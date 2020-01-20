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 Політика України
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Все про:Зеленський (4178) США (5954) Трамп (2112)

 Як президент України, я зробив те, що міг, - Зеленський про стратегічне партнерство зі США

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що хотів би мати хороші і надійні відносини зі США як одним зі стратегічних партнерів України і не бути втягнутим у внутрішньополітичні процеси в цій країні.

"Я не робив нічого протизаконного. У мене були телефонні дзвінки з президентом Сполучених Штатів. Як президент України, я зробив те, що міг, як президент України, щоб мати хороші, надійні і міцні відносини з одним з наших стратегічних партнерів - США", - сказав він в інтерв'ю The Times of Israel, опублікованому в неділю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський зазначив, що звик поводитися так і поводиться так, щоб уникнути будь-якої участі або втягнення України, або кожного окремого українця, в політичну ситуацію в США.

"Це їхня країна (США. - Ред.), і вони ставляться до своєї країни так, як їм подобається. І я не хочу, щоб вони втягували нас у справи, пов'язані з їхньою внутрішньою політикою", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Вашингтоні схвалюють позицію Києва не втручатися в справу про імпічмент, - Єльченко

Нагадаємо, 19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу на підставі обвинувачень у тиску на Україну.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170713
 
   
 Топ коментарі
 
а кто у нас сейчас президент?
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Вова, по ходу, крім як грати по роялю, ти нічого бідьше і не можеш "сдєлать".
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Розісрав відносини з усіма партнерами . Виконує всі забаганки ху..а ... .
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Тот кто запретил мультик - Король Вислюк ибо не может терпеть конкуренции. Кстати не удивлюсь если с него этот мульт и делали
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Лучше б ты с Моникой Левински разговаривал.
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Ну ну. А кто уже готов был CNN интервью давать, устроившись в удобной позе?
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це точно, все що зміг(а міг він небагато), все зробив, і головне ,- імпічмент Трампу
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Вова, по ходу, крім як грати по роялю, ти нічого бідьше і не можеш "сдєлать".
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Спасибо! Вляпались по самые уши,- теперь не отмыться.
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Розісрав відносини з усіма партнерами . Виконує всі забаганки ху..а ... .
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Нацбанк Хазарії організовує флешмоб !!! Згадався анекдот: ".... Все, що можу! .."З цього приводу згадався старий анекдот:

Султан постарів, постарів, а гарем все такий же великий, як и во время его молодості.
В кінці тижня приходити Доглядач гарему и каже господареві, что, Мовляв, чи не Завада б Виконати свой подружній обов'язок, а то и до бунту в гаремі недалеко. Султан каже:
- Клич всех !!!
- Як всех?
- Всіх! - я сказав.
Приходити весь гарем. Збудував султан їх усіх в ряд и каже:
- Роздягайтесь!
- Повертайся!
- Нахіляйтеся!
Уявляєте картину? Підходить до кожної ззаді І, цілуючі в зад, каже:
- ВСЕ, ЩО можу!
Тоді не знали слова "флешмоб", но це ВІН и був.
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Ну все Вислюк ты потрудился на славу можешь с чистой совестью ехать отдыхать . Мать моя женщина от это ПРЭЗИДЕНТ 👍👍👍👍
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У бридкому сні не приснитьсябільшого кошмару...
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Ти зробив, небільше ніж Здатен Как президент Украины, я сделал то, что мог, - Зеленский о стратегическом партнерстве с США - Цензор.НЕТ 4717 Про президента розповідай жінці Как президент Украины, я сделал то, что мог, - Зеленский о стратегическом партнерстве с США - Цензор.НЕТ 4212
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Поки воно виконуюче обов'язки - треба зменшити до мінімуму зустрічі з західними політиками - крім того що воно совковатне , так ще й дурне як пробка . Меле таке , що ні в тин , ні в ворота . Ганьбить Україну та Народ України .
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Сделал всё что смог.

А смог только обосраться
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Краще б ти, Вова, взагалі нічого не робив...
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А смог ты крайне мало...можно даже сказать что ты не осилил даже малой части того что должен был сделать...
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А почему в прошедшем времени и так обреченно?! Что все гаплык нормальным отношениям у нас появились новые приоритеты и стратегические партнеры?
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А смогла Моника не много - секс по телефону Рыжего не возбуждает
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Цікава статєйка. Повністю в єврейському стилі.https://www.timesofisrael.com/a-serious-man-zelensky-bids-to-address-ukraines-dark-past-brighten-its-future/
"Він визнає, але менше говорить з приводу участі українців у злочинах Голокосту, вважаючи за краще висвітлити дії праведних язичників України та відносну маргінальність явного антисемітизму в ******** Україні."

Про Бабин Яр (сіоністи таки додавили свою концепцію-абсолютно єврейського пам'ятника,і що за мільйон ???):

"- Певним чином тут почався Голокост - можливо, мільйон євреїв і більше вбито, в основному не в таборах, а в "Голокості куль", в тому числі в Бабиному Яру.
-Більше 1 мільйона.....
-Проект у Бабіному Яру - це той, про який з Вами говорив Натан Шаранський?
-Так Так. Ми говорили один з одним. Ми запитали рабинів, чому це не робилося раніше. Існували різні ідеї для проектів. Але зараз це доопрацьовано, і ми вирішили, що цього року розпочнуться фактичні будівельні роботи."
Про припинення вогню (оманському не доповідають про бої в Золотому ,вбитих і поранених ?):

"Чи є прогрес?
Я бачу прогрес, оскільки кількість обмінів вогню значно скорочується. Але вона все ще присутня."
Про національну пам'ять :
"Давайте знайдемо тих людей, імена яких не викликають суперечок у нашому теперішньому та в майбутньому. Назвемо пам'ятки та вулиці тим людям, імена яких не провокують конфлікт."

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а что то полезное сделать моника нИШмогла )))
в качестве клоуна оно могло больше
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Возоржал
Ну нут как бе 3 варианта
Он дебил
Он держит нас за дебилов
Он дебил который держит нас за дебилов
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