 Учасників акції проти ультраправого насильства закидали петардами в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В акції брали участь кілька десятків людей, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське". Вони прийшли не лише вшанувати пам'ять Маркелова та Бабурової, а й виступити проти насильства з боку представників ультраправих рухів.
У руках учасники акції тримали плакати з написами "Розформуйте полк Азов", "Досить годувати ультраправих", "За невідомими патріотами стоять відомі депутати".
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"Я тут сьогодні, бо я вважаю, що в країні існує проблема ультраправого насильства. Справді, ультраправі становлять загрозу тому суспільству, яке зараз є в Україні. Ультраправі вбивають ромів, ультраправі нападають на сексуальні меншини, ультраправі нападають на мистецькі акції, які їм не подобаються", - сказав один з учасників акції Роман Губа.
Навпроти учасників акції зібралися десятки людей, серед яких хлопці в балаклавах. Вони намагалися закидати учасників яйцями, проте правоохоронці завадили. Наприкінці заходу у натовп учасників також кинули кілька петард.
У поліції Києва повідомили, що до Шевченківського відділення доставили 11 осіб. Їхнім діям обіцяють дати правову оцінку.
Если из Германии,то ты такой высер на немецком сайте закинь,и посчитай время за которое к тебе мудаку,приедут в чудной решетчатой карете.
- Вы, наверное, имели в виду - "харизматическим"?
- Нет, именно "маразматическими"...
полк "Азов". Пусть наши бойцы научат этих псевдопатриотов любить УКРАИНУ.
Які нах расіські правозахисники маркелови і до чого тут взагалі Азов?
Придурки с плакатами , вы хоть понимаете что работаете на кацапскую пропаганду .?? .
А может наоборот - оч-чень даже хорошо понимает ... И сама и организовала . .
Ну ... він же мене відлупцювати може, ніс зламати!
В России, Европе а главное со стороны "украинских" властей новая волна - "сделать из украинцев антисемитов", Новый уровень - АТАКА НА ГЕРБ Украины!!! Похоже, решающее вторжение войск России весной 2020. Украинцев ждет новый Геноцид и Репрессии как в 1918-1933. Против Украинского народа все и даже власти которые выбрали сами украинцы...Если Народ не проснется его ждет погибель.
В список иностранных террористических организаций, куда требуют включить "Азов", входят ИГИЛ, Аль-Каида, Хамас, Хезболла, Боко Харам и другие
Ждем... Выжидаем.... Може рассосется само?
это украинофобам невтерпёж замутить в центре Киева балаганчик.. у хйла уверены, что баклановское СБУ при изумрудной Бусинке Вошьде эффективно прожуёт и проглоит зелёные сопли, с чем они успешно справляются последнее время..
зебилы, у вас, идиотов, впереди ещё столько открытий и по-этому приключений на свою задницу.. и на нашу украинскую голову..(
Ми розформовуємо Азов, с оці протестанти йдуть воювати замість них.
Помажуть анус ваЗеліном і впірдбот ф атаку на фрага.
Нет в Украине нет насилья.
Это около МИДа и Британского посольства!
Давай жлобье быкуй,безвиз отменят очень быстро,и отношение будет как к Сомали.
По Киеву ползает рагулье понаехавшее,и каждый видит себя вожаком нации.
Хорошо,что не гранатами,
Дебилы б...дь!
Чешіть на кацапію і там вимагайте.Зовсім вже кацапня на голови повилазила і страх втратила
Учасників антифашистської акції в Києві закидали петардами, поліція затримала 11 осіб
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сраний цирк гастролює
в каментах ни одного али. хасана. рамзана . анзорика))
надо еще больше помагать и Азову и всем громадянам нашим!!!
чем больше замотаем в шкуры свинячие врагов
тем лучше))
и какая ******* придумала слово НАРІД????
ми - ГРОМАДЯНИ своеї країни
не пани
не нарід
ми -ГРОМАДА
(ніт, я не нацист - але антифа має страждати і смоктати)
я як їх побачив відразу зрозумів що це антіфа
зграя гієн...
их надо просто отстреливать
мордвинці ухи переїли?