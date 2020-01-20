 Як президент України, я зробив те, що міг, - Зеленський про стратегічне партнерство зі США

"Я не робив нічого протизаконного. У мене були телефонні дзвінки з президентом Сполучених Штатів. Як президент України, я зробив те, що міг, як президент України, щоб мати хороші, надійні і міцні відносини з одним з наших стратегічних партнерів - США", - сказав він в інтерв'ю The Times of Israel, опублікованому в неділю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зеленський зазначив, що звик поводитися так і поводиться так, щоб уникнути будь-якої участі або втягнення України, або кожного окремого українця, в політичну ситуацію в США.
"Це їхня країна (США. - Ред.), і вони ставляться до своєї країни так, як їм подобається. І я не хочу, щоб вони втягували нас у справи, пов'язані з їхньою внутрішньою політикою", - заявив він.
Нагадаємо, 19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу на підставі обвинувачень у тиску на Україну.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
Султан постарів, постарів, а гарем все такий же великий, як и во время его молодості.
В кінці тижня приходити Доглядач гарему и каже господареві, что, Мовляв, чи не Завада б Виконати свой подружній обов'язок, а то и до бунту в гаремі недалеко. Султан каже:
- Клич всех !!!
- Як всех?
- Всіх! - я сказав.
Приходити весь гарем. Збудував султан їх усіх в ряд и каже:
- Роздягайтесь!
- Повертайся!
- Нахіляйтеся!
Уявляєте картину? Підходить до кожної ззаді І, цілуючі в зад, каже:
- ВСЕ, ЩО можу!
Тоді не знали слова "флешмоб", но це ВІН и був.
А смог только обосраться
"Він визнає, але менше говорить з приводу участі українців у злочинах Голокосту, вважаючи за краще висвітлити дії праведних язичників України та відносну маргінальність явного антисемітизму в ******** Україні."
Про Бабин Яр (сіоністи таки додавили свою концепцію-абсолютно єврейського пам'ятника,і що за мільйон ???):
"- Певним чином тут почався Голокост - можливо, мільйон євреїв і більше вбито, в основному не в таборах, а в "Голокості куль", в тому числі в Бабиному Яру.
-Більше 1 мільйона.....
-Проект у Бабіному Яру - це той, про який з Вами говорив Натан Шаранський?
-Так Так. Ми говорили один з одним. Ми запитали рабинів, чому це не робилося раніше. Існували різні ідеї для проектів. Але зараз це доопрацьовано, і ми вирішили, що цього року розпочнуться фактичні будівельні роботи."
Про припинення вогню (оманському не доповідають про бої в Золотому ,вбитих і поранених ?):
"Чи є прогрес?
Я бачу прогрес, оскільки кількість обмінів вогню значно скорочується. Але вона все ще присутня."
Про національну пам'ять :
"Давайте знайдемо тих людей, імена яких не викликають суперечок у нашому теперішньому та в майбутньому. Назвемо пам'ятки та вулиці тим людям, імена яких не провокують конфлікт."
в качестве клоуна оно могло больше
Ну нут как бе 3 варианта
Он дебил
Он держит нас за дебилов
Он дебил который держит нас за дебилов