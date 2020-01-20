 Вибори в ОРДЛО мають відбуватися за українським законодавством і відповідно до стандартів ОБСЄ, - Сайдік

Про це заявив в інтерв'ю газеті Die Presse австрійський дипломат Мартін Сайдік, який із 2015 по 2019 рік був спеціальним представником Чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Факт полягає в тому, що мають бути демократичні вибори, у яких можуть брати участь усі політичні сили. Українські вибори за українським виборчим законодавством. Все інше - ілюзорно. Вони мають бути організовані відповідно до стандартів ОБСЄ. Якщо сепаратисти вважають, що можна виключити певні сили, то це не спрацює", - сказав Сайдік, коментуючи питання місцевих виборів на Донбасі.
За його словами, межі для проведення цих місцевих виборів створені з "прийняттям формули Штайнмаєра".
Водночас ключовим моментом залишається створення належних безпекових умов. Створити ці умови можна було б, зокрема, з допомогою спільної місії ОБСЄ та ООН, однак російська сторона розкритикувала цю ідею.
"Ми запропонували міжнародну поліцейську присутність для забезпечення безпеки. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров одного разу навіть підтвердив це. Прикро, що далі в цьому напрямку не було роботи. Натомість була розкритикована наша ідея перехідної адміністрації ООН", - заявив він.
На уточнювальне запитання Сайдік підтвердив, що саме Москва негативно відреагувала на ідею спільної місії ОБСЄ та ООН на Донбасі.
Він також вказав на те, що інколи коментарі "деяких близьких до Кремля кіл" викликають сумніви щодо реального бажання знайти врегулювання конфлікту на Донбасі.
-- или как?
...почему никто не рассказывает, как хорошо на оставшихся двух третях? -- вообще, никаких сравнительных образов не вижу!
Так шо там -- в том же Покровском, шо был Красноармейском?
оч. интересно.
А Тема интересная... ...я б поколупался бы... -- или бы Идею журналюгам продал!
Согласись, Али -- новахва наша -- Авторская! *)
...может такое быть? -- я ж не знаю...
форсят по приказу х.йла и после вздрючки в Омане ...
і росіянам?
та хоч за китайським законодавством, якщо не буде контроля над кордоном
Да! Должны. Только я сомневаюсь что они вообще когда-либо пройдут, Особенно при нынешней власти, с которой никто не считается и в упор не видит
Да уж при пеце такого не было 😷
После "воссоединения" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов окажутся в Украине. В Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе начнут взрываться дома.
Для Украины "воссоединение" с оккупированными территориями Донбасса и открытие границ с ОРДЛО - это "контрольный выстрел в собственную голову".
За время оккупации ОРДЛО российские спецслужбы повязали кровью десятки тысяч человек из местного населения, тем самым превратив в действующую или потенциальную агентуру.
Как представляется, в Украине нет полного осознания того, что произойдет со страной в случае "воссоединения" с ОРДЛО. Как нет и ясного понимания, какого мира хотят избиратели, массово проголосовавшие за Владимира Зеленского. Трагическая реальность состоит в том, что в обозримом будущем, как только граница с ОРДЛО будет открыта, Украина перестанет существовать как независимое государство, а жизнь ее населения превратится в ад.
Необходимо со всей определенностью понимать, что с "воссоединением" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов на законных основаниях окажутся на территории Украины и примкнут к давней агентуре, которая окопалась в украинской элите еще со времен КГБ. Как только это произойдет, даже не Путин, а какой-нибудь третьеразрядный "шнурок" из Кремля будет звонить президенту Украины и давать указания, что и как делать.
А если президент заартачится, то на следующий день в городах Украины начнут взрываться дома - в Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе. Одновременно в результате одиночных терактов один за другим станут гибнуть известные люди. И после каждого такого случая "шнурок" будет звонить на Банковую и спрашивать: "Ну что, пацан, ты все понял? Можем повторить!"
Если кто-то скажет, что все это бред и такого не может быть никогда, вспомните, кто в 1990 году мог поверить, что российские спецслужбы способны взорвать дома в собственной столице и похоронить под их обломками более 300 человек, чтобы привести к власти Окурка из питерской подворотни. А кто в начале 2000-х годов мог представить, что ФСБ и ГРУ будут осуществлять теракты в столице страны НАТО с применением оружия массового поражения (полоний и "Новичок")?
К сожалению, все вышеуказанное вполне может быть исполнено Путиным и, видимо, в этом и состоит сейчас стратегический план Кремля в отношении Украины - перенесение необъявленной войны в города Украины при помощи массового террора. Поэтому "воссоединение" с ОРДЛО и открытие границ с оной - это контрольный выстрел в собственную голову.
А в это время в Минске украинская делегация фактически обсуждает, как впустить террористов на собственную территорию. Это безумие.
Обещание добиться мира не означает, что это нужно сделать путем самоубийства страны.