. Теперь они вынуждены нас догонять".
Но в сфере ядерных вооружений, несмотря на все свои великолепные мультики, Москва не обладает никаким превосходством над США. В этой сфере вообще ничего принципиально не изменилось и никогда не менялось с 1962 года, когда Кеннеди и Хрущев, ужаснувшись своей возможности уничтожить обе страны, отшатнулись в последнее мгновение от края пропасти.
Есть только одно военно-стратегическое преимущество у современных наших властителей, но оно может стать решающим - их готовность пожертвовать десятками миллионов жизней своих и чужих граждан.
Как рассказал в своем доверительном интервью Бобу Вудворду (незадолго до своего демонстративного ухода в отставку) министр обороны США Джим Мэттис, он стал рассматривать Москву как экзистенциальную угрозу США после того, как некие Russians предупредили его лично, что они будут готовы применить ядерное оружие в случае военного конфликта с НАТО в Прибалтике. - А. Пионтковский http://www.kasparov.ru/material.php?id=5E2437E51C1FC
Какой то совсем не умный и не смешной.
его могут превратить в саван
клетчатое одеяло
для престижа чел появился.... нечего там из пальца высасывать