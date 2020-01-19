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 Політика України
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Все про:автономія (39) Донбас (13009) мінські угоди (1683) Сайдік (157)

 Пункту про автономію Донбасу в Мінських угодах немає, - Сайдік

У Мінських домовленостях немає пункту про надання Донбасу автономії. Натомість йдеться про особливий статус ОРДЛО в межах української децентралізації.

Про це в інтерв'ю виданню Die Presse заявив австрійський дипломат Мартін Сайдік, який із 2015-го до 2019 року був спеціальним представником голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Потім з'явився ще один елемент із російської сторони: вимога автономії - поняття, яке марно шукати в тексті Мінських домовленостей. Там є лише децентралізація. Тож якщо українці не хочуть говорити про автономію, я можу це зрозуміти", - заявив він.

За словами Сайдіка, Україна готова надати особливий статус ОРДЛО в межах реформи децентралізації, "але спочатку має бути чітко з'ясовано питання безпеки". Зокрема, потрібно визначити, як Україна поверне повний суверенітет над усією територією Донецької та Луганської областей.

"Проблема полягає в тому, що поки що росіяни та сепаратисти не хочуть говорити про цей "день X", - заявив Сайдік.

Дивіться також: Дати окупантам на Донбасі шанс переформатуватися в політичні сили - це плюнути на власну Конституцію, - Айвазовська. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170691
 
   
 Топ коментарі
 
А бубочка и хуйло уверенны в другом .......
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Автономия без референдума невозможна. Странно, если бы это было в соглашениях. А Донбасс и так в особом статусе. Милитаризованная зона. Тогда как Крым тоже с особым статусом - зона оккупации.
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Хочеться усіляким сайдикам штанмаэрам меркелям запихнути в хліборізку щоб заткнулися книжечку з назвою Конституція України де чорним по білому написано що :

Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.Невже до тупаків не доходить що ці прості слова означають? Не передбачено в Конституції ніяких статусів для її території! Пункта об автономии Донбасса в Минских соглашениях нет, - Сайдик - Цензор.НЕТ 9131
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Хочеться усіляким сайдикам штанмаэрам меркелям запихнути в хліборізку щоб заткнулися книжечку з назвою Конституція України де чорним по білому написано що :

Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.Невже до тупаків не доходить що ці прості слова означають? Не передбачено в Конституції ніяких статусів для її території! Пункта об автономии Донбасса в Минских соглашениях нет, - Сайдик - Цензор.НЕТ 9131
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"но сначала должен быть четко прояснен вопрос безопасности"
Источник: https://censor.net.ua/n3170691

Что для этого необходимо сделать и какая децентрализация будет потом?
Даже орки это понимают, потому "просто перестать стрелять" не прокатит.
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сила -в правде! условия диктует победитель. настоящий герой - выполнивший боевую задачу, вернувшийся с Победой. и никаким политическим проституткам не удастся подменить эти простые истины.........
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Автономия без референдума невозможна. Странно, если бы это было в соглашениях. А Донбасс и так в особом статусе. Милитаризованная зона. Тогда как Крым тоже с особым статусом - зона оккупации.
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Нічого, бубочка для своїх зелохів і референдум проведе.
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11. Проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании[1], до конца 2015 года. (см. примечание.)

12. На основании Закона Украины "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" вопросы, касающиеся местных выборов, будут обсуждаться и согласовываться с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы. Выборы будут проведены с соблюдением соответствующих стандартов ОБСЕ при мониторинге со стороны БДИПЧ ОБСЕ.

13. Интенсифицировать деятельность трехсторонней контактной группы, в том числе путем создания рабочих групп по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений. Они будут отражать состав трехсторонней контактной группы.

Примечание:

Такие меры в соответствии с Законом "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" включают следующее:

- освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, связанных с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;

- право на языковое самоопределение;

- участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;

- возможность для центральных органов исполнительной власти заключать с соответствующими органами местного самоуправления соглашения относительно экономического, социального и культурного развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей;

- государство оказывает поддержку социально-экономическому развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей;

- содействие со стороны центральных органов власти трансграничному сотрудничеству в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с регионами Российской Федерации;

- создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;

- полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на досрочных выборах, назначенных Верховной Радой Украины этим законом, не могут быть досрочно прекращены.

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/chto-podpisali-v-minske-po-donbassu-polnyy-tekst-dokumentov-66263.html

хороша децентрализация по сайдику)))
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Рашисты-неофашисты со своими хотелками идетенахер нестройными кучками !
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так порошенко ж составлял минские, вместе с меркель, ты забыл уже?
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Тільки там є хитрий нюанс. Пунктом 1 поставлено повне і всеосяжне припинення вогню. Стріляти перестали? Ні! Щодня стріляють, уже в цьому році є загиблі.

Якщо не виконано п. 1, то не можна переходити до виконання інших пунктів - саме такою має бути позиція України!

Будь які перемовини про виконання подальших пунктів можна починати (саме тільки починати) після 30 (а краще 60) днів БЕ ЖОДНОГО ПОСТРІЛУ! То якого х... Зе наказав війська відводити?
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Ещё Яценюк говорил, что Минские соглашение это не меню из которого можно выбирать любой пункт, а Зелемойский, вероятно, хочет представить это как календарный план - этого не успели выполнить к сроку (к какому сроку?) так давайте к следующему пункту перейдём...
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Просто припинення вогню - ключовий пункт, без нього не можна виконувати нічого! Тому це і пункт 1...
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Дальше - больше,Порошенко убедил Меркель и Оланда, что нельзя проводить выборы не обеспечив безопасность и присутствие партий и СМИ в предвыборной компании.
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как уже отвечали на такое--чего ж петя побежал принимать законы об особом статусе тогда, если пункты надо последовательно принимать?
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а ти читав, що в тому законі "про особливий статус" записано? А ти знаєш, що там є умова, коли він всткпає в дію? А ти знаєш, що той закон прийнято тільки на рдин рік його дії?
Якщо ні (а воно таки точно ні, тому що остання фраза твоя - брехня), але воняєш - то, значить, ти касапський провокатор. Може, пригожинський бот.
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со вступлением в силу к концу 2015!!!!

Не успели... Бедааа. Та и х.й с ним.
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ничего, зеленский счас договорится изменить дату, куйло может на такие изменения и пойти
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Ты будешь отвечать за свои слова, когда ты обрезал ради зрады примечания, в которых было указано - когда будет некое подобие особого статуса?
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ты много отвечаешь за свои слова, бульбаш тупой, когда, например меня в лахту и мокшу записываешь?
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Лишнехромосомное, зачем ты обрезал примечания по которым закон не вступает в силу и никогда не вступит, пока на территории есть орки?
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Где окончание примечания, которое было при Порошенко?
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Сайдик эту херню в 2015-м писал-принимал,или мальдивская проститутка? Пункту про автономію Донбасу в Мінських угодах немає, - Сайдік - Цензор.НЕТ 4096Ах да! Тогда ЗЕ из квартала прижал в углу офшорную ******** и заставил! Или писюном по голове щекаладной швали настучал? С роялем перепутал!
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Пост технологический парк там нада сделать как говорил Кобзон!
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комбзон, це той "руССкий еврей", ходяча мумія?
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А чего ходячая? Он уже склеил Ласты. Полетел давать концерты вместе с хором Александрова в аду! А предложение хорошее сделать там пот индустриальный парк показать русский мир в своей красе! Ну ясное дело пойная самоокупаемость ни копейки из центра не давать!
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Если день Х проблема и о ней не хотят говорить кацапы и их холуи. То единственный путь к миру,это их заставить. А есть варианты еще ?
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хватит выкручивать предложения. Никакого статуса не должно быть, достаточно децентрализации, которая прописана так что бы можно было и статус сделать.
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После того, как буду выведены все вооруженные формирования будет совсем другой разговор о статусе и некому будет что-то диктовать...
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Стоп. А что же Порошенко проталкивал в нашу Конституцию, когда погибло 4 человека, чтобы этого не допустить?
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Лишнехромосомное, это Порошенко убил нацгвардейцев?
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Ха, туповатый, проговорился, что не оспариваешь, что Порошенко проталкивал путинские хотелки в украинскую Конституцию
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Лишнехромосомное, что из Минских соглашений, по которым паРаша отгребает, выполнил Порошенко? Когда Порошенко ничего не выполнил, т.к. поставил на первое место безопасность, то это была зрада, как твой Зелемойский из начал выполнять, то это стало перамогай?
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Рашистская мразота,ті или мусорок или страшній прапорщик на пЄнсії,короче тварь редкостная ,оправдівающая войну и убийства украинцев,идешьнах на полусогнутіх ,будешь очень сильно болеть сердечной недостаточностью...
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Это из закона параши: Национально-культурная автономия в параше- это форма национально-культурного самоопределения, представляющая собой объединение граждан параши, относящих себя к определенной этнической общности, находящейся в ситуации национального меньшинства на соответствующей территории, на основе их добровольной самоорганизации в целях самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования, национальной культуры. Вопрос- к какой этнической общности относятся "народы" Лугандона? Потребителей бояры или Шариково-Швондеровской? Пункта об автономии Донбасса в Минских соглашениях нет, - Сайдик - Цензор.НЕТ 2991
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В лугандонів може бути лише одна автономія - на параші !
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Що Сайдик ніколи не допомагав Україні. Гоніть його сцаними ганчірками.
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...Один боец погиб, десять получили ранения. Вчера. Об этом вряд ли скажут в новостях по крупнейшим каналам. А если и скажут, то как-то межу прочим, очень вскользь. Война сейчас как бы не идет. Новости про войну - это табу.Зеленский объявил, что нужно просто прекратить стрелять и закончить войну. И он это делает. Он, как бы, закончил войну, потому что о ней большинство населения даже не слышит. В информационном поле войны нет. Нет потерь. Нет армии. Нет героической борьбы за независимость Украины. Зеленский умудрился за полгода превратить регулярную армию в армию, которая воюет тайно. Которая защищает свою страну, и никто об этом не слышит.
Армия, сейчас, опять самая уязвимая. И дело даже не в том, что реально начали возвращаться довоенные замашки. А в том, что сегодня люди в армии не уверены - а нужно ли то, что они делают Украине. Армию в моральном плане возвращают на позицию 13-го года. Когда служили только фанатики энтузиасты или откровенные заробитчане.
Понимаете, за последние полгода, люди, которые воевали за независимость своей страны начали терять уверенность в правильности того что они делали. Ведь если это не нужно людям которых они защищают от российской агрессии, то зачем все это было?
Офицеры, понимающие более глубоко процессы в армии, обеспокоены, как бы за внешней шумихой, не стали проводиться, под видом реформ, преобразования, которые ударят по боеспособности страны, как это уже было при Ежеле и Соломатине.
Фактически армия, сейчас, в информационном поле, поставлена в рамки УПА. Когда сверху для телевизионной картинки хотят прекратить войну, а на фронте она продолжается. С боями и потерями. Тайно. Почти подпольно. Когда люди, которые по праву должны гордиться своей профессией, не уверены в ней. Я пока не уверен в том, какие перспективы падения экономики в Украине. Но то, что новая власть делает с воющей армией, это чудовищно...
далі за посиланням
: https://antikor.com.ua/articles/353254-vopros_boesposobnosti_armii_vo_mnogom_zavisit_ot_nas__mnenie
...
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Не дарма ж міністр оборони отримує 97 тис. грн., а "міністр" соц.політики 216 тис.грн. Ще питання є?
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Ж2 сайдік пішов би ти в Біробіджан зі своїми аналізами.
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Нема пункта? Так буде. ВВХ примусить бубочку. Як примусив до "розведення"; вірніше, відступу зі звільнених кров'ю раніше окупованих територій.
У ***** - ціла програма примусу бубочки до капітуляції. Яка почалася з виконання пункту «Кто угодно, только не Порошенко».
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зеклоуны сделают автономию и референдум организуют
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Неподалік населеного пункту Золоте-4 у Луганській області не вщухають бої. Цього разу під обстріли терористів потрапили позиції 72-ї механізованої бригади імені Чорних Запорожців
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на ініціативу Останній блокпост - Ні капітуляції.
"Волонтери розповіли про поранення вісьмох українських захисників (за уточненими даними - десятьох, йдеться про події 18 січня 2020 року - ред.). Також росіяни пошкодили лінію електропередач та два автомобілі 72-ї бригади, ведучи обстріл 120-мм мінами", - заначається у повідомленні.
Ремонтна бригада електриків сьогодні не змогла дістатися до місця розриву лінії електропередач через посилення боїв.
ОБСЄ намагались домовитися з російсько-терористичними військами про режим тиші, але поки що результату це не дало.
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Та да, зачем в розницу помогать \ /уйлу, лучше сразу оптом - дотянуть войну до вхождения плешивого на престол и потом уж...
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Необходимо строго следовать согласно с минскими соглашениями и будет Украине счастье.
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...Федина: Зеленский дал приказ войскам отступить, но обстрелы и убийства украинских защитников не прекратилисьОтвод войск оказался односторонним движением с украинской стороны, российская сторона ничего никуда не отводила. За этот период погибло 12 украинских военных, но это не останавливает руководство государства прекратить профанацию под названием "разведение войск".
Об этом во время выступления с трибуны Верховной Рады заявила народный депутат из "Европейской Солидарности" София Федына, передает пресс-служба партии "ЕС".
"Нам сейчас говорят о разведении войск в следующих 9 точках на линии разграничения. Хочу напомнить, что с момента последнего отвода войск у нас произошло 535 обстрелов, 12 погибших, 51 раненый. При этом московская сторона ничего и никуда не отводила", - подчеркнула политик.
"Сколько еще людей должно погибнуть, сколько еще предстоит обстрелов, чтобы руководство государства осознало, что московская сторона отводить ничего не собирается", - отметила народный депутат.
Парламентарий подчеркнула, что Украина может быть сильной только тогда, когда ведет активную позицию по защите и обороне своего государства, а не слепо выполняет все требования врага.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/353279-fedina_zelenskij_dal_prikaz_vojskam_otstupitj_no_obstrely_i_ubijstva_ukrainskih_zashchitnikov_ne_prekratilisj
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