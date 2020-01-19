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Все про:аудит (149) Київ (6827) Кличко (539) Покиньборода (4) Шулявський міст (21)

 Екскомандир батальйону "Київщина" Покиньборода після бесіди з Кличком пропонує створити робочу групу з аудиту будівництва Шулявського моста

Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв надати колишньому командиру батальйону "Київщина" Юрію Покиньбороді документи аудиту будівництва Шулявського моста в столиці.

Про це Покиньборода написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно мені зателефонував мер Києва Віталій Кличко...

Віталію не сподобалося, що я назвав його гнидою. Не думав, що пересічного пенсіонера читає сам мер!!!" - повідомив Покиньборода.

За його словами, у них із Кличком відбулася цікава, спокійна і врівноважена бесіда, під час якої мер заявив, що готовий ознайомити його з матеріалами щодо "Зеленбуду".

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"Я попросив ще матеріали щодо будівництва Шулявського моста. І, як мені здалося, Віталій трошки втратив упевненість у голосі. Хоча, можливо, все ж здалося?! ...Ну, я так зрозумів (зі слів Віталія), що коли мені нададуть необхідні документи аудиту, і якщо я не знайду там розкрадань бюджетних коштів, імовірно, він хоче моїх публічних вибачень. Ок. Я готовий!!!!" - написав Покиньборода.

Колишній командир батальйону "Київщина" закликає всіх охочих долучитися до нього у вивченні документів щодо будівництва Шулявського моста.

"Давайте створимо таку робочу групу, щоб ми могли виявити розкрадання хоча б у тому, що нам покажуть", - запропонував він.

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Екскомандир батальйону Київщина Покиньборода після бесіди з Кличком пропонує створити робочу групу з аудиту будівництва Шулявського моста 01
Екскомандир батальйону Київщина Покиньборода після бесіди з Кличком пропонує створити робочу групу з аудиту будівництва Шулявського моста 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170686
 
   
 Топ коментарі
 
Кто бы уже про гнид рассказывал, но только не мусор на пенсии.
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Кличко вобще не стоило обращать внимание на эту гниду, проплаченную коломойским. Чем ближе к выборам мера, тем больших таких липовых "командиров" будут лить грязь на Виталия
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В бумажках что угодно можно написать. Аудит должен быть независимым
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Розумієте - українська земля народжує найбільше талантів на квадратний метр планети. Але ж наша земля часто й поїдає багатьох, як кішка, яка поїдала своїх кошенят. У нас не може достойним чином проявити себе якийсь геніальний, великий талант: вони або в'януть, або повертаються в землю, або спиваються, чи змушені тікати в інші країни, де роблять славу для будь-якої нації, народу і світу, а Україні вони не потрібні…
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Серж Рача Брехня.Так в нас є дуже і дуже талановиті,але більшість не талановитих.Якби тут було найбільше талановитих,то Україна була би наддержава.
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А почему брехня - Возняк - apple , Сикорский - вертолеты , Королев - космос , первый рентген - тернопольчанин , жёсткий диск для компьютера создал украинец ( фамилии последних двух забыл - стыдно ( и т д и т п Список можно продолжить до бесконечности Вся наука о генетике на основе трудов Вернадского
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Серж Рача Так це не багато.Возняк і Сікорський мають польське коріння.В тій же Німеччині в рази більше видатних людей.Подивіться,скільки там вченних.
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А при чем тут командир??? Может лучше швондер-комиссар? У нас в Украине давно кухарки рулят страной...
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Блин! -- слева, перед мостом (на фото), Старинные дома были и в них Гастроном до 23:00! -- куда пропали лучшие места детства, оторочества и юности? ...скорблю...*(
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Лет 40 как нет того гастронома и построен новый.
Так, что Кличко не при делах.
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Так ЦГ,на Большевике.
Он вобщем то есть,только по другому называется.
На Довженко в Кооперативном актерском доме кореша жили,так в ЦГ постоянно Спальным Х..вым отоваривались,ну и прочим.
Да до 23 работал.А потом к бабкам к метро.
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Кто бы уже про гнид рассказывал, но только не мусор на пенсии.
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Йому зараз 45.У скільки вони на пенсію виходять ???
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Зависит от выслуги, возраста и состояния здоровья)))
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Я не прихильник Кличка, але цікава фраза "Друзі, давайте створимо таку робочу групу, щоб ми могли виявити розкрадання хоча б в тому, що нам покажуть." І це пише колишній "мент", як він сам себе називає.
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Цей "колишній мент" воював, коли ти на дивані козявки колупав...
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За те, що воював за Україну, честь йому і хвала. Але є презумкція невинуватості. Перевірте, докажіть і тоді звинувачуйте. І не тільки звинувачуйте а покарайте.
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И что? Что с того, что воевал? Манипулятивная тема:"голос утратил уверенность...
Лень точную цитату искать.
А Кличко зебилье бы порвало при малейшем шансе и своего мэра усилиями зебилья выбрали бы)))
Вам даже "думайте" не посоветуешь, ибо нечем.
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Хотів звернути увагу на ту саму фразу. Значить, автор фрази, до того як йому покажуть документи, ще не мав аргументів, але обзивав людей "гнидами". Тепер просить "друзів" допомогти знайти хоч щось "хоча б в тому, що нам покажуть". Я, звичайно, схиляю голову перед ветеранами АТО і захисниками України, але вони, часом, перетягують ковдру на себе і кидаються словами безпідставно.
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Його використовують як завжди. Мені його шкода. Допоки хлопці захищають нашу країну, процвітають всілякі зеботи, порохоботи, юлеботи. За бабки ллють всіляку брехню за винагороду. А хлопці приходять з того пекла і потрапляють у цей бруд. Де правда, де брехня розібратись важко, особливо коли ти тільки з передової.
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Кличко вобще не стоило обращать внимание на эту гниду, проплаченную коломойским. Чем ближе к выборам мера, тем больших таких липовых "командиров" будут лить грязь на Виталия
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Для Юльки Киев - лакомое место.
Дюже хочется своего Томенка пропихнуть.
Уже лет 20, как хочется.
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Тут чуть иначе. Ох и заржал крепко опытный бухгалтер читая пугалки-пукалки от смелого комбата! Также овеселило и другое ляпнутое тем же, что мол мэр потерял увереность в голосе отвечая на суровый вопрос. Жаль старый ноут у меня----нет украинского алфавита. Я по части пословицы *Дурэнь думкой богатие*!
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Стадіон клубу Пеньяроль, Уругвай. Рік буд-ва 2016-й. Місткість 40 000 глядачів. Вартість буд-ва 40 млн долл.
Екскомандир батальйону "Київщина" Покиньборода після бесіди з Кличком пропонує створити робочу групу з аудиту будівництва Шулявського моста - Цензор.НЕТ 1168
Шулявський мост ім.Кличка. Київ, Україна. Вартісь бід-ва 40 млн долл.

Екскомандир батальйону "Київщина" Покиньборода після бесіди з Кличком пропонує створити робочу групу з аудиту будівництва Шулявського моста - Цензор.НЕТ 5785
Все чесно. Корупції немає ніхрена.
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Сравнили апельсин с киви и единогласно решили что апельсин лучше. Спасибо, держите нас в курсе (нет).
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По трибунам стадиона не ездят грузовые автомобили...
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Підсвіти міст. Зніми із квадрокоптера і фото(!!!) теж будуть конкурентні. Не треба порівнювати яблуко і... штори.
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Дарма Кличко опустився до рівня цього чучала мєнтовського.
Мєнтяра має знати,-якщо є підозри щодо зловживань на будівництві,-катай заяви в НАБУ,ДБР.САП.ДАБІ,ООН... Один чорт на пенсії,нєх. робить.(до речі,пенсіонеру 45 рочків,і це в нього в квартирі Саака затримували)
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За этим пенсионером явно стоит тень портнова.
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Треба після аудіту цьому бігуну від бороди і Віталіку зустрітися на ринзі та з'ясувати стосунки.
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На Троещине офигенный пожар, уже 8 погибших, а цензор только после размещения новости на лента сру реагирует?
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Спецом проверил СМИ, спасли старушку, погибших нет на 18-00, слава Богу!
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Любой проект Педалика на финише становится в 3-4 раза дороже проектной документации!
1) Начинал он с рисования линии за 44 миллиона бюджетных денег на еще советском асфальте, когда "строил" велодорожку на Троещину вместо метро.
2) Про стеклянный, очень "нужный" киевлянам мост тоже уже все в курсе. Швейцарцы, запросившие за свой проект 40 тысяч$ были кинуты и проект на 150 млн назвали дорогостоящим и был отвергнут. В итоге, Киев платит в десятки раз дороже! 530 тысяч$ были получены друзяками Виталика Проектными системами Лтд Сергея и Андрея Миргородских за проект, содранный у швейцарцев. Мост же уже обошелся более 500 млн бюджетных денег!
3) Шулявка. Вариант, который одобрили специалисты градостроительного совета, будет стоить 400 миллионов гривен. На сегодня Шулявка по руководством Кличко уже обходится киевлянам в 1,7 млрд грн! Может быть потому, что там крутятся одни жулики?!
4) Строительство метро на Виноградарь. Миллиардная афера: прокуратура расследует факты возможного мошенничества при строительстве метро на Виноградарь 16 января 2020 г.
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Мент с третей линии диктует условия меру ........
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мер то мер, но почитайте комент выше, если Кличко туповат, то это не отменяет
проблем с " Швейцарцы, запросившие за свой проект 40 тысяч$ были кинуты и проект на 150 млн назвали дорогостоящим и был отвергнут. В итоге, Киев платит в десятки раз дороже! 530 тысяч$ были получены друзяками Виталика Проектными системами Лтд Сергея и Андрея Миргородских за проект, содранный у швейцарцев "
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Март - апрель прошлого года тоже до "выше колена" писали.
Алин вАпрос: кого посадили?
ВтАрой вАпрос: где свинарчуки?
Про наличие у вас мозга спрашивать излишне
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А аудит оманського вояжу теж зроблять, чи не цікаво?
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по теме хищений с участием или во главе с Кличко, начинаем разбираться, а кто писал жалобу. мент, значит чмо. да пуусть будет трижды чмо, но за вас , пидеров воевавшее. и не за свои , шкурные спрашивает а за у вас, казлов тупорылых **********.
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А РАЗВЕ КЛИЧКО НЕ ГНИДА, НЕ ПОДСТИЛКА УБИЕННОГО РЫБКИ ? НАЧИНАТЬ НУЖНО АУДИТ С НАЧАЛА 90 Х ГОДОВ!
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А воровать там есть с чего! Все, кто занимается строительством в курсе,и к гадалке,к Гордону не ходи, что минимум процентов 40 осело на нужных счетах.
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пенсионеру максимум 40 лет)))) вот пусть расскажет как он вышел на пенсию
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А яким боком якийсь там екс-командир до мосту?
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