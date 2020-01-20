 Для України Голодомор - це не соціальна чи економічна трагедія, це геноцид, - Зеленський

"Багато людей були знищені. У них відібрали багато - їхні будинки, землю, худобу, все у них забрали. І якщо вони не надавали свої активи, то були вбиті. Вони були розстріляні. Мільйони людей загинули. Багато країн визнали, що Голодомор - це геноцид. І я знаю, що Ізраїль розуміє це і розуміє, що Україна визнала Голокост геноцидом. Для України це не соціальна чи економічна трагедія. Це геноцид. Мільйони українців були знищені", - сказав він в інтерв'ю The Times of Israel, передає Цензор .НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зеленський впевнений, що в майбутньому світ дедалі більше визнаватиме, що Голодомор - це величезна трагедія для України, яка фактично була знищенням українського народу.
"У різних ЗМІ було багато мовчання через політику СРСР, тому що СРСР приховував всю інформацію. Він приховував записи, він приховував місця масових поховань. Не було достатньо інформації про це. Так створювалася історія. Ми розуміємо, що існують різні історії. Але я впевнений, що в майбутньому люди зрозуміють, яка історія України і які реальні факти. Мільйони українців були знищені під час Голодомору", - підкреслив він.
Зеленський зазначив, що за період СРСР відбувалося і багато хорошого, було багато людей зі світовим ім'ям, які робили багато чудових речей, але також було багато трагедій як, наприклад, Голодомор.
"Ви знаєте, сьогодні у нас все ще немає статистики, яка б вказувала нам, скільки євреїв загинуло (за радянських часів) і що саме з ними сталося - скільки з них було вбито, скільки з них було вивезено, заслано. Скільки з них стали дисидентами ... Візьмемо випадок з Андрієм Сахаровим, який зумів розповісти свою історію світу. Але скільком євреям це не вдалося? У нас немає цієї історії", - вказав президент України.
http://represnews.blogspot.com/2011/04/blog-post_25.html?m=0
Хотя, нет. Еще на Юле был сосредоточен. Даже снова стал баллотироваться в президенты, хотя знал, что имеет мизерный рейтинг. Чтоб забрать у нее несколько процентов, которые и помогли прийти к власти януковичу.
Зверски отбирали силой зерно и продукты у селян тысячи и тысячи молодых украинцев, русских и евреев.
А Ростов ждет.
00:30 24.11.2007
Їх вбили за те, що вони українці.
Організація "Патріот України" поіменно називає організаторів та виконавців найбільшого злочину людства - Голодомору 1932-1933 років з вказівкою на національну та партійну приналежність злочинців:
I М Е Н А
1.
Нарком Внутрішніх Справ УРСР - В. А. Балицкий
Заступник Наркома Внутрішніх Справ УРСР - З. Б. Кацнельсон
Особливоуповноважений НКВС УРСР - Н. Л. Рубинштейн
Секретар НКВС УРСР - О. Г. Евгеньев
2.
Начальник Особливого УДБ НКВС УРСР - М. К. Александровский
Заступник начальника Особливого УДБ НКВС УРСР - Ю. И. Бржезовский
Начальник Оперативного УДБ НКВС УРСР - П. Г. Шестак-Соколов
Заступник начальника Оперативного УДБ НКВС УРСР - М. Е. Амиров-Пиевский
Начальник Секретно-політичного УДБ НКВС УРСР - Б. В. Козельский
Начальник Секретно-політичного УДБ НКВС УРСР - П. М. Рахлис
Начальник Економічного УДБ НКВС УРСР - С. С. Мазо
Заступник начальника Економічного УДБ НКВС УРСР - Ю. Ф. Кривец
Заступник начальника Транспортного УДБ НКВС УРСР - В. Я. Левоцкий
Начальник Торгівельно-виробничого УДБ НКВС УРСР - Б. Б. Каган
Начальник Іноземного УДБ НКВС УРСР - А. В. Сапир
Начальник кадрів УДБ НКВС УРСР - Я. В. Письменный
Заступник начальника кадрів УДБ НКВС УРСР - Я. И. Райхштейн
3.
Начальник Управління місць ув'язнення УДБ НКВС УРСР - Я. К. Крауклис
Начальник Адміністративно-господарського управління УДБ НКВС УРСР - С. М. Циклис
Заступник начальника Адміністративно-господарського управління УДБ НКВС УРСР - О. М. Берман
4.
Начальник УНКВС Вінницької обл. - М. М. Тимофеев
Начальник УНКВС Вінницької обл. - Д. М. Соколинский
Заступник начальника УНКВС Вінницької обл. - М. Т. Приходько
Начальник УНКВС Дніпропетровської обл. - С. Н. Миронов-Король
Заступник начальника УНКВС Дніпропетровської обл. - В. И. Окруй
Начальник УНКВС Донецької обл. - В. Т. Иванов
Заступник начальника УНКВС Донецької обл. - Г. Б. Загорский
Начальник УНКВС Київської обл. - М. Д. Шаров
Заступник начальника УНКВС Київської обл. - Г. А. Гришин-Клювгант
Начальник УНКВС Одеської обл. - О. Б. Розанов
Заступник начальника УНКВС Одеської обл. - М. Г. Чердак
Начальник УНКВС Харківської обл. - К. М. Карлсон
Заступник начальника УНКВС Харківської обл. - Я. З. Каминский
Заступник начальника УНКВС Харківської обл. - П. В. Семенов
Заступник начальника УНКВС Чернігівської обл. - С. И. Самовский
5.
Начальник УНКВС Молдавської АСРР - М. Г. Джавахов
Заступник начальника УНКВС Молдавської АСРР - Р. Е. Штурм
6.
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Вінницької обл. - Ю. Е. Каневский
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Дніпропетровської обл. - М. О. Извеков
Начальник Особливого УДБ УНКВС Донецької обл. - Д. С. Леопольд-Ройтман
Начальник Економічного УДБ УНКВС Донецької обл. - Д. В. Орлов
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Донецької обл. - С. И. Заславский
Заступник начальника Транспортного УДБ УНКВС Донецької обл. - В. И. Ляшик
Начальник Оперативного УДБ УНКВС Київської обл. - Л. И. Рейхман
Начальник Секретно-політичного УДБ УНКВС Київської обл. - И. Я. Бабич
Начальник Економічного УДБ УНКВС Київської обл. - С. И. Гольдман
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Київської обл. - В. А. Двинянинов
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Київської обл. - И. Я. Казбек-Каплан
Начальник Оперативного УДБ УНКВС Одеської обл. - Я. Д. Борецкий
Начальник Оперативного УДБ УНКВС Одеської обл. - А. М. Ратинский
Начальник Секретно-політичного УДБ УНКВС Одеської обл. - Г. М. Осинин-Винницкий
Начальник Економічного УДБ УНКВС Одеської обл. - Н. Б. Едвабник
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Одеської обл. - В. М. Блюман
Начальник Оперативного УДБ УНКВС Харківської обл. - А. Я. Санин-Затурянский
Заступник начальника Оперативного УДБ УНКВС Харківської обл. -
Н. Ш. Новаковский
Начальник Секретно-політичного УДБ УНКВС Харківської обл. - М. И. Говлич
Начальник Економічного УДБ УНКВС Харківської обл. - Л. С. Арров-Тандетницкий
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Харківської обл. - О. С. Глуховцев
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Чернігівської обл. - Г. Т. Донец
Н А Ц О Н А Л Ь Н І С Т Ь
Євреї - 60 (66,67%)
Росіяни - 13 (14,44%)
Українці - 6 (6,67%)
Латиші - 3 (3,33%)
Поляки - 2 (2,22%)
Білоруси - 1 (1,11%)
Немає даних - 5 (5,56%)
За статистикою в УССР у 1926 р. проживало:
75,4% - українців
8,1% - росіян
6,5% -
5,0% - поляків
1,5% -
1,1% - молдаван румунів
0,5% - болгар
0,5% - татар
0,3% - угорців
0,3% - греків
0,2% - білорусів
0,07% - вірмен
0,5% - інших
П А Р Т І Й Н І С Т Ь
Члени ВКП(б) - 82 (91,11%)
Кандидат у члени ВКП(б) - 1 (1,11%)
Немає даних - 7 (7,78%)
За матеріалами:
1. Золотарьов В. Начальницький склад НКВС УСРР у середині 30-х рр. // ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ", № 2 (17), 2001. - с. 326-342.
2. Нікольський В. Репресивна діяльність органів ГПУ час голодомору в УСРР (1932-1933 рр.) // ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ", № 2 (17), 2001. - с. 477-495.
3. Шаповал Ю. Нове цінне дослідження: Н. В. Петров, К. В. Скоркин. Кто руководил НКВД, 1934-1941. Справочник // ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ", № 2 (17), 2001. - с. 535-540.
ЗАВЖДИ ПАМ'ЯТАЄМО, НІКОЛИ НЕ ПРОБАЧИМО
Будеш, Вова, в Ізраїлі, то підніми це питання там, якщо такий послідовний.
кто ему тексты пишет?...что это ?
можливо,із шоумена зеленського потроху народжується президент УКРАЇНИ
голодомор - геноцид московитсько-комуно-більшовицьких катів над українським народом
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ЗАМУЧЕНИМ
малоросс, малоросс,
улыбнитесь......
например - холодильники появились в 60-хх, а ждать его в очереди всего каких то 5 лет. в мире уже полвека они были например. противней совка не было ничего. и оно грит шо "было и много хорошего". да ему те голодоморы до фени, я х.з. если кто-то верит в его искренный типо жаль и прочие "слезки".
Але ми пам"ятаємо його репрізи про "сеньора Голодомора" І про порівняння України з повією пам"ятаємо.
Чорногозеленого кобеля не відмиєш добіла