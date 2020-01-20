EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  2229  90
Все про:Зеленський (4178) політика (403) Путін (5052) Росія (14964)

 Думаю, Путін розуміє мою позицію, що Україна - незалежна країна, - Зеленський

Володимир Зеленський вважає, що Володимир Путін попри заяви розуміє, що Україна - незалежна країна.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи в інтерв'ю The Times of Israel на запитання про те, чи вважає Путін як і раніше, як він висловлювався колись, що "Україна - не країна", Зеленський сказав: "Я не знаю, про що він (Путін. - Ред.) думає. Він не сказав мені. Я думаю, він розуміє моє ставлення: Україна - незалежна країна. Ми велика країна, найбільша в Європі. Я думаю, що він розуміє. Що він думає про це? Це в його голові".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський підтвердив свою участь у заходах із нагоди 75-ї річниці визволення Освенцима в Ізраїлі

Зеленський зазначив, що з президентом Росії у нього почався діалог, було кілька телефонних розмов, відбулася зустріч у "нормандському форматі".

"Ми створили формат для нашого діалогу, який привів до деяких "чутливих" рішень. Ми повернули наших полонених, наші кораблі. Після трьох років без зустрічей нам вдалося домовитися про "нормандський формат". Після цього відбувся другий обмін полоненими - найбільший подібний обмін", - зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170704
 
   
 Топ коментарі
 
А шо. у президента Украины может быть другая позиция? Или это у Осла Оманского в голове туман?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Пордозреваю, что ты думал жепом. Больше у тебя не чем. А что касается насрать, то зеленый ушлепок больше боится быть обосранным, как и вы, его х.есосы.
 показати весь коментар
 
+1 тем более что первое что было сделано - отмена действий международных законов в новой "конституции". Это подготовка к войне и зе ему помогает.
 показати весь коментар
 
А шо. у президента Украины может быть другая позиция? Или это у Осла Оманского в голове туман?
 показати весь коментар
 
 
Зебилу больше шмаль не давать. Его плющит...
 показати весь коментар
 
 
приятно видеть,как у *********** тролля EUkozak разрывается пердак от злости на слова Зеленского!
шо, не оправдал Зеленский ожиданий ваты и не сдал Украину *****?
 показати весь коментар
 
Украина - независимое государство, это записано в Конституции 29 лет назад, Зеленский тут каким боком?
 показати весь коментар
 
 
А может лишит права голосовать всех ЗЕбилов?
 показати весь коментар
 
 
О, один *****.ст нарисовался. Шо то чует, гнилостный.
 показати весь коментар
 
 
Вы правы, Зедебилов на пару процентов больше, но ближе к весне сравняются с 8-ми процентными
 показати весь коментар
 
Sophia-Maria Duglass

А может лишит права голосовать всех ЗЕбилов?Було б добре, однак влада блазнів на це не піде - хто ж тоді за них голосуватиме... Думаю, Путін розуміє мою позицію, що Україна - незалежна країна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9642
 показати весь коментар
 
 
Sophia-Maria Duglass,я Вас давно знаю и уважаю,как патриотку Украины

но в данном случае,что именно вам не понравилось в словах Зеленского?
(если что, я не фанат Зеленского и некоторые его поступки не одобряю)
но в данном конкретном случае,Зеленский хорошо и хлестко ответил *****
 показати весь коментар
 
Я хоть и не пани София, надеюсь простит, но не нравится 1. Вранье. 2. Постоянная оглядка на позицию *****. Не корежит слышать от президента "я думаю ,***** понимает мою позицию..."? Его позицию - раком, уже давно все поняли
 показати весь коментар
 
ага, интеллектуальный глупец - дурак дураком.....
 показати весь коментар
 
 
А *****, вообще, способно что-то понимать? Уж очень он напоминает персонажей Салтыкова-Щедрина из Истории одного города.
 показати весь коментар
 
 
ставлю плюс за начитанность.
ПЫ.СЫ. Это не сарказм
 показати весь коментар
 
Да ладно, 25% не голосовавших за зеленого буратину, все-таки шо-то читали акромя переделанного пиноккио
 показати весь коментар
 
Зеленский не совсем прав. С точки зрения географии, Украина самая большая страна в Европе из числа полностью находящихся в Европе стран.
 показати весь коментар
 
 
Данія і Франція, як і Україна, це країни, які географічно і ментально розташовані в Європі.
А частина Россії розташована в Європі, частина в Азії. Тому, її й не відносять географічно (та що й таїти, і ментально) до Європи.
По суті Россія (Московський Улус) постала історично, як азійська країна.
 показати весь коментар
 
 
А шо можна знаходитись у Європі не повністю? Думаю, Путин понимает мою позицию, что Украина - независимая страна, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6630
 показати весь коментар
 
 
Если в плане географии, то да. Часть рашки, например, расположена в Европе.
 показати весь коментар
 
 
Доречі, ще пара цікавинок, Грузія розташована в Європі. А от Ізраїль (не Біробіджан), в Азії.
 показати весь коментар
 
 
Туреччина, Казахстан та чомусь УЄФА вважає ще й Ізраїль... Думаю, Путін розуміє мою позицію, що Україна - незалежна країна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5548
 показати весь коментар
 
 
Це як бути трошки вагідною, так і з цими країнами.

Не тільки УЄФА, а і Євробачення так вважає. Думаю, Путін розуміє мою позицію, що Україна - незалежна країна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3372
 показати весь коментар
 
И какая это позиция? Коленно-локтевая? Думаю, Путин понимает мою позицию, что Украина - независимая страна, - Зеленский - Цензор.НЕТ 464
 показати весь коментар
 
 
Золотое-4, 15 минут назад, снова потери: 1 убит и трое ранено. Туда зеля с у@бками пиариться поедет?
 показати весь коментар
 
 
Ху#ло може і панімаєт, а цей ішак бухарський зовсім нічого не розуміє. Він безнадійний.
 показати весь коментар
 
 
Послание 15 января расставило все сроки. На апрель, как известно, Владимиру Зеленскому назначена в Берлине вторая стрелка. Он поставлен на счетчик и должен к тому времени присоединить Украину к ОРДЛО, как это предписано Ермаком и Сурковым. Об этом ему очень предметно напомнили в Омане. Если он попытается увильнуть от выполнения своих письменно закрепленных обязательств, нормандская тройка принудит его или уже другого украинского актера к «миру».

Лето 2020 - идеальное время для проверки донесения верного Макрона о смерти мозга НАТО. Начнётся уже не гибридная, а полномасштабная 4-ая мировая война. Путин и Патрушев продолжат историческую миссию Сталина и Жукова. Они сожгут в огне этой войны остаток русского народа. (с)
 показати весь коментар
 
 
Игорь Монахов Яка нафіг 4 світова? Ще й третьої не було.НАТО не розпадеться,Московія не настільки сильна.А от Україна вже їм програла.
 показати весь коментар
 
 
Шо ж такая срочность - завтра с утреца деньги получить нужно, потому как предвидится грандиозный бодун? Бояру в Питере тоже по расписанию продают?
 показати весь коментар
 
 
пукин имеет тебя ... в виду, лидер современности- В.А. Зе.
 показати весь коментар
 
 
Или зе не понимает что такое независимая страна-или лукавит.
 показати весь коментар
 
Ми вже зрозуміли, що фраза "Зеленський вважає" позбавлена будь-якого змісту. Те що він вичавлює зі свого рота, це результат заповнення певних порожнин в голові Зе феесбешним Єрмаком. Зе нічого не може вважати, немає чим.
 показати весь коментар
 
 
Ну прям Цицерон) решил с Кличко посоревноваться?
 показати весь коментар
 
 
А чому Ви вважаєте, що це тут зробили здуру, а не навпаки, розраховано і виважено?
 показати весь коментар
 
А что Зелёная жидовская шмаркля ростом метр двадцать в кепке ещё может о чем то думать. Это не президент страны, а посмешище на весь мир.
 показати весь коментар
 
 
yakutua,лучше ответь нам, где ты берешь столько дерьма для своих "шедевров"?

Думаю, Путін розуміє мою позицію, що Україна - незалежна країна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9031
 показати весь коментар
 
Я не верю что оно такое наивное ! 😕
 показати весь коментар
 
 
из советских стишков (с современным продолжением):
это что за большевик лезет к нам на броневик,
на башке он кепку носит, букву "р" не произносит,
кто даст правильный ответ, тот получит 10 лет.
это что за бармалей лезет к нам на мавзолей,
брови черные, густые, речи длинные, пустые,
кто даст правильный ответ, тот получит 10 лет.

........
это что за скоморох говорит, что "я не лох",
под овации в "квартале" членом шпилит на рояле,
кто даст правильный ответ, тот получит 10 лет.
 показати весь коментар
 
 
размечтался ишак. имел х#йло и тебя и твою "позицию".

. Думаю, Путін розуміє мою позицію, що Україна - незалежна країна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7418
 показати весь коментар
 
 
Мы вернули наших пленных, наши корабли.Источник: https://censor.net.ua/n3170704

Большинство пленных так и остались сидеть... (а ты уже отдал раше всех кого она захотела)


Корабли катера раша и так вернула бы согласно решения морского трибунала... (а ты помог ему сохранить лицо)

Вывод: ты Зе, есть ничтожный идиот и предатель интересов Украины...
 показати весь коментар
 
 
-- шо мне тот Зеля ?

Я интересуюсь мнением тов. Коломойского!

-- куда пропал "кормчий наш и рулевой" ? *)


 показати весь коментар
 
Кормчий организовывает очередной концерт от своего предприятия в ДК Днепроспецстали, чтобы ещё глубже проникнуть с ****** в мозги зембаков.
 показати весь коментар
 
"Все понимают мою правоту в вопросе обмена Цемаха, - и Лена и Богдан и даже Дядя Вова похвалил!" В. Зеленский.
 показати весь коментар
 
 
Скільки путіну років?
У нього вже маразм почався, який ніяк не скриєш.
 показати весь коментар
 
Зе, не бояся *****, ибо он не сильно умный, у него просто ресурс огромный. Путай следы, заставляй ***** терять нить происходящего и он потеряется - ото и будет конец *****.
 показати весь коментар
 
против начальства его начальства он не попрёт!
 показати весь коментар
 
 
Єврейський дегенерат Зєлєнський - нащадок ката українського народу, полковника НКВД - не думав ніколи в своєму житті. Це очевидно. Від просто дурний жид. Але ще дурніші люди які за нього проголосували. А хто ж я? Я ж не голосувіав за жидів ніколи? Ага ... я заручник дурості "граждан малороссии". То що ж робити коли в жида снігу зимою не випросити? Дубасити "граждан малороссов"...
 показати весь коментар
 
 
Отвечая в интервью The Times of Israel на вопрос о том, считает ли Путин по-прежнему, как он высказывался раньше, что "Украина - не страна", Зеленский сказал: "Я не знаю, о чем он (Путин. - Ред.) думает. Он не сказал мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина - независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове".

Що він верзе... Що він в дідька верзе... Та дайте йому нарешті оселедця!
 показати весь коментар
 
 
Welt Schmerz

Та дайте йому нарешті оселедця! Ось дав та йому навряд чи допоможе... Думаю, Путін розуміє мою позицію, що Україна - незалежна країна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8268

Думаю, Путін розуміє мою позицію, що Україна - незалежна країна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4019
 показати весь коментар
 
 
Пуйло хорош понимает коленолоктевую позицию трусливого осла . Он доволен
 показати весь коментар
 
 
Когда он перестанет нести ахинею, а начнет излагать свои мысли конкретно и понятно.Такое впечатление,что ему мешает комплекс неполноценной самоуверенности, или самоуверенной неполноценности.
 показати весь коментар
 
 
НЕт у него никаких мыслей. Зато есть роли. Вот он эти роли и исполняет для электората. А сочиняют ему те роли такие же, как он, неучи - Шефиры. Гончарук всего лишь переиначил фразу: "А король-то голый"....
 показати весь коментар
 
 
Придурок, "Украина - независимая страна" - это не твоя позиция, и вообще не позиция, это факт записанный в декларации независимости и в Конституции.
 показати весь коментар
 
 
Це факт,тільки 25років після проголошення незалежності ***** призначало нам президентів,прем"єрів і багатьох міністрів при кожній владі і Конституція України йому не заважала.
 показати весь коментар
 
<******* уже не раз говорило что не признаёт Украину как независимое государство .... и это не только на словах но и на деле т.к. 7% территории Украины анексировано.
О чём бредит этот сопель /?
 показати весь коментар
 
 
ДА путин и не возражает ,тебе зеленому дураку
 показати весь коментар
 
Воно точно є#нуте це янелохМінє42.... зеля попустись.... ляж під крапельницю може віпустить.... ху#ло 6й рік з своїми підху#лятами каже Україна-"вигадана країна" та "ісконна срашскіє зємлі" при цьому вбиваючи Українців а ти вовчік янелох про якесь розуміння від путлера верзеш.... зовсім йо#нувся хлопчик. ТЕРМІНОВО ЗЕЛЮ НАЗАД У КВАРТАЛ МОЖЕ ВИДЛИГАЄ!!!
 показати весь коментар
 
 
Путін говорить весь час про відновлення історичної Росії. Що глухий?
Путін кожен день тобі говорить мінами, снарядами, кулями, убиваючи наших вояків. А ти не чуєш і не бачиш.
Звідки ж тебе такого сліпоглухого знайшли? Думаю, Путін розуміє мою позицію, що Україна - незалежна країна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8616
 показати весь коментар
 
забыл рассказать
об Оманских сепаратных переговорах
 показати весь коментар
 
КАК МОЖНО БЫТЬ ТАКИМ КОНЧЕННО ДЕБИЛЬНЫМ ЛОХОМ...
Вова тебе Путин уже все сказал...вот с этого надо исходить, а ты соплю жуешь, надеясь на понимание Путина...
Україні віддали "споконвічно російські" землі під час створенні СРСР. Тепер ми з цим розбираємося, - Путін. ВIДЕО

https://censor.net.ua/ua/news/3166314/****************************************************************************************************
 показати весь коментар
 
Ухуесть...зельцу за такую смелую позицию на корпоративе майском в гульфик денежку положат? А вообще-готовтесь к полномасштабной войне. Крайний срок-осень. Скорее всего-апрель. Мьі будем без союзников, министров и главнокомандующего. В условиях дефолта и деморализации армии.Все только начинается.
 показати весь коментар
 
Ви тепер розумієте чому він під час виборчої кампанії мовчав та ховався?
Краще б він німим був.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору