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 Політика України
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Все про:антисемітизм (52) Зеленський (4178)

 Рівень антисемітизму в Україні найнижчий у Європі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що рівень антисемітизму в Україні є одним з найнижчих серед країн Європи.

"У нас є дуже цікава статистична інформація, яка буде дуже цікава для Ізраїлю. У 2018 році було опубліковано опитування Pew Research Center, у якому оцінювався рівень антисемітизму в Європі. І найнижчий рівень антисемітизму був в Україні", - сказав він в інтерв'ю The Times of Israel, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський зазначив, що в Україні, як і всюди у світі, зараз і в минулому, є певний відсоток людей, які "не бачать нікого, крім своєї нації". "Те саме відбулося під час Другої світової війни і під час окупації фашистською Німеччиною України. Таке складне ставлення демонструвалося і до єврейського народу за радянських часів. Ми все це знаємо. Але зараз ми також чудово знаємо, що найнижчий рівень антисемітизму в Україні", - заявив лідер України.

Президент України нагадав, що під час Другої світової війни у Франції, Польщі, Німеччині, Білорусі, Україні були люди, які рятували євреїв від нацистів, але водночас були люди, які співпрацювали з нацистами і фактично "здавали" євреїв.

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"Ми дуже пишаємося тим, що в нас такий низький рівень антисемітизму - такий низький рівень антисемітизму в незалежній Україні, яка почала своє існування в 1991 році. Звісно, у нас є відсоток радикальних людей, але він дуже маленький", - зазначив він.

Зеленський також звернув увагу, що в нього є єврейська кров і він президент України. "У мене там (в Ізраїлі. - Ред.) є родичі - тітка моєї мами та її родичі. Деякі з них переїхали в Ізраїль близько 10-15 років тому. Можливо раніше. Наприкінці 90-х. Я був в Ізраїлі багато разів . Для зустрічей, ділових зустрічей, телевізійних зустрічей і концертів - у моєму попередньому житті (до президентства. - Ред.)", - розповів він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170718
 
 
 Топ коментарі
 
Вислюк ты походу своей личностью исправишь это положение дел 😂😂😂😂
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При тобі, зелена шмаркля, різко виросте...
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Краще розкажи який рівень антиукраїнізма.
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"Слуга народа", 23-й сезон, 649-я серия.
Быдло, хавайте!
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Но ты своими выходками способствуешь его повышению.
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"Фашистской Германией". Очередная школьная ошибка презика.
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Тетя со свитой уже стопудово вернулась))
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Выдающихся людей среди евреев в разы больше, чем в других народов. Можно не мирится с этим, но это так.
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Хитропопых, ты хотел сказать, выдаущаяся хитропопость - ваше все
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Конкретней говори, что-то я не понял и записывать твои мысли не успеваю.
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Назови пару для примера.
Давно не ржал.
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вот на таких идиотах и выезжают - пройтись по ушам про исключительность и идиоты готовы бубочкам с менделями и свою страну подарить и ключи от квартиры отдать. ведь они в разы умнее и знают . что делать . дбл.блд. они даже в десятку самых умных не входят.
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Антисемитизьм сродни снохачеству и зависти.Попытка подменить собственное тупоумие глумлением.
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тільки не треба плутати "порядність" з "тупоумієм"
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За последний год он заметно вырос.
С чем же это связано?
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С чем же это связано? Потому что Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.??????
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Да он отличный политик и дипломат.-Это для евреев. Для украинцев-путинская проститутка по вызову, помогающая Путину убивать украинцев.
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Поки ще низький, проте москалі намагаються збурити Україну, тому кожна недолугість гаранта буде використана їми для збільшення цього рівня.
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Самый низкий уровень антисемитизма в Европе и самый низкий уровень жизни в Европе. Совпадение? Не думаю!
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Самый низкий уровень жизни потому что у нас самое тупое население!
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Нет в наших бедах не евреи, масоны и Сорес виноваты а мы сами! Янукович, Кучма не были евреями! Да и Лазаренко с Азаровым тоже!
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Ну большинство проголосовало! Поэтому так бедно и живем и никакие евреи тут не виноваты!
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"евреи тут не виноваты" - тут нє віновати, а кдє віновати?
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нигде. Так просто убедить себя в том что если ты тупой и мудак то виноват не твои родители и ты сам а Имануил Абрамович Кац из третьей квартиры! Рівень антисемітизму в Україні найнижчий у Європі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8498
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да, только Иммануил Абрамович почему то директор ЖЭКа, и ты ходишь у него выпрашивать справки на субсидию Рівень антисемітизму в Україні найнижчий у Європі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4593
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Кучма натуральный еврей,его жена настоящая еврейка,его зять натуральный хабадник.Кравчук,Тимошенко тоже евреи.
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И тупых евреев тоже хватает но тупых евреев меньше чем тупых славян. И дело тут не в генетике, а в воспитании и окружении!
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Конечно в Украине самый низкий уровень антисимизма потому что выбрали президентом еврея и уровень гомофобии самый низкий по тойже причине!
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между коломойскими-фирташами-пинчуками и украинцами нет никаких противоречий,убеждает Мендель через Зеленского .Смелее, украинцы ,к дефолту с продажей земли и заводов!
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Наша команда сделает все, что бы достичь не только среднеевропейского уровня, но и значительно превзойти его, - отметил Зеленский.
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В Украине вообще нет антисемитизма!
Откуда ему взяться, когда евреи самая представленная власть в Украине?
Согласно переписи населения 2001г: украинцы - 77%, русские - 17%, евреи - 0,2%
Во власти: украинцы - 30%, русские - 1%, евреи - 50%
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де ви бачили українців во владі? Хіба що в районих або селищних радах побачите
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Посмотрел этот опрос Pew Research Center. Самый высокий антисемитизм в Европе в Литве(23%), в Польше(18%), в Чехии(19%), в Румынии(22%). Что неудивительно, в этих странах Холокост наиболее свирепствовал.
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зате вони значно випередили Україну в економічному та соціальному аспекті. І це не випадково
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Украину. Не сказал бы что это такое уж достижение.
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Интересно, а что означают те проценты? Сколько человек из ста отправили бы еврея в газовую камеру?
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"в независимой Украине, которая начала свое существование в 1991 году"

Україна почала своє існування ще тоді, коли твоїх пращурів та їх пращурів навіть на світі білому не було, телепню )))
Источник: https://censor.net.ua/n3170718@
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"Спасибо" за "шуточку", "бубочка": "Передайте тем, кто там Бабьем Яре, привет"(С).
"Спасибо", "бубочка".
Я не забуду.
И в Израиле не забуду тоже.
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вот в этом и проблема,евреев всегда били, и поверьте было за что.
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вот в этом и проблема,евреев всегда били, и поверьте было за что.
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почитать немного т.н. "ветхий завет" чего только стоит. от ужаса мона поднять шапку, не руками.... недурно что они скрывали это от перевода на латынь, или французский(ну, Тору то и Тулмуд и т.д.), знали что бить будут уже ногами, да еще как.
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У Зеленского есть хорошие шансы поднять этот уровень.
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Буба Оманська зі своєю командою "виправлять" цей недолік
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Еще бы ! Не может быть антисемитизма на родине евреев ( Украине ) .
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С евреями мы относительно дружно живем сотни лет,а вот хабадников нужно убирать из экономики и политики уже очень срочно,иначе нам пи..ец
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Так это был опрос при президенте Вальцмане, который проводил грамотную национальную политику! Рівень антисемітизму в Україні найнижчий у Європі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9299
Если провести аналогичный опрос при презеденте Голобородько - показатели явно зашкалят! Рівень антисемітизму в Україні найнижчий у Європі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3630
Вывод - надо гнать в шею пещерного националиста Голобородько!
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Клоун навіть з повернення тіл після катастрофи примудрився зробити клоунську виставу.
Ця персона рішуче не може зробити нічого не перетворивши це в дешевий фарс
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оманский жид и папуля стремительно его повышают...
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