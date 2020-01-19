 Учасників акції проти ультраправого насильства закидали петардами в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В акції брали участь кілька десятків людей, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське". Вони прийшли не лише вшанувати пам'ять Маркелова та Бабурової, а й виступити проти насильства з боку представників ультраправих рухів.

У руках учасники акції тримали плакати з написами "Розформуйте полк Азов", "Досить годувати ультраправих", "За невідомими патріотами стоять відомі депутати".

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"Я тут сьогодні, бо я вважаю, що в країні існує проблема ультраправого насильства. Справді, ультраправі становлять загрозу тому суспільству, яке зараз є в Україні. Ультраправі вбивають ромів, ультраправі нападають на сексуальні меншини, ультраправі нападають на мистецькі акції, які їм не подобаються", - сказав один з учасників акції Роман Губа.









Навпроти учасників акції зібралися десятки людей, серед яких хлопці в балаклавах. Вони намагалися закидати учасників яйцями, проте правоохоронці завадили. Наприкінці заходу у натовп учасників також кинули кілька петард.

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У поліції Києва повідомили, що до Шевченківського відділення доставили 11 осіб. Їхнім діям обіцяють дати правову оцінку.