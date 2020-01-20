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 Політика України
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 Ми з ним знайшли спільну мову: цей досвід зробить нас сильнішими, - Гончарук про відносини із Зеленським

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук прокоментував, як вплинула нещодавня публікація серії аудіозаписів на його відносини з президентом Володимиром Зеленським.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" в неділю ввечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я думаю, що президент - доросла, мудра людина. Ми з ним знайшли спільну мову, і я впевнений, що цей досвід зробить нас сильнішими", - сказав Гончарук, відповідаючи на запитання, чи не образився на нього президент.

Він також розповів, що нарада, під час якої здійснювався запис, є щотижневою - подібні проводять щопонеділка.

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"Ми з Національним банком зараз дуже тісно співпрацюємо. І це точно не була якась зустріч, яка є чимось екстраординарним. Ми постійно спостерігаємо за тим, які макроекономічні процеси відбуваються, у нас щопонеділка нарада. Наприклад, завтра у нас буде приблизно така сама нарада. Це регулярна робоча подія, яку ми проводимо регулярно. Для того, щоб наші органи, які відповідають за фіскальний напрям політики і Національний банк, який відповідає за монетарну політику, добре розуміли один одного", - пояснив він.

Гончарук також зазначив, що в уряду не завжди збігаються позиції з Нацбанком щодо монетарної політики.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170714
 
   
 Топ коментарі
 
Да вы сошлись на том шо у вас обоих пусто в балде и нечего гнать друг на друга
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Да вы сошлись на том шо у вас обоих пусто в балде и нечего гнать друг на друга
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Варто мужик сумний на дорозі, до нього Підходить його друг і питає:
- Що такий сумний? Грошей немає?
- Та ні, є.
- Що, в магазині горілки немає?
- Та ні, є.
- А чому тоді сумний?
- Не хочеться…
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Мужик з ріболовлі йде, бачіть его сусід по дачі сидить в шезлонгу, а перед ним зірки великого тенісу ріжуться в теніс. - Їй, ти як це? ... - Це мені Золота рибка бажання Виконала! - А де ж ти ее роздобув? - Так у нашому ставку, відразу за очеретом, только вона стара Вже и глуха, Виконує только Одне бажання и то если почує! Мужик моментом кинувши до ставка ... в загально зловив. Ну, риба Дійсно стара. Хвіст облозі, луски практично немає, рот звістку в гачком. Ну і каже людським голосом. - Я вже стара, можу только Одне бажання Виконати! І говори голосніше, а то я глуха стала ... - Хочу много грошей! - Чого много? - долларов! - Чого чого? - баксів! БАГАТО баксів! - А-а-а-а! Зрозуміла. Зроблю. Іди Собі з богом! Будуть тобі ... як ти їх там назвавши? - Баксі! - Ага. Мужик біжить до себе на дачу, а там з Усього світу до него факс-повідомлення летять. Вся дача, весь будинок забитий факс-папером, в загально факсами. Мужик засмутівся: - Від блін, глуха риба. Одне бажання, и то неправильно почула ... Підходить сусід: - Та ні переймайся. Я ж теж у риби не "великий теніс» просив?
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Доки не пересаджаєте "соросят", тобто маріонеточного баригу і основних підбарижників - толку не буде!
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Пока в Украине будет такое количество дебилов и оно будет голосовать толку не будет . Интересно как ты думаешь соросята рептилоиды или нет?
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Злочинці вони - які мають сидіти у в'язниці.
А стосовно голосування, так у людей вже увірвався терпець.
І якщо нинішня влада облажається - буде декому ще гірше. Адже баризі вороття немає. Тому голосуватимуть за Бойка і Юлю.
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Сидить хлопець на лавці. - Ппц! Ваще ппц!. Тут Підходить один и питає: - Що трапа? Хлопець відповідає: - Сідай розповім .. Друг СІЛ: - Коротше тут віявляється лава пофарбована
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Цікаво, а що вони там в ОП іще загального знайшли?
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Интересно послушать тех кто расказывал до этого что ЗЕ хороший а вокруг плохие! ВОТ ВАШ ХОРОШИЙ ЗЕ ПРОСТО ПОКРЫВАЕТ СХЕМАТОЗНИКОВ! НУ КАК ХОРОШИЙ ДА!!
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Цирк Коломойского. Борьба нанайско-еврейских мальчиков.Гончарук написал заявление об отставке/ Зеленский отказался отправлять Гончарука в отставку
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С таким же успехом он мог подать заявление уборщице . Верховная Рада должна принять его отставку ну то такое мелочи
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После курса семейной терапии они решили никогда не расставаться. короче, совет да любовь. Но как же разлучник Богдан?
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интересно, как-бы Зе поступил, случись такое в его фирме 95-Квартал?
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