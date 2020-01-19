 Переговори щодо передачі Україні чорних скриньок збитого в Ірані літака МАУ тривають, - Данілов

Про це йдеться у зверненні секретаря РНБО України Олексія Данілова, опублікованого пресслужбою органу, інформує Цензор.НЕТ.
"Звертаюся до вітчизняних та іноземних ЗМІ з проханням дотримуватися виваженої та відповідальної позиції стосовно висвітлення питання щодо повернення в Україну чорних скриньок літака Boeing-737-800 української компанії "Міжнародні авіалінії України", збитого 8 січня 2020 року в Ісламській Республіці Іран.
Наразі тривають постійні консультації українських та іранських експертів щодо цього питання. Переговори складні та напружені.
Інформаційний ажіотаж, маніпуляції навколо цієї теми, поширення неперевіреної інформації - все це значно ускладнює переговорний процес і може негативно вплинути на його результативність.
Наполегливо закликаю ЗМІ під час висвітлення питання повернення чорних скриньок користуватися офіційною інформацією українських органів влади, яку надаватимуть залежно від досягнення домовленостей з іранською стороною", - йдеться в публікації.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 17 січня заявив, що спочатку доступ до чорних скриньок отримає загальна група експертів із Канади, України та Ірану, а після цього їх передадуть нашій країні.
19 січня з'явилися повідомлення, що Тегеран спробує розшифрувати записи бортових самописців самостійно. І лише якщо це не вдасться, передасть їх Україні або Франції.
Но видимо молодая команда обучается дипломатии.
И в случае выполнения Ираном этой самой конвенции?
с жывотными???
покажите мне человека который может договорится с ишаком??
или с гиеной??
Домкратом не поднимешь!
И не могу я. Ослицы - не мой вкус.
речь идет о чурках
не тебе судить громадян наших
выбрали недорозумение
но это не значит шо они жывотные
обман быстро вскроют
даже недалекие
но
не мы просто так можем убивать гражданских...
Как ты говоришь.
Вот гражданских просто так убивать не можно.
А военных? А гражданских в зоне разведения(отступления)?
я из Украины
и у меня в стране - граждане
на войне - ВСУ и добровольци
и зоны разведения нет
а есть линия фронта
и там есть потери
На войне как на войне(с)
Кому нужен этот пиар ?
те хто в намаз сбивают гражданских???
или те хто курдам головы отрубывает??
хто вы такие???
ты чьих будеш??
режу свиней ....
такая у нас еда
в неділю піду на базар
куплю свиню
не полінуюсь і вигодую
назву алі хасан
ну і заріжу
не на свята
а так
на м"ясо
випадково)))
- вы этого от меня никогда не дождетесь, господин Гадюкин!!
Зеленський суттєво виріс як головнокомандувач Збройних сил, - Кривонос
Якщо штати не натиснуть.
У мережі розповіли про масштабні обстрілі селища Золоте в Луганській області з боку бойовиків "Л/ДНР" і восьми поранених бійців ООС. При цьому волонтери та журналісти звернули увагу, що в штабі ООС нібито замовчують цей факт, називаючи це місце в зведеннях "районом Орєхова", що знаходиться поруч. На їхню думку, це робиться для того, щоб не перешкодити розведенню сторін на ділянці в Золотому, передають Патріоти України.Що трапилося?
Першим про обстріл Золотого 4 написав в Facebook журналіст Руслан Смещук. "Поїхали знімати Водохрещща, а потрапили на Вогнехрещща. Золоте 4 другий день гримить від прильоту мінометних мін. Місцеві люди ховаються по погребах, перебиті лінії електропередач. Вісім військових поранені. Я начебто потрапив в 14/15 рік", - повідомив журналіст.
ZE inform
@tZEinform
Секретарь РНБО Украины Данилов тожественно обвинил СМИ в манипулированием фактами. "Переговоры по передаче "черных ящиков" продолжаются" Данилов ... "Не важно что ты хочешь. Важно что ты смог" Хотите конкретных фактов? Да ради Бога ! факт №1 "Никакой украинской комиссии в Тегеране не было. Была групка людей отправленных на государственный счет неизвестно зачем и выдворенных с Ирана. Итогового документа по результатам ее работы нет и не будет"
Причина - Президент, премьер-министр, секретарь РНБО, министр иностранных дел - безграмотные олухи и дармоеды прожирающие государственные деньги.
Вы сегодня людей хоронили, а вы хоть знаете кого хоронили? Вам даже сертификационных актов результатов сверки образцов ДНК не дали !