 Вибори в ОРДЛО мають відбуватися за українським законодавством і відповідно до стандартів ОБСЄ, - Сайдік

Про це заявив в інтерв'ю газеті Die Presse австрійський дипломат Мартін Сайдік, який із 2015 по 2019 рік був спеціальним представником Чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Факт полягає в тому, що мають бути демократичні вибори, у яких можуть брати участь усі політичні сили. Українські вибори за українським виборчим законодавством. Все інше - ілюзорно. Вони мають бути організовані відповідно до стандартів ОБСЄ. Якщо сепаратисти вважають, що можна виключити певні сили, то це не спрацює", - сказав Сайдік, коментуючи питання місцевих виборів на Донбасі.

За його словами, межі для проведення цих місцевих виборів створені з "прийняттям формули Штайнмаєра".

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Водночас ключовим моментом залишається створення належних безпекових умов. Створити ці умови можна було б, зокрема, з допомогою спільної місії ОБСЄ та ООН, однак російська сторона розкритикувала цю ідею.

"Ми запропонували міжнародну поліцейську присутність для забезпечення безпеки. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров одного разу навіть підтвердив це. Прикро, що далі в цьому напрямку не було роботи. Натомість була розкритикована наша ідея перехідної адміністрації ООН", - заявив він.

На уточнювальне запитання Сайдік підтвердив, що саме Москва негативно відреагувала на ідею спільної місії ОБСЄ та ООН на Донбасі.

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Він також вказав на те, що інколи коментарі "деяких близьких до Кремля кіл" викликають сумніви щодо реального бажання знайти врегулювання конфлікту на Донбасі.