 Виставу з участю російських акторів у Запоріжжі скасували

Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці компанія-організатор вистави, інформує Цензор.НЕТ.
"Спектакль "Ідея Фікс" скасовано, бо Прикордонна служба України не пропустила артистів у Запоріжжя. Причина - недостатньо підстав для перебування", - сказано в повідомленні.
Гроші за квитки глядачам повернуть у понеділок, 20 січня, з 15:00 у касі БК "Дніпроспецталь".
Раніше Держприкордонслужба повідомила, що не пустила в країну чотирьох росіян, які прибули в аеропорт Запоріжжя з Варшави.
За словами джерела в Держприкордонслужбі, йдеться про акторів Сергія Колесникова, Ларису Удовиченко та Андрія Бутіна.
У неділю, 19 січня, в Запоріжжі мав відбутися виступ російських артистів Марата Башарова, Сергія Колесникова і Лариси Удовиченко.
В СБУ заявили, що не бачать причин не пускати артистів в Україну і попросили поліцію посилити заходи безпеки під час театральної вистави з їхньою участю.
Після цього БК "Дніпроспецсталь" у Запоріжжі, в якому планувався виступ Башарова, Колесникова й Удовиченко, обнесли по периметру парканом.
Вони КВНять, приколюються.
Якби не було спонтаних зашкварів, то їх би придумували, а може і придумують.
18.01.2020. Субота. Вечір. ++ показували новорічний 95.
Зеленський в ролі Коломойського (в стилі га....га) розпинав за підсумки року, що проходить, Порошенка, Яценюка, Юлю та Кличка, імітував захист Корбана та Мусійчука. Та то таке... Потім змінивши роль Коломойсько на роль репера (шпала, чи як його там) та й пройшовся по міста і мерах Одеса, Харків, Дніпро та їн. Та то таке .... таке саме.
В чому прикол? В тому що це 2015-старий а 2016- новий рік.
Питається, над ким будуть через 4 роки кривлятися?
Чи доживем?
Вы наверняка задавались вопросом...
Какого хера эти побитые молью певцы русского мира лезут в Украину? Ведь знают же, что им въезд запретят. Ведь до них уже куча таких же дятлов пробовали, с тем же результатом.Отвечаю: именно затем и лезут.
Если въезд запретят, то они, уже порядком подзабытые и непопулярные, автоматически попадают во все российские СМИ. Скандал со звездой! Ужасные бандеривци не пустили патриота России в свой никому ненужный укропстан! Они продержали его три часа в аэропорту! Ну и т.д.
Бесплатная реклама, подчёркивающая патриотичность старого пердуна.
А если, спасибо ЗекоМанде, звездульку вдруг впустят - тоже неплохо. Можна бабла накосить с концертами в Украине, всё ж таки здесь любителей Кадышевой и прочих кобзонов хватает. Не пиаром, так деньгами возьмут.
Беспроигрышная комбинация, потому и лезут как черти из ада.
https://www.youtube.com/watch?v=YRwWrvE5-2s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0QfZXSj3zhFFIvOJdEKpvWofJQHzzb3VRC3SG4fZuchicv8eT4Nsc6Oos
Громадяни рф порушили законодавство України.Затримання,пред'явлення звинувачення,суд.
Дитсадок,чи шапіто ?
Стаття 332-1.ККУ Порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї
1. Порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави -
караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
{Кодекс доповнено статтею 332-1 згідно із Законом № 1207-VII від 15.04.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1019-VIII від 18.02.2016}
22 березня 2017 року Служба Безпеки України прийняла офіційне рішення про заборону в'їзду Юлії Самойловій на територію України на три роки, зважаючи на антизаконне відвідування нею анексованої території Криму.
Попала?
Вони КВНять, приколюються.
Якби не було спонтаних зашкварів, то їх би придумували, а може і придумують.
18.01.2020. Субота. Вечір. ++ показували новорічний 95.
Зеленський в ролі Коломойського (в стилі га....га) розпинав за підсумки року, що проходить, Порошенка, Яценюка, Юлю та Кличка, імітував захист Корбана та Мусійчука. Та то таке... Потім змінивши роль Коломойсько на роль репера (шпала, чи як його там) та й пройшовся по міста і мерах Одеса, Харків, Дніпро та їн. Та то таке .... таке саме.
В чому прикол? В тому що це 2015-старий а 2016- новий рік.
Питається, над ким будуть через 4 роки кривлятися?
Чи доживем?
Бо вони їх боялися та ненавиділи. Якщо народ, який не знає та не цінує своїх героїв, він буде кланятись чужим - колчакінцям, ленінцям, сталінцям, путінцям, тощо.
Вот Добронравова снимают в сериалах Зеленского, хотя этот делал все наоборот, считает Крым российским (может и Украину тоже российской, поскольку вылил море желчи на украинцев за то что отстояли независимость страны от попытки ***** захватить ее).
Кроме стеба в адрес Маньки-Аблигации, кто-то владеет конкретной информацией, хоть одним эпизодом, который плохо ее характеризует перед Украиной, пусть даже по этическим соображениям.
Запрет скорее всего касается групповухи...
Не верите мне, Ниро Вульф и Арчи Гудвин может подтвердить
Мне верить не нужно, сами пошерстите интернет, и проверьте, если она поддержиает российский империализм, или просто проявляет какие-то формы украинофобии, она для меня умрет как человек, но дайте факты. А то все это начинает смахивать на совковое "не знаю, не смотрел, не читал, но осуждаю, как весь советский народ", и на нынешнюю Россию (только наоборот). Оставьте бездрказательную травлю оркам Мордора и их 5-й колоне в Украине, которых роспропаганда наатаскивает именно на такое восприятие информации "повтор лживого штампа, высказанного 100 раз, превращает его в "правду", поэтому они так любят создавать фейки, которые никто не опровергает, но которые действуют на мозги.
можемо пишатися.
подолали акторів.
Прочти само себе о себе: "рашистская бідлота лахтинская,ВОН с ЦН!"
Т.е кина не будет ибо нет картинки. И НЕТ ПРОТИВОСТОЯНИЯ
А если более!серьезно, то после сменьі зелебобиков надо будет разбираться с т.н. "организаторами"
https://youtu.be/9nTm865ExII