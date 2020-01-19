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 Шість років тому на Грушевського почалися бійки з "Беркутом", це стало реакцією на "драконівські" закони Януковича

19 січня 2014 року відбулося перше віче на Майдані після ухвалення "драконівських" законів 16 січня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вранці влада заявила про набуття чинності антинародних законів 16 січня. Зокрема, МВС оприлюднило запобіжний захід за порушення заборони щодо маскування особи під час акцій протесту - від 2,5 до 4,25 тис. грн штрафу або адміністративний арешт до 15 діб.

На віче на Майдан люди вийшли масово. Закінчився захід зверненням політичних лідерів опозиції "триматися". Янукович відмовився від переговорів, у багатьох людей неповага влади до народу викликала роздратування. Але знайшлися і ті, хто виступив із закликом до радикальних дій.

Дивіться також: "Як понесе з України у синєє море кров ворожу..." - кінооб'єднання Babylon'13 зняло ролик, присвячений річниці Революції Гідності. ВIДЕО

Віче закінчилося, але люди не почали просто розходитися. Машини Автомайдану поїхали до Верховної Ради. Перші організовані групи молоді потягнулися на Грушевського. З чотирьох годин дня зіткнення набули характеру вуличного бою: міліція почала стріляти по людях із рушниць, щоб зупинити прорив кордону.

Силовики проти учасників Революції Гідності застосовували світлошумові гранати та сльозогінний газ, а в їхній бік летіли "коктейлі Молотова", петарди та каміння.

З'явилися перші поранені. Наступного дня в КМДА та МВС повідомили, що в зіткненнях 19 січня постраждали понад 200 осіб.

Хронологію подій читайте в статті: 19 cічня 2014 року: народ вступив у сутичку з міліцією на Грушевського

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170690
 
   
 Топ коментарі
 
потому что, зебилов интересует только один вопрос, почему не могут ничего нарыть на Порошенко, который дал отпор свинособакам!
все остальное для зебилов, как белый шум!
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А чому один з авторів цих законів Портнов досі не сидить???
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Зебил все для этого делает, что бы Хуйло разочаровано не было! Шесть лет назад народ выступил против "драконовских" законов - на Грушевского начались стычки - Цензор.НЕТ 1774
А виноват будет все равно Порох! Шесть лет назад народ выступил против "драконовских" законов - на Грушевского начались стычки - Цензор.НЕТ 9985
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Сподіваюся, наступного Майдану не доведеться чекати ще 5 років.
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сподіваюся що ти так жартуєш, бо Пуйло 2-гого шансу не впустить
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Зебил все для этого делает, что бы ***** разочаровано не было! Шесть лет назад народ выступил против "драконовских" законов - на Грушевского начались стычки - Цензор.НЕТ 1774
А виноват будет все равно Порох! Шесть лет назад народ выступил против "драконовских" законов - на Грушевского начались стычки - Цензор.НЕТ 9985
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Що ж ти,смерд паРАШЕНський,свого преза не по хваміліії назваЛО?Добре хоть з великої... Шесть лет назад на Грушевского начались драки с "Беркутом", это стало реакцией на "драконовские" законы Януковича - Цензор.НЕТ 6106 Шесть лет назад на Грушевского начались драки с "Беркутом", это стало реакцией на "драконовские" законы Януковича - Цензор.НЕТ 2661
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На этот раз ни ему, ни его агентам в Украине никто второго шанса не даст. Писец придёт им всем.
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Якщо чекати до виборів- Зеленський остаточно здасть Україну кацапам.
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Здавати він буде але зробити Україну губернією кацапстану все одно не вийде. А там...на Ростов на корпоративах скакати.
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Та ти шо??? То шо ждеш??? Автомата в руки і на передову,кацапів стріляти! Шість років тому народ виступив проти "драконівських" законів - на Грушевського почалися сутички - Цензор.НЕТ 2648
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До наступних виборів опинимося за порєбріком. Точніше, порєбрік буде по лінії Дніпра.
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Не выдумывайте. Ваши сподивання не сбудутся
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І шо? Мальдівська шлюха та бздЮля з трупанчуковськими шестірками 100500% непрохонже. Шість років тому народ виступив проти "драконівських" законів - на Грушевського почалися сутички - Цензор.НЕТ 9344
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Вам каКцапам давно майданити пора,згадуйте білий дім!
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так у нас дважды на год как правило.. уже пора бо скучно Шість років тому народ виступив проти "драконівських" законів - на Грушевського почалися сутички - Цензор.НЕТ 3855
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але, админ, какие ДРАКИ ?

началось сопротивление граждан Украины насильственным действиям мусоров

уже и на Цензоре вата сидит ?
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А чому один з авторів цих законів Портнов досі не сидить???
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потому что, зебилов интересует только один вопрос, почему не могут ничего нарыть на Порошенко, который дал отпор свинособакам!
все остальное для зебилов, как белый шум!
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Це питання до Луценка, при якому справа проти Портнова була закрита. Та до Рябошапки, при якому проти Портнова не відкриваються нові кримінальні справи.
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Тому що Портнов - друг Богдана, а Богдан - друг Зеленского і Коломойського Шесть лет назад на Грушевского начались драки с "Беркутом", это стало реакцией на "драконовские" законы Януковича - Цензор.НЕТ 5851
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Портнов не сидить, бо в порошенка договорняк - своїх не саджати.
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Чим Портнов крутіший за Єфремова, якого таки тримали в СІЗО і лише при Зе випустили? У ієрархії ригів Єфремов був однозначно вищий!
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І да, при Пєті Портнов ж у кацапляндії ховався. Приїхав тільки влітку 2019...
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а шо еще зебубам надо? стаканчик самогона, кусочек сала и пороха посадить и жизнь удалась
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Африкан_Свиридович так спитай у Рябошапкі Баканова і клоуна чому Портнов прилетів коли закінчилось правління пороха при Зе владі і чому досі жодного разу не було йому вручена повістка, при Порошенко Портнов гавкав в Мордорі сюда боявся приїзджати так як знав що Порох його арештуе
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Це, що стаття річної давнини, чи у написувача з математикою, швах?
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Глава компанії Коболєв отримує щорічну зарплату в розмірі близько 47 млн грн, а з урахуванням премії - 286,5 млн грн.
Комерційний директор Юрій Вітренко - 158 млн грн.
перший заступник голови правління «Нафтогазу» Перелома - 27,5 млн грн;
заступник голови правління Коновець - 22,7 млн грн;Генеральний директор ВАТ «Укртранснафта» Гавриленко - 14,7 млн грн
Член правління Каблушкін - 17,3 млн грн.
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Ты адрес не перепутало? Статья о майдане!
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Зеля изо всех сил нарывается на повторение Майдана. Нельзя разочаровывать оманского ослика. Шесть лет назад народ выступил против "драконовских" законов - на Грушевского начались стычки - Цензор.НЕТ 5341
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Шатун, не шатай будку. Бо ***** нападьот.
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А начиная с 20.02.2014 кто напал? Марсиане? Шість років тому на Грушевського почалися бійки з "Беркутом", це стало реакцією на "драконівські" закони Януковича - Цензор.НЕТ 1645
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Прахаботы уверены, шо ***** остановил великий гетьман Параженка. Теперь параженка убрали и ***** снова пайдьот в наступленье.
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Как больно вспоминать!
Как больно осознавать, к чему мы пришли!
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Интересно, где были 6 лет назад участники сегодняшней акции в Киеве. Те самые, которые требовали распустить "Азов"?
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прыщи давили или у родычей в Хайфе гостювали..
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Машу и Медведя, Смешаріків, Лунтіків дивились + руцкім говнорепчіком балувались
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Эх, вернуть бы всё обратно и дождаться перевыборов Шапкокрада...
Сколько бы народа в живых осталось.
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И лизал бы ты сейчас зад путину, грязный и вонючий кацапский зад. А так только шоколадный лижешь.
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Я думаю он о том,что и пэдрилка бы не прошёл тогда...Если бы вернуться с этими знаниями и опытом....
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В 2013 году шапкокрад за 3 лярда взятки сдал Украину кацапуте и если бы не майдан был бы ты сейчас кацапом.
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А чому не вернуть, скажімо 2007 чи 2008 рік і добитися посадки шапкокрада?
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Как все было на самом деле. Кличко договаривается с Беркутом. (декабрь. 2013 г)
https://www.youtube.com/watch?v=Bjha82rz7P8&feature=emb_logo
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Найгидкіші люди - ті, хто насміхається над іншими. Лохи обрали собі президентом найгірше, що можна вигадати.
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Шанс упущен. Свободу сожрал парашенко. А обсосал и выплюнул,Зеленский. Теперь только миллионеры могут войти во власть. Начиная от мэров и заканчивая президентом. Всем спокойной ночи ))
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канешна "парашенка"! Шесть лет назад на Грушевского начались драки с "Беркутом", это стало реакцией на "драконовские" законы Януковича - Цензор.НЕТ 8341
зебилы убогие, вас же предупреждали! и говорили, что винить вы у...бки будете не себя, а клятага "парашенка"!
безмозглые, ублюдочные, предсказуемые животные!...(
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Ну ты же понимаешь,что он был недостаточно хорош,если его решили заменить на по твоим словам ,худшего ?
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5 лет пропагандонской работы сделали свое дело, неужели этого понять нельзя?!
Круглосуточный черный пиар против Пороха со всех сторон, ложь и провокации! Почему его еще не посадили, за такие ужасные и очевидные преступления?!
Почему о делишках, просто темных преступных делишках нынешней власти, делишках которых даже представить невозможно рядом с Порошенко, все молчат и ни гу-гу?....
Потому что у кацапии уже нет необходимости вести жесткую пропагандонскую войну!
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Все это херня ,а не оправдания. Никакая пропаганда не в силах противостоять реалиям. И сильна лишь на приграничных местах сомнений. - Если бы барон Врангель предложил свою программу вместо Временного правительства в свое время - то никакие большевики не смогли бы сбить с толку рабочих и крестьян. Предложение было слишком поздно и сокрыто коммунистами от масс.
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Почему. Порох. Не сидит. В тюрьме. За свои. Преступления????!!!!
Какие. Обвинения. Выдвинуты? минские договорняки? серьезно?!
о чем нам говорить?
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Потому,что олигарху каламойскому проще пугать его ,чем сажать.Ведь и у пороха на него есть компроматы.
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Такие люди как вы и ваш кореш под ником "бандера цинична" сдали мой Донецк в 2014, с расийскими флагами и оружием привезенным из-за поребрика...
Люди не умеющие анализировать, тоскующие по колбасе по 2-20... 30-ти летние люди, ностальгирующие по совку, где трава была зеленее и был жесткий стержень внутри у каждого, который говорил что и как делать! Шість років тому на Грушевського почалися бійки з "Беркутом", це стало реакцією на "драконівські" закони Януковича - Цензор.НЕТ 4061 (хоть они этот совок и не видели, в отличии от меня)....
Они никогда не признаются что дебилы, у них виноваты все вокруг, что они в жо..пе, только не они!
Я просто все это уже видел - МНЕ НЕ ИНТЕРЕСНО!
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5 лет пропаганды, говоришь? Наверное зря против него выступали и говорили что он коррупционер еще задолго до майдана?
Петя-Бартер

А я соевую гниду и до этого ненавидел. И не понимал почему за него проголосовало большинство народа Украины.
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Некисло намайданили, правда?
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Никакой беркутни там еще не было. Появилась она ближе к вечеру 19. Стояли ВВ-шники - их машинами и автобусами была перегорожена вся улица. Их и сожгли и разгромили. А потом уже это быдло пятнистое подвезли.
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Шесть лет прошло! Дело, у которого миллион свидетелей, не расследовано!
Я с ужасом думаю, что и в 10 ую годовщину буду все так де писать об этом.
Кто отдавал приказы до сих пор не совсем понятно, так как явно тупой и трусливый янук был не один.
Опять же таки все мы видели видео, где снайперы стреляли в обе стороны, а потом был аннексирован крым. Так что рассейский след там очень и очень отчетливый.
Прошло шесть лет , и мы знаем, что мы ничего не знаем.
Здесь как и в ВО, чем дальше,тем больше вопросов. Но правда нужна, какой бы эта правда ни была.
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Ну сейчас адвокат Овоща быстро всё раследует!
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фото зроблене пізніше. будівельники прислали Шість років тому на Грушевського почалися бійки з "Беркутом", це стало реакцією на "драконівські" закони Януковича - Цензор.НЕТ 3396
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С сожалением, нужно признать, что Украинского Народа, как Нации -- не существует...
-- а есть только уважаемые Граждане Украины, с правом голоса на выборах.
С чем всех и поздравляю! -- от тайги до британских морей...
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Виборці зеленського - диванний електорат. Лохи. Вони ніколи не вийдуть на Майдан стояти за своє. І це тішить. Лохи ніколи не переможуть активних громадян. Не бійтесь Майдану. Путін зараз українського Майдану боїться не менше, ніж зеленський.
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А не подскажешь что за лохи в количестве 54% голосовали за соевую барыгу в 2014?
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дідько .. і досі згадується Віталька Клічко і його ...хм...махи після вогнегасника
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А министром экономики Януковича в то время был некий преданный ему потрох.
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А ще в той час в уряді був заступником міністра Богдан, а ще членом партії регіонів тоді був Разумков...
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Тогда на Майдане появились провокаторы с одинаковыми рюкзачками и сплошь говорящие по английски. Они перевели наш мирный Майдан в кровавый и горящий. Кличко пытался остановить эту провокацию, но его погасили огнетушителем. Позже Натаньяху признался , что это были ветераны ЦАХАЛ.
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за ЦАХАЛ не знаю. Але що всіх дістали постійні переговори трійки з Овощем. то було.
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На Майдане поскакали, а на россии обвалился фубль и ввели санкции. Романтика)
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Будущего *********** тогда весь майдан дружно посылал на куй стягивая с трактора за лахмотья
https://youtu.be/irpwkSPZI3o
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Пора поц-Зе дента привлекать
к ответственности за сепаратные переговоры
в Омане с мацкалями
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Бої в Києві на Грушевського 19.01.2014 - відео Олени Білозерської, майбутнього снайпера в російсько-українській війні

https://www.youtube.com/watch?v=Ql1gYqUQz-U
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прошерстил все. ну кто же, **** написал такие важные новости, фамилию хотел узнать, героя,? не нашел.ну, до этого дня, никто не знал, почему вышли студенты на протесты, поччему их начали избивать?.ктото проявил мужество и в 20м году раскрыл великую тайну яника
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Как говорится: хорошо то, что хорошо заканчивается, лишь бы вам нравилось.
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