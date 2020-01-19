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Все про:обстріл (5894) операція Об'єднаних сил (1976)

 За добу - 8 обстрілів, втрат немає

Противник вів вогонь у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу операції Об'єднаних сил.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм та 120-мм мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.

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Зокрема, противник обстрілював захисників України п'ять разів поблизу населеного пункту Оріхове (з артилерійських систем калібру 122 мм противник випустив 9 снарядів, із 120-мм мінометів - 33 міни і зі станкових протитанкових гранатометів - 4 постріли);  поруч із Новоолександрівкою (з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї); поблизу Новотошківського (з мінометів калібру 120 мм - 8 мін).

Отже, всі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Сьогодні, 19 січня, унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - зазначили в штабі.

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За добу - 8 обстрілів, втрат немає 01За добу - 8 обстрілів, втрат немає 02За добу - 8 обстрілів, втрат немає 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170687
 
 
 Топ коментарі
 
Ну як же можна не вірити Зеленському, Хомчаку, Портнову, Разумкову та Богдану?
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Каждый день потерь нет , и каждый день кого то из солдат хоронят . ЗЕкрысы постоянно врут !!!
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Ну як же можна не вірити Зеленському, Хомчаку, Портнову, Разумкову та Богдану?
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Сегодня после обеда в Золотом от минометного обстрела
со стороны русин 8 раненных - это по ихнему нет потерь?
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да-а вот разведут "по усей" линии как пу хочет-и будя мир...как зе хочет...а по факту-обстрелы из ОРДЛа прекращать никто не станет пока не впихнут оную в Украину как "особый регион"...
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С ггарантированным ЗАЩИЩЕННЫММ финансированием.
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к счастью ибо то,что сейчас делается на фронте ни в какие рамки не вкладывается. Президент Зе использует Москву для транзита, а орки-украинцев для убийств.
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То, что "Москва для транзита" было фейком, уже, кажется, поняли даже самые упоротые...но нет, оказалось, что все еще есть 4 тупоголовых кретина, которые упорно продолжают верить в эту байку...
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Свинарчуки с этапа сбежали,слышал? Догоняй,если ты не в школьной кассе за 4 000 долларов в очереди стоишь,зебил.
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Каждый день потерь нет , и каждый день кого то из солдат хоронят . ЗЕкрысы постоянно врут !!!
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Вчера 1 погибший и 10 раненных. И об этом официально сообщалось. Так что врешь тут именно ты, крыса.
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Папин воспитанник. Ментовсо - вохровской породы.
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Він єврей, котрий 20 років прожив у Москві.
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Летал американский страт. беспилотник, а теперь х.з. - а ведь можно было бы на орках испробовать новые артсистемы - Паладин, там чет аж до 60км. мочит . А, и не забывать говорить - "этонемы"тм.
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У вислюка с ****** теперь "мир-дружба". А жвачку с тв впаривают зеЛОХторату.
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Но на фронт ведь ездил, я чуть не обосрался когда увидел фотографии..... кхм.... ну, могло быть и хуже.
За ПАП-а не говорим, на нем хоть форма смотрелась как на мужике и к месту. Как и на Турчинове.
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"Главное - перестать стрелять." За сутки - 8 обстрелов, потерь нет - Цензор.НЕТ 144
За 18 дней января погибло 6 и ранено более 30 военнослужащих ВСУ. Что зеленое дерьмо молчит?
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За январь 2019 было вдвое меньше. Договорился вислюк посередине.
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Где ответка по кацапским
мразям?!под Золотым уже два дня 120/150 калибр падает!где этот выродок зеЛя и его банда чмырей!скоро народ вешать их будет!
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ани за мир...а теперь после сборища СНБО видимо приказ-"не стрелять"...и это таки ДНО...
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а в ответ 82мм и АГС ком сектором и комбриг молчат добро на работу арты на подавление не дают что есть у чёрных запорожцев с того и работают За добу - 8 обстрілів, втрат немає - Цензор.НЕТ 6717Спасибо 128й те карты огневых выявленных сепаров предали хоть что то поменялось с 2014 За добу - 8 обстрілів, втрат немає - Цензор.НЕТ 4077
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Порохоботи брешуть ?
Сьогодні,за різними даними 8-10 трьохсотих (можливо 1 двохсотий). 72 Бр. посікли 120-ми.Район Золотого (за яке Оманський рубаху рвав).
Які дані в Бутусова ?
За добу - 8 обстрілів, втрат немає - Цензор.НЕТ 5610

За добу - 8 обстрілів, втрат немає - Цензор.НЕТ 9850

За добу - 8 обстрілів, втрат немає - Цензор.НЕТ 6121
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а ведь бригада то на плохо оборудованных позициях За добу - 8 обстрілів, втрат немає - Цензор.НЕТ 1463 сменили 128ю мля понеслась моча по трубам пока только с самоваров в ответ кидаем и стрелкотня За добу - 8 обстрілів, втрат немає - Цензор.НЕТ 3862
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Та да. Що цікаво,не визнають обстріли біля Золотого,щоб ослика не підставляти.

"Что мы видим на фото?
Прилёт российской артиллерии в дом на улице Вольной.
Это так называемый хутор Вольный - крайняя улица в Золотом-4
Которая более всего подвержена обстрелам.
И которая в СВОДКАХ ШТАБА ООС проходит как... "ВБЛИЗИ НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА ОРЕХОВО"!!!
А **** уже не написали "неподалёку Лисичанска" или "где-то на Донбассе"???
Кстати, сегодня где-то там по Золотому бродит корреспондент Руслан Смещук Смещук Руслан, которому день напомнил 14-15 годы.
Так от шо я хочу сказать... Руся, то тебе обстрелы лишь почудились! Режим "тЫша" суворо дотрымуеться и то у аборигенов просто массовые галлюцинации. И даже ты заразился. Будь аккуратнее там."Tim Zlatkin
За добу - 8 обстрілів, втрат немає - Цензор.НЕТ 4567
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Ослик обосцался зачем ему патч дарили на камеру комбрига агитировали просил за это Хомчак За добу - 8 обстрілів, втрат немає - Цензор.НЕТ 2868
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Золотое-4
Где преЗедент приказал войскам отступить - чтобы иметь возможность встретиться со своим кумиром в нормандии.
Где и преЗедент и Пристайко обещали, что "если что - войска смогут легко вернуться на свои позиции".
Пишут - там ВТОРОЙ ДЕНЬ идут обстрелы.
Вчера - 8 раненых среди наших.
Сегодня - 10 раненых и 1 уб&тый.
В это время Гидрант и зекоманда пиарятся - на возвращении тел п@гибших в "Боинге" над Ираном. Про фронт уже никто не вспоминает...
"Договорились посередине", да?
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Головне ж, поскоріше зробити нове відведення Українських військ в глиб країни ...

Розвідка відзвітувала про маскування важкого озброєння з боку російських окупаційних військ
За інформацією Головного управління розвідки, командування російських окупаційних військ у авральному порядку активізувало заходи з маскування бойових позицій танків, артилерійських систем, у т.ч. РСЗВ, які у готовності до негайного застосування перебувають у районах поблизу лінії зіткнення на відстанях менших за визначені, що є порушенням Мінських домовленостей про відведення важкого озброєння. Крім того, окупанти вживають заходів з обмеження допуску громадян до окремих населених пунктів на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Неподалік лінії розмежування на Донбасі зафіксували 22 "Гради"

4 січня поблизу населеного пункту Хрустальний (раніше - Красний Луч) патруль Спостережної місії ОБСЄ зафіксував 22 одиниці реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" калібру 122 міліметри (заборонені мінськими угодами).
"Своїми діями збройні формування Російської Федерації вкотре демонструють небажання дотримуватися мінських домовленостей та відверто нехтують взятими зобов'язаннями в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи щодо відведення важкого озброєння на всій лінії розмежування сторін", - наголосили в СЦКК. За добу - 8 обстрілів, втрат немає - Цензор.НЕТ 1439
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За добу - 8 обстрілів, втрат немає - Цензор.НЕТ 4613Myroslav Hai
45 хв ·

Хроніка нашого дурдому станом на 19.01.2020

На фронті нескінчені обстріли. За 18 січня загунув один боєць і 10 отримали поранення в бою.
РНБО презентувала Зеленському нову стратегію безпеки України, яка передбачає "заходи зниження напруженості у відносинах з РФ".
Юрист за освітою Гончарук подав заяву про відставку президентові, попри те, що тільки Рада має повноваження її задовільнити, а юрист за освітою Зеленський ту заяву прийняв.
Конкурсна комісія ДБР не виявила у Олександра Бабікова, адвоката Віктора Януковича, конфлікту інтересів для призначення його заступником голови ДБР і не бачить застережень для не покладання на нього аудиту справ Майдану.
16 січня БПЛА СММ ОБСЕ середнього радіуса дії знову зафіксував щонайменше 650 протитанкових мін у полях на південь від залізничних шляхів, а також на схід і захід від автошляху Т1316 у межах ділянки розведення у районі н. п. Золоте, які розмістили російські окупаційні війська.
СБУ не знайшла причин не пускати в Україну російських артистів Марата Башарова, Сергія Колесникова та Ларису Удовиченко, які виступали в окупованому Криму.
В Укроборонпромі хочуть за рік удвічі скоротити... заборгованість по зарплатах.
Міністерство цифрової трансформації України на своїй сторінці у Фейсбук заявило, що збираються збільшувати кількість інженерів з нлп(нейро-лінгвістичного програмування).
#Хроніка_дурдому.
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським купантам!!!! Знову під Ореховим рубка...а де ж нас славнозвісниий К-2??? де їх відоси???
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Голос з натовпу‏ @Tukishvill_UA 6 ч.6 часов назад

А мудрий нарід замість лупцювати цих виродків усім, що в руку впаде, розкрив двері, показав усі комори та схованки батьків, та сів дивитися телевізор, поки злодії хазяйнують.
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Ветеран АТО, блогер и бизнесмен Валерий Прозапас в своем блоге пишет о том, что его, как и побратимов, волнует очень, что уже шестой погибший защитник в январе 2020-го, за январь 2019-го погибших было трое. Это в разгар так называемого «перемирия», когда нашим бойцам была дана команда открывать ответный огонь только в критических ситуациях.

Прозапас пишет, бойцы гибнут, а от Верховного Главнокомандующего не слышно абсолютно никакой реакции. Также президент Зеленский никак не комментирует абсолютно неправдивые слова своего НГШ о том, что договоренности работают, а ситуацию подогревают только политические спекуляции. Не волнуют Зеленского заявления своего министра обороны о том, что полное перемирие наступило с 1 января 2020 года.

По словам ветерана АТО, соответственно, если президент молчит, а СМИ лишь украдкой сообщают о потерях, то весь народ находится в уверенности, что дело идет к «миру». Читайте также - пока власть готовит 9 новых участков «разведения» войск, а у нас на фронте - 1 погибший и 10 раненых.
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Serg Marco
1 год ·

Район Золотого.
72 бригада.
120 мины.
8 раненых.
Чудом не намесили двухсотых. Просто чудом.
Штаб ООС молчит, заявление на этом не акцентируется. Обстреляли Орехово, говорят, ага.
Надо еще несколько населенных пунктов развести, а как же еще.
Интересно сделать инфографику потерь в районах Золотого и Петровского.

U.P.D. Так как ко мне стали приходить в каменты люди доказывающие что все не так однозначно, стреляют за границей линией разведения, а в самом Золотом как и было договорено - тишина, прикладываю еще пару скринов с новостями из Золотого-4.

За добу - 8 обстрілів, втрат немає - Цензор.НЕТ 9453

За добу - 8 обстрілів, втрат немає - Цензор.НЕТ 6536
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мерин зампотыла разъездной тоже разнесли За добу - 8 обстрілів, втрат немає - Цензор.НЕТ 9749 а это буханка разъездная За добу - 8 обстрілів, втрат немає - Цензор.НЕТ 9749
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А пам'ятаєш як ти тут з Порошенком боровся?- Еліта! Талант!
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А эти договариваютьсяя за новые зоны разведения.
На саммите обещал не ввести переговоров по разведению,без прекращения огня.
Опять прикалывался.
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все под контролем! я не лох, мне 41 год, я президент страны ?
За добу - 8 обстрілів, втрат немає - Цензор.НЕТ 135
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потерь нет, а завтра знову новина, там то поховали героя, там то конче потрібна кров та ліки пораненим.
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ВСУ понесли большие потери, так как артиллерия не ответила на обстрелы россиян - Бутусов Январь 19, 2020Без рубрикиКомментарии

Очевидно, что украинской артиллерии не разрешили отвечать. Ведь у Зеленского с Путиным теперь настали дружба и партнерство…
Вчера на фронте потери в полосе 72-й механизированной бригады. 1 воин погиб, 8 ранено. Это результат обострения обстановки в районе Золотое, Новотошковка, Бахмутская трасса, в полосах 72-й и 93-й бригад.
Такую информацию привел несколько минут назад в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
По сообщениям из сектора, двое суток противник проводит обстрелы с применением 120 мм минометов и автоматических гранатометов, и минимум двух гаубиц калибра 152 мм.
Значительно участились случаи бомбардировки с квадрокоптеров. Российские войска начали системно применять их на передовой.
С нашей стороны пока системных действий не предпринимается - по-прежнему противодействие коптерам силами РЭБ носит очаговый характер.
С нашей стороны бомбардировки ударными коптерами остаются в руках добровольцев и энтузиастов, и также системно не осуществляются.
К сожалению, реагирование на изменение обстановки остается в ВСУ крайне медленным и запоздалым.
Батальоны своими огневыми средствами отвечают. Однако артиллерия противника не подавляется, она находится за пределами огня наших минометов.
Необходимо воздействие нашей артиллерии, а вчера его не было.
В тему - Конец сериала «Слуга народа» - эксперт
***
Бутусов не написал прямо, однако очевидно, что украинской артиллерии не разрешили отвечать. Ведь у Зеленского с Путиным теперь настали дружба и партнерство…
Зеленский даже поздравил с новогодними праздниками президента соседней страны, которая уже почти 6 лет ведет войну против Украины и оккупировала ее территории:
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Потерь нет,а раненных в госпитали откуда привозят? Из ОПы гавнокомандующего?!
Брехливые зеленые помоечники!
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обе стороны стреляют. причём, судя по статистике потерь за год, ВСУ точнее.
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По темі: "Вогнехреща, а не Водохреща": Волонтери звинуватили штаб ООС у брехні щодо ситуації на Донбасі
https://patrioty.org.ua/politic/vohnekhreshcha-a-ne-vodokhreshcha-volontery-zvynuvatyly-shtab-oos-u-brekhni-shchodo-sytuatsii-na-donbasi-312242.html
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