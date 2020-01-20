 Зеленський: Я б ніколи не йшов у президенти, якби не ставив за мету добитися миру на Донбасі

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав в інтерв'ю The Times of Israel, відповідаючи на запитання про те, чи можливо досягти миру на сході України.
"Я б ніколи не прагнув до президентства, не маючи такої мети", - сказав він.
Зеленський зазначив, що хотів би, щоб процес врегулювання просувався набагато швидше, але є дуже складні питання. "Я бачу прогрес, тому що кількість обстрілів значно скоротилася. Але це все ще є", - зазначив він.
А если серьезно- ему кто-то начал речи писать, чтобы у пропатриотических зебилов рейтинг не терять
Хотя, 100000% процентов, что это пустые слова. Реальное желание было совсем другое. Как раз то, что оно сейчас и делает с успехом - продает Украину с потрохами.
Для этого много мозгов не нужно. Все можно сделать с туманом в голове.
Дебил *****! Где твой рейс в один конец????
Но похоже, это его единственный план.
Це там, де "РОЗВЕЛИ ВІЙСЬКА"...
24-online
13 ч. ·
У мережі розповіли про масштабні обстрілі селища Золоте в Луганській області, а в штабі ООС замовчують цей факт
В штабі ООС замовчують цей факт
ukrmedia.top
"Нада проста пєрєстать пастрлєлівать" - Волонтери забили на сполох через масштабні втрати ЗСУ на Донбасі
В штабі ООС замовчують цей факт
Когда вся страна поняла, что ты лгун и марионетка, когда рейтинг резко падает, надо быстро начинать спекулировать на теме войны и мира…
Никто так хорошо не описал нынешнюю «зеленую» власть, как премьер Гончарук, заявивший в интервью: много негодяев и подонков работают в государственной власти.
Таким наблюдением поделился сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук, имея в виду вчерашнее заявление премьер-министра в эфире телеканала «Україна24»:
- Гончарук назвал запись его болтовни угрозой нацбезопасности и анонсировал новые назначения в Кабмине. Видео
«Что это зелёных клоунов на самокритику потянуло?))))», - риторически спросил политолог.
Кроме того, Корнейчук сегодня «прошелся» и по президенту, реагируя на его свежее интервью изданию The Times of Israel:
- Зеленский не боится обвинений, что «тысячи украинцев участвовали в преступлениях Холокоста»
«Зеленский заявил в интервью, что никогда не хотел бы стать президентом, если бы у него не было цели добиться мира на Донбассе.
Как говорится, когда вся страна поняла, что ты лгун и марионетка, когда рейтинг резко падает, надо быстро начинать спекулировать на теме войны и мира.
Надеюсь, Зеленский, сидя в тёплом Омане во время войны, тоже с утра до ночи думал, как мира добиться?», - также задал риторический вопрос политолог.
Андрій Білецький
@BiletskyAndriy
·13 чВчора на фронті - десятеро поранених і один загиблий боєць. Неподалік Золотого-4 точиться бій, вісім поранених.