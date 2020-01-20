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Все про:Найєм (279) Укроборонпром (574) держава (18)

 На держпідприємства припадає лише 30% оборонного замовлення, - Найєм

За чотири роки обсяг оборонного замовлення, який виконували державні компанії, скоротився вдвічі. Завдання цього року - збільшити обсяг оборонного замовлення для державних заводів.

Про це повідомив в ефірі Радіо Свобода заступник генерального директора оборонного концерну "Укроборонпром" Мустафа Найєм, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, раніше державні компанії виконували 60% замовлень, а тепер - 30%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" хоче до кінця року вдвічі скоротити заборгованість із зарплати, - Найєм

"За чотири роки обсяг державного оборонного замовлення - частка державних компаній зменшилася вдвічі. За чотири роки війни, просто уявіть собі. Було 60%, а зараз 30%. Так, є приватні компанії, які сумлінно виконують свою роботу і ми їх дуже поважаємо і з ними співпрацюємо. Але є компанії, які виникли на тлі корупції і за рахунок блату або зв'язків отримали замовлення, не виготовляючи продукцію або знищуючи при цьому державні компанії. Результат дуже простий: було 60%, зараз 30% ", - розповів Найем.

Також він зазначив, що є багато випадків, коли "штучно підвищувалася ціна продукції держаних компаній для того, щоб вигравали приватні компанії".

"Усі ці речі не могли відбутися без контролю з боку РНБО, комітету національної безпеки і оборони Верховної Ради, міністерств економіки і оборони – ці чотири відомства, їхні керівники і ті люди, які були причетні до формування державного оборонного замовлення", – зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від деяких заводів "Укроборонпрому" доведеться відмовитися, - Найєм

Найєм додав, що його метою і завданням цього року є збільшити кількість оборонного замовлення для державних заводів.

"Цього року вперше за десять років, коли частка державного оборонного замовлення для "Укроборонпрому" не буде зменшуватися, а ми спробуємо її збільшити. Навіть 5%, навіть 7% – це буде величезний прорив. Я вже не кажу, що ми розблокуємо декілька заводів: і Харківський, і Миколаївський, і кілька Київських, які почнуть виготовляти зброю, військову техніку і ми почнемо її експортувати і поставляти в нашу армію, що є першочерговим для нас завданням", – сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170707
 
 
 Топ коментарі
 
А то до треба ще премії виписати за "волонтерство".
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А поки ви нічого не зробили, але встановили собі космічні зарплати?
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А то до треба ще премії виписати за "волонтерство".
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Укроборонпром має довиконати оборонні держзамовлення 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 за які отримані аванси але продукція не поставлена в ЗСУ та інші силові відомства! Без цього не зрозуміло для чого взагалі давати гроші Укроборонпрому? Там вже зависли мільярди гривень, які Укроборонпром має відпрацювати! Досі не вирішене питання масового виробництва танків БМ Оплот та важких БМПВ-64, а без цього війну не виграти! Тому спочатку менеджмент Укроборонпрому маж показати як він планує працювати, бо просто просерати державні гроші вже не треба! Є системні проблеми які не змогли вирішити за 6 років війни і потрібно знайтии відповідь на вмі ці питання, а відповідей досі немає бо ані Абромявічус ані Найєм не є фахівцями в виробництві та зброї! Тому заяви Гайєма це смішні заяви дилетанта! Потрібно зупиняти всі безглузді проекти в які вже вкладені мільярди а результатів нуль, або результати відверто смішні! До таких проектів відносчться катери Гюрза-М та Кентавр, реактивні системи Вільха, які не набули пртнципово нових можливостей і стали безглуздою модернізацією радянського непотребу, міномет Молот, серія бронемашин Варта, Барс, Тритон, САУ Богдана і ще купа ідіотських проектів минулої влади!
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не пиз.....ди кацапчику щодо модернізації озброєєння, бо кацапів це хвиилює. На госпредприятия приходится только 30% оборонного заказа, - Найем - Цензор.НЕТ 5700

Як повідомлялося, 23 липня в районі н.п. Лебедівка на Одещині состоялся черговий етап випробування ракет реактівної системи залпового вогню «Вільха» зі збільшеною дальністю Ураження. За данімі сайту РНБО, заступник секретаря Ради национальной безопасности и оборони України Сергій Кривонос взявши участь у випробуваннях цієї модернізованої системи.
«Вільха» - розробка конструкторів державного підприємства «Державне Київське конструкторське бюро« Луч »у СПІВПРАЦІ з іншімі ДЕРЖАВНИЙ и приватності підприємствами оборонно-промислового комплексу України. Виробництво ракет здійснюватіметься в Україні за замкненим циклом.

Росія перекрила ділянку у Чорному морі, щоб завадіті Україні провести ракетні стрільбі

27.08.2019 16:30

До черговий ракетних стрільб України на півдні Одеської області Росія підготувала провокацію з метою ускладнення черговий етап випробувань вітчізняніх ракетних комплексів.

На годину ракетних стрільб РФ перекрила прилягла до району пусків морську ділянку у Чорному морі, сообщает Український мілітарній портал з посилання на агентство морський Припис 352/19 та відповідні Сповіщення NOTAM.
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Нажаль Ви не щрозуміли що Вільха це той самий Смерч, на який прикрутили рулі від ПТРК які там не потрібні! Рулі від ПТРК не можуть змінити напрямок польоту реактивного снаряду Смерча калібру 300мм, тому ТТХ реактивних снарядів не змінились - елипс розсіювання снарядів Вільха так само 2км як і у Смерча, отже ці рулі від ПТРК нічого не змінили але на цю безглузду махінацію списали кілька мільярдів гривень і навіть авансами!
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йди кацапчіку лісом, лісом и лісом На держпідприємства припадає лише 30% оборонного замовлення, - Найєм - Цензор.НЕТ 8760
У листопаді 2017 року на заводі ДАХК «Артем» розпочався монтаж та налагодження Лінії виробництва корпусів ракет для ракетного комплексу «Вільха». Була встановлен розкочувальна машина RFFM 330-138-300 з ЧПК турецької фірми Репкон ( тур. Repkon ). [13] Ця машина спеціально призначила для виробництва вісокоточная деталей ціліндрічної порожністої форми. Машина має можлівість формуваті ротаційно-сіметрічні порожністі деталі з різною товщина стінок. [14] [15]
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Основу производственных мощностей большинства американских, как и многих других военно-промышленных концернов составляют заводы и установки, построенные целиком на государственные средства и переданные концернам в управление.
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Не на государственные средства, а на кредиты. А вот отбивают эти кредиты уже государственными средствами за поставляемое государству оружие
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Заводы строит и модернизирует государство, а концерны управляют. Такое взаимовыгодное сотрудничество. У нас бы тоже такая схема хорошо работала если бы не коррупция. С нашей коррупцией всё растянут и ничего не будет.
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Зате в нас коли МОУ замовляє в компаніях "вироби", не платить за них і каже їм йдіть до суду, а там 3 інстанції(перша, апеляція, касація). То як так може бути, хто з ними захоче працювати. Цікаво чи розрахувалось МОУ за попередні контракти, яка по них заборгованнівсть???? На госпредприятия приходится только 30% оборонного заказа, - Найем - Цензор.НЕТ 125
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так вот почему в киеве уж который год чего-то копают люди возле домов в жалетках желтых, но упорно молчат на мирный вопрос: чего, зачем и почему и куда?
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А поки ви нічого не зробили, але встановили собі космічні зарплати?
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Да, если человек идиет, то это надолго. Предлагаю весь заказ отдать Игорю Валерьевичу, он в курсе как его поднять. Как Приват и Аэровит. На госпредприятия приходится только 30% оборонного заказа, - Найем - Цензор.НЕТ 504
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"На госпредприятия приходится только 30% оборонного заказа, - Найем" - это намёк, что их надо дёшево продать Каломойскому?
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