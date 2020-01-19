 Джонсон на першій зустрічі з Путіним застеріг від нового використання хімічної зброї проти Великої Британії

Джонсон сказав про це під час своєї першої зустрічі з Путіним, відколи він очолив британський уряд, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Зустріч відбулася в кулуарах саміту в Берліні 19 січня.
В офісі Джонсона повідомили, що прем'єр дав зрозуміти Путіну, що відносини між країнами не повернуться до нормальних доти, доки Росія не припинить своїх дестабілізаційних дій, "які загрожують Великій Британії та її союзникам і підривають безпеку громадян і колективну безпеку".
Як йдеться у повідомленні, Джонсон сказав Путіну, що "змін у позиції Великої Британії щодо Солсбері немає: це було безвідповідальне використання хімічної зброї та кричуща спроба вбивства невинних людей на британській землі".
Нагадаємо, експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживає у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, і його дочка Юлія 5 березня 2018 року постраждали унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.
Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Вона також повідомила, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.
5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров та Руслан Боширов. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила: "Підозрювані в отруєнні Скрипалів є офіцерами ГРУ Генштабу РФ". Прем'єр закликала країни-союзниці Великої Британії активізувати спільні зусилля, щоб протистояти російській розвідці.
У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до списку заборонених речовин.
водка и мельдоний
@treugolny_hui
·5 ч
Люди, которые обладают такой экономической мощью, что одним звонком могли бы отправить путинскую РФ обратно в 1991 год в очередь за тампаксом и окорочками, предпочитают выглядеть посмешищем.
Воистину, конец времен и сказка "тараканище"
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1218921053319155712
Якщо правда, то це файно
(хоча нейтронна бімба має досить складну контрукцію - грубо кажучи, це додатково ускладнена термоядерна, щоб досягти ефекту reduced blast/enhanced irradiation).
Будете розповідати про голих-босих хлопців і як смороду відстрілюються від москалів стрілами з цибулі, бо в них криві стовбури з трьома набоями в крамницях, а хутро бригади укомплектовані на 0,5%, бо все розпродали свинарчуки?
эти нептуны и шептуны наработки ссср конца 80х
все давно устарело
то все для распила денег
Как там пагодка-та на расеюшке-т?
на 50 -й раз..., это даже я заметил...
Вот лучше возьми это чтиво на ночь...
более реалистично...
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5E2437E51C1FC§ion_id=444F8A447242B
Но, можете стрелять и взрывать граждан Великобритании, если уж очень надо.
Как-то так?
Кремль взяв курс на втягування України в "інтеграційні" процеси на основі вже існуючої моделі Союзної держави Росії і Білорусі. Саме це буде передбачено конституційними змінами, проголошеними незмінним керівником РФ під час його нещодавнього звернення до Ради Федерації. Про це звільнений за нелояльність з Московського державного інституту міжнародних відносин (рос. МГИМО) професор Валерій Соловей розповів в ефірі програми "Студія Захід" з Антоном Борковським, яка 18 січня 2020 року вийшла в ефірі телевізійного каналу Еспресо.TV. "Мова йде про створення Держради Союзної держави. Підкреслю - не Держради Росії, а Держради Союзної держави. Йтиметься про це. І Володимир Володимирович розраховує стати на чолі Союзної держави. Аналогію можна провести з колишнім Радянським Союзом, де був генеральний секретар ЦК КПРС і був секретар Компартії України. Я Щербицького дуже добре запам'ятав. Я саме тоді в Україні жив", - пояснив вчений. При цьому, згідно із задумами кремлівських стратегів, додав Соловей, Союзна держава повинна включати "не тільки Росію і Білорусь".
"Вони хотіли б щоб ця "держава" включала, зокрема, й Україну. Як "суверенну державу". Про це багато казатимуть - щоб Україна увійшла до "Союзу суверенних держав", - зазначив політолог. Саме такій меті, наголосив Соловей, тепер буде присвячено всю московську політику щодо України. Серед іншого, як він вважає, особлива увага приділятиметься українському великому бізнесу, який намагатимуться звабити нібито вигідними пропозиціями щодо роботи на спільних "союзних" ринках.https://www.youtube.com/watch?v=zKM1MRga3DA