 Джонсон на першій зустрічі з Путіним застеріг від нового використання хімічної зброї проти Великої Британії

Джонсон сказав про це під час своєї першої зустрічі з Путіним, відколи він очолив британський уряд, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Зустріч відбулася в кулуарах саміту в Берліні 19 січня.

В офісі Джонсона повідомили, що прем'єр дав зрозуміти Путіну, що відносини між країнами не повернуться до нормальних доти, доки Росія не припинить своїх дестабілізаційних дій, "які загрожують Великій Британії та її союзникам і підривають безпеку громадян і колективну безпеку".

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Як йдеться у повідомленні, Джонсон сказав Путіну, що "змін у позиції Великої Британії щодо Солсбері немає: це було безвідповідальне використання хімічної зброї та кричуща спроба вбивства невинних людей на британській землі".

Нагадаємо, експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживає у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, і його дочка Юлія 5 березня 2018 року постраждали унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Вона також повідомила, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.

5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров та Руслан Боширов. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила: "Підозрювані в отруєнні Скрипалів є офіцерами ГРУ Генштабу РФ". Прем'єр закликала країни-союзниці Великої Британії активізувати спільні зусилля, щоб протистояти російській розвідці.

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У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до списку заборонених речовин.