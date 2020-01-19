 До Ради досі не надходили пропозиції щодо змін до мовного закону, - Разумков

Про це голова ВР Дмитро Разумков повідомив в інтерв'ю на каналі "Україна 24", відповідаючи на запитання щодо можливих змін до закону про мову, пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Станом на сьогодні пропозиції щодо змін до законодавства поки що до Верховної Ради не надходили", - сказав Разумков.
На уточнення, чи запущено процес аналізу відповідного закону, спікер висловив думку, що "багато законодавчих ініціатив виходить з Офісу президента, там достатньо глибокий аналіз тих чи інших законодавчих ініціатив, ухвалених і не ухвалених, а іноді й ветованих законів, які повертаються до Верховної Ради".
Разумков висловив переконання, що "і з цього питання" також буде відгук.
Нагадаємо, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" був ухвалений Верховною Радою VIII скликання 25 квітня 2019 року. За його прийняття проголосували 278 народних депутатів. Тодішній президент Петро Порошенко підписав закон 15 травня.
Не хочет РОЗУМКОВ спать спокойно - неймется зеленым лягушкам уничтожить мовуЗважаючи на якісний склад зе-монобільшості та обіцянки зелохторату...
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Це він до чого? Типу "жду з радістю пропозицій про зміну мовного закону і зразу будемо голосувати ці зміни!"
прозвучало це від Разумкова якось так...
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю. -
Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє понімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлік здєсь, єслі ето кружка. -
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови. -
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чему мнє мова. -
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.
Напомнили, да!
Сегодня годовщина шутки про эбонитовые палочки!
Пик остроумия уйобка @ZelenskyyUa.
Шесть лет назад мусора начали силовой разгон митингующих на Майдане.
И тут родилась удачная шутка
Разумков, як і кожен зебіл - нагло бреше.
А от цікаво - чи вистачить сміливості футбольним фанатам нову кричалку створити та використати - шось на кшталт: "Зеленський - брехло!" чи щось ще більш радикальне?
Законопроект про медіа, який в закритому режимі був розроблений Комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики діючої Верховної Ради (під керівництвом О.Ткаченка, претендентом на посаду голови виконкому Києва, колишнім гендиректором Г+Г) нарешті став доступним громадськості. Проте, насправді він передбачає ще одну дуже сумні річ: це ревізія деяких норм діючого закону про мову (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19, прийнятого попередніи складом ВР), які передбачають посилення ролі державної мови на телебаченні та радіо. У новому проекті Закону про мову йдеться про повернення вилученої частитни 5 статті 9 діючого Закону "Про телебачення та радіомовлення", яка передбачає лише 60% української мови на радіо замість встановленого чинним Законом 90%, і те - лише з 20204 року.
І це ще не все. ... У законопроекті від «слуг народу» пропонується регулювати питання кіноматографії лише законом про медіа, а не мовним законом де чітко вказано якою мовою мають бути фільми та серіали вироблені в Україні. Ще більш ганебним є те, що у законопроекті фактично хочуть знову повернутися до російськомовної преси (і скасувати норму діючого Закону, відповідно до якої з 2022 року всі друковані ЗМІ повинні мати україномовний варіант). І останнє: в прикінцевих та перехідних положеннях немає жодної інформації про внесення змін до Закону про мову. Тобто, влада тишком-нишком вирішила провести ревізію мовного закону без оприлюднення змін до нього.
Використано пост політолога Андрія Смолія в FВ, https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2666966706674448&
...и не поступят...
Времена и акценты поменялсь -- вже померла України, і слава, і воля...
Пам'ятаємо ! ! !