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 Фото українських льотчиків і бортпровідників розмістили в готелі в Ірані

Готель в Ірані, з якого екіпаж лайнера МАУ відправився у свій останній політ, вивів на розташований у холі екран фото українців.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Бориспільської бригади транспортної авіації у фейсбуці.

"На знак шани та пам'яті персонал готелю, із якого наші хлопці та дівчата вирушили у свій останній рейс, розмістив у холі фото загиблого екіпажу з підписом "Наше серце з вами", - сказано в повідомленні.

Фото українських льотчиків і бортпровідників розмістили в готелі в Ірані 01

Літак Іл-76МД Повітряних сил ЗСУ повернувся на базу після того, як доставив на Батьківщину тіла загиблих в Ірані українців.

За словами командира екіпажу полковника Дмитра Мимрикова, завдання було емоційно важким, адже летіти довелося в Іран, який взяв на себе відповідальність за те, що збив український літак.

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Але від іранців українські льотчики постійно чули слова співчуття та вибачення за катастрофу.

"Вони повністю визнають провину свого керівництва, своєї країни в цій трагедії", - сказав Мимриков.


Фото українських льотчиків і бортпровідників розмістили в готелі в Ірані 02

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Дивіться також: Літак із тілами жертв катастрофи "Боїнга" МАУ приземлився у "Борисполі" (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170689
 
   
 Топ коментарі
 
Пилоты и персонал были не из таежной Зимбабвы... Выразить скорбь стане стоило-бы на языке страны, чей самолет предательски жахнули.... Стыдно господа иранцы...
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Ради уважения могли бы и на государственном языке Украины а не России.
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А какая разница?(цитируя одного чувака, он не лох ибо ему почти 42 года)
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Пилоты и персонал были не из таежной Зимбабвы... Выразить скорбь стане стоило-бы на языке страны, чей самолет предательски жахнули.... Стыдно господа иранцы...
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В Ірані нема тих, хто володіє українською мовою. Є лише азербайджанці, які знають російську.
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Логіка їм чужа? Словників знайти не могли? Інтернет не працює? Висловити Співчуття мовою ворога України державною мовою Росії чиєю ракетою вони збили літак це насмішка над вбитими. Алі не виправдовуй їх.
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Я не виправдовую, а пояснюю чому вони так зробили. Я бачив деякі документи, які вони писали кілька років тому. Жодного документу українською мовою не було. Їхні студенти вчаться в Україні, але теж не володіють українською. ГУГЛ для такого п4рекладу не підходить.
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Дурниці ти, як завжди, розказуєш. Іранські азербайджанці - це етнос Ірану і до совкового Азербайджану не має ніякого стосунку. Знавців російської мови там не більше ніж української. Просто в цьому готелі нема, серед найнятих з Росії або України, співробітників зі знанням української, або вони так само відносяться до неї як і тут, в Україні. Ґуґл підходить для будь-якого перекладу, треба лише стилістично правильно написати оригінал і потім виправити незначні помилки.
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Нашого квіту по всьому світу, навіть у Ірані...
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Ради уважения могли бы и на государственном языке Украины а не России.
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А какая разница?(цитируя одного чувака, он не лох ибо ему почти 42 года)
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Как и тебе, строчащему на ругське.
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Тебе тоже никакой, по ходу. раз строчишь на ругське.
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а ты мне скажи как удобно писать с апострофом. Я пишу на рузге ибо мне так в два раза легче и быстрее. И да, я не строю из ся патриота, ибо знаю историю и т.д. Хотя родной - украинский конечно.
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Ну так и я тоже самое! Мало того, удобнее потому, что во время софка в школе и в ВУЗе преподавали на рузьке. Хотя сам украинец и родным считаю украинский. Именно поэтому я не предъявляю предъявы к другим, как некоторые ругськогговорящае "патриёты". И тем более, не приплетаю к этой теме Зеленского. Что касается этой фотки с подписью- по тексту статьи понятно, что написали текст и вывесили фотографию не правительство Ирана, а простые люди, работники отеля. По своей воле. От души. На том языке, на котором смогли.... Спасибо им сказать бы за сочувтые и понимание, а не доколупываться, что опять сделали "не так"! И, повторюсь, доколупываться тем, кто сам говорит и строчит на ругське!
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та ладно, че тут спорить то? но простые люди могли бы открыть Википедию и узнать шо у нас есть 1 гос. язык. Это 15 секунд. и еще пара минут шоб перевести
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А ты на каком строчишь? Не уважаешь Украину?
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тупА и однотипно (см. коммент члена твоей бригады ниже)
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Я твои смотрю и подобных тебе свиноботов. Мне вполне достаточно.
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снова тупА. держи ещё на рюмку стекломоя, кац
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"Стекломой"- у тебя в голове. Вместо мосхов. С твоими способностями тебе и на флакон не зватит заработать себе, не то что другим "раздавать".)
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Ты уже запарил срать здесь под каждым комментом. Иди проспись.
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Сегодня прощались с погибшиме в авиакатастрофе. А хозяин МАУ, на которого работал экипаж, тоже был? Это же ЕГО работники погибли!
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Все ничего, но возмущённые о языке написания эпитафии, могли бы возмутиться и на украинском.
Не получается, зрадюкы долбанные?
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Обидно- начинай С СЕБЯ, любимого. А не докалупывайся к другим. Причем безосновательно и на голом месте.
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пшёл. ишь губу раскатал. больше не кормлю. уволят тя скоро за ИБД.
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..в Вечность...


...есть только миг между прошлым и будущим...
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Гимн киевских бандюков середины 90хх. ...романтика...*)
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а для меня песня, в исполнении Олега Анофриева ("Земля Санникова")
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-- тот самый случай, когда Искусство стало народным...*)
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Это фото- доказательство того, что Беня даже отель нормальный экипажам МАУ оплатить не может. В таких отелях живут студенты и бедные путешественники. Фото українських льотчиків і бортпровідників розмістили в готелі в Ірані - Цензор.НЕТ 8258
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Да ладно. Все остальные живут только в J.W. Marriott и Four Seasons.
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Фото українських льотчиків і бортпровідників розмістили в готелі в Ірані - Цензор.НЕТ 2841 Andrea Petrychenko

Ради уважения могли бы и на государственном языке Украины а не России.

Andrea Petrychenko, А для них это одно и то же. Фото українських льотчиків і бортпровідників розмістили в готелі в Ірані - Цензор.НЕТ 2841
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деталь. В украине офоцальный язык украинский, они написали по русски. Мелочь но не правильно. Отель мог бы понимать , что в случае гибели иранцев, надпись должна быть на персидском языке(или каком там) а не на пуштунском. И держава Украина не должна ето проглотить ( даже при том что отель ещераз скажем молодец). Но президент тспрашивает кто я??? и какая разница. Вот тебе, зеленый, разница!!!!
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Я так розумію, що ти це також написав державною мовою?
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І що Україна зробить? Вбили українці,а держава Україна підібгала хвоста.Тепер і нші дикуни будуть таке робити і їм нічого не буде.
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Гаразд, вбили іранці, а не українці і вбили вони українців.
А вина в них трохи більша ніж вони розказують. Як вони намились дратувати дядька Сема і потім стріляти з переляку по чому попало, то треба було робити щось одне - або воювати, або в своєму аеропорту гроші заробляти.
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Главный факт то, что МУСУЛЬМАНЕ, ненависть к которым активно пытается привить путинская рашка, оказались ЛЮДЬМИ гораздо более цивилизованными, человечными, способными (в отличие от пародии на людей) признать свои ошибки, раскаяться и хоть ничто из этого не исправит весь ужас ситуации, мы узнали кто есть кремлёвские ***** и кто есть люди из многовековой ЦИВИЛИЗАЦИИ! МЫШЕБРАТЬЯМ привет!
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