 "Кадрові зміни будуть", - Гончарук анонсував нові призначення в Кабміні

Про це заявив глава уряду Олексій Гончарук в ефірі телеканалу "Україна24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, кандидатуру нового глави Мінрозвитку громад і територій вже подано на розгляд і затвердження Верховною Радою.

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"Нові призначення та кадрові зміни будуть. Одне я вже підписав і передав до парламенту - це міністр розвитку громад. Людину на цій позиції буде замінено. Інші призначення теж будуть", - розповів Гончарук.

За його словами, наразі необхідно утворити по всій країні спроможні громади, восени забезпечити в нових громадах місцеві вибори. Для цього має бути координація на найвищому рівні.

"Ми плануємо ввести посаду віцепрем'єра з розвитку громад. Тому що децентралізація у цьому році - пріоритет", - додав він.

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