 Це довга битва, - Зеленський про боротьбу з корупцією

Про це він сказав в інтерв'ю виданню The Times of Israel, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Зеленський нагадав, що нині проходить реформа прокуратури - були звільнені декілька тисяч прокурорів, сотні мають пройти повторну кваліфікацію.
"По-друге, зараз ми ухвалюємо закони про реформування служб безпеки. Знову ж таки, це довгий процес", - пояснив він.
Також глава держави розповів про проблеми в судовій системі України і нагадав про старт роботи Вищого антикорупційного суду.
"Це довга битва. Але, коли у нас будуть ці сильні інститути, ми припинимо всю корупцію", - сказав він.
Давай по новой все.
До сих пор не верю в то, что это президент страны
В интернете появилась петиция с просьбой газифицировать Читу, Иркутск и Улан-Удэ - Росбалт.
НУ, а шо Сурков? Поцеловались в уста?
Но ты в силу своего врожденного скудоумия этого понять не смог...
а еще перед выходм за неделб подавать заявление для чего и зачем выходишь тогда не будет бандтизам
а еще ездить токо на лесапедах тогда не будет дорожных проишечтвий
.....
короче таких умных идей можно дофига придумать!!
Неужели ты думаешь что оманский осел в свои офшоры деньги из Привата налом привозил?
Как я за Бубочку переживаю, нет
ну и далее по тексту...
Просыпаешься, смотришь в зеркало, потом на рожи Юзика, Баканова, Богдана и прочих негодяев и всё понимаешь
Договорняки, взятки, кумовство
Порошенко и должен был и ВСУ поднять и коррупцию побороть за пять лет.
Порошенко и должен был и экономику, разрушенную агрессией паРаши, восстановить и коррупцию побороть за пять лет.
Порошенко вывел за пять лет показатели в экономике к довоенным.
Так чем уЗеленские занимаются, если ничем не надо заниматься тем, что было первоочередным с началом агрессии паРаши и показатели в экономике не превышают тех, которые были достигнуты при Порошенко?
Нелегко.
А надо. ***** велит.
"Кухаркины дети" при власти.
"Долой кухонное рабство ! Раскрепощенная женщина - строй социализм!".
Ты Юзика видел?