 П'яний поліцейський зніс шлагбаум і збив двох пішоходів в Одесі. ФОТО

ДТП сталася в міжквартальному проїзді біля супермаркету на Люстдорфській дорозі. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації Нацполіції в Одеській області.
"За попередньою інформацією, нетверезий водій автомобіля "Опель" (27-річний працівник поліції), перебуваючи поза службою, збив шлагбаум і скоїв наїзд на пішоходів", - сказано в повідомленні.
Чоловіка, 1970 р.н., і жінку, 1972 р.н., госпіталізовано з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.
Зараз на місці працюють оперативники. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).
"Крім того, про подію з участю поліцейського повідомили працівників Державного бюро розслідувань", - додали в поліції.
А той запрєбріковий
Открывай своё сосало и начинай блеять .
...ой ля... -- в Люстдорфе, всё мой детство прошло -- мы тудой на машинах ездили двумя семьями, с 1964 года -- лет с 10. Из Киева на море...
А потом, уже в 1978 -- после ранения в СА -- я в отпуске был и мы с Подружкой тудой на батином Запоре рванули! ... щас бы так...*)
Одесса -- жемчужина у моря! -- бычки, рачки, семки...*)
хотя понимаю , по клаве стучать - не мешки ворочать
Чего мы гражданские должны вперед батько лезть...?
Одна рота хотя бы снялась бы с позиции и пошла маршем на Киев с требованиями, флагами и протестом... - все бы их поддержали...
А если терпят.., значит надо так...
Как раз было очередное перемирие - наши не стреляли еще, а рашисты уже во всю..
Я спросил того еврея как поступил бы ЦАХАЛ в таком случае...?
Он мне ответил - офицеры порешали бы все за один день... - премьер министр и до утра бы не дожил...
Раз наши выполняют хотелки клоуна, то кто им дохтур...?
от,мабудь,мусорок і накоштувався водички,а,можливо і водочки
"в межквартальном проезде озле супермаркета на Люстдорфской дороге"
А то, як в каціпії вже