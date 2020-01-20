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Все про:Зеленський (4178) Донбас (13009)

 Зеленський: Я б ніколи не йшов у президенти, якби не ставив за мету добитися миру на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що ніколи б не прагнув стати президентом, якби не ставив за мету добитися встановлення миру на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав в інтерв'ю The Times of Israel, відповідаючи на запитання про те, чи можливо досягти миру на сході України.

"Я б ніколи не прагнув до президентства, не маючи такої мети", - сказав він.

Зеленський зазначив, що хотів би, щоб процес врегулювання просувався набагато швидше, але є дуже складні питання. "Я бачу прогрес, тому що кількість обстрілів значно скоротилася. Але це все ще є", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Думаю, Путін розуміє мою позицію, що Україна - незалежна країна, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170723
 
   
 Топ коментарі
 
Мир достигается не предательством и сдачей своей Страны.

Вы Вова Оманский шаритесь по загранкам, отдыхаете. а пацаны гибнут.
Ростов ждет!
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этот клоун мало что не далекий так он еще глухой и слепой! Зеленский: Я бы никогда не шел в президенты, если бы не ставил цель добиться мира на Донбассе - Цензор.НЕТ 3719
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Лицемерная зеленая мразь!!! через день убитые, и каждый день по несколько раненых -"Я вижу прогресс, потому что количество обстрелов значительно сократилось"
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Может быть , когда-нибудь народ Украины станет умнее .
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С целью мира бизнес на расее процветает.

А если серьезно- ему кто-то начал речи писать, чтобы у пропатриотических зебилов рейтинг не терять
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Если бы оно еще имело мозги, чтоб знать, как этого мира добиться - тогда еще хер с ним.
Хотя, 100000% процентов, что это пустые слова. Реальное желание было совсем другое. Как раз то, что оно сейчас и делает с успехом - продает Украину с потрохами.
Для этого много мозгов не нужно. Все можно сделать с туманом в голове.
Дебил *****! Где твой рейс в один конец????
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А кто знает как мира добиться? Порошенко не знал. За Крым же не воюем с оружием. Значит как то можно по другому и с Донбассом поступать.
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Вот только мир путём капитуляции нам не нужен!!!
Но похоже, это его единственный план.
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Зеленых клоунов потянуло на самокритику и спекуляции на тему войны и мира - политолог Январь 20, 2020Без рубрикиКомментарии

Когда вся страна поняла, что ты лгун и марионетка, когда рейтинг резко падает, надо быстро начинать спекулировать на теме войны и мира…
Никто так хорошо не описал нынешнюю «зеленую» власть, как премьер Гончарук, заявивший в интервью: много негодяев и подонков работают в государственной власти.
Таким наблюдением поделился сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук, имея в виду вчерашнее заявление премьер-министра в эфире телеканала «Україна24»:
- Гончарук назвал запись его болтовни угрозой нацбезопасности и анонсировал новые назначения в Кабмине. Видео

«Что это зелёных клоунов на самокритику потянуло?))))», - риторически спросил политолог.
Кроме того, Корнейчук сегодня «прошелся» и по президенту, реагируя на его свежее интервью изданию The Times of Israel:
- Зеленский не боится обвинений, что «тысячи украинцев участвовали в преступлениях Холокоста»

«Зеленский заявил в интервью, что никогда не хотел бы стать президентом, если бы у него не было цели добиться мира на Донбассе.
Как говорится, когда вся страна поняла, что ты лгун и марионетка, когда рейтинг резко падает, надо быстро начинать спекулировать на теме войны и мира.
Надеюсь, Зеленский, сидя в тёплом Омане во время войны, тоже с утра до ночи думал, как мира добиться?», - также задал риторический вопрос политолог.
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І він зробить це будь-якою ціною. Навіть входом України в склад РФ на правах області.
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Андрій Білецький

@BiletskyAndriy

·13 чВчора на фронті - десятеро поранених і один загиблий боєць. Неподалік Золотого-4 точиться бій, вісім поранених.
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Кажется, он вообще не может, по определению, мыслить стратегически. Клоуну неподсилу решить задачу мира на Донбассе, ибо эта задача не имеет решений, тем более мирным путём.
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Не бреши. Ти це робив "па приколу", як і твої виборці
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кто достиг мира в собственной стране, отводя собственные войска с собсвенной территрии,оставляя територию государства под управление.руководсво и власть врага и оккупанта?
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добиться мира путем сдачи Украины или как
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Він пішов в президенти, щоб здати Україну фашистській росії і забезпечити євреїв можливості грабувати український народ. А про мир--це для лохів.
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За что уважаю хитроумных евреев-так за то что они умеют "элегантно" обмануть лохо электорат...давя на жалость и сострадание!!!Одно не ясно...КАК он "ХОТЕЛ" остановить войну не имея политического опыта , и не имея сильной и профессиональной команды,и не имея никакой политической доктрины-кроме как сдасться!!!!!!??????Ведь одно дело ,избить и выкинуть за "кривое" слово,своего коллегу из 95 квартала......а другое дело-удержать Путина и его мордор от дальнейшего наступления на Украину!!!
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ну,то національна риса розповідати,які вони бідні й переслідувані,й у господарів наочах тирити всіляке майно...
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Это конечно важно.но у меня вопрос и это все?
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Один мій мудрий наставник (земля йому пухом) навчав мене---НІКОЛИ недопускай ,щоб в колективі було більше двух євреїв, бо буде лихо--буде заговір. Це ми бачимо.
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Щоб йти в президенти,треба спочатку голову мати.
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Зеленский: Я бы никогда не шел в президенты, если бы не ставил цель добиться мира на Донбассе. А я бы никогда не шёл в президенты, не зная президентских обязанностей... Я бы никогда не шёл в президенты , чтобы потом больше года не суметь объяснить своим гражданам: что я подразумевааю под словами МИР НА ДОНБАССЕ: совместную с мировым сообществом победу или кондовую капитуляцию и отбрасывание УКраины на сто лет назад... Я бы не шёл в президенты не понимая геополитических и макроэкономичесикх причин любых войн, не шёл бы обладая убеждением уровня второкласнника, что "надо просто перестать стрелять" ... Если бы я знал, что иду в президенты чтоб сдать страну врагу - я б не то, чтобы снял свою кандидатуру - у меня не хватило бы наглости её выдвигать. Я бы никогда не шел в президенты , зная, что буду заискивать и вилять хвостом перед всеми странами, кроме своего собственного народа... не шёл бы , чтоб не называть рашку агрессором, не шёл бы, чтобы говоря о дОнбассе не упоминать Крым... Я бы не шёл в президенты, чтобы на День Независимости в своей речи сказать "пришла война" . но не сказать откуда она пришла... Я не шел бы президенты, если бы мне была #какаяразница президентом какой страны быть ... Если бы не сумел бы рассказать почему оставил страну на неделю без руководства. не назначив и.о. и не мог бы честно сказать что я делал в Омане (даже теперпь, тогда, когда и так все уже об этом знают) ...я бы подал в отставку, если бы после кататстрофы Боинга больше суток добирался в свою страну и самым последним (позже Ирана) сказал бы правду об этой трагедии... я бы мог ещё полчаса писать почему я бы не шел в президенты , если бы был зеленским... я бы знал куда бы я шёл с таким обилием негараздов... и всё больше украинцев уже догадываются - куда бы я пошёл... они так и говорят: а не пошёл бы он...
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Неужели 73% не понимали, что актер способен великолепно сыграть любую роль, но ТОЛЬКО ПО СЦЕНАРИЮ. Ну почему у этих 73 коротнули мозги и они не увидели катастрофу которая неминуема если суперпилот на экране вдруг возомнит себя ассом сядет за штурвал Боинга в тайне надеясь на помощь своего окружения.
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А ведь и говорящая лошадь и путлер говорят о мире в лугандонии. Цель одна, способ достижения согласован во Франции. Вот если бы народ Украины еще не мешал уже бы в апреле состоялась "дружественная встреча", а в мае Оманский махал бы флажком на параде с трибуны саркофага на кровавой площади.
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Погоджуюсь з Юлією Володимирівною. Зеленський знищує їхню систему, з якої вони кормились 20 років. І надіюсь, що він їх знищить цих політичних п'явок.
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