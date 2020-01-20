 Гончарук про відносини із Зеленським: Ми з ним знайшли спільну мову: цей досвід зробить нас сильнішими

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" в неділю ввечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я думаю, що президент - доросла, мудра людина. Ми з ним знайшли спільну мову, і я впевнений, що цей досвід зробить нас сильнішими", - сказав Гончарук, відповідаючи на запитання, чи не образився на нього президент.

Він також розповів, що нарада, під час якої здійснювався запис, є щотижневою - подібні проводять щопонеділка.

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"Ми з Національним банком зараз дуже тісно співпрацюємо. І це точно не була якась зустріч, яка є чимось екстраординарним. Ми постійно спостерігаємо за тим, які макроекономічні процеси відбуваються, у нас щопонеділка нарада. Наприклад, завтра у нас буде приблизно така сама нарада. Це регулярна робоча подія, яку ми проводимо регулярно. Для того, щоб наші органи, які відповідають за фіскальний напрям політики і Національний банк, який відповідає за монетарну політику, добре розуміли один одного", - пояснив він.



Гончарук також зазначив, що в уряду не завжди збігаються позиції з Нацбанком щодо монетарної політики.





