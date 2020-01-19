 Зеленський підтвердив свою участь у заходах із нагоди 75-ї річниці визволення Освенцима в Ізраїлі

В інтерв'ю The Times of Israel він зазначив, що планував відвідування цього заходу, однак відклав остаточне підтвердження, бо йому потрібно було бути впевненим, що спочатку будуть розглянуті всі питання, пов'язані з поверненням Іраном в Україну тіл українських громадян, які загинули у збитому іранськими військовими 8 січня українському літаку, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зеленський також вважає, що було б справедливо запропонувати президенту України виступити на цьому заході. "Наявна у нас статистична інформація свідчить, що кожен четвертий із євреїв, які загинули під час Голокосту, був українцем. Я знаю, що у ізраїльської сторони інший формат; нас не запросили виступати. Але в будь-якому разі я буду присутній на цій церемонії", - зазначив він.
Зеленський нагадав про плани почати будівництво у 2020 році в Бабиному Яру меморіалу для убитих там нацистами євреїв. "Це великий проєкт, яким передбачено, зокрема, історичний музей, де буде розказано всю історію про 150 тисяч євреїв, страчених у Бабиному Яру", - сказав він.
Шоу надо было делать, поскольку вся эта публика, котороя изображала траурные маски, завралась и облажалась именно в этой ситуации. Если бы лидеры иностранных государств не подняли шум, то наш экипаж еще и крайним бы оказался в этой истории. Все шло именно к такому раскладу. На них уже готовы были повесить катастрофу, списав акт государственного терроризма.
Но потом пришлось отрабатывать назад всем и даже Пристайко, в отношении которого теперь нет уверенности, чей он министр иностранных дел больше - Ирана или РФ, но то, что не Украины - ясно уже давно. Просто неожиданно было то рвение, с которым он пытался отмазать именно Иран.
Но и все остальные, включая янелоха, который не ожидал подляны от американского президента, канадского премьера и других крупнокалиберных деятелей, и когда те прямо сказали: «Иранцы сбили!» продемонстрировал первую и самую ценную реакцию «Какие ваши доказательства?»
Первое лицо любой другой страны уже кинулось бы в драку за своих граждан, а тут сложилось впечатление, что его кто-то спугнул или сбил с другого сценария, наверняка - написанного тамбовским товарищем, получившим внеочередные специальные звания на родине.
Потом уже пришлось как-то неловко отгребать назад и главное, так ничего и не сказать по поводу собственной же фразы о доказательствах.
Так ты их получил или просто передумал, без доказательств? Если получил, то от кого и какие? Ведь городить из этого тайну уже нет смысла, поскольку иранцы уже сами признались.
В общем, вот это позорное переобувание всей пены зелени произошло публично и тут уже никак не свалишь на «папередников», поскольку здобули самостоятельно и облажались - тоже громко и самостоятельно, поэтому шоу надо было изобразить и оно было скопировать с того, как останки своих граждан принимали Нидерланды.
Таким образом, откровенный завал надо было срочно заглаживать.
Но во всем этом интересно вот что. Если взять количество погибших от рук российских террористов военных уже за время его правления, то цифра получится куда больше 11 человек и что-то ни разу эта публика не была замечена в том, чтобы вот так встречать их останки и хотя бы как-то проимитировать траур и скорбь, приспущенный флаг, отмененный квартал или вокруг ржача.
Тут они откровенно плюют потому, что это не их армия и сражается не за их землю. Правда и эти одиннадцать погибших мало чем отличаются от военных, но там надо было скрыть лажу. Вот ее и скрыли таким образом.
Линия Обороны
Хотя «логика» в последнее время как-то не совместима с действующим правительством.......
День освобождения лагеря Аушвиц-Биркенау установлен ООН, как Международный день памяти жертв Холокоста. В мировой практике принято использовать немецкое название Аушвиц, а не польское Освенцим, поскольку именно немецкое название использовалось нацистской администрацией. Аушвиц-Биркенау (Освенцим) был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим из нацистских лагерей уничтожения(около 1,4 млн человек, из которых около 1,1 млн составляли евреи), поэтому он стал одним из главных символов Холокоста и ничего удивительного нет,что отмечается в Израиле..
Логика скорее всего несовместима с президентом.)
"Имеющаяся у нас статистическая информация показывает, что каждый четвертый из погибших евреев был украинцем"...
Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi
52 хв ·
ПОЛІТИЧНИЙ ПРОГНОЗ
Погана звістка: Україну продадуть.
Добра звістка: за невеликі гроші.
Тобто є сенс брати участь в тендерах на рештки, якщо ви лояльний до кремля мільярдер.
Продадуть, бо чи є в цих хлопців, які нині за прилавком, бодай одна причина не продати?
За невеликі гроші, бо після дефолту.
Дмитро Корчинський
Воевал против рашки в 3-х войнах (включая и эту), сейчас ставит патриотические фильмы и театральные постановки, помогает вместе с своей женой добрбатам и осужденным этим режимом ветеранам и волонтерам ....
и все остальное написанное вами тоже бред - это два...
Боец 72-й ОМБр Валерий Закусило погиб 18 января от пули снайпера на Донбассе
Воин 92-й ОМБр Алексей Кучкин погиб в зоне ООС 15 января от пули снайпера наемников РФ. ФОТОВоин 72-й ОМБр Игорь Химичук погиб в зоне ООС 16 января от пули снайпера наемников РФ
Воин 14 ОМБр Артем Соколов погиб 16 ноября от пули вражеского снайпера на Луганщине.
Воин 24-й ОМБр Василий Богоносюк погиб в зоне ООС от пули снайпера наемников РФ.
Воин 57-й ОМПБр Сергей Гузенко погиб на Донбассе от пули вражеского снайпера.
Цікаво, Зеленський дзвонив вже Путіну з привітаннями? Все-таки такі успіхи не кожен день бувають. Та й Хрещення, знову ж таки - привід не гірше Різдва (с).
-- а "каждый третий не еврей"...
И почему президент Украины должен проводить этот праздник не с гражданами своей страны или для него милее встреча с ****** на исторической родине ? (((
Кацвпам уже и обрезание сделали и тюбетейки на голову одели, а рабами они всегда и так были и будут ближайшее тысячелетие.
- Ні, гріхи не змиваються. Так, кримінальний кодекс продовжує діяти. Ні, триразове махання рукою від плеча до плеча суд не розглядає як пом'якшувальну обставину. Ні в справах про розкрадання, ні в справах про хабарництво, ні в справах про розбої.
Та, й гріх голосування за Зеленського не змивається також. (с)
P.S.: День Соборности украинцы встретят без Президента.