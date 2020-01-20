 Українці можуть будувати спільну історію, шукати героїв, імена яких не провокують конфлікт, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Times of Israel, передає Цензор.НЕТ.
"Питання в тому, як люди з різною історією, з різними поглядами можуть жити разом. Це дуже складне і делікатне питання. Знайдімо тих людей, імена яких не викликають суперечностей у нашому сьогоденні і майбутньому. Є герої, яких вшановують на заході і в центрі України, і є інші українці, у яких є свої герої, і які мають іншу думку. І я розумію різні почуття. І саме тому я сказав кілька разів, дуже чітко: коли в нас складна історія, побудуймо загальну історію. Знайдімо тих людей, імена яких не викликають суперечностей у нашому сьогоденні і майбутньому. Назвімо пам'ятники і вулиці на честь людей, імена яких не провокують конфлікт", - сказав він.
Зеленський наголосив, що нині українці мають сучасних героїв - це люди, які творять історію, вчені, ті, хто освоює космос, великі спортсмени, багато письменників, люди, яких поважають у всіх частинах України. "Тримаймо політику подалі від цієї теми", - закликав він.
· Куди ділись вцілілі документи з цих архівів і хто їх в останній раз бачив?
· Чи існувала в дійсності при Катерині ІІ комісія по написанню (читай фальсифікації) історії Росії?
· Чи займалась ця комісія складенням «списків» (копій) таким чином, що оригінали, з яких робили «списки», невідомо куди ділись, а текст «списків» став вгодним імператриці та ******** імперцям?
· Куди дівся оригінал «Повєсті временних літ» Нестора після того, як він побував в руках Катерини ІІ ? Куди ділись оригінали «Іпатієвського літопису» та інших документів після того, як побували в руках цієї комісії?
· Чи правий імперський історик В.О.Ключевский, «профессор Московского университета и Московской Духовной Академии, приемник С.М. Соловьева на кафедре русской истории Московского университета», коли казав:"...Великорусское племя... было делом новых разнообразных влияний... притом в краю, который лежал вне старой коренной Руси и в ХII в. был более инородческим, чем русским краем... Финские племена водворялись среди лесов и болот центральной и северной России еще в то время, когда здесь не заметно никаких следов присутствия славян"? /В.О.Ключевский "Исторические портреты". Москва, 1990 год, стр. 41./
· Чи був він правий, коли казав в тому ж творі на стор. 44: "...Наша великорусская физиономия не совсем точно воспроизводит общеславянские черты... (что) с большой вероятностью ставят на счет финского влияния"?
· Чи визнаєте ви, що національний герой Росії Алєксандр «Нєвський» був зовсім не таким, яким його малює імперська пропагандистська історіографія, що він фізично не мав можливості бути учасником так званої «нєвської битви» (насправді дрібної сутички шведів та новгородців), бо був в той час ще дитиною та до того ж перебував при Батиї, як аманат ?
· Що він був зрадником своїх та прихвоснем Батия, його прийомним сином та кровним братом Батиєвого сина Сартака, тобто фактично Чингізидом, як визначав Лєв Гумільов? Що Алєксандр «Нєвський» був не захисником населення Суздальського Залісся, а колабораціоністом, який водив монгольські ватаги на грабунок залішанських князівств?
· Чи визнаєте ви, що офіційна пропагандистська російська історіографія про «Куликовську битву» наскрізь фальшива та шита білими нитками?
· Чи згодні ви з тим, що місце Каталаунської битви, що відбулась ледве не за 1000 років від так званої Куликовської, добре відомо, а місце грандіозної, як її описує імперська історія, Куликовської невідоме?
· Чи правда, що українсько-литвинсько (білоруські)-жмудські(литовські) полки в 1362 р. остаточно разбили монголо-татар на Синіх Водах та позбавили Русь-Україну монгольського панування, а Московія та її правителі ще 200 років, одягши собі на шию хомут, цілували "Болвана" на вірність Хану, тоді як Русь-Україна отримала свободу в національному розвитку?
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· І таких питань можна ставити безліч по будь-якому періоду офіційної історії Російської імперії.
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Конфликт не в сортирах, конфликт в твоей голове. И слова твои тянут на разжигание ненависти в едином обществе.
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С кем? ветераны вов пожимают руки уповцам, что тебе ещё надо? Ублажить жида Суркова, бурята Шойгу и невоспитанного сироту Путина, развязавших войну в Украине?
Украина должна чествовать всех людей боровшихся за Украину не зависимо ни от мнения иностранцев (со временем привыкнут) ни от различий их взглядов.
Петлюра, Болбочан, Грушевский, Бандера, Махно - все они были разные и противоречивые, но каждый из них Украину ставил выше себя. И каждый из них заслуживает памяти.
Но почему то почитатели Бандеры, его люто ненавидят...
Очень плохо, что в настоящее время Президент предлагает выбирать историю, героев, других украинцев. Может лучше выбирать других Президентов, по уму, а не по приколу?