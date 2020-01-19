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 Політика України
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Все про:Крим (7073) РНБО (637) Кривонос Сергій (43)

 План протидії захопленню території України в 2014 році почали відпрацьовувати, але не реалізували, - заступник секретаря РНБО Кривонос

Заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони України Сергій Кривонос заявив, що Генштаб ЗСУ у 2014 році відпрацював план протидії захопленню території України.

Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, пише Цензор.НЕТ.

"Війна для Збройних сил почалася 31 січня 2014 року, адже саме тоді частини Високомобільних десантних військ і частини спеціального призначення було піднято по тривозі. І ми почали відпрацьовувати план, який передбачав протидію захопленню території України. Цей варіант Генеральним штабом був передбачений і відпрацьований", - розповів він.

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Водночас багато військових частин були зорієнтовані за цим планом, як протидіяти можливим спробам захоплення територій України.

"Зокрема, і частини ВДВ, безпосередньо 25-та повітряно-десантна бригада і 79-та аеромобільна бригада. Вони мали вводитися в Крим, займати позиції і посилювати те угруповання в Криму, яке мали Збройні сили України", - повідомив Кривонос.

На його думку, перебування сил ЗСУ в Криму могло "утримати від безкарного зухвальства війська Російської Федерації".

"Було три етапи цього плану. Перший етап: коли безпосередньо увійшли передові підрозділи 25-ї бригади. І через певний час мав розпочатися другий етап. Але його не було реалізовано, бо не було підписано бойові розпорядження на застосування цих частин. Відповідно, план згорнули", - заявив заступник голови РНБО.

Причиною згортання плану протидії захопленню території України він вважає політичну складову.

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"Цілком ймовірно, що до збройного спротиву в Криму і не дійшло б, якби з боку України під час захоплення Криму була чітка протидія", - заявив заступник секретаря РНБО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170698
 
 
 Топ коментарі
 
Стало відомо, що означає - "ЗеКоманда". "Зе" - це Зеленський. "Ко" - це Коломойський. А "манда" - це орган, яким накриється Україна, при їх керуванні.
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Зеленський ламає не систему, а саму Україну.
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Зеленський ламає не систему, а саму Україну.
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Та и не говори, как в 2014-м начал, так и ломает. . Какой тогда Крым и Донбасс кого то интересовал. Тогда было главное получив добро от Фирташа пролезть "водинтур" и дать сбежать всем рыгам, кому можно было хоть что то вменить.
Так что давай, свиноферма, налетай всем стадом, с картинками и лайками друг другу План протидії захопленню території України в 2014 році почали відпрацьовувати, але не реалізували, - заступник секретаря РНБО Кривонос - Цензор.НЕТ 4211. Главное от темы статьи комменты увести. План протидії захопленню території України в 2014 році почали відпрацьовувати, але не реалізували, - заступник секретаря РНБО Кривонос - Цензор.НЕТ 4211
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Стало відомо, що означає - "ЗеКо*****". "Зе" - це Зеленський. "Ко" - це Коломойський. А "*****" - це орган, яким накриється Україна, при їх керуванні.
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у меня к нему один вопрос - если ты такой геройский, то где пэрэмога? одна на всех, мы за ценой не постоим.....
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Хочу этого генерала видеть временно исполняющим обязанности Президента Украины.
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У тупорылого имбецила даже нет понятия как в Украине становятся президентом?
Свою хотелку засунь в ....
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тоді питання - якщо вже були заготовлені плани - чому команда Турчинова - Яйценюка оголосила АТО лише в квітні 2014 ..?
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и это произошло в Золотом где ********** -нелох который. лично своей жо..ой гарантировал прекращение огня
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вопрос1-где был ты, никто не видел даже с игрушечным автоматом. вопрос2-слушай внимательно. планы были, значит разведка докладывала. их свернули еще до Крыма. вопрос3-уже в марте вдоль границы белгородская, ростовская и курская обл были забиты техникой, эшелонами с ЛС и БК. по оценке на тот момент, около 200 тыс военнослужащих. это при том, что по оценке ГШ Укрпаины, можн было собрать не более 5-7 тыс мало-мальски боеспособных сил.
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А зачем вам Чечня и Чукчи,если в Москве дерьмо лежит прямо на красной площади?
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Дєда слава богу ти тут! Бо я думав що ти того....одружився вже!
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кто же тебя слушал и слышит сейчас, дорогой ты наш человечек? таким как ты, руководить. но руководят нами, х...й знает кто?
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Вперше погоджуюсь з аргументами Тимошенко. Якби Україна вчинила опір рашистам у Криму, Тупін, як і в Грузії, звинуватив би нас в нападі на їхню базу, і ніхто в світі не став би розбиратися, хто агресор, а хто жертва. В результаті Тупін волочить цей чемодан без ручки під назвою Крим, періодично отримуючи підсрачники у вигляді санкцій.
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Во как оказывается и планы были и закон об обороне был, но никто не выполнял их. И продолжают же не выполнять.
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Він здібний. Я розумію, що він навчається достатньо швидко і робить правильні висновки, але дуже складно стати політиком за пів року. Але я змінив свою точку зору в кращий бік, бо шанси є. Все залежить від його оточення, яке допомагає, підказує, формує його меседжі,
- наголосив Кривонос.
Радник секретаря РНБО відзначив, що бачить у Зеленського певні провали, які можна було б змінити. Але саме через особисту думку Кривоноса його ймовірно і "не підпускають до президента".
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Як був зєлєнський уклоністом, так і останеться сциклом.
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А еще он заявил, то окружение Зелемойского (наверно - Сивохо, Богдан и Ермак) ему помогают...
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они все талантливые, мужественные, у них всегда есть планы, они супер....., но когда уже в отставке....
А когда при должностях...., то теряют Крым, отдают границы на Донбассе без обороны, посылают катера под мост без прикрытия и тд и тп....
В 2014-ом добрбаты и простые гражданские начали первые оказывать сопротивление агрессии...
Пока такие как Турчинов и Кривонос ссали в свои штаны...
Сейчас Зе сдаст Украину, а они будут свои мемуары писать за границей в бегах.... План противодействия захвату территории Украины в 2014 году начали отрабатывать, но не реализовали, - замсекретаря СНБО Кривонос - Цензор.НЕТ 8881
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Катера первый раз проходили из одного украинского порта в другой по всем международным правилам?
Добробаты только приостановили, но не смогли бы удержать паРашу.
Именно ты агитировал против Порошенко, чтобы Зелемойский сдал Украину потому, что тебе рассказали про предательство при проходе кораблей, а на самом деле - необходимо было добраться до секретных материалов в которых было указано - что имеется на паРашу.
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РАБссия объявила войну Украине 1 марта 2014 года на торжественноми заседании ДурьДумы РАБсси,за прголосовало 188 хмырей.Против был один Илья Пономарев,ныне живущий у нас.Вопрос простой.Было ли на 1 марта 2014 года войско ,СБУ,МВД и прочие службы способное защитить страну после 3 месячного Майдана?Ответ НЕТ.Сдавались пачками в Крыму и Донбассе се указанные службы,за редким исключением.Крымский гарнизон из 22 000 солдат и офицеров сдался почти полностью мышибраттям плешивого хмыря.Голой жопой и руками страну не защищают.
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Но зарплату за защиту получали. В любом виде. А добробаты без зарплаты начали защищать.
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А за что они потом питались, одевались и снаряжались?
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Боже, сделай меня сейчас таким умным, как моя Сара потом...
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Пам'ятайте заповіт предків: "Москаляку на гіляку"
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И кто скажет, что Марчук это не порохобот Петра?

В Украине следует ввести военное положение - бывший министр обороны.

В Украине следовало бы хотя бы на короткий срок ввести военное положение, "чтобы все почувствовали, что у нас война", заявил бывший премьер министр, экс-секретарь СНБО, экс-министр обороны, бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Евгений Марчук...
План протидії захопленню території України в 2014 році почали відпрацьовувати, але не реалізували, - заступник секретаря РНБО Кривонос - Цензор.НЕТ 1050
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усиливать ту группировку в Крыму, которая была у Вооруженных сил Украины" --- это
ту группировку, которая перешла на сторону оккупанта?
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я його інтерв'ю прочитав теж незрозумів. Там мова йде про 31 січня, вже тоді почали готуватись до агресії.... Наскільки я пригадую 25 бригада перекидалась до Києва для придушення Майдану і її зупинили дніпряни. Це все можна знайти в інтернет архівах. А про посилення групи ви вже самі написали.

А окупація Криму почалась з того, що на Черкащини у людей відбили колону севастопольського беркуту, який прибув до Криму і перекрив згодом адміністративний кордон поблизу Чонгара.
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Президент Володимир Зеленський за останні пів року керівництва помітно виріс як Верховний Головнокомандувач Збройних сил України. Попри невеликі провали, він швидко вчиться і робить правильні висновки. А це дає надію на успішне майбутнє.

Таку думку висловив генерал-майор ЗСУ та заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос в інтерв'ю "Донбас.Реалії". Він пояснив, що наразі його побоювання щодо "Зеленського як Верховного Головнокомандувача" менші, аніж це було перед другим туром виборів у квітні.
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"Зараз страх має значно менші підстави, ніж тоді. Чому? Тому що перебування того ж генерала Хомчака на посту начальника Генштабу вселяє мені спокій і довіру за наші Збройні сили і їх застосування", - сказав генерал-майор.
Він додав, що Зеленський за останні кілька місяців перебування на посту президента "суттєво та яскраво виріс".
Він здібний. Я розумію, що він навчається достатньо швидко і робить правильні висновки, але дуже складно стати політиком за пів року. Але я змінив свою точку зору в кращий бік, бо шанси є. Все залежить від його оточення, яке допомагає, підказує, формує його меседжі,
- наголосив Кривонос.
Радник секретаря РНБО відзначив, що бачить у Зеленського певні провали, які можна було б змінити. Але саме через особисту думку Кривоноса його ймовірно і "не підпускають до президента".
Також він зауважив, що у команді Зеленського є люди, які непогано працюють, а є ті, хто дискредитує президента своїм непрофесіоналізмом. Сам Кривонос наголошує, що працює в інтересах країни та Верховного Головнокомандувача.
https://24tv.ua/zelenskiy_suttyevo_viris_yak_golovnokomanduvach_zbroynih_sil__krivonos_n1266045
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ВСУ возвращаются к реформам времен Януковича. После прихода к власти "старых-новых" генералов привлекли к разработке планов людей, которые занимались реформированием армии до 2013 г.

Очень уж подозрительно напоминают шаги по реорганизации и оптимизации вооруженных сил планы Генштаба образца 2010-2013 гг. и целой когорты министров обороны с российскими паспортами. За красивыми строчками кроется весьма неоднозначная реформа - переход штатной структуры авиационных соединений в формат авиационные полки и авиационные базы, которые будут обеспечивать действия этих полков. То есть бригады тактической авиации и их слетанный личный состав будет что называется "перетрушен". Причем, как показывают аналогичные процессы в Генеральном штабе, под этой маркой просто избавились от офицеров, которые неугодны нынешним генералам. Причем чаще всего это были штабные офицеры высшего звена с боевым опытом управления. В то же время базы и полки - это не что-то новое "по стандартам НАТО", а возвращение к реформе 2009 г.
https://www.dsnews.ua/politics/plany-genshtaba-pochemu-vsu-vozvrashchayutsya-k-reformam-vremen-17012020080000
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Вони і досі планують нас захопити.
фуйло вже відверто заявив, що збиратиме руські землі.
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Все було, але порох просрав: і можливості і наші землі...
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Муженко предатель и саботажник ! Почему все молчат ?
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