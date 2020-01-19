 Чотирьох російських акторів не пустили в Україну, - Держприкордонслужба

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Держприкордонслужбу. Прізвища акторів у відомстві не називають.

"Під час оформлення стосовно одного з іноземців спрацювала база даних щодо вивчення додаткових обставин перетину ним державного кордону. Як встановили співробітники Держприкордонслужби, громадянин Росії незаконно відвідував окуповану його країною територію Криму", - сказано в повідомленні.

Цьому росіянину прикордонники відмовили у відвідуванні країни та поінформували про заборону в'їзду в Україну.

"Ще троє росіян не змогли пояснити доцільності та мети свого перебування в Україні", - додали в Держприкордонслужбі.

УНІАН із посиланням на джерело в Держприкордонслужбі стверджує, що йдеться про акторів Сергія Колесникова, Ларису Удовиченко та Андрія Бутіна.

За словами джерела, Колесникова не пустили в країну через незаконне відвідування окупованого Криму, а Удовиченко і Бутін не змогли пояснити мету прибуття в Україну.

Співрозмовник також зазначив, що російський актор Марат Башаров у країну не прибував.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в Запоріжжі мав відбутися виступ російських артистів Марата Башарова, Сергія Колесникова і Лариси Удовиченко.

В СБУ заявили, що не бачать причин не пускати артистів в Україну і попросили поліцію посилити заходи безпеки під час театральної вистави з їхньою участю.

Після цього БК "Дніпроспецсталь" у Запоріжжі, в якому планувався виступ Башарова, Колесникова й Удовиченко, обнесли по периметру парканом.

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