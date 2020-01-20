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 Політика України
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Все про:вибори (4176) ОБСЄ (2358) Донбас (13009) Сайдік (158)

 Вибори в ОРДЛО мають відбуватися за українським законодавством і відповідно до стандартів ОБСЄ, - Сайдік

На території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) мають відбутися демократичні вибори, в яких можуть брати участь усі політичні сили.

Про це заявив в інтерв'ю газеті Die Presse австрійський дипломат Мартін Сайдік, який із 2015 по 2019 рік був спеціальним представником Чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Факт полягає в тому, що мають бути демократичні вибори, у яких можуть брати участь усі політичні сили. Українські вибори за українським виборчим законодавством. Все інше - ілюзорно. Вони мають бути організовані відповідно до стандартів ОБСЄ. Якщо сепаратисти вважають, що можна виключити певні сили, то це не спрацює", - сказав Сайдік, коментуючи питання місцевих виборів на Донбасі.

За його словами, межі для проведення цих місцевих виборів створені з "прийняттям формули Штайнмаєра".

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Водночас ключовим моментом залишається створення належних безпекових умов. Створити ці умови можна було б, зокрема, з допомогою спільної місії ОБСЄ та ООН, однак російська сторона розкритикувала цю ідею.

"Ми запропонували міжнародну поліцейську присутність для забезпечення безпеки. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров одного разу навіть підтвердив це. Прикро, що далі в цьому напрямку не було роботи. Натомість була розкритикована наша ідея перехідної адміністрації ООН", - заявив він.

На уточнювальне запитання Сайдік підтвердив, що саме Москва негативно відреагувала на ідею спільної місії ОБСЄ та ООН на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори в ОРДЛО мають відбутися лише після виведення російських військ, - глава місії США при ОБСЄ Гілмор

Він також вказав на те, що інколи коментарі "деяких близьких до Кремля кіл" викликають сумніви щодо реального бажання знайти врегулювання конфлікту на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170706
 
 
 Топ коментарі
 
ТАКОГО НИКОГДА НЕ БУДЕТ ПОКА ХУ@ЛО НЕ ОСТАВИТ УКРАИНУ В ПОКОЕ!
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Тут уже и Сайдик допер шо выборы на Довбасе провести нельзя. Но наши зетипиллы и слуги Осла Оманского говорят по другому. И Осла подначивают.
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Цей Сайдик зрозумів, що тільки українські вибори? Це ж просто прогрес! Може він нам розповість, як ОБСЄ зливало інформацію про ВСУ сепарам
і росіянам?
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ТАКОГО НИКОГДА НЕ БУДЕТ ПОКА ХУ@ЛО НЕ ОСТАВИТ УКРАИНУ В ПОКОЕ!
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Ніяких виборів в ОРДЛО не буде ще 50 років, тільки пряме президентське правління! ОБСЄ потрібно виггати з України за провал спостережно моніторингової місії!
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Тут уже и Сайдик допер шо выборы на Довбасе провести нельзя. Но наши зетипиллы и слуги Осла Оманского говорят по другому. И Осла подначивают.
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Они просто засирают мозги, чтобы создалось впечатление что кто-то отслеживает вопрос законности...
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Или все тупые, или я дурак? -- сперва не должно стать никакого ОРДЛО!

-- или как?
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по сути да .... но они чего то форсят эти выборы .... как будто не понятно за кого там голосуют эти обезьяны ....услышь донбасс *****
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Мне другое интересно: Под совками треть Донбаса -- там херово!
...почему никто не рассказывает, как хорошо на оставшихся двух третях? -- вообще, никаких сравнительных образов не вижу!
Так шо там -- в том же Покровском, шо был Красноармейском?

оч. интересно.
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Нема кому розповідати. Але ми бачимо як ордловці регулярно їдуть в Україну за пенсіями та продуктами.
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Ездят с Донбаса на Донбас! -- разница какая? -- почему возвращаются?
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Нема де жити їм в неокупованій Україні. А свої гроші на житло не хочуть витрачати.
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Вот тут у меня вопрос: а с украинской стороны, кто-то за российскими пенсиями ездит?
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И я нэ чув. -- хоть и за Бугром сижу не вынимая...
А Тема интересная... ...я б поколупался бы... -- или бы Идею журналюгам продал!

Согласись, Али -- новахва наша -- Авторская! *)
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Ще б зрозуміти де і як копати про ці російські пенсії, бо тут вже буде нестандартний варіант.
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Ну, сидит бабуля-пенсионерка в Покровском -- но раз в месяц ездит в Донецк за пенсией...

...может такое быть? -- я ж не знаю...
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Тоді ця бабуля не просто отримує таку пенсію, а щось давала росії.
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Так есть такие люди, котррые в Украине получают российскую пенсию? -- в зоне боевых действий -- вот в чём вопрос!
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У меня трудовая книжка СССР. 29 лет непрерывного стажа. -- хто мне пенсию дожен платить?
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" ...но они чего то форсят эти выборы... " - чего то?
форсят по приказу х.йла и после вздрючки в Омане ...
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Цей Сайдик зрозумів, що тільки українські вибори? Це ж просто прогрес! Може він нам розповість, як ОБСЄ зливало інформацію про ВСУ сепарам
і росіянам?
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Це військова таємниця, він забере її з собою у могилу.
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Тоді нехай швидше йде у ту могилу, бо знайдуть у нього ********** в гроші за злив.🙄
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усі т.зв. стандарти вже давно злиті у відхожниках. а комусь папірця добробити себе ще браує.
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геніально, шеф!
та хоч за китайським законодавством, якщо не буде контроля над кордоном
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Так этого сайдика выперли из ТКГ, что его "искра божья" озарила наконец-то? Этих ОБСЕ-шников всегда "озаряет", после того как они освобождаются от угара "раззийского тлена" - "ПАРАДОКС".
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Выборы в ОРДЛО должны проходить по украинскому законодательству и в соответствии со стандартами ОБСЕ, - Сайдик

Да! Должны. Только я сомневаюсь что они вообще когда-либо пройдут, Особенно при нынешней власти, с которой никто не считается и в упор не видит
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Ого.ты ба как запел😮
Да уж при пеце такого не было 😷
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Юрий Швец (эмигрировавший в США 25 лет назад бывший советский разведчик):
После "воссоединения" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов окажутся в Украине. В Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе начнут взрываться дома.
Для Украины "воссоединение" с оккупированными территориями Донбасса и открытие границ с ОРДЛО - это "контрольный выстрел в собственную голову".
За время оккупации ОРДЛО российские спецслужбы повязали кровью десятки тысяч человек из местного населения, тем самым превратив в действующую или потенциальную агентуру.
Как представляется, в Украине нет полного осознания того, что произойдет со страной в случае "воссоединения" с ОРДЛО. Как нет и ясного понимания, какого мира хотят избиратели, массово проголосовавшие за Владимира Зеленского. Трагическая реальность состоит в том, что в обозримом будущем, как только граница с ОРДЛО будет открыта, Украина перестанет существовать как независимое государство, а жизнь ее населения превратится в ад.
Необходимо со всей определенностью понимать, что с "воссоединением" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов на законных основаниях окажутся на территории Украины и примкнут к давней агентуре, которая окопалась в украинской элите еще со времен КГБ. Как только это произойдет, даже не Путин, а какой-нибудь третьеразрядный "шнурок" из Кремля будет звонить президенту Украины и давать указания, что и как делать.
А если президент заартачится, то на следующий день в городах Украины начнут взрываться дома - в Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе. Одновременно в результате одиночных терактов один за другим станут гибнуть известные люди. И после каждого такого случая "шнурок" будет звонить на Банковую и спрашивать: "Ну что, пацан, ты все понял? Можем повторить!"
Если кто-то скажет, что все это бред и такого не может быть никогда, вспомните, кто в 1990 году мог поверить, что российские спецслужбы способны взорвать дома в собственной столице и похоронить под их обломками более 300 человек, чтобы привести к власти Окурка из питерской подворотни. А кто в начале 2000-х годов мог представить, что ФСБ и ГРУ будут осуществлять теракты в столице страны НАТО с применением оружия массового поражения (полоний и "Новичок")?
К сожалению, все вышеуказанное вполне может быть исполнено Путиным и, видимо, в этом и состоит сейчас стратегический план Кремля в отношении Украины - перенесение необъявленной войны в города Украины при помощи массового террора. Поэтому "воссоединение" с ОРДЛО и открытие границ с оной - это контрольный выстрел в собственную голову.
А в это время в Минске украинская делегация фактически обсуждает, как впустить террористов на собственную территорию. Это безумие.
Обещание добиться мира не означает, что это нужно сделать путем самоубийства страны.
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