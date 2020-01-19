 Шість років тому на Грушевського почалися бійки з "Беркутом", це стало реакцією на "драконівські" закони Януковича

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вранці влада заявила про набуття чинності антинародних законів 16 січня. Зокрема, МВС оприлюднило запобіжний захід за порушення заборони щодо маскування особи під час акцій протесту - від 2,5 до 4,25 тис. грн штрафу або адміністративний арешт до 15 діб.
На віче на Майдан люди вийшли масово. Закінчився захід зверненням політичних лідерів опозиції "триматися". Янукович відмовився від переговорів, у багатьох людей неповага влади до народу викликала роздратування. Але знайшлися і ті, хто виступив із закликом до радикальних дій.
Віче закінчилося, але люди не почали просто розходитися. Машини Автомайдану поїхали до Верховної Ради. Перші організовані групи молоді потягнулися на Грушевського. З чотирьох годин дня зіткнення набули характеру вуличного бою: міліція почала стріляти по людях із рушниць, щоб зупинити прорив кордону.
Силовики проти учасників Революції Гідності застосовували світлошумові гранати та сльозогінний газ, а в їхній бік летіли "коктейлі Молотова", петарди та каміння.
З'явилися перші поранені. Наступного дня в КМДА та МВС повідомили, що в зіткненнях 19 січня постраждали понад 200 осіб.
Хронологію подій читайте в статті: 19 cічня 2014 року: народ вступив у сутичку з міліцією на Грушевського
А виноват будет все равно Порох!
началось сопротивление граждан Украины насильственным действиям мусоров
уже и на Цензоре вата сидит ?
все остальное для зебилов, как белый шум!
Комерційний директор Юрій Вітренко - 158 млн грн.
перший заступник голови правління «Нафтогазу» Перелома - 27,5 млн грн;
заступник голови правління Коновець - 22,7 млн грн;Генеральний директор ВАТ «Укртранснафта» Гавриленко - 14,7 млн грн
Член правління Каблушкін - 17,3 млн грн.
Как больно осознавать, к чему мы пришли!
Сколько бы народа в живых осталось.
https://www.youtube.com/watch?v=Bjha82rz7P8&feature=emb_logo
зебилы убогие, вас же предупреждали! и говорили, что винить вы у...бки будете не себя, а клятага "парашенка"!
безмозглые, ублюдочные, предсказуемые животные!...(
Круглосуточный черный пиар против Пороха со всех сторон, ложь и провокации! Почему его еще не посадили, за такие ужасные и очевидные преступления?!
Почему о делишках, просто темных преступных делишках нынешней власти, делишках которых даже представить невозможно рядом с Порошенко, все молчат и ни гу-гу?....
Потому что у кацапии уже нет необходимости вести жесткую пропагандонскую войну!
Какие. Обвинения. Выдвинуты? минские договорняки? серьезно?!
о чем нам говорить?
Люди не умеющие анализировать, тоскующие по колбасе по 2-20... 30-ти летние люди, ностальгирующие по совку, где трава была зеленее и был жесткий стержень внутри у каждого, который говорил что и как делать! (хоть они этот совок и не видели, в отличии от меня)....
Они никогда не признаются что дебилы, у них виноваты все вокруг, что они в жо..пе, только не они!
Я просто все это уже видел - МНЕ НЕ ИНТЕРЕСНО!
Петя-Бартер
А я соевую гниду и до этого ненавидел. И не понимал почему за него проголосовало большинство народа Украины.
Я с ужасом думаю, что и в 10 ую годовщину буду все так де писать об этом.
Кто отдавал приказы до сих пор не совсем понятно, так как явно тупой и трусливый янук был не один.
Опять же таки все мы видели видео, где снайперы стреляли в обе стороны, а потом был аннексирован крым. Так что рассейский след там очень и очень отчетливый.
Прошло шесть лет , и мы знаем, что мы ничего не знаем.
Здесь как и в ВО, чем дальше,тем больше вопросов. Но правда нужна, какой бы эта правда ни была.
-- а есть только уважаемые Граждане Украины, с правом голоса на выборах.
С чем всех и поздравляю! -- от тайги до британских морей...
https://youtu.be/irpwkSPZI3o
к ответственности за сепаратные переговоры
в Омане с мацкалями
https://www.youtube.com/watch?v=uTIoMzUJtpE
https://www.youtube.com/watch?v=Ql1gYqUQz-U