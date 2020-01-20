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Все про:обстріл (5894) Донбас (13009) найманці РФ (965) операція Об'єднаних сил (1976)

 Один український воїн загинув. За добу - 11 ворожих обстрілів, зокрема із забороненої артилерії та мінометів, - штаб ОС

19 січня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм та 120-мм мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це йдеться у зведенні штабу ООС станом на 07:00 20 січня 2020 р., передає Цензор.НЕТ.

"Один обстріл по наших позиціях відкривався неподалік населеного пункту Піски, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Противник застосував станковий протитанковий гранатомет – 2 постріли, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. 10 ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: сім разів поблизу населеного пункту Оріхове – з артилерійських систем калібру 122 мм противник випустив 9 снарядів, зі 120-мм мінометів – 33 міни та зі станкових протитанкових гранатометів – 9 пострілів; поруч з Новоолександрівкою – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120-мм – 8 мін", - йдеться у звіті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З ночі й до полудня у зоні ООС 2 обстріли, втрат немає, - Міноборони

Учора, 19 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

З початком цієї доби російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли захисників Травневого та Луганського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

За поточну добу втрат немає.

Один український воїн загинув. За добу - 11 ворожих обстрілів, зокрема із забороненої артилерії та мінометів, - штаб ОС 01
Один український воїн загинув. За добу - 11 ворожих обстрілів, зокрема із забороненої артилерії та мінометів, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170712
 
 
 Топ коментарі
 
Царство небесне загиблому.
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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ну да..., просто сдача завоеванных когда то кровью территорий....

Один украинский воин погиб. За сутки - 11 вражеских обстрелов, в том числе из запрещенной артиллерии и минометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 568
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Зеленський дійсно мав в Омані складні таємні перемовини з російськими високопосадовцями (Фінляндизації України) - Валерій Соловей.

За його словами, обговорювався "комплекс питань", пов'язаний з необхідною Москві відмовою Києва від самостійної зовнішньої політики (Фінляндизації України) й усім тим, що вже раніше домовлялися щодо Донбасу та входження її до складу Нової Союзної Держави, Кремль способом ультиматумів та погроз найближчим часом може почати тиск (на українських олігархів та Зеленського особисто щодо змін в Українську Конституцію та відмову назавжди від Західного вектору). Останні новини про зміни в Конституції РФ це є сигналом що хуло остаточно визначевся що він довічно очолить ново створену структуру з колишніх республік СРСР.
https://www.youtube.com/watch?v=zKM1MRga3DA&feature=emb_title&app=desktop
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Царство небесне загиблому.
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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Волонтеры шокированы огромными потерями ВСУ и обвиняют штаб ООС во вранье
Январь 19, 2020
Один украинский воин погиб. За сутки - 11 вражеских обстрелов, в том числе из запрещенной артиллерии и минометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1078

Один украинский воин погиб. За сутки - 11 вражеских обстрелов, в том числе из запрещенной артиллерии и минометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 170
Это делается для того, чтобы скрыть правду о бесполезности разведения сторон на участке в Золотом, которое завершилось в начале ноября 2019 года.
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ну да..., просто сдача завоеванных когда то кровью территорий....

Один украинский воин погиб. За сутки - 11 вражеских обстрелов, в том числе из запрещенной артиллерии и минометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 568
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Співчуття родині полеглого Героя України!!! ((( Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Орехово=Золоте-4....розведення???
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Вечная и светлая память погибшему........ Пусть покоится с миром.......
Род
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Ця війна надовго.
Світла пам'ять полеглому воїну..
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