 Для України Голодомор - це не соціальна чи економічна трагедія, це геноцид, - Зеленський

"Багато людей були знищені. У них відібрали багато - їхні будинки, землю, худобу, все у них забрали. І якщо вони не надавали свої активи, то були вбиті. Вони були розстріляні. Мільйони людей загинули. Багато країн визнали, що Голодомор - це геноцид. І я знаю, що Ізраїль розуміє це і розуміє, що Україна визнала Голокост геноцидом. Для України це не соціальна чи економічна трагедія. Це геноцид. Мільйони українців були знищені", - сказав він в інтерв'ю The Times of Israel, передає Цензор .НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський впевнений, що в майбутньому світ дедалі більше визнаватиме, що Голодомор - це величезна трагедія для України, яка фактично була знищенням українського народу.

"У різних ЗМІ було багато мовчання через політику СРСР, тому що СРСР приховував всю інформацію. Він приховував записи, він приховував місця масових поховань. Не було достатньо інформації про це. Так створювалася історія. Ми розуміємо, що існують різні історії. Але я впевнений, що в майбутньому люди зрозуміють, яка історія України і які реальні факти. Мільйони українців були знищені під час Голодомору", - підкреслив він.

Зеленський зазначив, що за період СРСР відбувалося і багато хорошого, було багато людей зі світовим ім'ям, які робили багато чудових речей, але також було багато трагедій як, наприклад, Голодомор.

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"Ви знаєте, сьогодні у нас все ще немає статистики, яка б вказувала нам, скільки євреїв загинуло (за радянських часів) і що саме з ними сталося - скільки з них було вбито, скільки з них було вивезено, заслано. Скільки з них стали дисидентами ... Візьмемо випадок з Андрієм Сахаровим, який зумів розповісти свою історію світу. Але скільком євреям це не вдалося? У нас немає цієї історії", - вказав президент України.