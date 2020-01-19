 Пункту про автономію Донбасу в Мінських угодах немає, - Сайдік

Про це в інтерв'ю виданню Die Presse заявив австрійський дипломат Мартін Сайдік, який із 2015-го до 2019 року був спеціальним представником голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Потім з'явився ще один елемент із російської сторони: вимога автономії - поняття, яке марно шукати в тексті Мінських домовленостей. Там є лише децентралізація. Тож якщо українці не хочуть говорити про автономію, я можу це зрозуміти", - заявив він.
За словами Сайдіка, Україна готова надати особливий статус ОРДЛО в межах реформи децентралізації, "але спочатку має бути чітко з'ясовано питання безпеки". Зокрема, потрібно визначити, як Україна поверне повний суверенітет над усією територією Донецької та Луганської областей.
"Проблема полягає в тому, що поки що росіяни та сепаратисти не хочуть говорити про цей "день X", - заявив Сайдік.
Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.Невже до тупаків не доходить що ці прості слова означають? Не передбачено в Конституції ніяких статусів для її території!
Источник: https://censor.net.ua/n3170691
Что для этого необходимо сделать и какая децентрализация будет потом?
Даже орки это понимают, потому "просто перестать стрелять" не прокатит.
12. На основании Закона Украины "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" вопросы, касающиеся местных выборов, будут обсуждаться и согласовываться с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы. Выборы будут проведены с соблюдением соответствующих стандартов ОБСЕ при мониторинге со стороны БДИПЧ ОБСЕ.
13. Интенсифицировать деятельность трехсторонней контактной группы, в том числе путем создания рабочих групп по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений. Они будут отражать состав трехсторонней контактной группы.
Примечание:
Такие меры в соответствии с Законом "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" включают следующее:
- освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, связанных с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;
- право на языковое самоопределение;
- участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;
- возможность для центральных органов исполнительной власти заключать с соответствующими органами местного самоуправления соглашения относительно экономического, социального и культурного развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей;
- государство оказывает поддержку социально-экономическому развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей;
- содействие со стороны центральных органов власти трансграничному сотрудничеству в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с регионами Российской Федерации;
- создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;
- полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на досрочных выборах, назначенных Верховной Радой Украины этим законом, не могут быть досрочно прекращены.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/chto-podpisali-v-minske-po-donbassu-polnyy-tekst-dokumentov-66263.html
хороша децентрализация по сайдику)))
Якщо не виконано п. 1, то не можна переходити до виконання інших пунктів - саме такою має бути позиція України!
Будь які перемовини про виконання подальших пунктів можна починати (саме тільки починати) після 30 (а краще 60) днів БЕ ЖОДНОГО ПОСТРІЛУ! То якого х... Зе наказав війська відводити?
Якщо ні (а воно таки точно ні, тому що остання фраза твоя - брехня), але воняєш - то, значить, ти касапський провокатор. Може, пригожинський бот.
Не успели... Бедааа. Та и х.й с ним.
Сайдик, не переживай, ЗЕля внесёт...
Армия, сейчас, опять самая уязвимая. И дело даже не в том, что реально начали возвращаться довоенные замашки. А в том, что сегодня люди в армии не уверены - а нужно ли то, что они делают Украине. Армию в моральном плане возвращают на позицию 13-го года. Когда служили только фанатики энтузиасты или откровенные заробитчане.
Понимаете, за последние полгода, люди, которые воевали за независимость своей страны начали терять уверенность в правильности того что они делали. Ведь если это не нужно людям которых они защищают от российской агрессии, то зачем все это было?
Офицеры, понимающие более глубоко процессы в армии, обеспокоены, как бы за внешней шумихой, не стали проводиться, под видом реформ, преобразования, которые ударят по боеспособности страны, как это уже было при Ежеле и Соломатине.
Фактически армия, сейчас, в информационном поле, поставлена в рамки УПА. Когда сверху для телевизионной картинки хотят прекратить войну, а на фронте она продолжается. С боями и потерями. Тайно. Почти подпольно. Когда люди, которые по праву должны гордиться своей профессией, не уверены в ней. Я пока не уверен в том, какие перспективы падения экономики в Украине. Но то, что новая власть делает с воющей армией, это чудовищно...
далі за посиланням
: https://antikor.com.ua/articles/353254-vopros_boesposobnosti_armii_vo_mnogom_zavisit_ot_nas__mnenie
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У ***** - ціла програма примусу бубочки до капітуляції. Яка почалася з виконання пункту «Кто угодно, только не Порошенко».
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на ініціативу Останній блокпост - Ні капітуляції.
"Волонтери розповіли про поранення вісьмох українських захисників (за уточненими даними - десятьох, йдеться про події 18 січня 2020 року - ред.). Також росіяни пошкодили лінію електропередач та два автомобілі 72-ї бригади, ведучи обстріл 120-мм мінами", - заначається у повідомленні.
Ремонтна бригада електриків сьогодні не змогла дістатися до місця розриву лінії електропередач через посилення боїв.
ОБСЄ намагались домовитися з російсько-терористичними військами про режим тиші, але поки що результату це не дало.
Об этом во время выступления с трибуны Верховной Рады заявила народный депутат из "Европейской Солидарности" София Федына, передает пресс-служба партии "ЕС".
"Нам сейчас говорят о разведении войск в следующих 9 точках на линии разграничения. Хочу напомнить, что с момента последнего отвода войск у нас произошло 535 обстрелов, 12 погибших, 51 раненый. При этом московская сторона ничего и никуда не отводила", - подчеркнула политик.
"Сколько еще людей должно погибнуть, сколько еще предстоит обстрелов, чтобы руководство государства осознало, что московская сторона отводить ничего не собирается", - отметила народный депутат.
Парламентарий подчеркнула, что Украина может быть сильной только тогда, когда ведет активную позицию по защите и обороне своего государства, а не слепо выполняет все требования врага.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/353279-fedina_zelenskij_dal_prikaz_vojskam_otstupitj_no_obstrely_i_ubijstva_ukrainskih_zashchitnikov_ne_prekratilisj
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