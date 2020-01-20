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 Ми безкомпромісно боремося з корупцією, - Гончарук про причини публікації записів розмов у Кабміні

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук назвав загрозою національній безпеці України факт того, що його прослуховували.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" в неділю ввечері, пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Свою заяву про відставку, передану президенту, прем'єр пояснив необхідністю підтвердити вотум довіри до себе з боку глави держави.

"Зараз дуже важливо, щоб у нас всередині команди не було жодних непорозумінь. Ми протягом останніх чотирьох місяців робимо багато таких речей, які створюють багато проблем корупціонерам, хабарникам. І, очевидно, наживаємо багато ворогів", - сказав прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ розслідує прослуховування в кабінеті Гончарука, - Рябошапка

"Я думаю, що спецслужби розберуться, хто саме записував... Фактично, я вважаю, що це злочин. Я вважаю, що те, що було зроблено - це неприпустимо. Це, серед іншого, - загроза національній безпеці з цілою низкою міркувань. Але головна моя ідея, повідомлення, полягає в тому, що ми безкомпромісно боремося з корупцією", - сказав Гончарук.

За словами прем'єр-міністра, в нинішньому уряді немає корупції і працюють чесні міністри. Говорячи про самі записи його розмови, які було опубліковано, Гончарук заявив, що в них було "нарізано цитати, висмикнуті з контексту і приправлені коментарями". "Все це маніпулятивним чином було подано", - додав він і назвав захід, де проводився запис, робочою нарадою, на якій не було нічого кримінального.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку.

Дивіться: "Арахамія нас запевнив, що президент його помилує", - листування нардепів від СН про відставку Гончарука. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170711
 
 
 Топ коментарі
 
Мне мои знакомые агитировавшие за зе-зе напоминают кадра из моей молодости активно пропагандировавшего уринотерапию Прошло время , он уже охладел к этому своему увлечению , проблемы со здоровьем у него остались , но не это на слуху . Чаще со ржачкой вспоминают литры мочи им выпитой . Вот точно также и фанаты зе-зе - ослиную мочу еще пьют но уже меньше хвалят . Время идет .
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Ага.. дуже прозоро начисляєте собі місячну зарплату в розмірі пенсії за сто років.
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На дотичну тему. Про останні "досягнення" цього уряду і його профана:
В Україні збільшилась кількість безробітних. У грудні 2019 року в Україні було офіційно зареєстровано 338,2 тисячі безробітних, що на 17% більше, ніж в листопаді того ж року. Про це свідчать дані Держстату.
У грудні було зареєстровано 338,2 тисяч безробітних, а в листопаді їх було 288,9 тисяч. Тобто за місяць кількість безробітних збільшилася на 49,3 тисяч.
При цьому, в цей же час скоротилася кількість вакансій. У листопаді їх було 80,9 тисяч, а в грудні стало на 27% менше - 59 тисяч. Індекс навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію становив 6 осіб.https://bykvu.com/ua/bukvy/v-ukraine-uvelichilos-kolichestvo-bezrabotnyh/
Отак от. Безробітних більше, а ваеансій - менше. При масовій еміграції працездатних на Захід...
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Ага.. дуже прозоро начисляєте собі місячну зарплату в розмірі пенсії за сто років.
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ПЛУТОВСКИЕ ГЛАЗКИ ВЫДАЮТ , очередные мрази у корыта , одна мразь рыжокова чего стоит , тюрьма по ним плачет
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ДАВАЙ цифрах и с доказательствами утырок комнатный
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А реальна загроза для національної безпеки вже сидить на Банковій і на Грушевського і на всіх ключових посадах.
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Мне мои знакомые агитировавшие за зе-зе напоминают кадра из моей молодости активно пропагандировавшего уринотерапию Прошло время , он уже охладел к этому своему увлечению , проблемы со здоровьем у него остались , но не это на слуху . Чаще со ржачкой вспоминают литры мочи им выпитой . Вот точно также и фанаты зе-зе - ослиную мочу еще пьют но уже меньше хвалят . Время идет .
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чет до боли знакомое!!и гончар не оригинален!чёт сродни того как небезызвестный персонаж объяснял что проститутки на заказ провокация журналюг!!и этот туда же клонит!!(хороша проверка на ,,вотуум доверия!!"янелоха!!и всю нацию хочет в ,,янелохи"подписать!!) Мы бескомпромиссно боремся с коррупцией, - Гончарук о причинах публикации записей разговоров в Кабмине - Цензор.НЕТ 6205 Мы бескомпромиссно боремся с коррупцией, - Гончарук о причинах публикации записей разговоров в Кабмине - Цензор.НЕТ 4579
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P.S.да и от скромности похоже не умрёт!!очередной,,бескомпромиссный борец с коррупцией" возглавив её!! Мы бескомпромиссно боремся с коррупцией, - Гончарук о причинах публикации записей разговоров в Кабмине - Цензор.НЕТ 6720 Мы бескомпромиссно боремся с коррупцией, - Гончарук о причинах публикации записей разговоров в Кабмине - Цензор.НЕТ 9808
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бариги устроїли міжсобойчик,із ромашкою любить не любить.
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те, що цей уряд профанів і дебілів нікого не влаштовує (з такими-то провалами в економці...), і його вже потрібно міняти - очевидно. Саме для цього і організували і запис, і оприлюднення його.
Але проблема в тому, що "хотелки" різних груп, які хочуть взяти під контроль уряд - нетотожні. Від уряду всі ці різношерстні групи хочуть своє, що протирічить бажанням інших. Зажопам потрібен уряд, підконтрольний *****; бабібені - щоб йому було добре; клован, хош-не-хрш, мусить звертати увагу на хотєлки МВФ; рижемразівським - по своєму... І навіть бабцяюдька підключилася на свої хотєлки...
Так що міняти його будуть. І зроблять крайнім за ті всі провали, щоб відвести звинувачення від тих, хто його призначав.
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Мене теж вибісила ця азіатська показуха а-ля "***** атчітиваєт чіновніка".
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Я щось проспав,факти боротьби де?казочки для баранів.
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На дотичну тему. Про останні "досягнення" цього уряду і його профана:
В Україні збільшилась кількість безробітних. У грудні 2019 року в Україні було офіційно зареєстровано 338,2 тисячі безробітних, що на 17% більше, ніж в листопаді того ж року. Про це свідчать дані Держстату.
У грудні було зареєстровано 338,2 тисяч безробітних, а в листопаді їх було 288,9 тисяч. Тобто за місяць кількість безробітних збільшилася на 49,3 тисяч.
При цьому, в цей же час скоротилася кількість вакансій. У листопаді їх було 80,9 тисяч, а в грудні стало на 27% менше - 59 тисяч. Індекс навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію становив 6 осіб.https://bykvu.com/ua/bukvy/v-ukraine-uvelichilos-kolichestvo-bezrabotnyh/
Отак от. Безробітних більше, а ваеансій - менше. При масовій еміграції працездатних на Захід...
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В Украине никогда не было объективной оценки власти. Всегда чьи то сторонники закидывали какашками то одного то другого. А вдруг этот поклонник Сокиры Перуна действительно борется с коррупцией?
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Та десь на Оманах вони "борються" з корупцією.
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БЕ з компромісно - це значить так зашифрували компроміс з Коломойським??
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Та вы уже столько раз обосрались, какое вы там боритесь, понабирали брата свата и акробата.
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всё верно сказал.
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интересно, таких жополизов в камментах оптом покупают или в розницу
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сам у себя спроси, ведь ты только о себе это написал.
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да. только ты сам себе о себе не написал, соевый свинорус.
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точно. не я, но только ты стильная стрелочная кацапская мразь.
поздравляю.
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Дебил балалайный. А ну вякни,что это не ты. Это только подтвердит мою правоту.
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Снова ты текст своего монолога перед зеркалом написал...
На вот, прочти сам себе о себе перед трюмо: "Дебил балалайный. А ну вякни,что это не ты. Это только подтвердит мою правоту."
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Це ольгинськпа наволоч. У нього (неї) купа акаунтів. Magdalena Zurbiene, Carl Pew, Carl Old і ще тонна таких же тупих ніків.
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не я, а ты от ольгинськпа наволоч. владик масковский.
я вас соевых лахнинцев гнобил и гнобить буду всегда.
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ты там поаккуратнее, а то гнобилка отвалится! чмо запоребриковое!
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я не чмо и не запорериковое. и ничего не отвалится.
а ты там поаккуратнее, а то всё отвалится! ты чмо запоребриковое!
Я победил.
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если коррупции уже нет, с чем же он тогда борется
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Вони дебіли...
На записах люди з корупційних попередників, минулої влади, які стали кришталево чесними, обсирають Президента...
Ви дурні перестаньте президента принижувати, борці хренові... А не казки розповідайте...
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дурний ти ,президент сам себе вимазує в лайно друзів, про таких говорять скажи хто твій товариш і я скажу хто ти.
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"президент саам себе вимазує в лайно друзів"
не знаю хто дурний... Про те тобі/вам явно необхідно повернутись в шостий клас, там вивчають складні речення, з метою проходження повторного курсу...
Хоча можливо гугл перекладач вас трішки підводить...
Як там на параші ( на росії) путін х..ло поживає?
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"Ілька", не "пінькай"......... Більше, ніж він сам себе, ніхто "Блазня" принизить не зможе...
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Алекс лекстон?
Чи можливо свідок мироточення ікони петра?)
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Доки не посадите "соросят", маріонеточного баригу з підбарижниками - таке і буде відбуватись.
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Знову "праклятиє папєрєдники" не дають зелі зробити "епоху гідності".
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Премьер-министр Алексей Гончарук назвал угрозой национальной безопасности Украины факт того, что его прослушивалиИсточник: https://censor.net.ua/n3170711
Ххххххххххххххххххх
Угроза национальной безопасности - ето то что дебил на самокате с альтернативньім дипломом, находится при власти
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Доброго ранку , Україно без порошенки і януковича !
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Шо, на смену заступил?
Сегодня только на цензор?
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Коломойський і прослухав. Бо він погрожує національній безпеці - має свої інтереси і нову людину на посаду прем'єра.
Сам Гончарук юрист....яка йому економіка ???
На рахунок української мови.. тобто росіскої, якою в стінах урядових приміщень спілкується прем'єр - він сам з Львівської області, мешканці якої обурені кацапомовністю свого земляка.
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Нужно убрать со страны наличку и перевести все в электронные платежные системы, чтобы все платили только карточкой или через телефоны. Это будет конец коррупции потому что все переводы будут в системе!
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У американцев почти так. И деньги наличные больше 20 дол. в обращении пости нет.
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Кодлан Коломойского.Лапша на уши. 18.01.20 01:13 не будет, - Гончарук/17.01.20 17:15 Гончарук пообещал /17.01.20 13:49 намерен бороться, - Гончарук/16.01.20 23:18 Гончарук поедет /16.01.20 19:16 предлагаю, - Гончарук /16.01.20 11:06 Сейчас есть все, чтобы экономика Украины стремительно росла в ближайшие несколько лет, - Гончарук/16.01.20 10:57 Гончарук " у нас есть план"/ 15.01.20 14:10 предлагает, - Гончарук/14.01.20 21:27 Поручил, - Гончарук/14.01.20 14:56 получит - Гончарук/14.01.20 14:28 Гончарук поручил обеспечить работу /13.01.20 21:03 поможет искоренить коррупцию, - Гончарук/11.01.20 21:13 получат, - Гончарук. /10.01.20 21:22Гончарук поручил /14.01.20 23:40 Прекратив схематоз и сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти, - Гончарук
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Александр ШевченкоПодписаться

19 ч.

Это не непрофессионализм - это *******. Буквы даже не рядом на клавиатуреМы бескомпромиссно боремся с коррупцией, - Гончарук о причинах публикации записей разговоров в Кабмине - Цензор.НЕТ 4482
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Это интересно.На сайте ДНР Последний рубеж, с которого пропагандист старательно перепечатывал картинки ,изображен знак почётного нквдиста. А также приведены разъяснения : Все бандеровцы и прочая шелупонь будет безжалостно отстреливаться уполномоченными органами.Это красный ресурс .
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Ту ... пізна *ванёк* зашкалює ...*Під ліжком ..вороги *
Лікування тут не допоможе .
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Молодец.Пиши, пиши комменты.Пусть корявые, с ошибками,на суржике, пусть не понятно о чём. Зато свои а не тупые перепечатки сайтов ДНР и РФ.Расти над собой.Теперь твоя сверхзадача- осилить коммент в двенадцать слов.
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Испанский стыд!!! Им нужно пасти залепить паклей бо они как начинают говорить сразу хочется навернуть лопатой очередную тупую шавку котороя не понимает что несёт и шо оно вообще тут делает
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Сколько можно трындеть о борьбе с коррупцией? В ушах уже звенит! Все они пришли во власть с одной лишь целью,- паразитировать на украинцах, а это и есть коррупция. Нет среди них честных людей, не может быть по определению. Ежели кто сомневается, пусть, например, мне скажет,- кто и когда посадит "бриллиантовых прокуроров?" Что? - Никто и никогда? Всё! Больше вопросов не имею. Пока чиновники не осознают, кто платит за ихнюю роскошь, кто реально их содержит, - ничего в нашей жизни не поменяется. Что нужно для перемен? - Пора собирать эшафот на Майдане, где за воровство, взяточничество, подлоги, - прилюдно рубить руки и головы. Другого пути, к сожалению, не вижу...
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Мы бескомпромиссно боремся с коррупцией... путем ее управления.
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Борцун спочатку цілковито подолав а потім езкомпромісно боровся...Дебіли Заздрять Мы бескомпромиссно боремся с коррупцией, - Гончарук о причинах публикации записей разговоров в Кабмине - Цензор.НЕТ 9145 Мы бескомпромиссно боремся с коррупцией, - Гончарук о причинах публикации записей разговоров в Кабмине - Цензор.НЕТ 9145
Палата №6 загибила спідне від захвату й реготу... Мы бескомпромиссно боремся с коррупцией, - Гончарук о причинах публикации записей разговоров в Кабмине - Цензор.НЕТ 4117
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Судя по результатам, больше ущерба от глупости и невежества власти, чем от коррупции.
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Слово ,,диджитализация,,уже приелось. Надо нариду вбить новое-,,борьбаскорупцией,,. Учитывая тупость части народа ,могут и поверить.
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Согласен.. Есть угроза национальной безопасности... Только не в прослушке, как таковой, а в том, что эту "национальную безопасность" обеспечивать поставили таких "долбоё..в", как Гончарук...
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Вопрос совершенно в другом. Кто записывал на фактически закрытом ( а значит секретном) совещании в кабинете министров. Если бы это было подано только президенту, то понять можно. Но писалось явно не для него. а значит тот кто записал, должен сесть минимум на " червонец" по статье гос измена ( как бы кто не относился ни к Зеленскому , ни к Гончаруку )
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Сразу видно "кацапа" - трудное детство, чугунные игрушки, коляска без дна.. И книжка сказок Андерсена, пущенная семьёй в туалете, на подтирание жоп...Перечитай хоть сейчас "Голый король"........
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Хамла видно из далека, хоть и "холодного ярного", вот оно "ватное" и вылазит из всех "дырок". ( в вашем стиле, пардон)
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Лучше быть "честным хамлом", чем дураком..
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Ну во первых, лучше уж быть "дураком", чем тем что вы из себя представляете ( интересное словосочетание " честный хамло",..). Ну а во вторых вы такой же "хлодный яр", як я "марсианин".
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Ну так и оставайся "дураком".. Судя по твоим коментариям - так оно и есть.. И, кстати, я не "хлодный".. Я "Холодный"........
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На таких совещаниях обязательно должна вестись стенограмма,покажите нам ее,а пока мы думаем так - на том совещании три овцы и один профан задумали обмануть президента,уровень интеллектуального развития которого они оценивают значительно ниже своего.
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Еще не все схематозы перевели в законные нормы. Конверты стали называть премиями.
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Так на записи Гончарук бескомпромиссно боролся со своим мозгом, а не с коррупцией.
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