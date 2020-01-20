EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  1240  53
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (4178) корупція (2081)

 Це довга битва, - Зеленський про боротьбу з корупцією

Президент України Володимир Зеленський розповів, що чинна влада нині бореться з корупцією, але це тривалий процес.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню The Times of Israel, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зеленський нагадав, що нині проходить реформа прокуратури - були звільнені декілька тисяч прокурорів, сотні мають пройти повторну кваліфікацію.

"По-друге, зараз ми ухвалюємо закони про реформування служб безпеки. Знову ж таки, це довгий процес", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми з ним знайшли спільну мову: цей досвід зробить нас сильнішими, - Гончарук про відносини із Зеленським

Також глава держави розповів про проблеми в судовій системі України і нагадав про старт роботи Вищого антикорупційного суду.

"Це довга битва. Але, коли у нас будуть ці сильні інститути, ми припинимо всю корупцію", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170715
 
 
 Топ коментарі
 
С патриотами , вы цуки, боретесь. Так шо нечего пустеть , ГЛАВЗЕБИЛ
НУ, а шо Сурков? Поцеловались в уста?
 показати весь коментар
 
Да, мы это слышим уже долгое время.
Давай по новой все.
До сих пор не верю в то, что это президент страны
 показати весь коментар
 
Звичайно, що битва довга, особливо коли очолюєш всі корупційні потоки в державі.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Да, мы это слышим уже долгое время.
Давай по новой все.
До сих пор не верю в то, что это президент страны
 показати весь коментар
 
 
Вести из-за поребрика:
В интернете появилась петиция с просьбой газифицировать Читу, Иркутск и Улан-Удэ - Росбалт.
 показати весь коментар
 
 
С патриотами , вы цуки, боретесь. Так шо нечего пустеть , ГЛАВЗЕБИЛ
НУ, а шо Сурков? Поцеловались в уста?
 показати весь коментар
 
 
Долгая битва ? Хочется одеть тебе буденовку на балду кольчугу на короткое тело посадить на осла и отправить на ракете в космос шоб больше никогда не слышать ту тупость которую ты гнусавым голоском несёшь с президентского кресла
 показати весь коментар
 
 
Звичайно, що битва довга, особливо коли очолюєш всі корупційні потоки в державі.
 показати весь коментар
 
 
От цікаво нелоха вже можна називати баригою ?
 показати весь коментар
 
 
Можна, у него уже есть свой "Свинарчук", литинант...
 показати весь коментар
 
Уберите наличные деньги из оборота и переведите все на электронные платежные системы. Больше коррупция будет невозможна, чтобы не осталось следов! Все проще простого и ничего сложного!
 показати весь коментар
 
 
От Юры Сюзика был не вопрос...это была констатация факта...
Но ты в силу своего врожденного скудоумия этого понять не смог...
 показати весь коментар
 
вы мне напоминаете средневековых папуасов, которые сжигали ученых за их открытия ибо не могли осознать открытия. Хотя это не открытие и ФБР при помощи платежных систем может отслеживать все переводы. вы такие тупые, что не понимаете, что деньги не имеют ценности, а это закладная букашка, которая подтверждается золотыми запасами страны. Изначально в древние времена люди менялись товарами, чтобы расплатиться, но это было не удобно и потом люди придумали монеты, чтобы облегчить расчет. какая разница, чем расплачиваться картой или деньгами - это одно и тоже по сути, но вы такие тупые, что до вас это не дойдет!
 показати весь коментар
 
не отнекивайся, а прими как факт. Тебе с этим жить.
 показати весь коментар
 
Юра Сюзик, ты говоришь про себя, когда оскорбляешь кого то. учи психологию!
 показати весь коментар
 
а еще ходить строем тогда не будет аварий
а еще перед выходм за неделб подавать заявление для чего и зачем выходишь тогда не будет бандтизам
а еще ездить токо на лесапедах тогда не будет дорожных проишечтвий
.....
короче таких умных идей можно дофига придумать!!
 показати весь коментар
 
 
в развитых странах уже давно убирают наличку и все расплачиваются при помощи карточки или телефона. не занимайся софистикой!
 показати весь коментар
 
а в развитых странах прокурор который не может объяснить откуда у него вилла в Испании идет в тюрьму!!
 показати весь коментар
 
 
Если у тебя есть информация, то напиши заявление на него! Получишь бабки за это!
 показати весь коментар
 
ТОЧНО ТОЧНО НАПИШИ ПРОКУРОРУ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРОКУРОРА! ХА ХА ХА!!
 показати весь коментар
 
Да хоть сто карточек...
Неужели ты думаешь что оманский осел в свои офшоры деньги из Привата налом привозил?
 показати весь коментар
 
 
Если у тебя есть доказательства коррупции, то пиши заявление!
 показати весь коментар
 
Тяжело биться, когда у тебя в жопе по локоть рука Бени
Как я за Бубочку переживаю, нет
 показати весь коментар
 
 
Я так понял...что битва за конец эпохи бедности еще длиннее...и конца ей не видать...
 показати весь коментар
 
 
«Суровые годы уходят»
ну и далее по тексту...
 показати весь коментар
 
 
Ну да, побороть коррупцию когда ты её возглавляешь это "долгая борьба".
Просыпаешься, смотришь в зеркало, потом на рожи Юзика, Баканова, Богдана и прочих негодяев и всё понимаешь
 показати весь коментар
 
 
Украинцы должны осознать: нужно побороть коррупцию в себе .
Договорняки, взятки, кумовство
 показати весь коментар
 
 
Скоро очень скоро нас накроет светлое завтра, НО НЕ ВСЕХ! ПОИМЕННЫЙ СПИСОК ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ! А ЛОХИ ПЛАТЯТ ПОТОМУ ЧТО ЛОХИ!!
 показати весь коментар
 
 
Да прошло немногим более полгода страна катиться в пропасть шож этот имбецил натворить успеет за пять лет?Боюсь шо от Украины ничего не останется гораздо раньше
 показати весь коментар
 
А с чего это долгая?
Порошенко и должен был и ВСУ поднять и коррупцию побороть за пять лет.
Порошенко и должен был и экономику, разрушенную агрессией паРаши, восстановить и коррупцию побороть за пять лет.
Порошенко вывел за пять лет показатели в экономике к довоенным.
Так чем уЗеленские занимаются, если ничем не надо заниматься тем, что было первоочередным с началом агрессии паРаши и показатели в экономике не превышают тех, которые были достигнуты при Порошенко?
 показати весь коментар
 
 
А думаешь легко это разрушить?
Нелегко.
А надо. ***** велит.
 показати весь коментар
 
 
Cвинарчуки можуть не хвилюватись щодо свого минулого . Бентежити їх має лишень конкуренція з боку опаришів від зеленої мухи зе-зе .
 показати весь коментар
 
А на "Свинарчуков" ничего и нет, т.к. никто не может показать легальный канал поставки запчастей к военной технике и цены по этому легальному каналу...
 показати весь коментар
 
 
Да, лохторату много чего влили в уши и, главное, всё повесили на Порошенко, а теперь лохторат стал законником - Моника ни за что не отвечает, т.к. есть определённые должностные обязанности - пусть тот и отвечает и ничего не должен делать того, что делал или должен был делать, с точки зрения лохтората, Порошенко, опять же - исходя из должностных обязанностей.
 показати весь коментар
 
а ты утырок думал, что тут все просто, типа как хером по роялю, а ту оказывается еще нужно и беню с его мудаками за жопу брать?
 показати весь коментар
 
 
Главное ему надо было убедить лохторат, что коррупцию можно побороть за 5 лет и потому Порошенко - бяка, а теперь убедить лохторат, что это - долгий процесс...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
цензор наверное считает за нормальным распространать комментарии ********* агрессивных, которые выписывают такое, что аж не вериться, что это граждане украины, какие то деспоты, враги нации. иначе обьяснить такие тексты я не могу. ну или, скорее всего, это просто обычные засланцы рассейки. Пытаются расшатывать лодку... суки
 показати весь коментар
 
Не раскачивайте рояль...а то крышка упадет...😀
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
на твою вагину.
 показати весь коментар
 
Мордва, чому ти ще не вивчив свій язЫк?
 показати весь коментар
 
 
Позвони Баканову на счёт этого черта (чертей), жополиз!
 показати весь коментар
 
 
*****. Одни пустые лозунги.
"Кухаркины дети" при власти.
"Долой кухонное рабство ! Раскрепощенная женщина - строй социализм!".
 показати весь коментар
 
 
Да ладно долгая, ты ж быдлу рассказывал что у тебя всё скінчилось і подолано. А теперь оказывается не всё так однозначно, да и кентов надо на теплые места расставить.
 показати весь коментар
 
 
Гончарук был прав - в башке Осла полный туман. Ни стратегии, ни тактики. Сел в кресло и сидит, как пень.
 показати весь коментар
 
 
Короче за 5 лет не успеет... Хотя можно было начать с олигархов которые и есть главные коррупционеры все основные схемы на них заточены. Но Зе с ними уже договорился.
 показати весь коментар
 
 
"Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что действующая власть сейчас борется с коррупцией, но это длительный процесс." - если у коррупционеров конфисковывать всё, а ментам выдавать твёрдых 0,5% от конфискованного, то с коррупцией будет покончено в течении года. Начнут с самых богатых, чтобы больше заработать.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору