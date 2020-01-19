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Все про:Зеленський (4178) Ізраїль (347) Освенцим (3) Голокост (59)

 Зеленський підтвердив свою участь у заходах із нагоди 75-ї річниці визволення Освенцима в Ізраїлі

Президент України Володимир Зеленський буде присутній на заходах Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту 22-23 січня в Єрусалимі, присвячених 75-й річниці звільнення нацистського концтабору Освенцим.

В інтерв'ю The Times of Israel він зазначив, що планував відвідування цього заходу, однак відклав остаточне підтвердження, бо йому потрібно було бути впевненим, що спочатку будуть розглянуті всі питання, пов'язані з поверненням Іраном в Україну тіл українських громадян, які загинули у збитому іранськими військовими 8 січня українському літаку, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський також вважає, що було б справедливо запропонувати президенту України виступити на цьому заході. "Наявна у нас статистична інформація свідчить, що кожен четвертий із євреїв, які загинули під час Голокосту, був українцем. Я знаю, що у ізраїльської сторони інший формат; нас не запросили виступати. Але в будь-якому разі я буду присутній на цій церемонії", - зазначив він.

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Зеленський нагадав про плани почати будівництво у 2020 році в Бабиному Яру меморіалу для убитих там нацистами євреїв. "Це великий проєкт, яким передбачено, зокрема,  історичний музей, де буде розказано всю історію про 150 тисяч євреїв, страчених у Бабиному Яру", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170700
 
   
 Топ коментарі
 
По какому паспорту поедет на родину, украинскому или израильскому?
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Польський Президент Дуда вже відмовився їхати в Ізраїль в якості простесту проти присутності путіна і проти заяв путіна щодо відповідальності Польщі за Другу світову війну! Зеленський теж не має їхати в Ізраїль - не можна стояти з путіним на одній трибуні і слухати всю ту маячню яку буде нести терорист №1 з високої трибуни! Це повний маразм - приймати участь в спільни з путіним заходах!
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Поїхав Зеленський якось в Ізраїль Освенцем визволяти... Ніхто й не здивувався - комік він і влісі комік.
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Так ***** ж в Ізраїль поїхав. А Зеленського як магнітом тягне до свого президента.
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Оман -Освенцім-Ізраєль-Оман-буковел-_
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"...каждый четвертый из погибших евреев был украинцем."Источник: https://censor.net.ua/n3170700
Зеленський підтвердив свою участь у заходах із нагоди 75-ї річниці визволення Освенцима в Ізраїлі - Цензор.НЕТ 533
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поставил нравится.. в смьісле статистики, если непридумана
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може там і залишатися..щоб потім не тікать.
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у зелемони будет ПЕРВЫЙ ТОСТ - ЗА ХОЛОКОСТ , в подтанцовке у х-йла
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Сегодня произошло событие, которое еще раз показывает суть нынешней власти. В аэропорту Борисполь было устроено траурное шоу «встреча останков сбитого самолета». При этом, как пишут многочисленные очевидцы, там наглухо перекрыли движение и тысячи пассажиров просто были в панике от такого расклада, но дело не в этом.

Шоу надо было делать, поскольку вся эта публика, котороя изображала траурные маски, завралась и облажалась именно в этой ситуации. Если бы лидеры иностранных государств не подняли шум, то наш экипаж еще и крайним бы оказался в этой истории. Все шло именно к такому раскладу. На них уже готовы были повесить катастрофу, списав акт государственного терроризма.

Но потом пришлось отрабатывать назад всем и даже Пристайко, в отношении которого теперь нет уверенности, чей он министр иностранных дел больше - Ирана или РФ, но то, что не Украины - ясно уже давно. Просто неожиданно было то рвение, с которым он пытался отмазать именно Иран.

Но и все остальные, включая янелоха, который не ожидал подляны от американского президента, канадского премьера и других крупнокалиберных деятелей, и когда те прямо сказали: «Иранцы сбили!» продемонстрировал первую и самую ценную реакцию «Какие ваши доказательства?»

Первое лицо любой другой страны уже кинулось бы в драку за своих граждан, а тут сложилось впечатление, что его кто-то спугнул или сбил с другого сценария, наверняка - написанного тамбовским товарищем, получившим внеочередные специальные звания на родине.

Потом уже пришлось как-то неловко отгребать назад и главное, так ничего и не сказать по поводу собственной же фразы о доказательствах.

Так ты их получил или просто передумал, без доказательств? Если получил, то от кого и какие? Ведь городить из этого тайну уже нет смысла, поскольку иранцы уже сами признались.

В общем, вот это позорное переобувание всей пены зелени произошло публично и тут уже никак не свалишь на «папередников», поскольку здобули самостоятельно и облажались - тоже громко и самостоятельно, поэтому шоу надо было изобразить и оно было скопировать с того, как останки своих граждан принимали Нидерланды.

Таким образом, откровенный завал надо было срочно заглаживать.

Но во всем этом интересно вот что. Если взять количество погибших от рук российских террористов военных уже за время его правления, то цифра получится куда больше 11 человек и что-то ни разу эта публика не была замечена в том, чтобы вот так встречать их останки и хотя бы как-то проимитировать траур и скорбь, приспущенный флаг, отмененный квартал или вокруг ржача.

Тут они откровенно плюют потому, что это не их армия и сражается не за их землю. Правда и эти одиннадцать погибших мало чем отличаются от военных, но там надо было скрыть лажу. Вот ее и скрыли таким образом.

Линия Обороны
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Так місцеві самі ж просили відвести війська, а Нелох Оманійський гарантував їм безпеку.
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Освенцим находится в Польше.......и по логике(!) было бы правильно в Польшу ехать, а не в Израиль.........
Хотя «логика» в последнее время как-то не совместима с действующим правительством.......
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Очевидно что организаторы Всемирного форума облажались, когда не спросили Вас где этот форум проводить...
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ingrid

День освобождения лагеря Аушвиц-Биркенау установлен ООН, как Международный день памяти жертв Холокоста. В мировой практике принято использовать немецкое название Аушвиц, а не польское Освенцим, поскольку именно немецкое название использовалось нацистской администрацией. Аушвиц-Биркенау (Освенцим) был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим из нацистских лагерей уничтожения(около 1,4 млн человек, из которых около 1,1 млн составляли евреи), поэтому он стал одним из главных символов Холокоста и ничего удивительного нет,что отмечается в Израиле..
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.ingrid
Логика скорее всего несовместима с президентом.)
"Имеющаяся у нас статистическая информация показывает, что каждый четвертый из погибших евреев был украинцем"...
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Блеать это он теперь он катастрофу или теракт на святой земле устроит а я собираюсь туда на Пасху
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Щось згорить, або буде повінь як в Оманії після його візиту.
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Пишуть що Зеленський поспілкується з Нетаньяху.
Зеленський підтвердив свою участь у заходах із нагоди 75-ї річниці визволення Освенцима в Ізраїлі - Цензор.НЕТ 6456
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Буде стіна сміху як Оманський влаштує там якусь катастрофу.
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его прогнозы обычно сбываются...

Зеленський підтвердив свою участь у заходах із нагоди 75-ї річниці визволення Освенцима в Ізраїлі - Цензор.НЕТ 6772 Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi
52 хв ·

ПОЛІТИЧНИЙ ПРОГНОЗ

Погана звістка: Україну продадуть.

Добра звістка: за невеликі гроші.

Тобто є сенс брати участь в тендерах на рештки, якщо ви лояльний до кремля мільярдер.

Продадуть, бо чи є в цих хлопців, які нині за прилавком, бодай одна причина не продати?
За невеликі гроші, бо після дефолту.

Дмитро Корчинський




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а что у него за душой кроме прогнозов ? кроме как на тракторе под радой ездил есть ещё достижения ?
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побольше чем у нас с тобой...
Воевал против рашки в 3-х войнах (включая и эту), сейчас ставит патриотические фильмы и театральные постановки, помогает вместе с своей женой добрбатам и осужденным этим режимом ветеранам и волонтерам ....
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Корчинский давно потрошиный пропагандон. Он напрогнозировал потроху второй срок, а вышло 8%, а знаешь почему такой казус? Бо платных прогнозистов не бывает, ибо сам понимаешь за деньги не прогнозируют, а лижут.
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он не прогнозировал порошенко 2-й срок это раз...
и все остальное написанное вами тоже бред - это два...
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Парень, я лет 30 назад ходил на его проповеди, он уже тогда не стеснялся говорить, что его интересуют только деньги. Чи ты думаешь он бесплатно на овоща и рыгов работал при поморанчевых?
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Как узнало клоунское шо ***** там будет выступать, так сразу и согласилось поехать. Как же ото него воняет кацапсиной.
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таки писали умные знающие его люди . что **** для него как бог . только за возможность поговорить с ним по телефону зебил продаст пол Украины и будет оргазмировать от счастья
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Звичайно, Зе поїде. Прекрасна нагода довирішувати з путіним, що не встигли. І алібі не потрібно вишукувати.
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А почему Зеленский в Польшу не едет? Так не пригласили. А почему? Копайте глубже.
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Оно вообще в Украине решать вопросы какие-то будет? Или все по заграницам?
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Зеленский готовится уже на парад в Москве на 9 мая к путину? Похоже, что все к этому идет. Только поедет не как Президент Украины, а как малороссийский генерал-губернатор целовать ноги путину и сдавать Украину
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каждый четвертый из погибших евреев был украинцем

-- а "каждый третий не еврей"...
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22 января - день Соборности Украины
И почему президент Украины должен проводить этот праздник не с гражданами своей страны или для него милее встреча с ****** на исторической родине ? (((
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Та хто там знає. Нахманович? Це ж 95 Квартал у керма. У них Торонто столиця Канади та ін.
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Да и повод очередной отпуск себе устроить , а то как давно были те каникулы в Омане )
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а що, преЗЕдентк-єврею не збираються навіть слова надавати?
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Скоро всем хохлам обрезание сделают и тюбитейки на голову оденут, а потом рабами сделают.
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Мы,украинцы по пути кацапов не пойдем.
Кацвпам уже и обрезание сделали и тюбетейки на голову одели, а рабами они всегда и так были и будут ближайшее тысячелетие.
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Водохреща. Ну, що в ополонці купалися? Гріхи змили?
- Ні, гріхи не змиваються. Так, кримінальний кодекс продовжує діяти. Ні, триразове махання рукою від плеча до плеча суд не розглядає як пом'якшувальну обставину. Ні в справах про розкрадання, ні в справах про хабарництво, ні в справах про розбої.
Та, й гріх голосування за Зеленського не змивається також. (с)
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"Зеленский напомнил о планах начать строительство в 2020 году в Бабьем Яру мемориала для убитых там нацистами евреев",- в Бабьем Яру расстреляны далеко не только евреи к слову. Или они не люди, им памятник не надо?
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Мы рады, что Зе так топит за евреев...., когда уже отдадут дань миллионам закатованых украинцев..!?!?
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Значит все-таки выклянчил выступление.
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нет, не выклянчил выступление, банально сдался как Зеленский умеет делать лучше всего..

P.S.: День Соборности украинцы встретят без Президента.
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А премьер Израиля приедет в Украину на годовщину Голодомора?
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