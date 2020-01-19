 Екскомандир батальйону "Київщина" Покиньборода після бесіди з Кличком пропонує створити робочу групу з аудиту будівництва Шулявського моста

Про це Покиньборода написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно мені зателефонував мер Києва Віталій Кличко...
Віталію не сподобалося, що я назвав його гнидою. Не думав, що пересічного пенсіонера читає сам мер!!!" - повідомив Покиньборода.
За його словами, у них із Кличком відбулася цікава, спокійна і врівноважена бесіда, під час якої мер заявив, що готовий ознайомити його з матеріалами щодо "Зеленбуду".
"Я попросив ще матеріали щодо будівництва Шулявського моста. І, як мені здалося, Віталій трошки втратив упевненість у голосі. Хоча, можливо, все ж здалося?! ...Ну, я так зрозумів (зі слів Віталія), що коли мені нададуть необхідні документи аудиту, і якщо я не знайду там розкрадань бюджетних коштів, імовірно, він хоче моїх публічних вибачень. Ок. Я готовий!!!!" - написав Покиньборода.
Колишній командир батальйону "Київщина" закликає всіх охочих долучитися до нього у вивченні документів щодо будівництва Шулявського моста.
"Давайте створимо таку робочу групу, щоб ми могли виявити розкрадання хоча б у тому, що нам покажуть", - запропонував він.
20/01/2018
Іван Марчук: "Йде до гіршого. Ми навіть не уявляємо, в якому болоті сидимо…"читати далі...
Так, что Кличко не при делах.
Он вобщем то есть,только по другому называется.
На Довженко в Кооперативном актерском доме кореша жили,так в ЦГ постоянно Спальным Х..вым отоваривались,ну и прочим.
Да до 23 работал.А потом к бабкам к метро.
Лень точную цитату искать.
А Кличко зебилье бы порвало при малейшем шансе и своего мэра усилиями зебилья выбрали бы)))
Вам даже "думайте" не посоветуешь, ибо нечем.
Дюже хочется своего Томенка пропихнуть.
Уже лет 20, как хочется.
Шулявський мост ім.Кличка. Київ, Україна. Вартісь бід-ва 40 млн долл.
Все чесно. Корупції немає ніхрена.
Мєнтяра має знати,-якщо є підозри щодо зловживань на будівництві,-катай заяви в НАБУ,ДБР.САП.ДАБІ,ООН... Один чорт на пенсії,нєх. робить.(до речі,пенсіонеру 45 рочків,і це в нього в квартирі Саака затримували)
1) Начинал он с рисования линии за 44 миллиона бюджетных денег на еще советском асфальте, когда "строил" велодорожку на Троещину вместо метро.
2) Про стеклянный, очень "нужный" киевлянам мост тоже уже все в курсе. Швейцарцы, запросившие за свой проект 40 тысяч$ были кинуты и проект на 150 млн назвали дорогостоящим и был отвергнут. В итоге, Киев платит в десятки раз дороже! 530 тысяч$ были получены друзяками Виталика Проектными системами Лтд Сергея и Андрея Миргородских за проект, содранный у швейцарцев. Мост же уже обошелся более 500 млн бюджетных денег!
3) Шулявка. Вариант, который одобрили специалисты градостроительного совета, будет стоить 400 миллионов гривен. На сегодня Шулявка по руководством Кличко уже обходится киевлянам в 1,7 млрд грн! Может быть потому, что там крутятся одни жулики?!
4) Строительство метро на Виноградарь. Миллиардная афера: прокуратура расследует факты возможного мошенничества при строительстве метро на Виноградарь 16 января 2020 г.
проблем с " Швейцарцы, запросившие за свой проект 40 тысяч$ были кинуты и проект на 150 млн назвали дорогостоящим и был отвергнут. В итоге, Киев платит в десятки раз дороже! 530 тысяч$ были получены друзяками Виталика Проектными системами Лтд Сергея и Андрея Миргородских за проект, содранный у швейцарцев "
Алин вАпрос: кого посадили?
ВтАрой вАпрос: где свинарчуки?
Про наличие у вас мозга спрашивать излишне