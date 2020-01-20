 Ми безкомпромісно боремося з корупцією, - Гончарук про причини публікації записів розмов у Кабміні

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" в неділю ввечері, пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Свою заяву про відставку, передану президенту, прем'єр пояснив необхідністю підтвердити вотум довіри до себе з боку глави держави.
"Зараз дуже важливо, щоб у нас всередині команди не було жодних непорозумінь. Ми протягом останніх чотирьох місяців робимо багато таких речей, які створюють багато проблем корупціонерам, хабарникам. І, очевидно, наживаємо багато ворогів", - сказав прем'єр.
"Я думаю, що спецслужби розберуться, хто саме записував... Фактично, я вважаю, що це злочин. Я вважаю, що те, що було зроблено - це неприпустимо. Це, серед іншого, - загроза національній безпеці з цілою низкою міркувань. Але головна моя ідея, повідомлення, полягає в тому, що ми безкомпромісно боремося з корупцією", - сказав Гончарук.
За словами прем'єр-міністра, в нинішньому уряді немає корупції і працюють чесні міністри. Говорячи про самі записи його розмови, які було опубліковано, Гончарук заявив, що в них було "нарізано цитати, висмикнуті з контексту і приправлені коментарями". "Все це маніпулятивним чином було подано", - додав він і назвав захід, де проводився запис, робочою нарадою, на якій не було нічого кримінального.
Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.
У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.
Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.
Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.
Але проблема в тому, що "хотелки" різних груп, які хочуть взяти під контроль уряд - нетотожні. Від уряду всі ці різношерстні групи хочуть своє, що протирічить бажанням інших. Зажопам потрібен уряд, підконтрольний *****; бабібені - щоб йому було добре; клован, хош-не-хрш, мусить звертати увагу на хотєлки МВФ; рижемразівським - по своєму... І навіть бабцяюдька підключилася на свої хотєлки...
Так що міняти його будуть. І зроблять крайнім за ті всі провали, щоб відвести звинувачення від тих, хто його призначав.
В Україні збільшилась кількість безробітних. У грудні 2019 року в Україні було офіційно зареєстровано 338,2 тисячі безробітних, що на 17% більше, ніж в листопаді того ж року. Про це свідчать дані Держстату.
У грудні було зареєстровано 338,2 тисяч безробітних, а в листопаді їх було 288,9 тисяч. Тобто за місяць кількість безробітних збільшилася на 49,3 тисяч.
При цьому, в цей же час скоротилася кількість вакансій. У листопаді їх було 80,9 тисяч, а в грудні стало на 27% менше - 59 тисяч. Індекс навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію становив 6 осіб.https://bykvu.com/ua/bukvy/v-ukraine-uvelichilos-kolichestvo-bezrabotnyh/
Отак от. Безробітних більше, а ваеансій - менше. При масовій еміграції працездатних на Захід...
поздравляю.
На вот, прочти сам себе о себе перед трюмо: "Дебил балалайный. А ну вякни,что это не ты. Это только подтвердит мою правоту."
я вас соевых лахнинцев гнобил и гнобить буду всегда.
а ты там поаккуратнее, а то всё отвалится! ты чмо запоребриковое!
Я победил.
На записах люди з корупційних попередників, минулої влади, які стали кришталево чесними, обсирають Президента...
Ви дурні перестаньте президента принижувати, борці хренові... А не казки розповідайте...
не знаю хто дурний... Про те тобі/вам явно необхідно повернутись в шостий клас, там вивчають складні речення, з метою проходження повторного курсу...
Хоча можливо гугл перекладач вас трішки підводить...
Як там на параші ( на росії) путін х..ло поживає?
Чи можливо свідок мироточення ікони петра?)
Ххххххххххххххххххх
Угроза национальной безопасности - ето то что дебил на самокате с альтернативньім дипломом, находится при власти
Сегодня только на цензор?
Сам Гончарук юрист....яка йому економіка ???
На рахунок української мови.. тобто росіскої, якою в стінах урядових приміщень спілкується прем'єр - він сам з Львівської області, мешканці якої обурені кацапомовністю свого земляка.
19 ч.
Это не непрофессионализм - это *******. Буквы даже не рядом на клавиатуре
Лікування тут не допоможе .
Палата №6 загибила спідне від захвату й реготу...