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 Політика України
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Все про:геноцид (95) голодомор (217) Зеленський (4178) Ізраїль (347)

 Для України Голодомор - це не соціальна чи економічна трагедія, це геноцид, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що для України Голодомор 1932-1933 років є геноцидом, а не соціальною чи економічною трагедією, як хтось намагається її уявити.

"Багато людей були знищені. У них відібрали багато - їхні будинки, землю, худобу, все у них забрали. І якщо вони не надавали свої активи, то були вбиті. Вони були розстріляні. Мільйони людей загинули. Багато країн визнали, що Голодомор - це геноцид. І я знаю, що Ізраїль розуміє це і розуміє, що Україна визнала Голокост геноцидом. Для України це не соціальна чи економічна трагедія. Це геноцид. Мільйони українців були знищені", - сказав він в інтерв'ю The Times of Israel, передає Цензор .НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський впевнений, що в майбутньому світ дедалі більше визнаватиме, що Голодомор - це величезна трагедія для України, яка фактично була знищенням українського народу.

"У різних ЗМІ було багато мовчання через політику СРСР, тому що СРСР приховував всю інформацію. Він приховував записи, він приховував місця масових поховань. Не було достатньо інформації про це. Так створювалася історія. Ми розуміємо, що існують різні історії. Але я впевнений, що в майбутньому люди зрозуміють, яка історія України і які реальні факти. Мільйони українців були знищені під час Голодомору", - підкреслив він.

Зеленський зазначив, що за період СРСР відбувалося і багато хорошого, було багато людей зі світовим ім'ям, які робили багато чудових речей, але також було багато трагедій як, наприклад, Голодомор.

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"Ви знаєте, сьогодні у нас все ще немає статистики, яка б вказувала нам, скільки євреїв загинуло (за радянських часів) і що саме з ними сталося - скільки з них було вбито, скільки з них було вивезено, заслано. Скільки з них стали дисидентами ... Візьмемо випадок з Андрієм Сахаровим, який зумів розповісти свою історію світу. Але скільком євреям це не вдалося? У нас немає цієї історії", - вказав президент України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170722
 
   
 Топ коментарі
 
Сеньор Голодомор - именно так нынешний прзедент называл Ющенка и всем было смешно и весело. Так что не отдуши этот посыл.
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Голодомор - это тоже, что Холокост! Только нацисты Евреев уничтожали, а коммунисты - Украинцев!
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И если взять список, кто его устроил, организовал и спланировал, получим список из Бронштейнов, Енохов (Ягод), Канцельсонов, Каминских Зельмановичей, Ивановских Израелев Давидовичеий и им подобным. Для Украины Голодомор - это не социальная или экономическая трагедия, это геноцид, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1264
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Голодомор - это тоже, что Холокост! Только нацисты Евреев уничтожали, а коммунисты - Украинцев!
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Проблема в том, что Гитлер-то своего от ношения к евреям не скрывал, а вот в бумагах комуняк нет никаких упоминаний о вреде украинцев (о вреде "великороссов" кстати есть).
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Стаття ізраїльського журналіста Шімона Брімана "Евреи в НКВД Украины: палачи и жертвы"
http://represnews.blogspot.com/2011/04/blog-post_25.html?m=0
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А перепис населення на 2020 рік запланований? Кошти під це бюджетом передбачені? Якщо не запланований, то ніяких реформ немає, й не планується. Реформи без обліку ресурсів - чистісінький розводняк.
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Сеньор Голодомор - именно так нынешний прзедент называл Ющенка и всем было смешно и весело. Так что не отдуши этот посыл.
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Потому что Ющенко сосредоточился лишь на теме голодомора, а другие проблемы его не особо интересовали.
Хотя, нет. Еще на Юле был сосредоточен. Даже снова стал баллотироваться в президенты, хотя знал, что имеет мизерный рейтинг. Чтоб забрать у нее несколько процентов, которые и помогли прийти к власти януковичу.
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И если взять список, кто его устроил, организовал и спланировал, получим список из Бронштейнов, Енохов (Ягод), Канцельсонов, Каминских Зельмановичей, Ивановских Израелев Давидовичеий и им подобным. Для Украины Голодомор - это не социальная или экономическая трагедия, это геноцид, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1264
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если бы не было поддержки и одобрения тогдашних 73% даунов дегеранитивных готовых жрать хоть своё дерьмо то ни какие кагоновичи с менделями не смогли бы это сделать .
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Но идейка то иудейкина. И чуткое руководство за ними. А стадо всегда было, есть и будет оставаться стадом.
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«Старый зольдат»: вы злостно, неграмотно и подло лжёте, переводя стрелки только на еврейские фамилии. Я специально изучал историю Голодомора. Организацией Голодомора сознательно занимались: Сталин (грузин), Косиор (поляк), Хатаевич (еврей), Чубарь (украинец), Затонский (украинец), Постышев (русский).
Зверски отбирали силой зерно и продукты у селян тысячи и тысячи молодых украинцев, русских и евреев.
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Щоб ви там не говорили, ЧК/ГПУ/НКВД було всуціль заповнене юдеями, особливо, керівними кадрами. І ще, чомусь юдеїв фактично не було серед жертв Голодомору, хоча в УРСР їх тоді проживало мільйони.
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Пиарится Оманский, зебилам показывает какой он хороший.

А Ростов ждет.
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Та невже? Геноцид, кажеш? Як там в Зеленського, бидломаси трохи вимерло?
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ВОНИ ОРГАНІЗУВАЛИ ГЕНОЦИД УКРАЇНЦІВ: Керівний склад НКВС УРСР середини 1930-х років
00:30 24.11.2007
Їх вбили за те, що вони українці.
Організація "Патріот України" поіменно називає організаторів та виконавців найбільшого злочину людства - Голодомору 1932-1933 років з вказівкою на національну та партійну приналежність злочинців:
I М Е Н А
1.
Нарком Внутрішніх Справ УРСР - В. А. Балицкий
Заступник Наркома Внутрішніх Справ УРСР - З. Б. Кацнельсон
Особливоуповноважений НКВС УРСР - Н. Л. Рубинштейн
Секретар НКВС УРСР - О. Г. Евгеньев
2.
Начальник Особливого УДБ НКВС УРСР - М. К. Александровский
Заступник начальника Особливого УДБ НКВС УРСР - Ю. И. Бржезовский
Начальник Оперативного УДБ НКВС УРСР - П. Г. Шестак-Соколов
Заступник начальника Оперативного УДБ НКВС УРСР - М. Е. Амиров-Пиевский
Начальник Секретно-політичного УДБ НКВС УРСР - Б. В. Козельский
Начальник Секретно-політичного УДБ НКВС УРСР - П. М. Рахлис
Начальник Економічного УДБ НКВС УРСР - С. С. Мазо
Заступник начальника Економічного УДБ НКВС УРСР - Ю. Ф. Кривец
Заступник начальника Транспортного УДБ НКВС УРСР - В. Я. Левоцкий
Начальник Торгівельно-виробничого УДБ НКВС УРСР - Б. Б. Каган
Начальник Іноземного УДБ НКВС УРСР - А. В. Сапир
Начальник кадрів УДБ НКВС УРСР - Я. В. Письменный
Заступник начальника кадрів УДБ НКВС УРСР - Я. И. Райхштейн
3.
Начальник Управління місць ув'язнення УДБ НКВС УРСР - Я. К. Крауклис
Начальник Адміністративно-господарського управління УДБ НКВС УРСР - С. М. Циклис
Заступник начальника Адміністративно-господарського управління УДБ НКВС УРСР - О. М. Берман
4.
Начальник УНКВС Вінницької обл. - М. М. Тимофеев
Начальник УНКВС Вінницької обл. - Д. М. Соколинский
Заступник начальника УНКВС Вінницької обл. - М. Т. Приходько
Начальник УНКВС Дніпропетровської обл. - С. Н. Миронов-Король
Заступник начальника УНКВС Дніпропетровської обл. - В. И. Окруй
Начальник УНКВС Донецької обл. - В. Т. Иванов
Заступник начальника УНКВС Донецької обл. - Г. Б. Загорский
Начальник УНКВС Київської обл. - М. Д. Шаров
Заступник начальника УНКВС Київської обл. - Г. А. Гришин-Клювгант
Начальник УНКВС Одеської обл. - О. Б. Розанов
Заступник начальника УНКВС Одеської обл. - М. Г. Чердак
Начальник УНКВС Харківської обл. - К. М. Карлсон
Заступник начальника УНКВС Харківської обл. - Я. З. Каминский
Заступник начальника УНКВС Харківської обл. - П. В. Семенов
Заступник начальника УНКВС Чернігівської обл. - С. И. Самовский
5.
Начальник УНКВС Молдавської АСРР - М. Г. Джавахов
Заступник начальника УНКВС Молдавської АСРР - Р. Е. Штурм
6.
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Вінницької обл. - Ю. Е. Каневский
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Дніпропетровської обл. - М. О. Извеков
Начальник Особливого УДБ УНКВС Донецької обл. - Д. С. Леопольд-Ройтман
Начальник Економічного УДБ УНКВС Донецької обл. - Д. В. Орлов
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Донецької обл. - С. И. Заславский
Заступник начальника Транспортного УДБ УНКВС Донецької обл. - В. И. Ляшик
Начальник Оперативного УДБ УНКВС Київської обл. - Л. И. Рейхман
Начальник Секретно-політичного УДБ УНКВС Київської обл. - И. Я. Бабич
Начальник Економічного УДБ УНКВС Київської обл. - С. И. Гольдман
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Київської обл. - В. А. Двинянинов
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Київської обл. - И. Я. Казбек-Каплан
Начальник Оперативного УДБ УНКВС Одеської обл. - Я. Д. Борецкий
Начальник Оперативного УДБ УНКВС Одеської обл. - А. М. Ратинский
Начальник Секретно-політичного УДБ УНКВС Одеської обл. - Г. М. Осинин-Винницкий
Начальник Економічного УДБ УНКВС Одеської обл. - Н. Б. Едвабник
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Одеської обл. - В. М. Блюман
Начальник Оперативного УДБ УНКВС Харківської обл. - А. Я. Санин-Затурянский
Заступник начальника Оперативного УДБ УНКВС Харківської обл. -
Н. Ш. Новаковский
Начальник Секретно-політичного УДБ УНКВС Харківської обл. - М. И. Говлич
Начальник Економічного УДБ УНКВС Харківської обл. - Л. С. Арров-Тандетницкий
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Харківської обл. - О. С. Глуховцев
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Чернігівської обл. - Г. Т. Донец
Н А Ц О Н А Л Ь Н І С Т Ь
Євреї - 60 (66,67%)
Росіяни - 13 (14,44%)
Українці - 6 (6,67%)
Латиші - 3 (3,33%)
Поляки - 2 (2,22%)
Білоруси - 1 (1,11%)
Немає даних - 5 (5,56%)
За статистикою в УССР у 1926 р. проживало:
75,4% - українців
8,1% - росіян
6,5% -
5,0% - поляків
1,5% -
1,1% - молдаван румунів
0,5% - болгар
0,5% - татар
0,3% - угорців
0,3% - греків
0,2% - білорусів
0,07% - вірмен
0,5% - інших
П А Р Т І Й Н І С Т Ь
Члени ВКП(б) - 82 (91,11%)
Кандидат у члени ВКП(б) - 1 (1,11%)
Немає даних - 7 (7,78%)
За матеріалами:
1. Золотарьов В. Начальницький склад НКВС УСРР у середині 30-х рр. // ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ", № 2 (17), 2001. - с. 326-342.
2. Нікольський В. Репресивна діяльність органів ГПУ час голодомору в УСРР (1932-1933 рр.) // ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ", № 2 (17), 2001. - с. 477-495.
3. Шаповал Ю. Нове цінне дослідження: Н. В. Петров, К. В. Скоркин. Кто руководил НКВД, 1934-1941. Справочник // ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ", № 2 (17), 2001. - с. 535-540.
ЗАВЖДИ ПАМ'ЯТАЄМО, НІКОЛИ НЕ ПРОБАЧИМО
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Вопрос конечно не к Зеленскому, а вообще к власти, прошлой и нынешней. Почему Украина признает Холокост , геноцидом евреев ( что правильно конечно), а Израиль не признает Голодомор геноцидом украинцев ( или жителей Украины). Как то это не честно, не по людски. Так называемые двойные стандарты. И этот вопрос нужно ставить перед Израилем "ребром."
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Израиль считает, что Гитлер хотел убить именно евреев и не скрывал этого, поэтому факт геноцида налицо. Покажите говорят документы, где Сталин ненавидел украинцев - сразу признаем убийство украинцев геноцидом. Что с них взять, израильтяне...
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Ну тогда ( по вашей трактовке) пусть Израиль признает Сталина , компартию, советский строй виновными в геноциде народов СССР ( сколько миллионов душ загубили ) Но нет. Двойные стандарты, политика.. Так что их не признание Голодомара геноцидом, по надуманным причинам, просто "отмазка".
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Чтобы признать, нужен доказать умысел. Найдите документы, где компартия планирует геноцид народов СССР, и сразу все всё признают. Вот по Гитлеру и его партии нет вопросов - все Холокост и признали.
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Для Украины Голодомор - это не социальная или экономическая трагедия, это геноцид, - Зеленский - собираешься в Израиль, скажи это в Израиле.
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Еврей должен доказать это евреям. Иначе пустое трепло. Нам нужен результат,а не сладкий щербет в уши.
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Я цікавився питаннями холокосту,зокрема тут,у Львові...У війну у Львові,який був до того єврейським містом (сорок відсотків євреїв,сімдесят відсотків капіталізаціі) знищено близько трьохсот тисяч жидів...Розстріляно в пісковнях Лисинич,Янова,виморено голодом в гетто (залізниця,Варшавська,Полтва,Підзамче)...Приймало в цьому участь і українське,і польське населення...Основна причина - звірства НКВД,який на дев"яносто відсотків складався з російських євреїв,до який активно долучались і євреї місцеві...Відповідно і голодомор стався через діяльність так званих продзагонів,які теж в основному очолювали євреї...Отже,холокост є наслідком голодомору в значній мірі,у всякому випадку тут,в Україні...Це треба розуміти,і признати,і вибачитись,інакше наслідок стане причиною...і навпаки...
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Туманную голову Янелоха наконец стали посещать здравые мысли . Видимо в Ростов на проживание не особо хочется . Вот и наблюдаем необычный приступ патриотизма у пациента .
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Для Украины Голодомор - это не социальная или экономическая трагедия, это геноцид, - Зеленский.

Будеш, Вова, в Ізраїлі, то підніми це питання там, якщо такий послідовний.
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Многие люди были уничтожены. У них отобрали многое - их дома, землю, скот, всё у них забрали. И если они не предоставляли свои активы, то были убиты... - цитата

кто ему тексты пишет?...что это ?
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это закономерная насмешка. как вот тот же Ривлин и Нетанияху - обосрали нас, а мы утерлись и сглотнули. так и Зеля - тупо ехидничает и наслаждается.
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главное чтобы сейчас народу хорошо жилось, что все время о плохом вспоминать, было же и хорошее
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Для Украины Голодомор - это не социальная или экономическая трагедия, это геноцид, - Зеленский
можливо,із шоумена зеленського потроху народжується президент УКРАЇНИ
голодомор - геноцид московитсько-комуно-більшовицьких катів над українським народом
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ЗАМУЧЕНИМ
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Зеленский отметил, что за период СССР происходило и много хорошего, было много людей с мировым именем, которые делали много замечательных вещей Источник: https://censor.net.ua/n3170722\\\\\\\\\\\\\\\\

малоросс, малоросс,
улыбнитесь......

например - холодильники появились в 60-хх, а ждать его в очереди всего каких то 5 лет. в мире уже полвека они были например. противней совка не было ничего. и оно грит шо "было и много хорошего". да ему те голодоморы до фени, я х.з. если кто-то верит в его искренный типо жаль и прочие "слезки".
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Вивчив текст ролі президента. І то добре.
Але ми пам"ятаємо його репрізи про "сеньора Голодомора" І про порівняння України з повією пам"ятаємо.
Чорного зеленого кобеля не відмиєш добіла
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А может Бог наказал евреев за то, что забыли Бога? А? Ветхий Завет читал? А если "хохлов", то тогда не "евреев", а "жыдов". Ммммм? Что скажешь?
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Ага, было много хорошего... Ученые там, ракеты, школы и тд... Сморили голодом только и расстреляли, и в концлагеря отправили, и переселили миллионы людей. Но было много и хорошего... Сволочь малоросская этот зе!ля.
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