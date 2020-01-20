 Думаю, Путін розуміє мою позицію, що Україна - незалежна країна, - Зеленський

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи в інтерв'ю The Times of Israel на запитання про те, чи вважає Путін як і раніше, як він висловлювався колись, що "Україна - не країна", Зеленський сказав: "Я не знаю, про що він (Путін. - Ред.) думає. Він не сказав мені. Я думаю, він розуміє моє ставлення: Україна - незалежна країна. Ми велика країна, найбільша в Європі. Я думаю, що він розуміє. Що він думає про це? Це в його голові".

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Зеленський зазначив, що з президентом Росії у нього почався діалог, було кілька телефонних розмов, відбулася зустріч у "нормандському форматі".

"Ми створили формат для нашого діалогу, який привів до деяких "чутливих" рішень. Ми повернули наших полонених, наші кораблі. Після трьох років без зустрічей нам вдалося домовитися про "нормандський формат". Після цього відбувся другий обмін полоненими - найбільший подібний обмін", - зазначив він.