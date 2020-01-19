 План протидії захопленню території України в 2014 році почали відпрацьовувати, але не реалізували, - заступник секретаря РНБО Кривонос

Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, пише Цензор.НЕТ.

"Війна для Збройних сил почалася 31 січня 2014 року, адже саме тоді частини Високомобільних десантних військ і частини спеціального призначення було піднято по тривозі. І ми почали відпрацьовувати план, який передбачав протидію захопленню території України. Цей варіант Генеральним штабом був передбачений і відпрацьований", - розповів він.

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Водночас багато військових частин були зорієнтовані за цим планом, як протидіяти можливим спробам захоплення територій України.

"Зокрема, і частини ВДВ, безпосередньо 25-та повітряно-десантна бригада і 79-та аеромобільна бригада. Вони мали вводитися в Крим, займати позиції і посилювати те угруповання в Криму, яке мали Збройні сили України", - повідомив Кривонос.

На його думку, перебування сил ЗСУ в Криму могло "утримати від безкарного зухвальства війська Російської Федерації".

"Було три етапи цього плану. Перший етап: коли безпосередньо увійшли передові підрозділи 25-ї бригади. І через певний час мав розпочатися другий етап. Але його не було реалізовано, бо не було підписано бойові розпорядження на застосування цих частин. Відповідно, план згорнули", - заявив заступник голови РНБО.

Причиною згортання плану протидії захопленню території України він вважає політичну складову.

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"Цілком ймовірно, що до збройного спротиву в Криму і не дійшло б, якби з боку України під час захоплення Криму була чітка протидія", - заявив заступник секретаря РНБО.