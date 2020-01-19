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Все про:Велика Британія (1099) Путін (5052) хімічна зброя (206) Джонсон Борис (129) Скрипаль (469)

 Джонсон на першій зустрічі з Путіним застеріг від нового використання хімічної зброї проти Великої Британії

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон застеріг російського президента Володимира Путіна від нового застосування хімічної зброї проти Британії.

Джонсон сказав про це під час своєї першої зустрічі з Путіним, відколи він очолив британський уряд, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Зустріч відбулася в кулуарах саміту в Берліні 19 січня.

В офісі Джонсона повідомили, що прем'єр дав зрозуміти Путіну, що відносини між країнами не повернуться до нормальних доти, доки Росія не припинить своїх дестабілізаційних дій, "які загрожують Великій Британії та її союзникам і підривають безпеку громадян і колективну безпеку".

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Як йдеться у повідомленні, Джонсон сказав Путіну, що "змін у позиції Великої Британії щодо Солсбері немає: це було безвідповідальне використання хімічної зброї та кричуща спроба вбивства невинних людей на британській землі".

Нагадаємо, експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживає у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, і його дочка Юлія 5 березня 2018 року постраждали унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Вона також повідомила, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.

5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров та Руслан Боширов. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила: "Підозрювані в отруєнні Скрипалів є офіцерами ГРУ Генштабу РФ". Прем'єр закликала країни-союзниці Великої Британії активізувати спільні зусилля, щоб протистояти російській розвідці.

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У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до списку заборонених речовин.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170701
 
 
 Топ коментарі
 
Утёрся и попросил больше не плевать. Позорище.....
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позор Европы и вообще Запада... Джонсон на первой встрече с Путиным предостерег от нового использования химического оружия против Великобритании - Цензор.НЕТ 1870



Джонсон на первой встрече с Путиным предостерег от нового использования химического оружия против Великобритании - Цензор.НЕТ 7218 водка и мельдоний

@treugolny_hui

·5 ч

Люди, которые обладают такой экономической мощью, что одним звонком могли бы отправить путинскую РФ обратно в 1991 год в очередь за тампаксом и окорочками, предпочитают выглядеть посмешищем.
Воистину, конец времен и сказка "тараканище"
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1218921053319155712



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"Не пиши мне про Любовь -- не поверю я!"
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Если вы не знали - 76 лет назад путин с отрядом боевых подруг лично отбил Сталинград от немцев. А потом он ещё окружил и взял в плен Паулюса и его 300-тысячную армию. Скоро рассекретят все подтверждающие документы.

Джонсон на первой встрече с Путиным предостерег от нового использования химического оружия против Великобритании - Цензор.НЕТ 2231
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В 2020 году от острейшего победобесия не один ватан погибнет=)
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Сталінгад фігня. Фсю вайну виграв політрук Брежнєв з кулеметом на Малой Зємлє.
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(причмокивая) "дневников на войне я не вёл.."
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Если ты не знал, то ты скот, и имя твое - скотина.
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позор Европы и вообще Запада... Джонсон на первой встрече с Путиным предостерег от нового использования химического оружия против Великобритании - Цензор.НЕТ 1870



Джонсон на первой встрече с Путиным предостерег от нового использования химического оружия против Великобритании - Цензор.НЕТ 7218 водка и мельдоний

@treugolny_hui

·5 ч

Люди, которые обладают такой экономической мощью, что одним звонком могли бы отправить путинскую РФ обратно в 1991 год в очередь за тампаксом и окорочками, предпочитают выглядеть посмешищем.
Воистину, конец времен и сказка "тараканище"
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1218921053319155712



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Джонсон на первой встрече с Путиным предостерег от нового использования химического оружия против Великобритании - Цензор.НЕТ 2431 Оборонный концерн "Укроборонпром" планирует рассекретить часть оборонного заказа на изготовлении нейтронной бомбы с 2021 года.
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Є посилання на інфу? Щось гугл не видає першоджерел.
Якщо правда, то це файно
(хоча нейтронна бімба має досить складну контрукцію - грубо кажучи, це додатково ускладнена термоядерна, щоб досягти ефекту reduced blast/enhanced irradiation).
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у укроборонпрома получится только кизячная бимба ... впрочем как всегда
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Серйозно? Осьо відео, наприклад.
Будете розповідати про голих-босих хлопців і як смороду відстрілюються від москалів стрілами з цибулі, бо в них криві стовбури з трьома набоями в крамницях, а хутро бригади укомплектовані на 0,5%, бо все розпродали свинарчуки?
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ты бы зильберман не верил фуфлу разному
эти нептуны и шептуны наработки ссср конца 80х
все давно устарело
то все для распила денег
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Ось ти й спалився Джонсон на першій зустрічі з Путіним застеріг від нового використання хімічної зброї проти Великої Британії - Цензор.НЕТ 6554
Как там пагодка-та на расеюшке-т?
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Нужно у Мустафы узнать ,он сейчас занят и считает бочки с газом Зарин
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Электромагнитное оружие. Может ли Украина создать СВЧ-бомбу .
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Утёрся и попросил больше не плевать. Позорище.....
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а міг би як Карло у Хрещеному Батьку 3 прошепотіти у вухо привітання королеви і окулярами артерію підрізати
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uyt Nik - смотрел, но его прогнозы никогда не сбываются...

на 50 -й раз..., это даже я заметил... Джонсон на первой встрече с Путиным предостерег от нового использования химического оружия против Великобритании - Цензор.НЕТ 5229

Вот лучше возьми это чтиво на ночь...
более реалистично...
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5E2437E51C1FC&section_id=444F8A447242B
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Про гниль гарно генерал Кривонос розповідає, про Муженка...
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Путин только ржёт с этих еуропейских либерастов))) вон меркельша уже и на русском заговорила)))
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ця тьотя була переможець всенімецької олімпіади з російської мови. навіть в москву тоді з'їздила.
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Пусть ещё прекратит жечь леса Британской империи в Австралии.
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упустил конопатый брит возможность отправить вместо украинского тризуба ,рашиста - оккупанта Украины в список главного мирового террориста...
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Джонсон на первой встрече с Путиным предостерег, Джонсон ты ж не мистер бин, его не предупреждать, а устранять надо.Сколько техники, ядов , вон кацапы жалуются что американцы используюют климатическое оружие и теперь на рашеболоте жарко и при всём этом не могут аккуратно убрать одного старого петуха , который шантажирует мир.
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Дуже сильно застеріг? А обєспокоєность виразив?
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Интересно,а шо ответил Путя,а то у Бори такое лицо.
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ну а если полонием очередной раз? - наверное можно...
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ПОЧЕМУ НЕ АРЕСТОВАЛИ И ПОД СУД НЕ ОТПРАВИЛИ ХУ@ЛА? А ЛИШЬ ПАЛЬЧИКОМ ПРИГРОЗИЛИ И БУДУТ ЖДАТЬ ОЧЕРЕДНОГО ЛЮБИТЕЛЯ ШПИЛЕЙ
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Никакого химического оружия!...
Но, можете стрелять и взрывать граждан Великобритании, если уж очень надо.
Как-то так?

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У складі Союзної держави, окрім Росії і Білорусі, Путін також бачить Україну та Казахстан, - Валерій Соловей
Джонсон на першій зустрічі з Путіним застеріг від нового використання хімічної зброї проти Великої Британії - Цензор.НЕТ 9990

Кремль взяв курс на втягування України в "інтеграційні" процеси на основі вже існуючої моделі Союзної держави Росії і Білорусі. Саме це буде передбачено конституційними змінами, проголошеними незмінним керівником РФ під час його нещодавнього звернення до Ради Федерації. Про це звільнений за нелояльність з Московського державного інституту міжнародних відносин (рос. МГИМО) професор Валерій Соловей розповів в ефірі програми "Студія Захід" з Антоном Борковським, яка 18 січня 2020 року вийшла в ефірі телевізійного каналу Еспресо.TV. "Мова йде про створення Держради Союзної держави. Підкреслю - не Держради Росії, а Держради Союзної держави. Йтиметься про це. І Володимир Володимирович розраховує стати на чолі Союзної держави. Аналогію можна провести з колишнім Радянським Союзом, де був генеральний секретар ЦК КПРС і був секретар Компартії України. Я Щербицького дуже добре запам'ятав. Я саме тоді в Україні жив", - пояснив вчений. При цьому, згідно із задумами кремлівських стратегів, додав Соловей, Союзна держава повинна включати "не тільки Росію і Білорусь".
"Вони хотіли б щоб ця "держава" включала, зокрема, й Україну. Як "суверенну державу". Про це багато казатимуть - щоб Україна увійшла до "Союзу суверенних держав", - зазначив політолог. Саме такій меті, наголосив Соловей, тепер буде присвячено всю московську політику щодо України. Серед іншого, як він вважає, особлива увага приділятиметься українському великому бізнесу, який намагатимуться звабити нібито вигідними пропозиціями щодо роботи на спільних "союзних" ринках.https://www.youtube.com/watch?v=zKM1MRga3DA
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У складі Союзної держави, окрім Росії і Білорусі, Путін також бачить Україну та Казахстан, - Это всех правителей нужно делать ЛУЧЕЗАРНЫМИ,как есть сейчас Назар Бай Джонсон на першій зустрічі з Путіним застеріг від нового використання хімічної зброї проти Великої Британії - Цензор.НЕТ 6670

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Я думаю царь в штаны навалил от вида Джонсона. Страшный он очень, внушает ужас.
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А наказать х.уйла за Скрипалей слабо???
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А то он причесываться совсем перестанет
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