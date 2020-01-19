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 Боєць 72-ї ОМБр Валерій Закусило загинув 18 січня від кулі снайпера на Донбасі

У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Луганщині 18 січня снайпер найманців РФ смертельно поранив старшого солдата 72-ї окремої механізованої бригади Валерія Закусила.

Про це йдеться на офіційній сторінці 72-ї ОМБр, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Війна продовжує забирати найкращих!

18 січня від кулі російських окупантів загинув у бою за Україну воїн нашої 72-ї бригади ім. Чорних Запорожців старший солдат Закусило Валерій.

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Командування та особовий склад бригади імені Чорних Запорожців вдячні за службу Валерію та висловлюють слова співчуття у зв'язку з непоправною втратою дружині Надії, донькам Анджеліні й Адель, рідним і близьким нашого воїна.

Спочивай із миром.

Вічна і світла пам'ять Герою!"- йдеться в повідомленні.

Боєць 72-ї ОМБр Валерій Закусило загинув 18 січня від кулі снайпера на Донбасі 01

Про дату і час прощання буде повідомлено додатково.

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Валерій Васильович Закусило народився в 1987 році в місті Овруч Житомирської області. Служив старшим солдатом 72-ї окремої механізованої бригади.

Нагадаємо, за даними пресцентру Об'єднаних сил, 18 січня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння БМП та іншої стрілецької зброї. Унаслідок ворожих обстрілів 1 військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще 10 зазнали поранень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170702
 
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