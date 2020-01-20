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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (4178) історія (686) конфлікт (326) пам'ять (652) політика (404)

 Українці можуть будувати спільну історію, шукати героїв, імена яких не провокують конфлікт, - Зеленський

Історія України доволі складна, тому потрібно шукати точки дотику, тих героїв, імена яких не викликають конфліктів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Times of Israel, передає Цензор.НЕТ.

"Питання в тому, як люди з різною історією, з різними поглядами можуть жити разом. Це дуже складне і делікатне питання. Знайдімо тих людей, імена яких не викликають суперечностей у нашому сьогоденні і майбутньому. Є герої, яких вшановують на заході і в центрі України, і є інші українці, у яких є свої герої, і які мають іншу думку. І я розумію різні почуття. І саме тому я сказав кілька разів, дуже чітко: коли в нас складна історія, побудуймо загальну історію. Знайдімо тих людей, імена яких не викликають суперечностей у нашому сьогоденні і майбутньому. Назвімо пам'ятники і вулиці на честь людей, імена яких не провокують конфлікт", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Думаю, Путін розуміє мою позицію, що Україна - незалежна країна, - Зеленський

Зеленський наголосив, що нині українці мають сучасних героїв - це люди, які творять історію, вчені, ті, хто освоює космос, великі спортсмени, багато письменників, люди, яких поважають у всіх частинах України. "Тримаймо політику подалі від цієї теми", - закликав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170709
 
 
 Топ коментарі
 
Какой же он подонок , как я его терпеть не могу . Всех героев кто отдал жизнь за Украину надо чествовать , а не выборочно .
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Чмо какая разница, от зебіли вибрали мерзоту в президенти
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Якщо для тебе Бандера та Шухевич не Герої України, то ти не українець а муд ак!
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Я не збираюсь із тобою гребаний малорос узгоджувати перелік своїх героїв!
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· Чи відбувались погроми та підпали бібліотек і архівів московськими монахами та імперськими солдатами Київської Лаври та інших монастирів, що здійснювались по вказівці Петра І та Катерини ІІ ?
· Куди ділись вцілілі документи з цих архівів і хто їх в останній раз бачив?
· Чи існувала в дійсності при Катерині ІІ комісія по написанню (читай фальсифікації) історії Росії?
· Чи займалась ця комісія складенням «списків» (копій) таким чином, що оригінали, з яких робили «списки», невідомо куди ділись, а текст «списків» став вгодним імператриці та ******** імперцям?
· Куди дівся оригінал «Повєсті временних літ» Нестора після того, як він побував в руках Катерини ІІ ? Куди ділись оригінали «Іпатієвського літопису» та інших документів після того, як побували в руках цієї комісії?
· Чи правий імперський історик В.О.Ключевский, «профессор Московского университета и Московской Духовной Академии, приемник С.М. Соловьева на кафедре русской истории Московского университета», коли казав:"...Великорусское племя... было делом новых разнообразных влияний... притом в краю, который лежал вне старой коренной Руси и в ХII в. был более инородческим, чем русским краем... Финские племена водворялись среди лесов и болот центральной и северной России еще в то время, когда здесь не заметно никаких следов присутствия славян"? /В.О.Ключевский "Исторические портреты". Москва, 1990 год, стр. 41./
· Чи був він правий, коли казав в тому ж творі на стор. 44: "...Наша великорусская физиономия не совсем точно воспроизводит общеславянские черты... (что) с большой вероятностью ставят на счет финского влияния"?
· Чи визнаєте ви, що національний герой Росії Алєксандр «Нєвський» був зовсім не таким, яким його малює імперська пропагандистська історіографія, що він фізично не мав можливості бути учасником так званої «нєвської битви» (насправді дрібної сутички шведів та новгородців), бо був в той час ще дитиною та до того ж перебував при Батиї, як аманат ?
· Що він був зрадником своїх та прихвоснем Батия, його прийомним сином та кровним братом Батиєвого сина Сартака, тобто фактично Чингізидом, як визначав Лєв Гумільов? Що Алєксандр «Нєвський» був не захисником населення Суздальського Залісся, а колабораціоністом, який водив монгольські ватаги на грабунок залішанських князівств?
· Чи визнаєте ви, що офіційна пропагандистська російська історіографія про «Куликовську битву» наскрізь фальшива та шита білими нитками?
· Чи згодні ви з тим, що місце Каталаунської битви, що відбулась ледве не за 1000 років від так званої Куликовської, добре відомо, а місце грандіозної, як її описує імперська історія, Куликовської невідоме?
· Чи правда, що українсько-литвинсько (білоруські)-жмудські(литовські) полки в 1362 р. остаточно разбили монголо-татар на Синіх Водах та позбавили Русь-Україну монгольського панування, а Московія та її правителі ще 200 років, одягши собі на шию хомут, цілували "Болвана" на вірність Хану, тоді як Русь-Україна отримала свободу в національному розвитку?
·
· І таких питань можна ставити безліч по будь-якому періоду офіційної історії Російської імперії.
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чьи имена не провоцируют конфликт"

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Конфликт не в сортирах, конфликт в твоей голове. И слова твои тянут на разжигание ненависти в едином обществе.
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А чого ж він прикладів не привів, щоб нам зрозуміліше було? Знову саме бла- бла. Оманський на ростяжку, як сів, перед виборами, так і сидить
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А вообще ощущение что текст єтого бреда ему Сурков в Омане передал.Он же прівік роли заучивать.
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Зе!ля под наркотой, однозначно... Такую галиматню несет, что на голову не налазит, но население хавает ведь
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В качестве общего героя предлагаю назначить дедушко Мороза... Зе!лебобикам пойдет...
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Кажись, он неадекватен. Говорил я людям перед выборами, что нужно программу этого человека послушать. А он все прятался от людей. Ну вот теперь получили.
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поэтому нужно искать точки соприкосновения

==
С кем? ветераны вов пожимают руки уповцам, что тебе ещё надо? Ублажить жида Суркова, бурята Шойгу и невоспитанного сироту Путина, развязавших войну в Украине?
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героїв не треба шукати,вони просто Є! іди на .,. і в ж,.,.,ти хто такий щоб про історію щось пропонувать,
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Улицы нужно называть Четвертая, Вишневая, Клубничная, Жасминовая, Каштановая и тд Українці можуть будувати спільну історію, шукати героїв, імена яких не провокують конфлікт, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2477
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і праспєкт Лоха обикновєнного саракадвухлєтнєва

Українці можуть будувати спільну історію, шукати героїв, імена яких не провокують конфлікт, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1308
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Мелкосоветскому идиоту не понять
Украина должна чествовать всех людей боровшихся за Украину не зависимо ни от мнения иностранцев (со временем привыкнут) ни от различий их взглядов.
Петлюра, Болбочан, Грушевский, Бандера, Махно - все они были разные и противоречивые, но каждый из них Украину ставил выше себя. И каждый из них заслуживает памяти.
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Мельник Андрей Афанасьевич - С 1938 - председатель Провода ОУН, узник немецких концлагерей. С 1945 года находился в эмиграции.После войны стремился консолидировать украинских эмигрантов. В 1957 году выдвинул инициативу создания всемирной организации украинцев, в результате чего в 1967 году (уже после его смерти) был создан Всемирный конгресс украинцев.
Но почему то почитатели Бандеры, его люто ненавидят...
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Щоб строїти країну,треба спочатку розкрити очі народу.Покажіть архиви про голодомор,про ГУЛаг.Тільки правда може вести людей в одному руслі.Неможливо вільним та рабам разом строїти країну,бо це буде псіхіатрична лікарня.З розумними можно строїти розумне,а з дурнями лиш дурне.Як строїти разом країну,коли на приклад одні поклоняються Іісусу Христу,а другі Сталіну?
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История не может быть "разной", а героев не ищут. Они или есть или их нет. Власть их или видит или нет, признает или нет. Это зависит от власти, но никак не от героев. Народ всегда знает своих героев, он их не выбирает, это не шоу "Танці з зірками".

Очень плохо, что в настоящее время Президент предлагает выбирать историю, героев, других украинцев. Может лучше выбирать других Президентов, по уму, а не по приколу?
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