 Думаю, Путін розуміє мою позицію, що Україна - незалежна країна, - Зеленський

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Відповідаючи в інтерв'ю The Times of Israel на запитання про те, чи вважає Путін як і раніше, як він висловлювався колись, що "Україна - не країна", Зеленський сказав: "Я не знаю, про що він (Путін. - Ред.) думає. Він не сказав мені. Я думаю, він розуміє моє ставлення: Україна - незалежна країна. Ми велика країна, найбільша в Європі. Я думаю, що він розуміє. Що він думає про це? Це в його голові".
Зеленський зазначив, що з президентом Росії у нього почався діалог, було кілька телефонних розмов, відбулася зустріч у "нормандському форматі".
"Ми створили формат для нашого діалогу, який привів до деяких "чутливих" рішень. Ми повернули наших полонених, наші кораблі. Після трьох років без зустрічей нам вдалося домовитися про "нормандський формат". Після цього відбувся другий обмін полоненими - найбільший подібний обмін", - зазначив він.
Кіт Вчений @TedTeddycat 14 часов назад
Не один вдома.
шо, не оправдал Зеленский ожиданий ваты и не сдал Украину *****?
А может лишит права голосовать всех ЗЕбилов?Було б добре, однак влада блазнів на це не піде - хто ж тоді за них голосуватиме...
но в данном случае,что именно вам не понравилось в словах Зеленского?
(если что, я не фанат Зеленского и некоторые его поступки не одобряю)
но в данном конкретном случае,Зеленский хорошо и хлестко ответил *****
ПЫ.СЫ. Это не сарказм
А частина Россії розташована в Європі, частина в Азії. Тому, її й не відносять географічно (та що й таїти, і ментально) до Європи.
По суті Россія (Московський Улус) постала історично, як азійська країна.
Не тільки УЄФА, а і Євробачення так вважає.
Лето 2020 - идеальное время для проверки донесения верного Макрона о смерти мозга НАТО. Начнётся уже не гибридная, а полномасштабная 4-ая мировая война. Путин и Патрушев продолжат историческую миссию Сталина и Жукова. Они сожгут в огне этой войны остаток русского народа. (с)
Вот обнять и плакать 😂😂😂
это что за большевик лезет к нам на броневик,
на башке он кепку носит, букву "р" не произносит,
кто даст правильный ответ, тот получит 10 лет.
это что за бармалей лезет к нам на мавзолей,
брови черные, густые, речи длинные, пустые,
кто даст правильный ответ, тот получит 10 лет.
........
это что за скоморох говорит, что "я не лох",
под овации в "квартале" членом шпилит на рояле,
кто даст правильный ответ, тот получит 10 лет.
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Большинство пленных так и остались сидеть... (а ты уже отдал раше всех кого она захотела)
Корабликатера раша и так вернула бы согласно решения морского трибунала... (а ты помог ему сохранить лицо)
Вывод: ты Зе, есть ничтожный идиот и предатель интересов Украины...
Я интересуюсь мнением тов. Коломойского!
-- куда пропал "кормчий наш и рулевой" ? *)
У нього вже маразм почався, який ніяк не скриєш.
Що він верзе... Що він в дідька верзе... Та дайте йому нарешті оселедця!
Та дайте йому нарешті оселедця! Ось дав та йому навряд чи допоможе...
О чём бредит этот сопель /?
которой дали пинка
Путін кожен день тобі говорить мінами, снарядами, кулями, убиваючи наших вояків. А ти не чуєш і не бачиш.
Звідки ж тебе такого сліпоглухого знайшли?
об Оманских сепаратных переговорах
Вова тебе Путин уже все сказал...вот с этого надо исходить, а ты соплю жуешь, надеясь на понимание Путина...
Україні віддали "споконвічно російські" землі під час створенні СРСР. Тепер ми з цим розбираємося, - Путін. ВIДЕО
https://censor.net.ua/ua/news/3166314/****************************************************************************************************
Краще б він німим був.