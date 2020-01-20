EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  3442  45
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (4178) Гончарук_Олексій (523)

 Гончарук про відносини із Зеленським: Ми з ним знайшли спільну мову: цей досвід зробить нас сильнішими

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук прокоментував, як вплинула нещодавня публікація серії аудіозаписів на його відносини з президентом Володимиром Зеленським.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" в неділю ввечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я думаю, що президент - доросла, мудра людина. Ми з ним знайшли спільну мову, і я впевнений, що цей досвід зробить нас сильнішими", - сказав Гончарук, відповідаючи на запитання, чи не образився на нього президент.

Він також розповів, що нарада, під час якої здійснювався запис, є щотижневою - подібні проводять щопонеділка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ розслідує прослуховування в кабінеті Гончарука, - Рябошапка

"Ми з Національним банком зараз дуже тісно співпрацюємо. І це точно не була якась зустріч, яка є чимось екстраординарним. Ми постійно спостерігаємо за тим, які макроекономічні процеси відбуваються, у нас щопонеділка нарада. Наприклад, завтра у нас буде приблизно така сама нарада. Це регулярна робоча подія, яку ми проводимо регулярно. Для того, щоб наші органи, які відповідають за фіскальний напрям політики і Національний банк, який відповідає за монетарну політику, добре розуміли один одного", - пояснив він.

Гончарук також зазначив, що в уряду не завжди збігаються позиції з Нацбанком щодо монетарної політики.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170714
 
 
 Топ коментарі
 
Да вы сошлись на том шо у вас обоих пусто в балде и нечего гнать друг на друга
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Наступне засідання вже сьогодні, треба "кротові" підготувати нову низку анекдотів про Президента
 показати весь коментар
 
 
Да вы сошлись на том шо у вас обоих пусто в балде и нечего гнать друг на друга
 показати весь коментар
 
 
Варто мужик сумний на дорозі, до нього Підходить його друг і питає:
- Що такий сумний? Грошей немає?
- Та ні, є.
- Що, в магазині горілки немає?
- Та ні, є.
- А чому тоді сумний?
- Не хочеться…
 показати весь коментар
 
 
О, гарна байка, підійде для злива на сьогоднішньому засіданні
 показати весь коментар
 
 
Не, просто когда одно должностное лицо по-человечески понимает другое должностное лицо, то это называется "коррупция".
 показати весь коментар
 
Мужик з ріболовлі йде, бачіть его сусід по дачі сидить в шезлонгу, а перед ним зірки великого тенісу ріжуться в теніс. - Їй, ти як це? ... - Це мені Золота рибка бажання Виконала! - А де ж ти ее роздобув? - Так у нашому ставку, відразу за очеретом, только вона стара Вже и глуха, Виконує только Одне бажання и то если почує! Мужик моментом кинувши до ставка ... в загально зловив. Ну, риба Дійсно стара. Хвіст облозі, луски практично немає, рот звістку в гачком. Ну і каже людським голосом. - Я вже стара, можу только Одне бажання Виконати! І говори голосніше, а то я глуха стала ... - Хочу много грошей! - Чого много? - долларов! - Чого чого? - баксів! БАГАТО баксів! - А-а-а-а! Зрозуміла. Зроблю. Іди Собі з богом! Будуть тобі ... як ти їх там назвавши? - Баксі! - Ага. Мужик біжить до себе на дачу, а там з Усього світу до него факс-повідомлення летять. Вся дача, весь будинок забитий факс-папером, в загально факсами. Мужик засмутівся: - Від блін, глуха риба. Одне бажання, и то неправильно почула ... Підходить сусід: - Та ні переймайся. Я ж теж у риби не "великий теніс» просив?
 показати весь коментар
 
 
Доки не пересаджаєте "соросят", тобто маріонеточного баригу і основних підбарижників - толку не буде!
 показати весь коментар
 
 
Пока в Украине будет такое количество дебилов и оно будет голосовать толку не будет . Интересно как ты думаешь соросята рептилоиды или нет?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Злочинці вони - які мають сидіти у в'язниці.
А стосовно голосування, так у людей вже увірвався терпець.
І якщо нинішня влада облажається - буде декому ще гірше. Адже баризі вороття немає. Тому голосуватимуть за Бойка і Юлю.
 показати весь коментар
 
Та это всё я и так понял из твоего предыдущего поста особенно то шо тебе ещё непонятно облажались они или нет . Ты на вопрос ответь соросята рептилоиды или нет? А аналитику от тебя и прогнозы себе оставь
 показати весь коментар
 
 
Цензор же публиковал инсайд от Васи Рыбникова о том, что Порох рептилоидами руководит, поэтому соросята - хуже и могущественнее их.
 показати весь коментар
 
 
Рептилоидам вот сейчас опять обидно было.
 показати весь коментар
 
Цікаво, а що вони там в ОП іще загального знайшли?
 показати весь коментар
 
Интересно послушать тех кто расказывал до этого что ЗЕ хороший а вокруг плохие! ВОТ ВАШ ХОРОШИЙ ЗЕ ПРОСТО ПОКРЫВАЕТ СХЕМАТОЗНИКОВ! НУ КАК ХОРОШИЙ ДА!!
 показати весь коментар
 
 
Цирк Коломойского. Борьба нанайско-еврейских мальчиков.Гончарук написал заявление об отставке/ Зеленский отказался отправлять Гончарука в отставку
 показати весь коментар
 
 
С таким же успехом он мог подать заявление уборщице . Верховная Рада должна принять его отставку ну то такое мелочи
 показати весь коментар
 
 
После курса семейной терапии они решили никогда не расставаться. короче, совет да любовь. Но как же разлучник Богдан?
 показати весь коментар
 
 
интересно, как-бы Зе поступил, случись такое в его фирме 95-Квартал?
 показати весь коментар
 
А ты уверен что "успехи" 95 квартала, заслуги именно янеЛоха? Оно кажется вообще ни бельмеса ни в чём не понимает! Можно скорее предположить что этот ГеНиталисимус просто воспользовался какой то шестёркой, которая на своем горбу и тянула квартал, а Осел Оманский просто воспользовался плодами чужого труда выступая в роли этакого фетиша.
 показати весь коментар
 
 
как по мне, то он был просто - говорящая голова, что ему напишут сценаристы..
не безталанная нужно признать, хотя и однообразная во всех ролях..
 показати весь коментар
 
 
Гончарук с Зеленский хотят быть сильнее... Лучше бы они стремились стать умнее.
 показати весь коментар
 
 
то-то у вас рожи с утра опухшие и ходите с утра в раскарячку.
 показати весь коментар
 
 
Вопрос только в одном ,сколько еще это "сотрудничество" продлится 2-3 месяца или пол года.
 показати весь коментар
 
 
Я не сумніваюся, що ви знайшли спільну мову. Мавп також можна навчити мові жестів
 показати весь коментар
 
 
Фразы типа - общий язык,сильный опыт,тесное сотрудничество вылетевшие изо рта этого профана-самокатчика имеют совсем иной,***************,контекст.
 показати весь коментар
 
В смысле, когда целовались в дёсна? Или Козлобородый Цап-Профан Гончарук своим не в меру длинным языком ЗЕлёносопельному БлаЗЕню Оманскому облобызал орган для игры на рояле - ЗЕ-паяц расчувствовался, «понял и простил».
 показати весь коментар
 
 
Итог встречи - обсирать Президента можно и дальше.
 показати весь коментар
 
Если не совпадают позиции с нац. банком, ТАК в чём проблемы? нужно менять давным давно руководство нац. банка Украины.
 показати весь коментар
 
 
не на кого...в "партии СН" нет людей со знаниями, а в НБУ хоть что-то знать надо...а там все "юрысты", как сам Владимир Ссаныч)
 показати весь коментар
 
 
А что собствно с "записями"...слили???
Вот Дм.Гордон якобы заявил,что все знают КТО вел эти записи на моб-ник (диктофон) и Зеленский об этом знает.Тогда вопрос...почему ОНА продолжает работать в НБУ,являясь фанатичной порохоботкой....и для кого ОНА их делала???
Ведь не просто утречком "девушка" встала и думает - а давай-ка я запишу все разговоры на диктофон,а потом через ю-туб канал-однодневку солью в инет.
Так вот народу интересно КОМУ выгоден исскуственный хаос и до каких пор ЭТА хня будет продолжаться????
 показати весь коментар
 
Статья ни о чём!Попередники Гончарука тоже этим занимались...и в чём прорыв в этом деле,зелёной команды?!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору