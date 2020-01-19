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Все про:Держприкордонслужба (2380) Росія (14964) артисти (130)

 Чотирьох російських акторів не пустили в Україну, - Держприкордонслужба

Група акторів із Російської Федерації не пройшла прикордонний контроль в аеропорту Запоріжжя, куди вони прибули рейсом із Варшави. Один із них незаконно відвідував окупований Крим, інші не змогли пояснити, навіщо прилетіли в Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Держприкордонслужбу. Прізвища акторів у відомстві не називають.

"Під час оформлення стосовно одного з іноземців спрацювала база даних щодо вивчення додаткових обставин перетину ним державного кордону. Як встановили співробітники Держприкордонслужби, громадянин Росії незаконно відвідував окуповану його країною територію Криму", - сказано в повідомленні.

Цьому росіянину прикордонники відмовили у відвідуванні країни та поінформували про заборону в'їзду в Україну.

"Ще троє росіян не змогли пояснити доцільності та мети свого перебування в Україні", - додали в Держприкордонслужбі.

УНІАН із посиланням на джерело в Держприкордонслужбі стверджує, що йдеться про акторів Сергія Колесникова, Ларису Удовиченко та Андрія Бутіна.

За словами джерела, Колесникова не пустили в країну через незаконне відвідування окупованого Криму, а Удовиченко і Бутін не змогли пояснити мету прибуття в Україну.

Співрозмовник також зазначив, що російський актор Марат Башаров у країну не прибував.

Читайте також: 40 нардепів звернулися в СБУ з вимогою не допустити в Україні концерти російських гастролерів Сюткіна і Сєрова, які підтримали окупацію Криму, - Ар'єв

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в Запоріжжі мав відбутися виступ російських артистів Марата Башарова, Сергія Колесникова і Лариси Удовиченко.

В СБУ заявили, що не бачать причин не пускати артистів в Україну і попросили поліцію посилити заходи безпеки під час театральної вистави з їхньою участю.

Після цього БК "Дніпроспецсталь" у Запоріжжі, в якому планувався виступ Башарова, Колесникова й Удовиченко, обнесли по периметру парканом.

Читайте також: "Ми хочемо приїхати з чистим серцем", - російський співак Сєров, який виступав в окупованому Криму, попросить Раду пустити його в Україну

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170685
 
   
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Непогано, але хотілося б почути дещо на кшталт - "завдяки вправним діям прикордонників декілька кацапів вже ніколи не побачать бірьозкі" ))
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Кривонос о захвате Крыма Россией: Мы должны были показать "зубы", враг всегда уважает силу
История показывает, что, получив отпор, россияне делают "откат" назад, отметил бывший замсекретаря СНБО Украины Сергей Кривонос. Он считает, что так же в РФ поступили бы и при вооруженном противодействии аннексии Крыма.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сегодня 17.27 | комментариев: 5

Кривонос присутствовал на допросах тех, кто работал на РФ в 2014 году
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook
Если бы в 2014 году Украина с оружием в руках защищала Крым от аннексии, Россия бы не смогла оккупировать полуостров. Такое мнение бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал Сергей Кривонос высказал 15 января в интервью "Радіо Свобода".

"Вполне вероятно, что до вооруженного сопротивления в Крыму и не дошло бы. Когда россияне увидели бы, что вошли свежие [украинские] части, а части ВДВ (воздушно-десантные войска. - "ГОРДОН") были способны выполнять задачи. То есть начало войны и последующие ее фазы показали, что спецназ и ВДВ были мотивированы, подготовлены и способны действовать решительно, правильно и вызывающе", - сказал он.

Генерал рассказал, что он присутствовал на допросах тех, кто работал на РФ в 2014 году.

"Они четко указывали, что если бы со стороны Украины во время захвата Крыма появилось четкое противодействие, то операция [по захвату полуострова], скорее всего, завершилась бы. По крайней мере, они в этом были уверены. ...Я считаю, что мы должны были показать "зубы", огрызнуться. Почему враг всегда уважает силу? И история показывает, что непосредственно россияне, когда получают жесткий отпор, делают "откат" назад и начинают искать новые пути", - объяснил Кривонос.

Одетые в зеленую форму военные без опознавательных знаков зашли в Крым в ночь на 23 февраля 2014 года. Президент РФ Владимир Путин признал, что это были представители российских силовых структур. После этого Россия аннексировала Крым в результате незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/crimea/krivonos-o-zahvate-kryma-rossiey-my-dolzhny-byli-pokazat-zuby-vrag-vsegda-uvazhaet-silu-1483412.html
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На жаль, переважна більшість перейшла на бік ворога. Те, що говорить Кривонос, не дає гарантії,що Крим залишився українським. Мені шкода татар, але, на жаль, українців там не було. Малороси і совок, ракова пухлина в тілі України.
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тупо би підірвали як на Рашці - кілька висоток і заверещали б: етооні, етоніми, і зразу би штурми частин пішли+ракетні атаки на своїх же(типу - етоукри нас скрепанулі, впірьод, нізабудім)
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всё правильно
пора всех подельников этого праздника на нары
Тимошенко, Турчинов, порох и далее...
Не забыть тех, кто довел Крым и другие области Украины до этого скотства.
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пох на рогатих,респект прикордонникам!!!
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Молодці, прикордонники! Хай в раші виступають, без них, в країні, лайна вистачає.
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Вопрос сохранения боеспособности армии, во многом, зависит от нас. Не поддержим людей - они разочаруются
Один боец погиб, десять получили ранения. Вчера. Об этом вряд ли скажут в новостях по крупнейшим каналам. А если и скажут, то как то межу прочим, очень вскользь. Война сейчас, как бы, не идет. Новости про войну - это табу. Зеленский объявил, что нужно просто прекратить стрелять и закончить войну. И он это делает. Он, как бы, закончил войну, потому что о ней большинство населения даже не слышит. В информационном поле войны нет. Нет потерь. Нет армии. Нет героической борьбы за независимость Украины. Зеленский умудрился за полгода превратить регулярную армию в армию, которая воюет тайно. Которая защищает свою страну, и никто об этом не слышит.
Армия, сейчас, опять самая уязвимая. И дело даже не в том, что реально начали возвращаться довоенные замашки. А в том, что сегодня люди в армии не уверены - а нужно ли то, что они делают Украине. Армию в моральном плане возвращают на позицию 13 года. Когда служили только фанатики энтузиасты или откровенные заробитчане.
Понимаете, за последние полгода, люди, которые воевали за независимость своей страны начали терять уверенность в правильности того что они делали. Ведь если это не нужно людям которых они защищают от российской агрессии, то зачем все это было?
Офицеры, понимающие более глубоко процессы в армии, обеспокоены, как бы за внешней шумихой, не стали проводиться, под видом реформ, преобразования, которые ударят по боеспособности страны, как это уже было при Ежеле и Соломатине.
Фактически армия, сейчас, в информационном поле, поставлена в рамки УПА. Когда сверху для телевизионной картинки хотят прекратить войну, а на фронте она продолжается. С боями и потерями. Тайно. Почти подпольно. Когда люди, которые по праву должны гордиться своей профессией, не уверены в ней. Я пока не уверен в том, какие перспективы падения экономики в Украине. Но то, что новая власть делает с воющей армией, это чудовищно.
Не буду трясти воздух пафосными истериками по поводу военнослужащих, которые массово уходят из армии или не продлевают контракты. Это излюбленная фишка тех, кто делал все чтобы демонизировать руководство армии при Порошенко. Ради чего? Ради вот этого вот всего? Надеюсь они сейчас довольны результатами.
Большинство военнослужащих воюющих с 14 года, которым есть куда идти (выслуга и прочее) в армии держит прежде всего ответственность. Ответственность перед своими людьми. Ответственность перед теми, кто стал профессионалом за эти 6 лет войны. У каждого свой уровень. У кого-то взвод, рота, дивизион, батальон, бригада. Но везде в основе ответственность за свои подразделения. Именно она, ответственность, дает людям силы продолжать то, что они делали все эти шесть лет. Даже если вокруг всем кажется, что это не нужно, или это не происходит.
А еще, они для себя видят одну из важнейших задач - сохранить людей, которые воевали. Сохранить их в армии, сохранить их для армии. Сохранить идейную и профессиональную основу в армии. Потому что сейчас массово начали рулить псевдокадровые военные, которые в 14-15 годы просидели за печкой, а в 16 и 17 опять восстановились на службе.
Но армию нельзя разрушить и уничтожить пока в ней будут люди, которые будут чувствовать нашу поддержку. Они нужны нам. Они - это единственное, что у нас осталось от той гордости за страну, которая нас разрывала еще два года назад. И сейчас вопрос сохранения боеспособности армии, во многом, зависит от нас. Не поддержим людей - они устанут и разочаруются. И все начнет сыпаться. И не заметим, как быстро вернемся в 13 год. Или в 1921.
Так что держим строй и помогаем держать строй тем, кто держит внешний периметр.
Доверяйте армии. Помогайте армии. Защищайте Армию. Армия воюет. Армия защищает Украину.
Якщо хочете зберегти собі нерви та допомогти воюючій за Незалежність України армії - не відмовляйте собі в задоволенні. Спасибо всем кто помогает.
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Уменьшение напряженности

Эти события вчера и сегодня говорят нам все что нужно и можно знать о мирном плане, процессе, и прочих смягчениях напряженности. Если кто то еще не знал. Не будет никаких выборов, никаких возвращений границы и тем более не будет добровольного ухода дяденьки с захваченной им территории.
Буква в букву и выстрел за выстрелом, строго по известному и проверенному сценарию играется абхазский квартет. Все вынужденные разведения, дружеские соглашения, отказ от претензий и отказ от продвижения в НАТО по факту а не какими то бумажным экзерцициями, все заискивающие заглядываная в дяденькины глаза в поисках там какого то "мира" были заплачены за миф, иллюзию. И в этом случае усугубляет то что купиться на нее можно было только тем кто очень хотел верить. Но никаких сюрпризов не произошло - показной слабостью, размазанными по личику слезками и слюнками у этого противника можно купить не мир а только презрение - и еще более наглое пренебрежение всеми правилами и соглашениями.
18 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА.
В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения.
А в зоне ответственности группы ООС "Север" гремел артиллерийский бой. Эскалация случилась под селом Орехово Попаснянского района. По позиции ВСУ террористы выпустили 27 мин калибра 120 мм, били по украинским военным также из крупнокалиберных пулеметов. Только после полуночи враг затих.

Нет это не эксцесс и не чрезвычайное обстоятельство, именно так было запланировано. Просто дяденька учит наивных мальчиков с миротворческой сопелькой по щекам. Шлепнул по щечке - а вы давайте ка принесите мне еще разведение. И главное никому не жалуйтесь. Промолчали? Не ответили и не пожаловались? Значит можно шлепнуть еще, и еще. Значит будет еще - и это можно не просто прогнозировать а практически гарантировать прямо сейчас, в отличие от кукольного мирного плана. А дальше вы уже привыкнете и это станет частью процесса.
Просто, идея купить реальный, не кукольный мир кукольными танцами и представлениями конечно же была обречена на провал с самого начала. Это в общем то и нельзя назвать идеей потому что она не основывается ни на каких реальных фактах или практических основаниях. Просто фантазии, фантазмы, пустые и бесполезные, а в этом случае еще и опасные и уже - убийственные, словечки не имеющие никакого значения или содержания.
Можно еще не заметить, можно пройти мимо радостно улыбаясь и демонстративно косясь в сторону. Но это решение уже произнесено. Здесь уже ничего не будет. Еще можно танцевать, улыбаться и продолжать игнорировать реальность, писать какие то кукольные программы и фиктивные стратегии - но дело в том что она обязательно догонит. Она, реальность еще не никому не позволяла игнорировать себя не обеспечив возврат многократно и совершенно неотвратимо вместе с запоздалыми как водится прозрениями и раскаяниями.
Погибшие и раненные в результате подлого нарушения врагом очереденого подписанного им соглашения это граждане Украины, и ее защитники. И значит должен последовать какой то ответ от тех кто несет ответственность. Мы увидим каким он будет - ведь даже молчание в этом случае будет значить многое.
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Вся кровь на віслюке и стаде баранов во власти.
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на стаде БАРАНОВ которые за них проголосовали
с этими зелеными клоунами все было ясно еще в начале года
но нарiд за них проголосовал
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Сижу и думаю... Что они нам хотели рассказать? О чем они могут вообще с нами разговаривать? Стихи читать? Репризы? Анекдоты? Неужели гопака станцевали бы?)) Песню какую запеть? Нет, неально... ЧТО ИМ ЗДЕСЬ надо?
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ани видима с кварталом для обмена опытом пёрлись...а мы их так вот... Чотирьох російських акторів не пустили в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 927 сапогом...
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Злорадствовать не надо.Надо закрыть на замок границу перед гастролёрами.А вот из гуманитарных соображений ( похороны,поминки,просто могилы предков проведать) пускать надо всех!И Королёву и Лолиту и Серова и всех украинцев у которых здесь корни.Какие бы они проступки не совершили..Нужно закрыть поток художественной и пропагандистской литературы.В тоже время научную,техническую ,познавательную литературу пропускать нужно. С изданий на украинском языке для детей и учебной ,технической я бы снял НДС или как-то другим способом создал приоритет.Для преподов,читающих лекции на мове повысил бы оклад значительно..Всё,что финансируется происхождением из РФ считать экстремистским и преследоваться по закону.По Шарию.Тут нужен Баканову эксклюзивный подход по поиску источников происхождения средств и привлекать распространителей клеветы.Зло из-за поребрика долно быть наказано.Системного подхода я не вижу у власти.Пожарники.Националистам надо показать сплочённость,но не биты и бомбы для борьбы именно с ползучей экспансией из-за поребрика и бороться с рецидивами сепаратизьма в умах украинцев.Вот упредили приезд ползучих гадов из-за поребрика -молодцы.А в военные дела пока не лезть-нет острой необходимости.Дайте работать дипломатам,военным и профессионалам.Нужно бороться в войсках с пьянством и разгильдяйством.Волонтёрам надо переключаться на трнажёры спортивные для военных и требовать от ЗЕ серьёзного подхода к выучке войск на полигонах. Не муштре ,а именно выучке,и спорту.Каждое подразделение долно иметь зал тренажёров ,достойные библиотеки. и многое другое.Весь быт солдат должен быть отдан на аутсорсинг.Концерты,дискотеки,места свиданий для женатых.Это важно.
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никаких "гуманитарных соображений!!! они вам сейчас враз о могилах предков поведают! и концерт заодно сбацают! на Х* с пляжа! раньше о могилах надо было думать, когда они на нас напали и отжали крым и донбас! 14 тыс убитых а мы переживаем за гуманитарные соображения для свинособак??
вы в своем уме?
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Ліл що? Які ще "гуманитарные соображения"?
ХАЛЬТ Чотирьох російських акторів не пустили в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1600 РУСІШ ШВАЙНЕҐУНД - НІХТ ШАСТАЛЬ. Аллес.

Чотирьох російських акторів не пустили в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2548
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Вы наверняка задавались вопросом...

Какого хера эти побитые молью певцы русского мира лезут в Украину? Ведь знают же, что им въезд запретят. Ведь до них уже куча таких же дятлов пробовали, с тем же результатом.Отвечаю: именно затем и лезут.

Если въезд запретят, то они, уже порядком подзабытые и непопулярные, автоматически попадают во все российские СМИ. Скандал со звездой! Ужасные бандеривци не пустили патриота России в свой никому ненужный укропстан! Они продержали его три часа в аэропорту! Ну и т.д.
Бесплатная реклама, подчёркивающая патриотичность старого пердуна.

А если, спасибо ЗекоМанде, звездульку вдруг впустят - тоже неплохо. Можна бабла накосить с концертами в Украине, всё ж таки здесь любителей Кадышевой и прочих кобзонов хватает. Не пиаром, так деньгами возьмут.

Беспроигрышная комбинация, потому и лезут как черти из ада.

Чотирьох російських акторів не пустили в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5639
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а к СБУ чо то доверие падать начало. что то лейтенант не туда ведет своих сотрудников! хорошо что погранцы теперь не в ведении политического сыска!
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не те слово. після такого припису (заяви) до поліції (про протистояння з громадськістю) того штемпа потрібно було б розробити, а потім звільнити чи на цугундер. там була закладена пряма провокація до акцій непокори в Запоріжжі... імхо, звісно ж.
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Уже втроём, уже у нас потери,
Но жизнь дуэль,
Чего же мы хотели?!
Девиз наш "Все за одного"
И в этом наш успех!
Я задержу их, ничего,

Вперёд! Один за всех!

Чотирьох російських акторів не пустили в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9315
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Погранцам конечно респект........., НО хотелось бы узнать фамилии «актеров» («......фамилии актеров в ведомстве при этом не называют»(с)).......
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По данным информированного источника УП, запрет на въезд касается Сергея Колесникова, цель своего пребывания в Украине не смогли объяснить Лариса Удовиченко, Андрей Бутин и лицо, их сопровождающее.
Марат Башаров, который вместе с другими актерами должен был участвовать в гастролях в Запорожье, Одессе и Киеве, в Украину не прилетел.
Детали: По данным СМИ, в Запорожье, где 19 января должен был состояться спектакль с участием указанных артистов, общественные активисты готовили акцию протеста, анонсировали блокирование выступления российских актеров и обратились в СБУ с призывом запретить Башарову въезд на территорию Украины.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/19/7237797/
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Цього ватного лайна в нас достатньо, а воно з кацапії пре і пре.
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Жодного фєдєраста в Україну не пускати... Лише на похорон близьких родичів, на три дні...
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І то по візі . Дуже дорогій і дууууже короткостроковій .
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Вот ия о том же. на могилки,похороны,по болезни родных -можно.Бизнес и лекции -зась!
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Ещё одна громкая победа! На этот раз повержена сама Лариса Удовиченко (она же Манька Облигация)! Опрокину рюмашку за погранцов, защитивших меня от этого воплощения зла.
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- Так, Маня, планы меняются. Вместо Запорожья поедешь в Сыктывкар.
Чотирьох російських акторів не пустили в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3276
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Если даже кошку,перешедшую границу по крымскому мосту не пустят в Украину за нарушение этой самой границы,то это правильно. Так что не надо этого тупого сарказма.
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Это не сарказм. Серьёзен как никогда. Что нарушителей-кошек не пускать - люто плюсую.
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А тут ещё акция против ультранационалистов из за которых Зелемойский мир не может установить и миролюбивых актеров не пускают...
Совпадение? Не думаю...
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Та яка там акція . Гроші зоробляють , гниди . Ото й уся акція .
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В пропаганде паРаши (не только внутри, но и за рубежом) на картинке не будет видно - за деньги стоят или за идеалы...
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Очень редко на россии появляются люди способные адекватно видеть происходящее и один из них философ Ильин Иван Александрович написавший следующее:«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.»
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Молодцы пограничники !!!
Респект и уважуха !
А кацапы, вбейте в свою башку - Украина это вам не Грузия и нечего тут шастать, оккупанты хреновы.
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Акторам Сергію Колєснікову, Ларисі Удовиченко та Андрію Бутіну заборонили в'їзд до України. Сталось це в аеропорту Запоріжжя, куди росіяни прилетіли з гастролями. Як повідомляє місцевий сайт 061.ua, артисти летіли до України з Польщі. Гастролери хотіли перетнути кордон, сівши на рейс "Варшава - Запоріжжя". Однак під час паспортного контролюпредставники російського шоу-бізнесу не змогли пояснити мету свого візиту. Окрім цього, один з артистів відвідував Крим після окупації, що зафіксовано у базі даних прикордонників. До теми:Лазарєв, Пєнкін та Слава: хто гастролює в анексованому Криму останні п'ять років "Громадянин Росії незаконно відвідував окуповану його країною територію Криму. Прикордонники відмовили йому у перетині кордону, а також довели рішення про заборону в'їзду на територію нашої держави і проставили відмітку в паспортному документі. Ще троє росіян не змогли пояснити доцільності та мети свого перебування в Україні", - йдеться в офіційній заяві Держприкордонслужби. За даними місцевих ЗМІ, акториСергій Колєсніков, Лариса Удовиченко та Андрій Бутін повинні були виступити на сцені запорізького театру. Гастролери привезли до міста спектакль "Ідея Фікс", прем'єра якого мала відбутись 19 січня. Супроводжував акторів їхній менеджер, якому також відмовили у праві на в'їзд в Україну. Наразі спектакль скасували.Окрім Запоріжжя, гастролери мали відвідати Одесу, Полтаву та Київ. Російські актори намагались потрапити до України / Пресслужба Цікаво, що у постановці мав брати участь скандальний актор Марат Башаров. Чоловік неодноразово відвідував окупований півострів та публічно підтримував агресивну політику Кремля. У перші дні публікації анонсу активісти виступили проти таких гостей з РФ. Люди вимагали заборонити спектакль "Ідея Фікс" та анонсували акції протестів і блокування театрів. Ймовірно, через це Марат Башаров відмовився від поїздки до України.
https://24tv.ua/lifestyle/************************************************************************
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Я одного не розумію . В нас стільки є тих виродків колорадських , що аж тошно від них . Для чого вони ще з русні це гімно нафталінове волочуть в Україну ? То вже тоді давайте своїм ватнікам заробити якусь копійку . То хоч гроші тут залишаться . Чи наші сцать в Україні всяку муть писком співати 😁
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Не удивлюсь,если зелики скоро начнут менять руководство Госпогранслужбы на более толерантное к "братушкам".
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Хорошо бы ещё объясниться с приглашающей стороной.
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Член комиссии по изменению конституции России: Должно быть закреплено право присоединения к РФ Украины и Беларуси
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Вообще я бы сделал не так. Взял бы троих красиво под руки..предъявил "организацию теракта" и посадил в гныднык какой нибудь вонючий что бы завшивели, а потом обменял бы на 100 наших военных в плену. А что мы сделали бы не так как это уже делалось против нас? то есть АТОшникам можно фабриковать дела а кацапам нельзя? А? ********* херова?
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Вот тебя реально от людей прятать надо. Ты социально опасен, у тебя шмели в голове.
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Московські гастролери - це солдати гібридної війни проти України, як і московські пропагандисти.
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СБУ дозволила, а прикордонники заборонили ? Як це пояснити ? Протистояння між керівниками СБУ і Прикордонної служби ? В будь-якому випадку в цій ситуації прикордонники молодці.
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Бу га га плять. Ай да зебил, ай да сукин сын. 😷
Щас соя на говно изойдет😂
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Причем тут твой зебил, который даже СБУ подмял, чтоб эти свиньи кацапские заехали? Погранцы воспользовались своим правом вопреки зебилу
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Нашим потрібно реагувати адекватно.От вони заборонили "нашому" громадянину вїзд в рашу на 30 років, от тепер,хто нарушив законодавство України всім на 30 років заборонити вїзд в Україну. Не на 3 роки, а на 30 для всіх.
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Накінець хоч одна дуже жобра новина!
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Тут шо, медом намазано? Хай шурують в Челябінськ піднімати культуру суворих мужиків )))
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Лариса УдовиченКО !

За ней никаких украинских грехов не водится... -- так, попала Манька под общий шмон... -- всё, как в кине.
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Их всех нельзя пускать в Украину, а не только четверых!
Даю подсказку: если на паспорте курица-мутант - на й.
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прикордонникам повага! до сбу знову купа питань.
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я знову ж, в 3321-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Прорвало гнойник бойцов "культурного" фронта "страны"-агрессора, вот еще парочка уродов "в гости" собралась, уже и афиши расклеили:Чотирьох російських акторів не пустили в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4591
Юмористический дуэт «Кролики», который незаконно посещает оккупированный Крым, собирается в феврале 2020 года приехать из России в Украину с гастролями. Об этом сообщает «Радио «Куреш».

В конце 2018 года в украинских онлайн-кассах появилась информация о запланированных гастролях народных артистов Украины - Владимира Данильца и Владимира Моисеенко в Украину, проживающих сейчас в России. Несмотря на то, что дуэт долго пытался уклоняться от вопросов о том, какой статус у Крыма, артисты продолжали посещать полуостров.

23 октября 2018 года в Севастополе состоялся масштабный концерт, посвященный столетию комсомола, на котором выступили «Кролики». Вместе с тематически одетыми школьниками, артисты скандировали «Ленин. Партия. Комсомол».

Там еще видео есть, абсолютно бесстыжее, толи с "юнармейцами" х*йловскими, толи еще с какими ряжеными
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=7iE4ximTp38&feature=emb_logo
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Повні дебіли...Незаконне перебування на окупованих територіях це кримінальний злочин, за який особа має відповідати. Уявіть собі що в Бориспіль прилітає Янукович, а його замість того щоб відправити на цюгундер, відправляють обратно в Ростов...
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вот это вылавливание блох - позор. выставили себя не посмешище опять.
пусть ездят.
у нас с рф многомиллиардный товарооборот, три актёра погоды не делают.
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Тут іще пару українофобів з Раші збираються в Україну, шкода, що в них українскі паспорти, напевно, є
В Україну з концертом приїдуть «Кролики», які підтримали анексію Криму та є у базі «Миротворця»
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Тут что цензура появилась? Мой вопрос удалили. Опять спршу, что сделала Удовиченко плохого Украине, хоть кто-то знает? Я не смотрю российские и совместные с Россией сериалы и фильмы лет уже 12, поскольку весь российский кинематограф фальшив, с тех пор как кремлевский фюрер укрепил свою власть. В России диктатура, но народонаселение, в целом любит своего царя-империалиста, а их актеры изображают то, чего нет в жизни, начиная от иммитации образа России как цивилизовнной страны до сливов потоков дерьма в адрес Украины. Здесь очень много негатива в адрес Удовиченко, как-будто бы она входит в актерский пул кремлевской поддержки, а ее не нашел компромата, который бы дискредитировал ее перед Украиной. Кто нашел, приведите хоть один факт, чтобы можно было на что-то оперется, если таких фактов нет, то весь этот понос в ее адрес теряет всякий смысл, и не имеет никакого отношения к манифестации патриотических чуств перед Украиной.
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А ніхто нікому не повинен пояснювати, тим більше громадянину країни агресора. IMHO
Та й чітко написано "не смогли объяснить целесообразности и цели своего пребывания в Украине".
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