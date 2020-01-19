 П'яний поліцейський зніс шлагбаум і збив двох пішоходів в Одесі. ФОТО

ДТП сталася в міжквартальному проїзді біля супермаркету на Люстдорфській дорозі. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації Нацполіції в Одеській області.

"За попередньою інформацією, нетверезий водій автомобіля "Опель" (27-річний працівник поліції), перебуваючи поза службою, збив шлагбаум і скоїв наїзд на пішоходів", - сказано в повідомленні.

Чоловіка, 1970 р.н., і жінку, 1972 р.н., госпіталізовано з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

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Зараз на місці працюють оперативники. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).

"Крім того, про подію з участю поліцейського повідомили працівників Державного бюро розслідувань", - додали в поліції.





