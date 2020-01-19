 У Кривому Розі осквернили пам'ятник жертвам Голокосту, - посол Ізраїлю в Україні Ліон. ФОТО

Про це повідомив у твітері посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон, інформує Цензор.НЕТ.
"За кілька днів до Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту пам'ятник жертвам трагедії в Кривому Розі, неподалік від будинку батьків президента Зеленського, осквернили вандали", - написав він.
Посол висловив сподівання, що правосуддя восторжествує і того, хто це зробив, буде притягнуто до відповідальності.
Пізніше він опублікував скриншот із камери спостереження. На ньому видно, як людина зафарбовує напис на пам'ятнику. Запис було зроблено 18 січня.
У поліції Кривого Рогу підтвердили "Радіо Свобода", що зареєстрували цю подію. Рішення про порушення провадження буде прийнято, коли поліція з'ясує всі обставини, повідомила речниця Криворізького управління Нацполіції.
"ой будуть, будуть !"
фильм "Дежавю"
все по расписанию:
1. выборы Зеленского с Шиферной шоблой
2. сдача Украины
3. покраска памятников
4 погромы....?
Мудрец говорит в ответ.
Оба эти животных дают тебе с семьей твоей, молоко на питание,зачем тебе знать о лаптях и шариках их?
Раб говорит : я тоже хочу стать Мудрецом или Президентом