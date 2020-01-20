 Як президент України, я зробив те, що міг, - Зеленський про стратегічне партнерство зі США

"Я не робив нічого протизаконного. У мене були телефонні дзвінки з президентом Сполучених Штатів. Як президент України, я зробив те, що міг, як президент України, щоб мати хороші, надійні і міцні відносини з одним з наших стратегічних партнерів - США", - сказав він в інтерв'ю The Times of Israel, опублікованому в неділю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський зазначив, що звик поводитися так і поводиться так, щоб уникнути будь-якої участі або втягнення України, або кожного окремого українця, в політичну ситуацію в США.

"Це їхня країна (США. - Ред.), і вони ставляться до своєї країни так, як їм подобається. І я не хочу, щоб вони втягували нас у справи, пов'язані з їхньою внутрішньою політикою", - заявив він.

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Нагадаємо, 19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу на підставі обвинувачень у тиску на Україну.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.