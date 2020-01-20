EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  594  18
Матеріали за темою:
Все про:корупція (2081) Гончарук_Олексій (523)

 Ми ще не до всіх дотягнулися, - Гончарук про корупційні схеми

Нова українська влада перекрила корупційні схеми, які завдавали збитків у мільйони доларів.

Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив 19 січня в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Ми ще не до всіх дотягнулися, але величезна кількість людей живе у величезному дискомфорті. Вони або вже втратили, або втратять свої корупційні потоки... Йдеться про мільйони доларів", – сказав глава уряду.

Читайте: Боротися з корупцією в податковій будемо разом із правоохоронцями та СБУ, - Верланов

Його запитали, на місяць чи на рік.

"На день", – відповів Гончарук.

За його словами, в Україні припиняють "абсолютно нелегальний" ігровий бізнес, нелегальний обіг деревини, закривають нелегальні заправки і борються з контрабандою.

"Я не можу сказати сукупну цифру, не хотів би бути голослівним", – підкреслив Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це довга битва, - Зеленський про боротьбу з корупцією

Уряд Гончарука призначили 29 серпня 2019 року.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170716
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
" но у нас длинные руки" 😀😀😀
Гдето мы уже это слышали
 показати весь коментар
 
 
Афоризмы И.Ильфа и Е.Петрова
- Если хотите, вы можете уйти.
- Тогда я пожалуй, пойду.
-Но помните, у нас длинные руки!
-Тогда я пожалуй, останусь...
 показати весь коментар
 
Ці "довгі руки" вже дотягнулись до "щомісячного гривневого мільонера" керівника Укрпошти Ми ще не до всіх дотягнулися, - Гончарук про корупційні схеми - Цензор.НЕТ 4754
 показати весь коментар
 
А куди ж діваються ті гроші які вже не крадуть?
 показати весь коментар
 
 
хороший вопрос...
дыра в бюджете 70 лярдов и падение производства на 7%...
Лучше бы воровали как прежде... Ми ще не до всіх дотягнулися, - Гончарук про корупційні схеми - Цензор.НЕТ 467


 показати весь коментар
 
 
йдуть на зарплату керівнику Укрпошти, який мабуть потім роздає їх особисто "вибраним" Ми ще не до всіх дотягнулися, - Гончарук про корупційні схеми - Цензор.НЕТ 1068
 показати весь коментар
 
 
Шото с утра сегодня эти два дебила по очереди выдают одни перлы
 показати весь коментар
 
 
Мабуть хлопці в ополонках перекупались, голови позастужували.
 показати весь коментар
 
Вон уже твой нелегальный игровой бизнес открывается снова токо под другими вывесками! и вообще борьба с корупцией это изминение правил игры а не вывесок! А ВЫ ВЫВЕСКИ МЕНЯЕТЕ И ДУМАЕТЕ ЧТО НАРОД НЕ ПОЙМЕТ! НАРОД ТУТ УЖЕ 28 ЛЕТ ЭТОТ ЦИРК НАБЛЮДАЕТЕ ТАК ЧТО ЕГО УЖЕ НЕ ТАК ЛЕГКО ОБМАНУТЬ!
 показати весь коментар
 
Его спросили В месяц или в год ? Да в день ? Вопросы есть ? Вопросов нет .
 показати весь коментар
 
"Бороться и искать, найти и обналичить!"
 показати весь коментар
 
А знаєте чому в Зеленського олігархи діляться на хороших і поганих?
А тому що хороші діляться! Ми ще не до всіх дотягнулися, - Гончарук про корупційні схеми - Цензор.НЕТ 4670
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору