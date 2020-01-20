 Гончарук про відносини із Зеленським: Ми з ним знайшли спільну мову: цей досвід зробить нас сильнішими

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" в неділю ввечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Я думаю, що президент - доросла, мудра людина. Ми з ним знайшли спільну мову, і я впевнений, що цей досвід зробить нас сильнішими", - сказав Гончарук, відповідаючи на запитання, чи не образився на нього президент.
Він також розповів, що нарада, під час якої здійснювався запис, є щотижневою - подібні проводять щопонеділка.
"Ми з Національним банком зараз дуже тісно співпрацюємо. І це точно не була якась зустріч, яка є чимось екстраординарним. Ми постійно спостерігаємо за тим, які макроекономічні процеси відбуваються, у нас щопонеділка нарада. Наприклад, завтра у нас буде приблизно така сама нарада. Це регулярна робоча подія, яку ми проводимо регулярно. Для того, щоб наші органи, які відповідають за фіскальний напрям політики і Національний банк, який відповідає за монетарну політику, добре розуміли один одного", - пояснив він.
Гончарук також зазначив, що в уряду не завжди збігаються позиції з Нацбанком щодо монетарної політики.
- Що такий сумний? Грошей немає?
- Та ні, є.
- Що, в магазині горілки немає?
- Та ні, є.
- А чому тоді сумний?
- Не хочеться…
А стосовно голосування, так у людей вже увірвався терпець.
І якщо нинішня влада облажається - буде декому ще гірше. Адже баризі вороття немає. Тому голосуватимуть за Бойка і Юлю.
не безталанная нужно признать, хотя и однообразная во всех ролях..
Вот Дм.Гордон якобы заявил,что все знают КТО вел эти записи на моб-ник (диктофон) и Зеленский об этом знает.Тогда вопрос...почему ОНА продолжает работать в НБУ,являясь фанатичной порохоботкой....и для кого ОНА их делала???
Ведь не просто утречком "девушка" встала и думает - а давай-ка я запишу все разговоры на диктофон,а потом через ю-туб канал-однодневку солью в инет.
Так вот народу интересно КОМУ выгоден исскуственный хаос и до каких пор ЭТА хня будет продолжаться????