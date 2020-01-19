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Все про:Ізраїль (346) Кривий Ріг (285) Голокост (59) вандалізм (270) Ліон Йоель (4)

 У Кривому Розі осквернили пам'ятник жертвам Голокосту, - посол Ізраїлю в Україні Ліон. ФОТО

Невідомі зафарбували написи на пам'ятнику жертвам Голокосту, розташованому неподалік від будинку батьків президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомив у твітері посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон, інформує Цензор.НЕТ.

"За кілька днів до Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту пам'ятник жертвам трагедії в Кривому Розі, неподалік від будинку батьків президента Зеленського, осквернили вандали", - написав він.

У Кривому Розі осквернили памятник жертвам Голокосту, - посол Ізраїлю в Україні Ліон 01

Посол висловив сподівання, що правосуддя восторжествує і того, хто це зробив, буде притягнуто до відповідальності.

Пізніше він опублікував скриншот із камери спостереження. На ньому видно, як людина зафарбовує напис на пам'ятнику. Запис було зроблено 18 січня.

У Кривому Розі осквернили памятник жертвам Голокосту, - посол Ізраїлю в Україні Ліон 02

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У поліції Кривого Рогу підтвердили "Радіо Свобода", що зареєстрували цю подію. Рішення про порушення провадження буде прийнято, коли поліція з'ясує всі обставини, повідомила речниця Криворізького управління Нацполіції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170682
 
 
 Топ коментарі
 
Ізраїль не визнав Голодомор геноцидом.
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Батьки Бубочки на таке здатні? 🤔
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"скажите, а погромы будут ?"

"ой будуть, будуть !"
фильм "Дежавю"

все по расписанию:
1. выборы Зеленского с Шиферной шоблой
2. сдача Украины

3. покраска памятников
4 погромы....? У Кривому Розі осквернили пам'ятник жертвам Голокосту, - посол Ізраїлю в Україні Ліон - Цензор.НЕТ 9374
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По идее надо, если хотим спасти Украину, да не кому... и мыролюбные "союзники" с Ывропки сразу сильно озаботяца...они всегда очень охотно озабачиваюца против Украины.
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Однажды спросил раб Мудреца,отчего Старче Отец, ты все ответы на вопросы знаешь наперед на 500 лет,а я простой труженик не знаю даже ответ,почему корова и коза жуют траву,а срут по разному,шариками и лаптями.
Мудрец говорит в ответ.
Оба эти животных дают тебе с семьей твоей, молоко на питание,зачем тебе знать о лаптях и шариках их?
Раб говорит : я тоже хочу стать Мудрецом или Президентом
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