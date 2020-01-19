 Переговори щодо передачі Україні чорних скриньок збитого в Ірані літака МАУ тривають, - Данілов

Про це йдеться у зверненні секретаря РНБО України Олексія Данілова, опублікованого пресслужбою органу, інформує Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до вітчизняних та іноземних ЗМІ з проханням дотримуватися виваженої та відповідальної позиції стосовно висвітлення питання щодо повернення в Україну чорних скриньок літака Boeing-737-800 української компанії "Міжнародні авіалінії України", збитого 8 січня 2020 року в Ісламській Республіці Іран.

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Наразі тривають постійні консультації українських та іранських експертів щодо цього питання. Переговори складні та напружені.

Інформаційний ажіотаж, маніпуляції навколо цієї теми, поширення неперевіреної інформації - все це значно ускладнює переговорний процес і може негативно вплинути на його результативність.

Наполегливо закликаю ЗМІ під час висвітлення питання повернення чорних скриньок користуватися офіційною інформацією українських органів влади, яку надаватимуть залежно від досягнення домовленостей з іранською стороною", - йдеться в публікації.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 17 січня заявив, що спочатку доступ до чорних скриньок отримає загальна група експертів із Канади, України та Ірану, а після цього їх передадуть нашій країні.

19 січня з'явилися повідомлення, що Тегеран спробує розшифрувати записи бортових самописців самостійно. І лише якщо це не вдасться, передасть їх Україні або Франції.