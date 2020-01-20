 Зеленський: Я б ніколи не йшов у президенти, якби не ставив за мету добитися миру на Донбасі

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав в інтерв'ю The Times of Israel, відповідаючи на запитання про те, чи можливо досягти миру на сході України.

"Я б ніколи не прагнув до президентства, не маючи такої мети", - сказав він.

Зеленський зазначив, що хотів би, щоб процес врегулювання просувався набагато швидше, але є дуже складні питання. "Я бачу прогрес, тому що кількість обстрілів значно скоротилася. Але це все ще є", - зазначив він.

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