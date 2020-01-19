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Все про:Запоріжжя (547) Росія (14964) спектакль (7) артисти (130)

 Виставу з участю російських акторів у Запоріжжі скасували

Показ вистави "Ідея Фікс" не відбудеться через те, що російських артистів не пропустили на територію України прикордонники.

Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці компанія-організатор вистави, інформує Цензор.НЕТ.

"Спектакль "Ідея Фікс" скасовано, бо Прикордонна служба України не пропустила артистів у Запоріжжя. Причина - недостатньо підстав для перебування", - сказано в повідомленні.

Гроші за квитки глядачам повернуть у понеділок, 20 січня, з 15:00 у касі БК "Дніпроспецталь".

Виставу з участю російських акторів у Запоріжжі скасували 01

Раніше Держприкордонслужба повідомила, що не пустила в країну чотирьох росіян, які прибули в аеропорт Запоріжжя з Варшави.

Читайте також: Чотирьох російських акторів не пустили в Україну, - Держприкордонслужба

За словами джерела в Держприкордонслужбі, йдеться про акторів Сергія Колесникова, Ларису Удовиченко та Андрія Бутіна.

У неділю, 19 січня, в Запоріжжі мав відбутися виступ російських артистів Марата Башарова, Сергія Колесникова і Лариси Удовиченко.

В СБУ заявили, що не бачать причин не пускати артистів в Україну і попросили поліцію посилити заходи безпеки під час театральної вистави з їхньою участю.

Дивіться також: Місце виступу російських артистів Башарова, Колесникова й Удовиченко в Запоріжжі обнесли парканом. ФОТОрепортаж

Після цього БК "Дніпроспецсталь" у Запоріжжі, в якому планувався виступ Башарова, Колесникова й Удовиченко, обнесли по периметру парканом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170692
 
   
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Зебилы в трауре , кумиров не пустили ... )))))
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Нас пробують на зуб? Чи ми ще не заснули?
Вони КВНять, приколюються.
Якби не було спонтаних зашкварів, то їх би придумували, а може і придумують.
18.01.2020. Субота. Вечір. ++ показували новорічний 95.
Зеленський в ролі Коломойського (в стилі га....га) розпинав за підсумки року, що проходить, Порошенка, Яценюка, Юлю та Кличка, імітував захист Корбана та Мусійчука. Та то таке... Потім змінивши роль Коломойсько на роль репера (шпала, чи як його там) та й пройшовся по міста і мерах Одеса, Харків, Дніпро та їн. Та то таке .... таке саме.
В чому прикол? В тому що це 2015-старий а 2016- новий рік.
Питається, над ким будуть через 4 роки кривлятися?
Чи доживем?
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Манька из МИДа еще не гавкает в защиту Маньки Облигации?
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Виставу з участю російських акторів у Запоріжжі скасували - Цензор.НЕТ 9738 Знайдено на пабліку Ібігдана:
Вы наверняка задавались вопросом...

Какого хера эти побитые молью певцы русского мира лезут в Украину? Ведь знают же, что им въезд запретят. Ведь до них уже куча таких же дятлов пробовали, с тем же результатом.Отвечаю: именно затем и лезут.

Если въезд запретят, то они, уже порядком подзабытые и непопулярные, автоматически попадают во все российские СМИ. Скандал со звездой! Ужасные бандеривци не пустили патриота России в свой никому ненужный укропстан! Они продержали его три часа в аэропорту! Ну и т.д.
Бесплатная реклама, подчёркивающая патриотичность старого пердуна.

А если, спасибо ЗекоМанде, звездульку вдруг впустят - тоже неплохо. Можна бабла накосить с концертами в Украине, всё ж таки здесь любителей Кадышевой и прочих кобзонов хватает. Не пиаром, так деньгами возьмут.

Беспроигрышная комбинация, потому и лезут как черти из ада.

Виставу з участю російських акторів у Запоріжжі скасували - Цензор.НЕТ 9541
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Слава Украине! А деньги , купившие на данное чмо шоу, направить на АТО. Пид@ры Зе нас приучают к лояльности к врагу. Но пасарам! Победа за нами!
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Как себе єти клоуні представляли свой шабаш? С передовой везут 300 и 200 а они хохмят на подмостках под сурдинку?
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Погранслужба в подчинении МВД .Аваков сделал выводы из скандала с российской блогершей и на этот раз сорвал план предателя Баканова о стравливании полиции и патриотов .Респект !
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Який план ? Який рєспєкт ?
Громадяни рф порушили законодавство України.Затримання,пред'явлення звинувачення,суд.
Дитсадок,чи шапіто ?
Стаття 332-1.ККУ Порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї
1. Порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави -
караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
{Кодекс доповнено статтею 332-1 згідно із Законом № 1207-VII від 15.04.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1019-VIII від 18.02.2016}
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А паркан який встановили за народні гроші так і залишиться??
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Концепція має бути такою, як на Євробаченні-2017 з Самойловою: КАТИСЬ К Х*ЯМ.

Виставу з участю російських акторів у Запоріжжі скасували - Цензор.НЕТ 2427
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Не могу вспомнить, Самойлова к ним попала? Виставу з участю російських акторів у Запоріжжі скасували - Цензор.НЕТ 9087
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Ніт.
22 березня 2017 року Служба Безпеки України прийняла офіційне рішення про заборону в'їзду Юлії Самойловій на територію України на три роки, зважаючи на антизаконне відвідування нею анексованої території Криму.
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уходила точно . а дошла или нет неизвестно Виставу з участю російських акторів у Запоріжжі скасували - Цензор.НЕТ 8758
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Э нет. Туда проторена дорожка каждым ********. Так шо вперьод, стэцьки.
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Нас пробують на зуб? Чи ми ще не заснули?
Вони КВНять, приколюються.
Якби не було спонтаних зашкварів, то їх би придумували, а може і придумують.
18.01.2020. Субота. Вечір. ++ показували новорічний 95.
Зеленський в ролі Коломойського (в стилі га....га) розпинав за підсумки року, що проходить, Порошенка, Яценюка, Юлю та Кличка, імітував захист Корбана та Мусійчука. Та то таке... Потім змінивши роль Коломойсько на роль репера (шпала, чи як його там) та й пройшовся по міста і мерах Одеса, Харків, Дніпро та їн. Та то таке .... таке саме.
В чому прикол? В тому що це 2015-старий а 2016- новий рік.
Питається, над ким будуть через 4 роки кривлятися?
Чи доживем?
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вопросы для дебатов на стадионе )))) выбирай любой
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В певні періоди історії України були Богунівці, Мазепинці, Петлюрівці, Бандерівці, зараз - Порохоботи. Ці імена українцям давали її вороги.
Бо вони їх боялися та ненавиділи. Якщо народ, який не знає та не цінує своїх героїв, він буде кланятись чужим - колчакінцям, ленінцям, сталінцям, путінцям, тощо.
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Всего четыре штуки, а сколько их висит на а форумах прославляя ********* и совок, засырая этим мозги молодежи.
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А зачем вернули баранам деньги !? Они должны заплатить за свою тупость !
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В чем Удовиченко провинилась перед Украиной? Я не откопал в ине-те никакого компромата. То что обнаружил, так: ***** ее не награждал и она его не хвалила, гадостей с ее стороны в сторону Украины и украинцев тоже не нашел, оккупированный Крым не посещала, покинула Россию и с 2015 года живет за ее пределами.

Вот Добронравова снимают в сериалах Зеленского, хотя этот делал все наоборот, считает Крым российским (может и Украину тоже российской, поскольку вылил море желчи на украинцев за то что отстояли независимость страны от попытки ***** захватить ее).

Кроме стеба в адрес Маньки-Аблигации, кто-то владеет конкретной информацией, хоть одним эпизодом, который плохо ее характеризует перед Украиной, пусть даже по этическим соображениям.
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Она же не с сильным проектом приехала?
Запрет скорее всего касается групповухи...
Не верите мне, Ниро Вульф и Арчи Гудвин может подтвердить
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Та ни в чем не провинилась, если верить тебе. Ну... разве что в неразборчивьіх связях: знала что на "компаньйонах" клейма негде ставить? Риторичне питання
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Башаров дерьмо, поскольку путинист, а Путлер преступник, заслуживающий смертного приговора, кто же спорит, но Башаров то в Украину как раз не прилетел, уже по этой причине она не могла с ним играть (как и двое других неизвестных мне актеров, поэтому не знаю в чем и они провинились, поскольку неизвестны они сами).

Мне верить не нужно, сами пошерстите интернет, и проверьте, если она поддержиает российский империализм, или просто проявляет какие-то формы украинофобии, она для меня умрет как человек, но дайте факты. А то все это начинает смахивать на совковое "не знаю, не смотрел, не читал, но осуждаю, как весь советский народ", и на нынешнюю Россию (только наоборот). Оставьте бездрказательную травлю оркам Мордора и их 5-й колоне в Украине, которых роспропаганда наатаскивает именно на такое восприятие информации "повтор лживого штампа, высказанного 100 раз, превращает его в "правду", поэтому они так любят создавать фейки, которые никто не опровергает, но которые действуют на мозги.
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дурачком неприкидывайся рекс хотя скореи глист
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Театр абсурду якийсь. Це як,приміром,організувати в 1942 році гастролі Нюрнберзького театру на ще не окупованій третім рейхом території срср...
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""СБУ не имеет претензий к посещавшим Крым актерам из РФ Башарову, Колесникову и Удовиченко, но просит полицию усилить безопасность (!!!) на их выступлении (!!!)... из-за "негативного общественного резонанса среди активистов национал (!!!)-патриотических общественных структур Запорожья",- Если СБУ уже работает открыто на врага то хоть пограничники спасли честь Украинских воинов воюющих на фронте.
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А теперь, все быдло, которое собиралось идти на этот концерт, нужно загнать в периметр, огражденный забором и там держать, как зверей в зоопарке!
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В Китае вон запрещен Гугл, Фейсбук и прочие западные демократы, 300 тысяч ботов сидят на внутренних коммуникациях прославляя верхушку китайской компартии, которые давно уже миллиардеры и живут в поднебесье.
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Увага, Запоріжжя! Гроші повертати лише після пред'явлення паспорту та ІПН !
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Замічатєльно. А спектакль з Білєцкім і Зєлєнскім в Золотому, де найбільше обстрілів,вбитих і поранених,-теж відмінили ?
Виставу з участю російських акторів у Запоріжжі скасували - Цензор.НЕТ 3961
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Я про это писал перед разведением Что абсолютно вся серая зона будет заминирована, в том числе будут появляться фугасы в самых неожиданных местах проезда..И разводить смысла нет.
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В принципе зелебобика за Золотое уже достаточно вззять за... ах да, оно безяичное ... Короче взять за жабрьі и епнуть бестолковкой о ступеньку. Если не вьвживет, то фиг с ним, чмом. Хотя я хотел бьі увидеть размазьівание соплей на суде етим говном
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В Золотом сейчас бои полным ходом идут. Прямо на участках развведения.Но вот без этого развведения он не смог бы потусоваться в Париже.
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це видатна перемога.
можемо пишатися.
подолали акторів.
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Это ты не мне, не обо мне, а само о себе написало.
Прочти само себе о себе: "рашистская бідлота лахтинская,ВОН с ЦН!"
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Сдается мне, комрадьі, что вьі поучавствовали в шоу "идея фикс". Вам сначала рассказали(причем за сутки до) что негодяи стремятся попасть в Запорожье, потом предполагаемое место пребьівание негодяев обнесли забором чтобьі якобьі вьі их случайно не поранили, и(вишенька на торте)... недопуск негодяев в страну после того, как стало заметно ваше отсутствие(с праведньім гневом) возле уже упомянутого забора.
Т.е кина не будет ибо нет картинки. И НЕТ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

А если более!серьезно, то после сменьі зелебобиков надо будет разбираться с т.н. "организаторами"
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Оце так да!, Ото так дали терорюгам! Отiй Удовiченко, ще пенделя треба, Манька млядь...
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От і добре. Некуй шастать. Сибіру мало чо там хахлоф ?
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А якби пусили, який би приклад, та Манька нашим дiвчинкам показала? Сором.
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Марат Башаров, если не ошибаюсь, это же мега сепар, вернее адепт "русскАго мира", знаковая мерзота типа Охлобыстина. Щас проверю...
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та шо там його проверять, сепар як сепар, крымнаш, хохлы и т.п.
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Удовиченко - прелесть. Поклонники разочарованы. Я иногда люблю ходить на столичных артистов, все-таки уровень и профессионализм присутствуют. А на местных не хожу, не интересно....
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А таки є у нас методи проти Кості Саприкіна! Виставу з участю російських акторів у Запоріжжі скасували - Цензор.НЕТ 7004
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Ні немає методів. Усьо прапало, зелений клован усьо продав, завтра на нас нападе Хутєн. Хто не вірить - зрадник, сєпар, малорос і зебіл.
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