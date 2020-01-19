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Все про:Данілов (47) Іран (449) РНБО (637) чорна скринька (21)

 Переговори щодо передачі Україні чорних скриньок збитого в Ірані літака МАУ тривають, - Данілов

Тривають постійні консультації українських та іранських експертів щодо питання передачі чорних скриньок збитого в Ірані літака Boeing-737-800 компанії МАУ.

Про це йдеться у зверненні секретаря РНБО України Олексія Данілова, опублікованого пресслужбою органу, інформує Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до вітчизняних та іноземних ЗМІ з проханням дотримуватися виваженої та відповідальної позиції стосовно висвітлення питання щодо повернення в Україну чорних скриньок літака Boeing-737-800 української компанії "Міжнародні авіалінії України", збитого 8 січня 2020 року в Ісламській Республіці Іран.

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Наразі тривають постійні консультації українських та іранських експертів щодо цього питання. Переговори складні та напружені.

Інформаційний ажіотаж, маніпуляції навколо цієї теми, поширення неперевіреної інформації - все це значно ускладнює переговорний процес і може негативно вплинути на його результативність.

Наполегливо закликаю ЗМІ під час висвітлення питання повернення чорних скриньок користуватися офіційною інформацією українських органів влади, яку надаватимуть залежно від досягнення домовленостей з іранською стороною", - йдеться в публікації.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 17 січня заявив, що спочатку доступ до чорних скриньок отримає загальна група експертів із Канади, України та Ірану, а після цього їх передадуть нашій країні.

19 січня з'явилися повідомлення, що Тегеран спробує розшифрувати записи бортових самописців самостійно. І лише якщо це не вдасться, передасть їх Україні або Франції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170694
 
 
 Топ коментарі
 
Палітбюро і вєлічайшій лідєр всєлєнной!

Переговоры относительно передачи Украине черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ продолжаются, - Данилов - Цензор.НЕТ 2478
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Вот логика: самолёт принадлежал Украине. Кому принадлежат самописцы?!
Но видимо молодая команда обучается дипломатии.
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иранцы считают, что это трофей... Переговоры относительно передачи Украине черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ продолжаются, - Данилов - Цензор.НЕТ 223 они ж на ракеты потратились?
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Ирану. Как и все прочие вещдоки (ст.26 Чикагской конвенции).
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На период расследования?
И в случае выполнения Ираном этой самой конвенции?
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переговоры с кем???
с жывотными???
покажите мне человека который может договорится с ишаком??
или с гиеной??
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Запросто и много - весь электорат гидранта могут и с ишаком.
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Ты даже с женой договориться не можешь, а на ишака замахнулся.
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Та ты шо, ушастый, я с твоей женой?!
Домкратом не поднимешь!
И не могу я. Ослицы - не мой вкус.
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Тупее кацапа только ты, твоя ослица, ну и гидрант-малорос.
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ты шото попутало???
речь идет о чурках
не тебе судить громадян наших
выбрали недорозумение
но это не значит шо они жывотные
обман быстро вскроют
даже недалекие
но
не мы просто так можем убивать гражданских...
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Не граждане, а население, не ваше население, а к сожалению моей страны, недоразумение ваше в жопе у "чурок", обман дебилы и зебилы не вскрывают.
Как ты говоришь.
Вот гражданских просто так убивать не можно.
А военных? А гражданских в зоне разведения(отступления)?
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мне пох где твоя страна и население
я из Украины
и у меня в стране - граждане
на войне - ВСУ и добровольци
и зоны разведения нет
а есть линия фронта
и там есть потери
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Украина. По результатам выборов 70% - население.
На войне как на войне(с)
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Сильно сомневаюсь в достоверности информации, но такой вариант развития событий вовсе не исключен. Также допускаю, что авиалайнер сбили, чтобы снять напряженность между США и Ираном в регионе. Действительно, чей самолет еще сбивать? Какая страна еще втянет язык в задницу и будет молча наблюдать за "расследованием"? А каких-то жалких 100млн -200 млн$ (и то, если еще выплатят), мизерная цена для Ирана. Получается ,что "мы бы отомстили США, но Вы же видите, что страдают невинные граждане?". Вот только доказать, что борт был сбит специально нереально. Даже с нормальным президентом. А с нашим, так и подавно.
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Видать боятся, что мир узнает, что комплексом управляли кацапы.
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Вот объясните мне, зачем нужно пиариться, что они добиваются доставку этих ящиков в Украину, если по сути они нам нахер не нужны и давно известно, что самолет сбили ?
Кому нужен этот пиар ?
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Ну зачем писать бред про ненужность ящиков? Сегодня президент Ирана сказал, что сбили они. А завтра после "расследования" скажет, что самолет, осуществил резкий поворот в сторону базы, его профиль был похож на профиль боевого самолета, на запросы не отвечал. И ты ни в одном суде не докажешь обратного, потому как доказательств-то у тебя и нет! Улики никогда лишними не будут! Ты первый раз слышишь, что подозреваемый в суде отказывается от своих показаний?
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Я тільки подивився в себе у фб, я в шоці! Гнида зєлєна.
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Де Богдан? Де цей бурят подівся? Хто знає?
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Іран вже відмовився віддавати чорний ящик, тому ми читаємо чергову брехню зевлади.
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хто это мы???
те хто в намаз сбивают гражданских???
или те хто курдам головы отрубывает??
хто вы такие???
ты чьих будеш??
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имею грех
режу свиней ....
такая у нас еда
в неділю піду на базар
куплю свиню
не полінуюсь і вигодую
назву алі хасан
ну і заріжу
не на свята
а так
на м"ясо
випадково)))
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- я вас в двадцатый раз спрашиваю: вы мне покажете план аэродрома??
- вы этого от меня никогда не дождетесь, господин Гадюкин!!
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Документ, в котором прогнулись перед рф?
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Странная логика. Дал ссылку на слова петиного ставленника, который, как оказалось, нормальный человек, а не закостенелый петелюб.
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Тобі нічого не дам, бо ти упоротий на всю фуфушку малорос.
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вам сказали: мы сбили. чего еще? хотите вписать имя в историю?
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А была ли возможность не сбивать самолет? Или преднамеренно?
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не дай тебе Бог, этого. но если тебя завтра понесут ногами в перед, не один ли тебе ....уй, как тебя грохнули?
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"Вогнехреща, а не Водохреща": Волонтери звинуватили штаб ООС у брехні щодо ситуації на Донбасі. У зведенні штабу ООС вирішили замовчати деякі "незручні" подробиці?
У мережі розповіли про масштабні обстрілі селища Золоте в Луганській області з боку бойовиків "Л/ДНР" і восьми поранених бійців ООС. При цьому волонтери та журналісти звернули увагу, що в штабі ООС нібито замовчують цей факт, називаючи це місце в зведеннях "районом Орєхова", що знаходиться поруч. На їхню думку, це робиться для того, щоб не перешкодити розведенню сторін на ділянці в Золотому, передають Патріоти України.Що трапилося?
Першим про обстріл Золотого 4 написав в Facebook журналіст Руслан Смещук. "Поїхали знімати Водохрещща, а потрапили на Вогнехрещща. Золоте 4 другий день гримить від прильоту мінометних мін. Місцеві люди ховаються по погребах, перебиті лінії електропередач. Вісім військових поранені. Я начебто потрапив в 14/15 рік", - повідомив журналіст.
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Все чего коснется костлявая рука управленцев Зе превращается в тлен то отдают ящики то не отдают Ві хоть раз определитесь профані в своих действиях и заявлениях
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ZE inform
@tZEinform
Секретарь РНБО Украины Данилов тожественно обвинил СМИ в манипулированием фактами. "Переговоры по передаче "черных ящиков" продолжаются" Данилов ... "Не важно что ты хочешь. Важно что ты смог" Хотите конкретных фактов? Да ради Бога ! факт №1 "Никакой украинской комиссии в Тегеране не было. Была групка людей отправленных на государственный счет неизвестно зачем и выдворенных с Ирана. Итогового документа по результатам ее работы нет и не будет"
Причина - Президент, премьер-министр, секретарь РНБО, министр иностранных дел - безграмотные олухи и дармоеды прожирающие государственные деньги.
Вы сегодня людей хоронили, а вы хоть знаете кого хоронили? Вам даже сертификационных актов результатов сверки образцов ДНК не дали !
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мы быстрее всех знали что самолет мау сбит, но ожидали....... сечас мы тоже ожидаем,та как не знаем, что ....издануть в этот раз
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