 На держпідприємства припадає лише 30% оборонного замовлення, - Найєм

Про це повідомив в ефірі Радіо Свобода заступник генерального директора оборонного концерну "Укроборонпром" Мустафа Найєм, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, раніше державні компанії виконували 60% замовлень, а тепер - 30%.

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"За чотири роки обсяг державного оборонного замовлення - частка державних компаній зменшилася вдвічі. За чотири роки війни, просто уявіть собі. Було 60%, а зараз 30%. Так, є приватні компанії, які сумлінно виконують свою роботу і ми їх дуже поважаємо і з ними співпрацюємо. Але є компанії, які виникли на тлі корупції і за рахунок блату або зв'язків отримали замовлення, не виготовляючи продукцію або знищуючи при цьому державні компанії. Результат дуже простий: було 60%, зараз 30% ", - розповів Найем.

Також він зазначив, що є багато випадків, коли "штучно підвищувалася ціна продукції держаних компаній для того, щоб вигравали приватні компанії".

"Усі ці речі не могли відбутися без контролю з боку РНБО, комітету національної безпеки і оборони Верховної Ради, міністерств економіки і оборони – ці чотири відомства, їхні керівники і ті люди, які були причетні до формування державного оборонного замовлення", – зазначив він.

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Найєм додав, що його метою і завданням цього року є збільшити кількість оборонного замовлення для державних заводів.

"Цього року вперше за десять років, коли частка державного оборонного замовлення для "Укроборонпрому" не буде зменшуватися, а ми спробуємо її збільшити. Навіть 5%, навіть 7% – це буде величезний прорив. Я вже не кажу, що ми розблокуємо декілька заводів: і Харківський, і Миколаївський, і кілька Київських, які почнуть виготовляти зброю, військову техніку і ми почнемо її експортувати і поставляти в нашу армію, що є першочерговим для нас завданням", – сказав він.