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 П'яний поліцейський зніс шлагбаум і збив двох пішоходів в Одесі. ФОТО

27-річний співробітник Нацполіції перебував поза службою, але про те, що трапилося, однаково повідомили ДБР.

ДТП сталася в міжквартальному проїзді біля супермаркету на Люстдорфській дорозі. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації Нацполіції в Одеській області.

"За попередньою інформацією, нетверезий водій автомобіля "Опель" (27-річний працівник поліції), перебуваючи поза службою, збив шлагбаум і скоїв наїзд на пішоходів", - сказано в повідомленні.

Пяний поліцейський зніс шлагбаум і збив двох пішоходів в Одесі 01

Чоловіка, 1970 р.н., і жінку, 1972 р.н., госпіталізовано з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

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Зараз на місці працюють оперативники. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).

"Крім того, про подію з участю поліцейського повідомили працівників Державного бюро розслідувань", - додали в поліції.

Пяний поліцейський зніс шлагбаум і збив двох пішоходів в Одесі 02
Пяний поліцейський зніс шлагбаум і збив двох пішоходів в Одесі 03
Пяний поліцейський зніс шлагбаум і збив двох пішоходів в Одесі 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170695
 
 
 Топ коментарі
 
Так,реформа мусарні вдалась на славу.
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Частный случай, а такой глобальный вывод, Ублюдочный кацап 100%.
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Так в реформе участвовал Найем, чем сказал гордится.
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Так хто ж реХВорматором був!!!!! Патужний!!!! П'яний поліцейський зніс шлагбаум і збив двох пішоходів в Одесі - Цензор.НЕТ 4235Клянусьгадом буду,це ЗЕ його напоїв і за руль посадив!!! Самбачивчеснеслово!!!
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Съездила, искупалась, теперь город в катаклизме-пожары, коррупция, пьянгые менты...
П'яний поліцейський зніс шлагбаум і збив двох пішоходів в Одесі - Цензор.НЕТ 8356
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Так в реформе участвовал Найем, чем сказал гордится.
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Украина превратилась в помойку.
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Частный случай, а такой глобальный вывод, Ублюдочный кацап 100%.
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Пост выше лайкнул? Присоединяйся к ублюдкам, которые ради пети готовы поносить Украину.
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Нет, это коты помойные выбрали Зелемойского, а не 73%...
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Не суй свой нос в чужой вопрос! Своей родиной занимайся!
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Це твій особистий сайт? Качать права будеш дома.
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слышь дурик шурик, ты читал высеры этого бульбаша об Украине и нашем народе ? Ты какого арех рот за него открываешь, ты тоже мусор фсбэшный как и он ?
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Якщо він щось сказав про тебе і це погано як ти вважаєш, то він мольдець! Бо і я тебе стасік кухонний не поважаю, бо ти малорос і зєбіл. Які проблеми?
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ну то что порохососы сосут вместе с кацапскими псинами уже не для кого не секрет , ты вокзальной шлюхой родился ею и помрёшь. А на последок назови что ты принёс для свободы и независимости Украины кроме пары тонн собственного дерьма ?
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Шо нахєрячилося стерво зєлєпупське? Правду почав шукати сінєва ? Іди гуляй аватарчику!
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шлюха, повторяю вопрос ЧТО ТЫ ЛИЧНО СДЕЛАЛ ДЛЯ НЕЗАВИСИМОМТИ УКРАИНЫ ???
Открывай своё сосало и начинай блеять .
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ты ковырялка бульбашская какое отношение имеешь к Украине ? Ты мусор кацапский который тут трёт шкуру с утора до ночи, понося Украину своим членоприёмником.
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ты там срань паровозная ребЬят для "помсты" уже собрал ? или ещё защекан не всем соснул ?
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Сгущай краски, но употребляй во благо! П'яний поліцейський зніс шлагбаум і збив двох пішоходів в Одесі - Цензор.НЕТ 5240
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Мусоровские кровавые игрища уже как 6 лет не удивляют
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А от якщо б їм ще підняти комірне то вони б п"яні не їздилиі хабарів не брали.От аваков отримує 100тис і його п"яним ніхто не бачив і шлагбауми він не збивав.
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Не зря оклад в 100 кусков в месяц получает Аваков - ой не зря! Большую работу проводит с персоналом!
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на Люстдорфской дороге
...ой ля... -- в Люстдорфе, всё мой детство прошло -- мы тудой на машинах ездили двумя семьями, с 1964 года -- лет с 10. Из Киева на море...
А потом, уже в 1978 -- после ранения в СА -- я в отпуске был и мы с Подружкой тудой на батином Запоре рванули! ... щас бы так...*)
Одесса -- жемчужина у моря! -- бычки, рачки, семки...*)
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Какая разница мент или нет эта падаль пьяным севшая за руль. Важно другое, таких десятки тысяч по всей стране, а это уже общенациональная проблема. И как её решить ещё никто не знает.
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Тюрьма да, но это после того как покалечил или убил невиновных людей. А как сделать так чтоб вообще перестали пьяными за руль садиться никто не знает, каждую машину проверять не будешь.
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Вы думаете этот пьяный за рулём, поставленный решать эту проблему, не является проблемой, а тем более её решением? Если какаяразница кто за рулём, то какаяразница есть проблема или нет?
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Ну во первых не приписывайте мне того что я не писал. Во вторых какаяразница кто за рулём я имел ввиду не важно чем человек зарабатывает по жизни важно что пьяный сел за руль. В третьих с мента понятное дело спрос втройне.
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Ну это просто некрасиво так вилять. Если утверждаете что я соврал то укажите на это не заявляя голословно. Это вы писали: "Какая разница мент или нет эта падаль пьяным севшая за руль." и потом это:"В третьих с мента понятное дело спрос втройне." Всё таки разница есть?
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Ещё раз. Уже в третий раз. Не важно чем человек зарабатывает по жизни важно что пьяный сел за руль. Что не понято во втором предложении?
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Ещё раз: если проблему с пьянством за рулём, решают те кто пьянствует за рулём проблема будет решена? Если вам без разницы что проблему решают те кто её создаёт то какая разница есть проблема или нет? Что вам непонятно и в первом и втором предложении? Ну и как оказалось со второго вашего поста, потихоньку разница начала появляться.
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На Донбассе масштабный бой: у ВСУ крупные потери, штаб молчит
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ты сам то на передке ? волну то не гони
хотя понимаю , по клаве стучать - не мешки ворочать
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через часок прочитаешь в новостях , морячок
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В районе Золотого вследствие минометного обстрела были ранены 8 военнослужащих 72-й бригады ВСУ. Позиции украинских бойцов были обстреляны из 120-миллиметровых минометов. Об этом сообщил блогер и волонтер Serg Marco на своей странице в Facebook.
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зелёные мрази отводят войска , атем временем На Донбассе масштабный бой: у ВСУ крупные потери, штаб молчит
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ну если офицеры ВСУ молчат..., и не кипишуют... - то значит их все устраивает...
Чего мы гражданские должны вперед батько лезть...?
Одна рота хотя бы снялась бы с позиции и пошла маршем на Киев с требованиями, флагами и протестом... - все бы их поддержали...
А если терпят.., значит надо так...
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А чого рота має йти на Київ,а не скажімо на Горлівка чи Новомосковськ. Якщо в Києві щось буде не так, то ми самі, без військових владу змінимо. А військові хай перемагають на фронті!!!
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когда то давно, еще при порошенко я переписывался с одним челом с Израиля - воякой...
Как раз было очередное перемирие - наши не стреляли еще, а рашисты уже во всю..
Я спросил того еврея как поступил бы ЦАХАЛ в таком случае...?
Он мне ответил - офицеры порешали бы все за один день... - премьер министр и до утра бы не дожил...
Раз наши выполняют хотелки клоуна, то кто им дохтур...?
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Факти будь-ласка, а то добровольці і волонтери мовчать. А даним ЗСУ не вірять навіть в самому ЗСУ...
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Патрульный забыл, что он не на "Примусе" и не на работе?
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вопрос 1 й. эти твари трезвыми ездят, вообще? второй. где стаитистика дтп? я утверждаю и пусть мвс примут это какк заявление от меня, что полицейские нарушают, более 500% от обычных граждан.
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так,сьогодні Водохреще
от,мабудь,мусорок і накоштувався водички,а,можливо і водочки
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Нажерся як падло. І це не має нічого спільного з релігією.
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РедаХтори, мля. Коли почнете хоч гуглю довіряти...
"в межквартальном проезде озле супермаркета на Люстдорфской дороге"

А то, як в каціпії вже

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Якщо б Зе не призначив чорта Авакова міністром, то цього мусорского беспредела в державі не було б!!! А так кожного тижня чути про "героїчні подвиги" чортів чорта Авакова!!!
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А якщо б не обрали Зе то його б призначив пе. Мусори були чортами є іц будуть як і судді й прокурори до тих пір поки не буде закон один для всіх,а не вмовляти їх сумлінно працювати підвищуючи комірне. Тільки незворотність покарання П'яний поліцейський зніс шлагбаум і збив двох пішоходів в Одесі - Цензор.НЕТ 843
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