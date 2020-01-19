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 Політика України
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Все про:ВР (5633) закон (815) українська мова (328) мова (393) Разумков Дмитро (352)

 До Ради досі не надходили пропозиції щодо змін до мовного закону, - Разумков

Пропозиції щодо змін до закону про державну мову від дня його прийняття до Верховної Ради не надходили.

Про це голова ВР Дмитро Разумков повідомив в інтерв'ю на каналі "Україна 24", відповідаючи на запитання щодо можливих змін до закону про мову, пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Станом на сьогодні пропозиції щодо змін до законодавства поки що до Верховної Ради не надходили", - сказав Разумков.

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На уточнення, чи запущено процес аналізу відповідного закону, спікер висловив думку, що "багато законодавчих ініціатив виходить з Офісу президента, там достатньо глибокий аналіз тих чи інших законодавчих ініціатив, ухвалених і не ухвалених, а іноді й ветованих законів, які повертаються до Верховної Ради".

Разумков висловив переконання, що "і з цього питання" також буде відгук.

Нагадаємо, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" був ухвалений Верховною Радою VIII скликання 25 квітня 2019 року. За його прийняття проголосували 278 народних депутатів. Тодішній президент Петро Порошенко підписав закон 15 травня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170703
 
 
 Топ коментарі
 
Тронете мову, поїдете до ростову.
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А так вже кортить щось змінити? В Раду до сих пор не поступали предложения об изменении языкового закона, - Разумков - Цензор.НЕТ 7629
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мову как раз никто и не трогает, это вы свои поганые лапы уберите от русского
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Жопоблок щось підозріло мовчить. З мовного питання почалось протистояння на Кримі і Думбасі. Що було далі - всім відомо.
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Не хочет РОЗУМКОВ спать спокойно - неймется зеленым лягушкам уничтожить мову
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Sophia-Maria Duglass

Не хочет РОЗУМКОВ спать спокойно - неймется зеленым лягушкам уничтожить мовуЗважаючи на якісний склад зе-монобільшості та обіцянки зелохторату... В Раду до сих пор не поступали предложения об изменении языкового закона, - Разумков - Цензор.НЕТ 2169
В Раду до сих пор не поступали предложения об изменении языкового закона, - Разумков - Цензор.НЕТ 8225
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Предложения изменений закона о государственном языке со дня его принятия в Верховную Раду не поступали.Источник: https://censor.net.ua/n3170703

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Це він до чого? Типу "жду з радістю пропозицій про зміну мовного закону і зразу будемо голосувати ці зміни!" В Раду до сих пор не поступали предложения об изменении языкового закона, - Разумков - Цензор.НЕТ 3411
прозвучало це від Разумкова якось так...
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Дід приїхав із села, ходить по столиці.
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю. -
Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє понімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлік здєсь, єслі ето кружка. -
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови. -
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чему мнє мова. -
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.
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Дмитрий‏ @dmitriypaut 6 часов назад

Напомнили, да!
Сегодня годовщина шутки про эбонитовые палочки!
Пик остроумия уйобка @ZelenskyyUa.
Шесть лет назад мусора начали силовой разгон митингующих на Майдане.
И тут родилась удачная шутка
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Разумков, як і кожен зебіл - нагло бреше. Є проект закону. Зараз пошукаю, який. Але зміни в мовному законі в ньому заховані.
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Ан Мур

Разумков, як і кожен зебіл - нагло бреше.

А от цікаво - чи вистачить сміливості футбольним фанатам нову кричалку створити та використати - шось на кшталт: "Зеленський - брехло!" чи щось ще більш радикальне?
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СЛУГИ НАРОДУ ВИРІШИЛИ ПРОВЕСТИ РЕВІЗІЮ ЗАКОНУ ПРО МОВУ
Законопроект про медіа, який в закритому режимі був розроблений Комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики діючої Верховної Ради (під керівництвом О.Ткаченка, претендентом на посаду голови виконкому Києва, колишнім гендиректором Г+Г) нарешті став доступним громадськості. Проте, насправді він передбачає ще одну дуже сумні річ: це ревізія деяких норм діючого закону про мову (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19, прийнятого попередніи складом ВР), які передбачають посилення ролі державної мови на телебаченні та радіо. У новому проекті Закону про мову йдеться про повернення вилученої частитни 5 статті 9 діючого Закону "Про телебачення та радіомовлення", яка передбачає лише 60% української мови на радіо замість встановленого чинним Законом 90%, і те - лише з 20204 року.
І це ще не все. ... У законопроекті від «слуг народу» пропонується регулювати питання кіноматографії лише законом про медіа, а не мовним законом де чітко вказано якою мовою мають бути фільми та серіали вироблені в Україні. Ще більш ганебним є те, що у законопроекті фактично хочуть знову повернутися до російськомовної преси (і скасувати норму діючого Закону, відповідно до якої з 2022 року всі друковані ЗМІ повинні мати україномовний варіант). І останнє: в прикінцевих та перехідних положеннях немає жодної інформації про внесення змін до Закону про мову. Тобто, влада тишком-нишком вирішила провести ревізію мовного закону без оприлюднення змін до нього.

Використано пост політолога Андрія Смолія в FВ, https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2666966706674448&
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кодлан Коломойского.Адвокат-барыга. / Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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"из Офиса президента... достаточно глубокий анализ" може бути тільки із унітазу, бо там мізків немає.
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Так они и анализы сдавать боялись 😀😀😀
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Крим російський тому, що там розмовляють російською мовою (Д.Трамп). Україна російська тому, що там розмовляють російською мовою (В.Путін?). какая разніца на каком язикє разгаварівать? Поляки не гинули мільйонами за матушку-рассію тому, що не розмовляли російською мовою.
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"Еврейская кровь": Зеленский рассказал о своих корнях«У меня еврейская кровь. И я президент. И никого это не волнует, верно? Никому нет дела. Никто не спрашивает меня об этом..Какая разница. Всё бы ничего еслибы ты был патриотом Украины, а так ты мразь зелупная глумящаяся над Украиной и украинцами, ты позор евреев.
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А разумков нетерпляче чекає, коли вже вони нарешті надійдуть? Що значить "досіхпор"? Їх і не повинно бути! Узагалі.
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В Раду до сих пор не поступали предложения об изменении языкового закона, - Разумков
...и не поступят...

Времена и акценты поменялсь -- вже померла України, і слава, і воля...
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СМИ должны быть в Украине согласно переси населения, чтоб снять языковый вопрос в Украине раз и на всегда для ***** и любых нечистоплотных политиков. 21 век на дворе - хватит как ***** жить 19-ым.
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А ***** пофігу. Він буде защіщать рускаязичнуйу чєлюсть. Недарма ж роздає аусвайси з куркою.
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***** уже далеко не ***** - его рейтинг сечас в районе 20%. Его, если по умному, можно долбить и мовой, и языком. 20% - посмотри как он забегал, в самый раз ему палку между ног засунь, чтоб он носом загремел да с искрами.
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Вам, малоросам, мова - це як кістка у горлі. Не вірю я цьому ригоанальному, вони щось змінять у цьому законі. А це все тому, що шуфрича не побили, коли закон прийняли. Я ще тоді казала, що мовний закон треба підписувати кровью шуфрича.
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На хрена что-то трогать все уже устаканилось,українська мова є державною, кому не подобається👉за поребрик.
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Тільки спробуйте щось в законі зачепити.
Пам'ятаємо ! ! !
До Ради досі не надходили пропозиції щодо змін до мовного закону, - Разумков - Цензор.НЕТ 2932

До Ради досі не надходили пропозиції щодо змін до мовного закону, - Разумков - Цензор.НЕТ 7780
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