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 Учасників акції проти ультраправого насильства закидали петардами в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Михайлівській площі в Києві відбулася акція пам'яті російського правозахисника Маркелова та журналістки Бабурової, убитих у Москві націоналістами 11 років тому. На учасників акції напали невідомі.

В акції брали участь кілька десятків людей, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське". Вони прийшли не лише вшанувати пам'ять Маркелова та Бабурової, а й виступити проти насильства з боку представників ультраправих рухів.

У руках учасники акції тримали плакати з написами "Розформуйте полк Азов", "Досить годувати ультраправих", "За невідомими патріотами стоять відомі депутати".

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"Я тут сьогодні, бо я вважаю, що в країні існує проблема ультраправого насильства. Справді, ультраправі становлять загрозу тому суспільству, яке зараз є в Україні. Ультраправі вбивають ромів, ультраправі нападають на сексуальні меншини, ультраправі нападають на мистецькі акції, які їм не подобаються", - сказав один з учасників акції Роман Губа.

Учасників акції проти ультраправого насильства закидали петардами в центрі Києва 01
Учасників акції проти ультраправого насильства закидали петардами в центрі Києва 02
Учасників акції проти ультраправого насильства закидали петардами в центрі Києва 03
Учасників акції проти ультраправого насильства закидали петардами в центрі Києва 04

Навпроти учасників акції зібралися десятки людей, серед яких хлопці в балаклавах. Вони намагалися закидати учасників яйцями, проте правоохоронці завадили. Наприкінці заходу у натовп учасників також кинули кілька петард.

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У поліції Києва повідомили, що до Шевченківського відділення доставили 11 осіб. Їхнім діям обіцяють дати правову оцінку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170684
 
   
 Топ коментарі
 
В Москве убили,а акцию в Киеве проводят.
Слабо провести такую акцию в самой Москве?
Тем более нынешний кремлевский карлик как раз знатный борец с ультраправыми.
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У одного меня когнити́вный диссона́нс? Акция в Киеве, по погибшим в Москве 11 лет назад, а расформировать полк "Азов".
А погибшие за независимость Украины их не интересуют? Интересно почему?
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шут вывел клоунов Участников акции против ультраправого насилия забросали петардами в центре Киева - Цензор.НЕТ 2827. Где это зеленое быдло было когда "Азов" Украину защищал?
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Как притесняемый русскоязычный, абсолютно поддерживаю ультраправых украинских националистов. Отдельный респект полку "Азов"
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Залишається додати ось це... щодо лівацької наволочі...

Учасників акції проти ультраправого насильства закидали петардами в центрі Києва - Цензор.НЕТ 4569
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у нас такая точно, и процент такой же 76 х 73.
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не заздрю киянам...як не педіки табунами то пацифісти із плакатами...
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вот так и делается дистабилизация в Украине, таких тварей надо не яйцами с петардами , а гранатами закидывать. Это такая прививка зелупнофекаломойная, чтобы украинцы примирялись со всяким кацапским гавном. Крымнашисты и прпагандоны свободношастают по Украине и дают кконцерты , например башаров сегодня в Запорожье.
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Ты из Германии серишь?
Если из Германии,то ты такой высер на немецком сайте закинь,и посчитай время за которое к тебе мудаку,приедут в чудной решетчатой карете.
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серю серю на такое кацапское гавно как ты
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Русских в Запорожье не пустили погранцы, за что им большое спасибо. Не так противно наблюдать за зеленой плесенью.
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- Вы - совсем молодые люди. Скажите, пожалуйста, как Вам в таком возрасте удалось стать настолько маразматическими политиками ?
- Вы, наверное, имели в виду - "харизматическим"?
- Нет, именно "маразматическими"...
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Этих "патриотов" в окопы полка "Азов" с плакатами "расформировать
полк "Азов". Пусть наши бойцы научат этих псевдопатриотов любить УКРАИНУ.
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А чего так скромно , петардами ? Гранат не было ?
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Що це за прищаво-дрищаве, неомарксистське кодло вилізло?
Які нах расіські правозахисники маркелови і до чого тут взагалі Азов? Учасників акції проти ультраправого насильства закидали петардами в центрі Києва - Цензор.НЕТ 7174
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А кто дал разрешение на этот митинг ? ФИО разрешившего...
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Скабейчиха сегодня будет довольна Учасників акції проти ультраправого насильства закидали петардами в центрі Києва - Цензор.НЕТ 9959 .. Тема передачи - восстание против фашизма в Украине .

Придурки с плакатами , вы хоть понимаете что работаете на кацапскую пропаганду .?? Учасників акції проти ультраправого насильства закидали петардами в центрі Києва - Цензор.НЕТ 4142 .
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Ты думаешь они не знают своего работодателя?
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Может и так . Организаторы сего действа , понимают уж точно . Печально видеть что этого не понимает зе-влада , давшая разрешение на тот "митинг" . Учасників акції проти ультраправого насильства закидали петардами в центрі Києва - Цензор.НЕТ 5073 .
А может наоборот - оч-чень даже хорошо понимает ... И сама и организовала . Учасників акції проти ультраправого насильства закидали петардами в центрі Києва - Цензор.НЕТ 9958 .
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Они или кацапская колона или беспринципные любители денег. Тех и тех надо мочить.
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ви що справді наївний такий - вони ж і є кремлівсські
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Прибігла до нас сусідка, каже можна я у вас посуд поб'ю (?) А то чоловік п'яний знову приповз додому, скандал в нас та родиннi розборки . А я питаю а чому ж ти мила у себе вдома не б'єш посуд одночасно скандалячи з чоловіком ??
Ну ... він же мене відлупцювати може, ніс зламати!
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На Михайловской площади в Киеве состоялась акция памяти российского правозащитника Маркелова и журналистки Бабуровой, убитых в Москве националистами 11 лет назад. В руках участники акции держали плакаты с надписями "Расформируйте полк Азов", "Хватит кормить ультраправых",- Похоже что эта акция спланированная провокация. Между тем 1) Полиция Британии включила украинский герб в список экстремистских символов. 2) СБУ не имеет претензий к посещавшим Крым актерам из РФ Башарову, Колесникову и Удовиченко, но просит полицию усилить безопасность на их выступлении. Вместе с тем в СБУ просят полицию в Запорожской области усилить меры безопасности во время театрального представления из-за "негативного общественного резонанса среди активистов национал (!!!)-патриотических общественных структур Запорожья". 3) В Кривом Роге осквернили памятник жертвам Холокоста, - посол Израиля в Украине Лион. 4) Послы Польши и Израиля оскорблены чествованием деятелей ОУН-УПА в Киеве и Львове.

В России, Европе а главное со стороны "украинских" властей новая волна - "сделать из украинцев антисемитов", Новый уровень - АТАКА НА ГЕРБ Украины!!! Похоже, решающее вторжение войск России весной 2020. Украинцев ждет новый Геноцид и Репрессии как в 1918-1933. Против Украинского народа все и даже власти которые выбрали сами украинцы...Если Народ не проснется его ждет погибель.
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Кацапи проти українських націоналістів. Неочікувано
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И ведь не за дорого же продались, ******, гривень 500, думаю, не больше. Таким по 100 американских денег дай - там же на демонстрации и минет сделают
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Организаторов этой "акции" видно невооружённым взглядом. Правильно им вломили. Жалко, что мало.

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В США конгрессмены хотят, чтобы Госдеп внес "Азов" в список террористических организаций - подробности

В список иностранных террористических организаций, куда требуют включить "Азов", входят ИГИЛ, Аль-Каида, Хамас, Хезболла, Боко Харам и другие
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А чому б їм туди, своїх Зелених беретів не включити, у них навіть на емблемі три стилізовані СС-вські блискавки...
Учасників акції проти ультраправого насильства закидали петардами в центрі Києва - Цензор.НЕТ 7639
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А проти *уйла , або проти зєлі від нацжон сьодні ніхто не виходив? Я б підтримала... Учасників акції проти ультраправого насильства закидали петардами в центрі Києва - Цензор.НЕТ 5311
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Ну от. Беркутята Авакова захищають проросійський мітинг. Шкода це казати, але ;русскій мір; не просто ближче і ближче з кожним днем правління Зеленського- він уже тут.
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что может быть лучше старого доброго ультранасилия?
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Вышли в память о московских убийствах 2009 года, но воняют на полк "Азов". 100% провокация проплаченного отребья.
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Воскресения Мервечука петей забыл?
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Вот эти, с закрытыми мордами, визжащие против Защитников Украины, в свое время, будут вас сдавать, за малую денюшку, шариям и моторолам, которые будут скоро у власти в Украине...
Ждем... Выжидаем.... Може рассосется само? Учасників акції проти ультраправого насильства закидали петардами в центрі Києва - Цензор.НЕТ 4619
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Посмотрел норвежский сериал "Оккупированніе" как раз к случаю про россию, откровенній фильм, нам бі отснять такой, показать людям кто есть коллаборанті крадущие деньги у собственного народа в пользу агрессора.
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вообще то, украинцы ещё отдыхают и празднуют, хотя бы Водохреща..
это украинофобам невтерпёж замутить в центре Киева балаганчик.. у хйла уверены, что баклановское СБУ при изумрудной Бусинке Вошьде эффективно прожуёт и проглоит зелёные сопли, с чем они успешно справляются последнее время..
зебилы, у вас, идиотов, впереди ещё столько открытий и по-этому приключений на свою задницу.. и на нашу украинскую голову..(
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Яке в сраці вшанування пам'яті ? Бидлота кацапська тупо гроші заробляє . Замовлення з русні прийшло . А так , їм шо та Бабуєва , шо Маркєлов - глибоко в сраці . Їм полк Азов як скалка в оці , бо російських фашистів постійно знищує , не дає окупантам просуватися далі .
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А морди позакривали майже всі . Сцать виродки рашистські . Це добре 😁
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А їм влітку ще на маршах підарів приймати участь,тому і ховають.)
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Згода.
Ми розформовуємо Азов, с оці протестанти йдуть воювати замість них.
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Такі "навоююють"! Учасників акції проти ультраправого насильства закидали петардами в центрі Києва - Цензор.НЕТ 1243 Учасників акції проти ультраправого насильства закидали петардами в центрі Києва - Цензор.НЕТ 1243 Учасників акції проти ультраправого насильства закидали петардами в центрі Києва - Цензор.НЕТ 1243ї
Помажуть анус ваЗеліном і впірдбот ф атаку на фрага.
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Забросали петардами!?
Нет в Украине нет насилья.
Это около МИДа и Британского посольства!
Давай жлобье быкуй,безвиз отменят очень быстро,и отношение будет как к Сомали.
По Киеву ползает рагулье понаехавшее,и каждый видит себя вожаком нации.
Хорошо,что не гранатами,
Дебилы б...дь!
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11 лет назад в москве убили двух человек. и вот по этому случаю кацапня просит в киеве розформуйте полк азов ? ви краще в рашку , в чечню поїдьте і попросіт розформувати чеченський спецназ.
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Хто вс..сь-невістка.Це точно про тих провокаторів.На кацапії когось повбивали,а ті бовдури в Києві "протестують".Азов їм напевно в борщ накакав,що так казяться.
Чешіть на кацапію і там вимагайте.Зовсім вже кацапня на голови повилазила і страх втратила
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Лучше бы они провели митинг за равноправие гомиков.
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А ось як це подали різні українські (?) сайти (посилання з укрнет) Учасників акції проти ультраправого насильства закидали петардами в центрі Києва - Цензор.НЕТ 4140


Учасників антифашистської акції в Києві закидали петардами, поліція затримала 11 осіб
(14 новин)

17:36
Учасників антифашистської акції в Києві закидали петардами, поліція затримала 11 осіб (Радіо Свобода) + 1 схожа
17:22
У Києві учасників акції протесту закидали петардами: що відомо (АСПІ) 17:20
Участников акции против ультраправого насилия забросали петардами центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (Цензор.Нет) + 1 схожа 17:01
Невідомі закидали петардами учасників акції у Києві (Вголос) 16:45
В центре Киева участников акции забросали петардами (РБК-Україна) + 1 схожа 16:16
Поліція Києва затримала 11 осіб, що напали на учасників акції антифашистів (NewFormat) + 1 схожа 16:16
У Києві напали на учасників акції проти ультраправого насильства: 11 осіб затримано (НВ) 16:15
Напали на учасників акції: в столиці затримали десяток нападників (Стопкор) 16:13
За протиправні дії на площі Михайлівській поліцейські доставили до управління поліції одинадцять осіб (Хрещатик) 16:11
Учасників акції пам'яті у центрі Києва закидали петардами (Українська правда)
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Авакян вивів лягавське ПТУ Учасників акції проти ультраправого насильства закидали петардами в центрі Києва - Цензор.НЕТ 9536 Учасників акції проти ультраправого насильства закидали петардами в центрі Києва - Цензор.НЕТ 4587 Сміття підпарканне
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причому з обох боків
сраний цирк гастролює
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А эти подставки под плакаты хоть знают,что такое полк "Азов"? Марионетки кацапские. Видно,что пердаки у свинорусов горят от "Азова" знатно. Мочит их на фронте. Вот и устромли провокацию. С ВСУ проще. Там зелик разберется.
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В країні дійсго розгул Катсабського нацизму й екстремізму, під кришеванням, паразитних, силових структур Учасників акції проти ультраправого насильства закидали петардами в центрі Києва - Цензор.НЕТ 4978
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Каждый имеет право на свое мнение после Революции Достоинства.
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гібридні протестувальники, гібридні опоненти у балаклавах, гібридна ідеологічна війна ФСБ рвшизму на вулицях Києва - слава слугам к=ремля у владі
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З обох боків стадо з однієї бурси Учасників акції проти ультраправого насильства закидали петардами в центрі Києва - Цензор.НЕТ 6859 Взуття не бреше Знов Авакян шоу з паяцами родичами Зехреньського...
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визитка Яроша попала в прошлое? я так понимаю шариевцы вышли на свет
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нравятся мне такие новости)))
в каментах ни одного али. хасана. рамзана . анзорика))
надо еще больше помагать и Азову и всем громадянам нашим!!!
чем больше замотаем в шкуры свинячие врагов
тем лучше))
и какая ******* придумала слово НАРІД????
ми - ГРОМАДЯНИ своеї країни
не пани
не нарід
ми -ГРОМАДА
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Повна маячня, яке відношення державне збройне формування НГУ полк "Азов" має до нападів на ромів, чи на геїв і лезбійок? І що стосується ромів, гадаю що всіх цих мітингарів треба було б на декілька днів поселити десь біля табору - розплідника антісанітарії, безладу і наркоманії, аби бони самі перефарбувались в "ультраправих", які виконали обовьязки що має виконувати держава і зокрема поліція.
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Суть правильного ставлення до антифа та іншого лівацького сміття:

Учасників акції проти ультраправого насильства закидали петардами в центрі Києва - Цензор.НЕТ 9994
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"Ультраправі нападають на сексуальні меншини" - ну вот и основная причина. А все остальное просто красивые слова.
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Загалом головні ненависники сексуальніх меншин, всіляких ЛГБТ - це ультраліві, а не ультраправі. Чи в Україні ультраліві - це і є секс-меншина?
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Підкацапники навчилися українською мовою птсати, але пам'ять в них коротка.
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Оп-па. Шавок закидали петардами? Це добра справа!
(ніт, я не нацист - але антифа має страждати і смоктати)

Учасників акції проти ультраправого насильства закидали петардами в центрі Києва - Цензор.НЕТ 428
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ти мене випередив з постом на мить
я як їх побачив відразу зрозумів що це антіфа
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це не харківська антіфа що людей в Києві ножами зі спини різала?
зграя гієн...
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это протестуют леваки типа Антифа
их надо просто отстреливать
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Убить за другое мнение, как Бузину, - это такой же "патриотизм", как здесь на сайте, когда засовывают в спам людей с не понравившимися комментами.
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Бузину убивать не надо было,его надо было нереально *********,чтобы калекой на всю жизнь остался.
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Вбили російські ультра-праві а вони протестують в Україні проти українських? Учасників акції проти ультраправого насильства закидали петардами в центрі Києва - Цензор.НЕТ 6303
мордвинці ухи переїли? Учасників акції проти ультраправого насильства закидали петардами в центрі Києва - Цензор.НЕТ 6800
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Чую чую дух медведки, Шария и др уродов.
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Полк "Азов" нас защищал от российских бандитов армии РФ. А эти ФСБ-шные ублюдки где были тогда? Агентами ФСБ и ГРУ?
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