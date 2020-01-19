 План протидії захопленню території України в 2014 році почали відпрацьовувати, але не реалізували, - заступник секретаря РНБО Кривонос

Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, пише Цензор.НЕТ.
"Війна для Збройних сил почалася 31 січня 2014 року, адже саме тоді частини Високомобільних десантних військ і частини спеціального призначення було піднято по тривозі. І ми почали відпрацьовувати план, який передбачав протидію захопленню території України. Цей варіант Генеральним штабом був передбачений і відпрацьований", - розповів він.
Водночас багато військових частин були зорієнтовані за цим планом, як протидіяти можливим спробам захоплення територій України.
"Зокрема, і частини ВДВ, безпосередньо 25-та повітряно-десантна бригада і 79-та аеромобільна бригада. Вони мали вводитися в Крим, займати позиції і посилювати те угруповання в Криму, яке мали Збройні сили України", - повідомив Кривонос.
На його думку, перебування сил ЗСУ в Криму могло "утримати від безкарного зухвальства війська Російської Федерації".
"Було три етапи цього плану. Перший етап: коли безпосередньо увійшли передові підрозділи 25-ї бригади. І через певний час мав розпочатися другий етап. Але його не було реалізовано, бо не було підписано бойові розпорядження на застосування цих частин. Відповідно, план згорнули", - заявив заступник голови РНБО.
Причиною згортання плану протидії захопленню території України він вважає політичну складову.
"Цілком ймовірно, що до збройного спротиву в Криму і не дійшло б, якби з боку України під час захоплення Криму була чітка протидія", - заявив заступник секретаря РНБО.
Так что давай, свиноферма, налетай всем стадом, с картинками и лайками друг другу . Главное от темы статьи комменты увести.
Свою хотелку засунь в ....
- наголосив Кривонос.
Радник секретаря РНБО відзначив, що бачить у Зеленського певні провали, які можна було б змінити. Але саме через особисту думку Кривоноса його ймовірно і "не підпускають до президента".
А когда при должностях...., то теряют Крым, отдают границы на Донбассе без обороны, посылают катера под мост без прикрытия и тд и тп....
В 2014-ом добрбаты и простые гражданские начали первые оказывать сопротивление агрессии...
Пока такие как Турчинов и Кривонос ссали в свои штаны...
Сейчас Зе сдаст Украину, а они будут свои мемуары писать за границей в бегах....
Добробаты только приостановили, но не смогли бы удержать паРашу.
Именно ты агитировал против Порошенко, чтобы Зелемойский сдал Украину потому, что тебе рассказали про предательство при проходе кораблей, а на самом деле - необходимо было добраться до секретных материалов в которых было указано - что имеется на паРашу.
В Украине следует ввести военное положение - бывший министр обороны.
В Украине следовало бы хотя бы на короткий срок ввести военное положение, "чтобы все почувствовали, что у нас война", заявил бывший премьер министр, экс-секретарь СНБО, экс-министр обороны, бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Евгений Марчук...
ту группировку, которая перешла на сторону оккупанта?
А окупація Криму почалась з того, що на Черкащини у людей відбили колону севастопольського беркуту, який прибув до Криму і перекрив згодом адміністративний кордон поблизу Чонгара.
Таку думку висловив генерал-майор ЗСУ та заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос в інтерв'ю "Донбас.Реалії". Він пояснив, що наразі його побоювання щодо "Зеленського як Верховного Головнокомандувача" менші, аніж це було перед другим туром виборів у квітні.
Цікаво: Муженко нас злив і зрадив, - Кривонос про вихід бойовиків Гіркіна зі Слов'янська у 2014 році
"Зараз страх має значно менші підстави, ніж тоді. Чому? Тому що перебування того ж генерала Хомчака на посту начальника Генштабу вселяє мені спокій і довіру за наші Збройні сили і їх застосування", - сказав генерал-майор.
Він додав, що Зеленський за останні кілька місяців перебування на посту президента "суттєво та яскраво виріс".
Він здібний. Я розумію, що він навчається достатньо швидко і робить правильні висновки, але дуже складно стати політиком за пів року. Але я змінив свою точку зору в кращий бік, бо шанси є. Все залежить від його оточення, яке допомагає, підказує, формує його меседжі,
- наголосив Кривонос.
Радник секретаря РНБО відзначив, що бачить у Зеленського певні провали, які можна було б змінити. Але саме через особисту думку Кривоноса його ймовірно і "не підпускають до президента".
Також він зауважив, що у команді Зеленського є люди, які непогано працюють, а є ті, хто дискредитує президента своїм непрофесіоналізмом. Сам Кривонос наголошує, що працює в інтересах країни та Верховного Головнокомандувача.
https://24tv.ua/zelenskiy_suttyevo_viris_yak_golovnokomanduvach_zbroynih_sil__krivonos_n1266045
Очень уж подозрительно напоминают шаги по реорганизации и оптимизации вооруженных сил планы Генштаба образца 2010-2013 гг. и целой когорты министров обороны с российскими паспортами. За красивыми строчками кроется весьма неоднозначная реформа - переход штатной структуры авиационных соединений в формат авиационные полки и авиационные базы, которые будут обеспечивать действия этих полков. То есть бригады тактической авиации и их слетанный личный состав будет что называется "перетрушен". Причем, как показывают аналогичные процессы в Генеральном штабе, под этой маркой просто избавились от офицеров, которые неугодны нынешним генералам. Причем чаще всего это были штабные офицеры высшего звена с боевым опытом управления. В то же время базы и полки - это не что-то новое "по стандартам НАТО", а возвращение к реформе 2009 г.
https://www.dsnews.ua/politics/plany-genshtaba-pochemu-vsu-vozvrashchayutsya-k-reformam-vremen-17012020080000
фуйло вже відверто заявив, що збиратиме руські землі.